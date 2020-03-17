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Лиана Липанова
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«Сбербанк» с помощью ФСИН стал нанимать осуждённых для обучения нейросетей Материал редакции

Пилот проводится в одном из учреждений Новосибирска.

  • «Сбербанк» в сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) предоставит рабочие места осуждённым в качестве исправительных работ, сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя правления «Сбербанка» Анатолия Попова.
  • Осуждённые будут работать в отдельном офисе за компьютерами без интернета и доступа к внутренним файлам банка. Например, они будут переводить в электронный формат рукописные тексты. Эти материалы не будут содержать персональные данные, банковскую или другую тайну, уточнили в компании. По данным «Коммерсанта», они обучают искусственный интеллект распознавать рукописный текст и детали изображения.
  • Осуждённые будут получать зарплату, равную минимальному размеру оплаты труда — с 2020 года это 12 130 рублей. Из неё будут высчитываться налоги, плата за коммунальные расходы и вычеты по постановлению суда. За хорошую работу осуждённые будут получать премию.
  • Проект уже тестируют в одном из учреждений в Новосибирске. Участников программы подбирала ФСИН, а затем оценивал «Сбербанк». По результатам тестирования партнёры примут решение о масштабировании проекта.
  • «В пилотном проекте принимают участие осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах», — объяснил Попов.

#новость #сбербанк

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15 комментариев
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Леонид Румянцев

12

- Здравствуйте, я звоню из службы безопасности Сбербанка
- не верю
- не, теперь в натуре тут работаю

Ответить

Император Всероссийский

7

Лол. Каптчу сидят разгадывают за $0,001, как индусы?) Новое направление бизнеса у Сбера?

Ответить

Dmitrii K

5

Осуждённых за мошенничество и экономические преступления, я правильно понимаю?)

Ответить

Marina Dv

4

Хороший опыт 😂

Ответить

Vladimir Chyorniy

Marina
2

Синергия

Ответить

Олег Петров

4

Я уж подумал в колл центр их будут нанимать )

Ответить

Laugh Radiant

3

Гулаг 2.0

Рассвет бесплатной раб силы

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Laugh
0

3.1

Ответить

Адам Батажев

3

Вилку в глаз или в кредит раз?

Ответить

Андрей По

2

Теперь ничего не мешает им звонить бабушкам и представляться сотрудниками Сбера...

Ответить

Иван Гаврилов

0

Вечер в хату, часик в радость))

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Natalia Fedorova

0

Сколько дешевой рабочей силы-то государство сейчас поставит своим подопечным госкорпорациям. Больше демпинга на рынок👍

Ответить

Император Всероссийский

0

@Евгений Дроздов, а ты чего всем минусы ставишь? Ты из этих ребят, про которых статья что ли? Работай, пока надзиратель не заметил, что ты на vc сидишь!

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Τамара Ρодионова

0

Круто!

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Michael Shramko

0

Сколько работы это отнимет у других людей...выгодное рабовладение?!?!?!?

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