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Галина Мубаракшина
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Президент Франции пообещал временно отменить арендные и коммунальные платежи для малого бизнеса Материал редакции

Из-за вспышки коронавируса власти страны потребовали закрыть бары и рестораны.

11 комментариев
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Французские власти ужесточили условия карантина, объявленного из-за вспышки коронавируса. Владельцам малого бизнеса и наёмным работникам президент страны Эммануэль Макрон пообещал финансовую поддержку, пишет New York Times.

В телеобращении 16 марта 2020 года Макрон заявил, что для малого бизнеса, который испытывает трудности из-за коронавируса, будут отменены коммунальные и арендные платежи. Президент пообещал, что «ни одной компании не дадут пропасть», передаёт газета.

В выходные во Франции были закрыты все бары и рестораны, уточняет Euronews. Местное правительство выделит €45 млрд на финансовую поддержку компаний и наёмных работников, которые могут понести убытки, пишет WSJ.

До 30 марта французам запрещено выходить из дома без необходимости: например, только за едой или медикаментами, отмечает CNBC. За нарушение предусмотрен штраф в размере €38, который может быть увеличен до €135, добавляет Euronews.

За последние сутки во Франции выявлено 1200 новых случаев заражения коронавирусом; погиб 21 человек, пишет Euronews со ссылкой на официальные данные французских медиков. С 17 марта 2020 года на 30 дней был закрыт въезд в шенгенскую зону.

#новость #франция #коронавирус

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11 комментариев
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Антон

4

Вот это я понимаю забота о людях!

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Семен Удальцов

1

Ухань закрыли когда было 400 заражённых, напомню. Европа ОЧЕНЬ сильно отстаёт даже от тоталитарного Китая из-за сверхлиберализма. Макарон кросавчик, вообще без сомнений, но меры слегка запоздалые по закрытию.

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Марк Берг

1

А у нас все так и оставят или наоборот повысят :))

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Станислав Кудрявцев

Марк
1

Хотелось бы получить ипотечные каникулы...

Ответить

Aleksey Krenvalk

0

Когда в Европе вирус пойдёт на спад, в России только начнётся всё, нормальные компании уже переводят сотрудников на удалёнку, другие оплачивают своим сотрудникам такси до офиса

Ответить

Никита Викторов

Aleksey
0

У нас три отдела с завтра на удаленку

Ответить

Виталий Маклагин

–1

Россия тогда отстаёт по твоему мнению тоже? 🤣 у нас уже при заражении 60 человек начали проводить работы по борьбе с вирусом. Круто 😃

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Семен Удальцов

Виталий
–1

Про вас я вообще молчу. Дичь в потёмках öбнуления.

Ответить

Виталий Маклагин

–1

Молодцы Французы! Подход человеческий. 😍 хочу во Францию строить малый бизнес)))

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Mihael Isaev

Виталий
0

Расскажи потом как оно там

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Семен Удальцов

Виталий
0

Ты тут никому не нужен, поверь. Своих проблем хватает.

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