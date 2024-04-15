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Полина Лааксо

Депкульт Москвы ввёл систему платного бронирования беседок с мангалами в нескольких городских парках Статьи редакции

Стоимость — 500 рублей за четыре часа.

  • Через единую билетную систему можно забронировать беседку в парке и зоне отдыха «Борисовские пруды», заказнике «Лианозовский», природно-исторических парках «Кусково», «Кузьминки-Люблино» и «Москворецком», а также в Серебряном Бору.
  • Беседки оборудованы противопожарными мангалами, ящиками для угля и песка, а также урнами для мусора. Освободить место нужно за 10 минут до окончания выбранного временного слота. Занимать беседку без бронирования нельзя — наличие брони могут проверить сотрудники.
  • Раньше, чтобы успеть расположиться в беседке в том же Сосновом Бору, советовали приезжать «рано утром».
Источник фото: Мосгорпарк
  • В 2024 году на «майских» у россиян будет по четыре выходных дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.

#новости

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29 комментариев
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 Недопил

- Взять беслпатно госземлю
- Сдавать на ней беседки за деньги
Profit

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Zloy Marketolog

Ну так это ж не кто попало может взять, а только тот кто нужно)

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Степан Фадеев

Вы ещё про платные парковки не слышали. Там даже беседки нет.

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неформат

а беседка выросла сама как гриб ага

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Невероятный Блондин

Построена на налоги граждан собранные в бюджет.
Принадлежит горожанам.

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Вася Пражкин

Мы даже знаем, каким именно горожанам. А все другие - платят.

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Невероятный Блондин

Распил

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Андрей Лазутин

А я согласен с этим, отличная инициатива, не будут пускать туда разное быдло, будет соблюдаться чистота и всего 500 р!

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Maxim Fox

Именно за 500р там и будет контингент соответствующий.

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Пишущий незнакомцам

какая разница какой контингент там отдыхает , ты забронировал себе беседку и проводишь там столько времени сколько указал

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Недопил

А тебя гаранию за эти деньги кто-то дает, что она не будет занята, что тебя не будут беспокоить менты, что не докапаются пьяные подроски?

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Zloy Marketolog
не будут пускать туда разное быдло, будет соблюдаться чистота

Кто это вам такое пообещал?))) Нихрена никто ничего не будет делать. Вы че не были на пляжах с платным въездом? Чисто там?)

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Невероятный Блондин

Наивный, главный контингент — быдло

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Капитан Оче Видность

Быдло туда пускать будут, за 500 рублей. Вряд ли там есть фейсконтроль.
Идея хорошая, удобно. Но не решает проблему сильного дефицита барбекю зон в Москве. Неплохо бы эту часть сделать удобно, тогда быдло будет отдыхать в своей беседке, небыдло в своей беседке, никто не будет претендовать на чужое.

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Zloy Marketolog
Занимать беседку без бронирования нельзя

предвижу какое количество будет пьяных драк и поножовщины, когда кто-то пришел по брони, а там до сих пор сидят уже нажравшиеся и никуда уходить не торопятся

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Коленвалко Иван

А как сервис защищает от бритоголовых мужиков, который подходят и говорят: "ну вам 10 минут ещё, ёбта, сворачивайтесь, мы пока там подождём, это наша вообще-то".

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Unknown

Где вы их берете все время? Давно таких не встречал. Лет 25

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кит

из дома не выходишь?

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Пишущий незнакомцам

сервис сделан не для защиты отдыхающих, а для удобства ,фактически ты везде можешь подвергнуться влиянию бескультурья , будь это в городском парке или же в другом месте , где арендуют беседки . А так открыл приложение , забронировал на нужное время себе беседку , приезжаешь и спокойно жаришь шашлычки и классно проводишь время

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Поребрик у Парадной
Стоимость — 500 рублей за четыре часа.

в целом нормальная стоимость

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Зураб К

Интересно, как будет решаться вопрос с быдлом, которым наплевать на эти бронирования, они просто придут и займут толпой в 20 человек. Полиция будет рядом дежурить?

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RK

Интересно что предъявит полиция, даже если она будет. Что в казенном парке нельзя находиться?

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Вадимов Вадим

Ну прямо совсем дешево. Желающим надо будет бронировать сильно загодя.

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Карл Кесслер

В целом, есть беседки, где уже на майские всё кроме утра занято, но пока свободные места есть

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Карл Кесслер

Интересно, могу ли я так забронировать беседку и усесться с книжкой/буком один в ней?

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Невероятный Блондин

Можешь, но в соседней будет также плохая музыка и разговоры за жизнь

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Шишмарев

Это интересное нововведение, теперь можно будет спокойно планировать пикники в парках без опасения, что все беседки будут заняты

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Юрий Стриженов

Очень хорошая идея, думаю за такую цену будет не малый спрос на эти беседки. Хоть кто-то делает для людей что-то полезное, побольше бы нам таких инициаторов !!

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Недопил

А ведь совсем недавно
https://coub.com/view/2bhc4o

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26 комментариев
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