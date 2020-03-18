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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Это одна из мер по профилактике распространения коронавируса Covid-19.
Минпромторг России разослал региональным властям рекомендации по работе ресторанов, кафе и торговых точек в условиях вспышки коронавируса Covid-19, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Власти передали рекомендации всем рестораторам, подтвердил изданию президент Федерации ресторанов и отельеров Игорь Бухаров.
Власти порекомендовали:
В марте 2020 года обороты в ресторанном бизнесе снизились на 30-90% на фоне вспышки коронавируса и ограничений из-за риска его распространения, сообщали участники рынка в письме правительству. Рестораторы предложили властям временно освободить бизнес от налогов, арендной платы и проверок.
К 17 марта 2020 года в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах. Пятерых заболевших выписали из больниц, у остальных заболевание протекает в лёгкой форме, пишет TJournal.
Всегда так нужно делать.
Пришел в ресторан такой сел, лицо солидное сделал.. а тебе.
Официантка:
- Руки мыли после улицы и туалета?
- Нет.
- А ну, марш мыть руки!
Нужно вообще каждого гостя в пузырь помещать -)
В долговую яму
Грефа в хату!
Он, кстати, дома на карантине.
Минпромторг порекомендовал расставить стулья на расстояние метра от центров друг друга и посчитать, сколько таких стульев можно поставить на 2-мерной плоскости.
это был лихой 2020 мы выживали как могли
С этим коронавирусом столько позеров развелось.
Больше доставляет крупный бизнес. Дословно:
- Масок нет или стоят дорого. Мы скупим маски напрямую у производителей и раздадим бесплатно! Например Рыбаков хвастался этим и засрал всю ленту в инсте тем, какой он хороший.
Масок вообще не стало или стоят по 400 рублей.
Зато на душе то как тепло, что столько хороших людей вокруг :) Ещё немного и раздадут...
Тем же самым отличилась ДоДо пицца. Какого х** спрашивается? У вас что, монополия на маски и дезинфицирующие средства, что вы их собираетесь доставлять только тем, кто купит у вас пиццу? Вот таких нужно заставлять потреблять свою продукцию насильно и в большом количестве, а потом масочку бесплатную надеть, чтобы не выпадало наружу от жадности.
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