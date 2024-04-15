Депкульт Москвы ввёл систему платного бронирования беседок с мангалами в нескольких городских парках Статьи редакции
Стоимость — 500 рублей за четыре часа.
- Через единую билетную систему можно забронировать беседку в парке и зоне отдыха «Борисовские пруды», заказнике «Лианозовский», природно-исторических парках «Кусково», «Кузьминки-Люблино» и «Москворецком», а также в Серебряном Бору.
- Беседки оборудованы противопожарными мангалами, ящиками для угля и песка, а также урнами для мусора. Освободить место нужно за 10 минут до окончания выбранного временного слота. Занимать беседку без бронирования нельзя — наличие брони могут проверить сотрудники.
- Раньше, чтобы успеть расположиться в беседке в том же Сосновом Бору, советовали приезжать «рано утром».
- В 2024 году на «майских» у россиян будет по четыре выходных дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.
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- Взять беслпатно госземлю
- Сдавать на ней беседки за деньги
Profit
Ну так это ж не кто попало может взять, а только тот кто нужно)
Вы ещё про платные парковки не слышали. Там даже беседки нет.
а беседка выросла сама как гриб ага
Построена на налоги граждан собранные в бюджет.
Принадлежит горожанам.
Мы даже знаем, каким именно горожанам. А все другие - платят.
Распил
А я согласен с этим, отличная инициатива, не будут пускать туда разное быдло, будет соблюдаться чистота и всего 500 р!
Именно за 500р там и будет контингент соответствующий.
какая разница какой контингент там отдыхает , ты забронировал себе беседку и проводишь там столько времени сколько указал
А тебя гаранию за эти деньги кто-то дает, что она не будет занята, что тебя не будут беспокоить менты, что не докапаются пьяные подроски?
Кто это вам такое пообещал?))) Нихрена никто ничего не будет делать. Вы че не были на пляжах с платным въездом? Чисто там?)
Наивный, главный контингент — быдло
Быдло туда пускать будут, за 500 рублей. Вряд ли там есть фейсконтроль.
Идея хорошая, удобно. Но не решает проблему сильного дефицита барбекю зон в Москве. Неплохо бы эту часть сделать удобно, тогда быдло будет отдыхать в своей беседке, небыдло в своей беседке, никто не будет претендовать на чужое.
предвижу какое количество будет пьяных драк и поножовщины, когда кто-то пришел по брони, а там до сих пор сидят уже нажравшиеся и никуда уходить не торопятся
А как сервис защищает от бритоголовых мужиков, который подходят и говорят: "ну вам 10 минут ещё, ёбта, сворачивайтесь, мы пока там подождём, это наша вообще-то".
Где вы их берете все время? Давно таких не встречал. Лет 25
из дома не выходишь?
сервис сделан не для защиты отдыхающих, а для удобства ,фактически ты везде можешь подвергнуться влиянию бескультурья , будь это в городском парке или же в другом месте , где арендуют беседки . А так открыл приложение , забронировал на нужное время себе беседку , приезжаешь и спокойно жаришь шашлычки и классно проводишь время
в целом нормальная стоимость
Интересно, как будет решаться вопрос с быдлом, которым наплевать на эти бронирования, они просто придут и займут толпой в 20 человек. Полиция будет рядом дежурить?
Интересно что предъявит полиция, даже если она будет. Что в казенном парке нельзя находиться?
Ну прямо совсем дешево. Желающим надо будет бронировать сильно загодя.
В целом, есть беседки, где уже на майские всё кроме утра занято, но пока свободные места есть
Интересно, могу ли я так забронировать беседку и усесться с книжкой/буком один в ней?
Можешь, но в соседней будет также плохая музыка и разговоры за жизнь
Это интересное нововведение, теперь можно будет спокойно планировать пикники в парках без опасения, что все беседки будут заняты
Очень хорошая идея, думаю за такую цену будет не малый спрос на эти беседки. Хоть кто-то делает для людей что-то полезное, побольше бы нам таких инициаторов !!
А ведь совсем недавно
https://coub.com/view/2bhc4o