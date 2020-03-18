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Лиана Липанова
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Минпромторг рекомендовал ресторанам сажать гостей на расстоянии, проверять мытьё рук и не обслуживать посетителей с ОРВИ Материал редакции

Это одна из мер по профилактике распространения коронавируса Covid-19.

16 комментариев
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Минпромторг России разослал региональным властям рекомендации по работе ресторанов, кафе и торговых точек в условиях вспышки коронавируса Covid-19, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Власти передали рекомендации всем рестораторам, подтвердил изданию президент Федерации ресторанов и отельеров Игорь Бухаров.

Власти порекомендовали:

  • Расставить столы и стулья на расстояние не менее метра.
  • Допускать гостей в зал только после мытья рук или обработки санитайзерами.
  • Расспрашивать гостей о самочувствии и не обслуживать посетителей с симптомами ОРВИ.
  • Чаще проветривать помещения.
  • Гостей старше 60 лет уговаривать пойти домой.
  • Выполнять предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений.
  • Не допускать к работе сотрудников с температурой, симптомами простуды и ОРВИ и вернувшихся из стран, в которых распространён коронавирус.

В марте 2020 года обороты в ресторанном бизнесе снизились на 30-90% на фоне вспышки коронавируса и ограничений из-за риска его распространения, сообщали участники рынка в письме правительству. Рестораторы предложили властям временно освободить бизнес от налогов, арендной платы и проверок.

К 17 марта 2020 года в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах. Пятерых заболевших выписали из больниц, у остальных заболевание протекает в лёгкой форме, пишет TJournal.

#новость #коронавирус

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16 комментариев
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ЯжПрограммист

6

Всегда так нужно делать. 

Пришел в ресторан такой сел, лицо солидное сделал.. а тебе.

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Sergei Timofeyev

4

Официантка:
- Руки мыли после улицы и туалета?
- Нет.
- А ну, марш мыть руки!

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Nick Sidorov

2

Нужно вообще каждого гостя в пузырь помещать -) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Nick
3

В долговую яму

Ответить

alex twit

Sergei
3

Сбербанк  рекомендовал  сажать гостей (и делать из них сотрудников)

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
2

Грефа в хату!

Ответить

Даниил Орел

Sergei
1

Он, кстати, дома на карантине.

Ответить

Sergei Timofeyev

Даниил
1

Дружбаны встречают.

Ответить

Никита Хисматов

3

Минпромторг порекомендовал расставить стулья на расстояние метра от центров друг друга и посчитать, сколько таких стульев можно поставить на 2-мерной плоскости.

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Natalia Fedorova

1

это был лихой 2020 мы выживали как могли

Ответить

Sergei Timofeyev

Natalia
0

Тепличку вот заказал. Солнце пока налогом не облагают.

Ответить

Alexander Gess

1

С этим коронавирусом столько позеров развелось.
Больше доставляет крупный бизнес. Дословно:

- Масок нет или стоят дорого. Мы скупим маски напрямую у производителей и раздадим бесплатно! Например Рыбаков хвастался этим и засрал всю ленту в инсте тем, какой он хороший.

Масок вообще не стало или стоят по 400 рублей. 

Ответить

Arthur Niazyan

Alexander
0

Зато на душе то как тепло, что столько хороших людей вокруг :) Ещё немного и раздадут...

Ответить

Alexander Gess

Arthur
0

Тем же самым отличилась ДоДо пицца. Какого х** спрашивается? У вас что, монополия на маски и дезинфицирующие средства, что вы их собираетесь доставлять только тем, кто купит у вас пиццу? Вот таких нужно заставлять потреблять свою продукцию насильно и в большом количестве, а потом масочку бесплатную надеть, чтобы не выпадало наружу от жадности.

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Андрей Чуринов

0

в метре друг от друга

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Leonid Sobchenko

0

Д - делегирование 

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