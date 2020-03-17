Из-за вспышки коронавируса власти страны потребовали закрыть бары и рестораны.

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Французские власти ужесточили условия карантина, объявленного из-за вспышки коронавируса. Владельцам малого бизнеса и наёмным работникам президент страны Эммануэль Макрон пообещал финансовую поддержку, пишет New York Times.

В телеобращении 16 марта 2020 года Макрон заявил, что для малого бизнеса, который испытывает трудности из-за коронавируса, будут отменены коммунальные и арендные платежи. Президент пообещал, что «ни одной компании не дадут пропасть», передаёт газета.

В выходные во Франции были закрыты все бары и рестораны, уточняет Euronews. Местное правительство выделит €45 млрд на финансовую поддержку компаний и наёмных работников, которые могут понести убытки, пишет WSJ.

До 30 марта французам запрещено выходить из дома без необходимости: например, только за едой или медикаментами, отмечает CNBC. За нарушение предусмотрен штраф в размере €38, который может быть увеличен до €135, добавляет Euronews.