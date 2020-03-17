Пилот проводится в одном из учреждений Новосибирска.
- «Сбербанк» в сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) предоставит рабочие места осуждённым в качестве исправительных работ, сообщает РБК со ссылкой на зампредседателя правления «Сбербанка» Анатолия Попова.
- Осуждённые будут работать в отдельном офисе за компьютерами без интернета и доступа к внутренним файлам банка. Например, они будут переводить в электронный формат рукописные тексты. Эти материалы не будут содержать персональные данные, банковскую или другую тайну, уточнили в компании. По данным «Коммерсанта», они обучают искусственный интеллект распознавать рукописный текст и детали изображения.
- Осуждённые будут получать зарплату, равную минимальному размеру оплаты труда — с 2020 года это 12 130 рублей. Из неё будут высчитываться налоги, плата за коммунальные расходы и вычеты по постановлению суда. За хорошую работу осуждённые будут получать премию.
- Проект уже тестируют в одном из учреждений в Новосибирске. Участников программы подбирала ФСИН, а затем оценивал «Сбербанк». По результатам тестирования партнёры примут решение о масштабировании проекта.
- «В пилотном проекте принимают участие осужденные, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах», — объяснил Попов.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Леонид Румянцев
- Здравствуйте, я звоню из службы безопасности Сбербанка
- не верю
- не, теперь в натуре тут работаю
Император Всероссийский
Лол. Каптчу сидят разгадывают за $0,001, как индусы?) Новое направление бизнеса у Сбера?
Dmitrii K
Осуждённых за мошенничество и экономические преступления, я правильно понимаю?)
Marina Dv
Хороший опыт 😂
Vladimir ChyorniyMarina
Синергия
Олег Петров
Я уж подумал в колл центр их будут нанимать )
Laugh Radiant
Гулаг 2.0
Рассвет бесплатной раб силы
Vyacheslav BagmutLaugh
3.1
Адам Батажев
Вилку в глаз или в кредит раз?
Андрей По
Теперь ничего не мешает им звонить бабушкам и представляться сотрудниками Сбера...
Иван Гаврилов
Вечер в хату, часик в радость))
Natalia Fedorova
Сколько дешевой рабочей силы-то государство сейчас поставит своим подопечным госкорпорациям. Больше демпинга на рынок👍
Император Всероссийский
@Евгений Дроздов, а ты чего всем минусы ставишь? Ты из этих ребят, про которых статья что ли? Работай, пока надзиратель не заметил, что ты на vc сидишь!
Τамара Ρодионова
Круто!
Michael Shramko
Сколько работы это отнимет у других людей...выгодное рабовладение?!?!?!?