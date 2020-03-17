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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Из-за вспышки коронавируса власти страны потребовали закрыть бары и рестораны.
Французские власти ужесточили условия карантина, объявленного из-за вспышки коронавируса. Владельцам малого бизнеса и наёмным работникам президент страны Эммануэль Макрон пообещал финансовую поддержку, пишет New York Times.
В телеобращении 16 марта 2020 года Макрон заявил, что для малого бизнеса, который испытывает трудности из-за коронавируса, будут отменены коммунальные и арендные платежи. Президент пообещал, что «ни одной компании не дадут пропасть», передаёт газета.
В выходные во Франции были закрыты все бары и рестораны, уточняет Euronews. Местное правительство выделит €45 млрд на финансовую поддержку компаний и наёмных работников, которые могут понести убытки, пишет WSJ.
До 30 марта французам запрещено выходить из дома без необходимости: например, только за едой или медикаментами, отмечает CNBC. За нарушение предусмотрен штраф в размере €38, который может быть увеличен до €135, добавляет Euronews.
За последние сутки во Франции выявлено 1200 новых случаев заражения коронавирусом; погиб 21 человек, пишет Euronews со ссылкой на официальные данные французских медиков. С 17 марта 2020 года на 30 дней был закрыт въезд в шенгенскую зону.
Ухань закрыли когда было 400 заражённых, напомню. Европа ОЧЕНЬ сильно отстаёт даже от тоталитарного Китая из-за сверхлиберализма. Макарон кросавчик, вообще без сомнений, но меры слегка запоздалые по закрытию.
А у нас все так и оставят или наоборот повысят :))
Когда в Европе вирус пойдёт на спад, в России только начнётся всё, нормальные компании уже переводят сотрудников на удалёнку, другие оплачивают своим сотрудникам такси до офиса
Россия тогда отстаёт по твоему мнению тоже? 🤣 у нас уже при заражении 60 человек начали проводить работы по борьбе с вирусом. Круто 😃
Молодцы Французы! Подход человеческий. 😍 хочу во Францию строить малый бизнес)))
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