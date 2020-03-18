Это одна из мер по профилактике распространения коронавируса Covid-19.

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Минпромторг России разослал региональным властям рекомендации по работе ресторанов, кафе и торговых точек в условиях вспышки коронавируса Covid-19, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа. Власти передали рекомендации всем рестораторам, подтвердил изданию президент Федерации ресторанов и отельеров Игорь Бухаров.

Власти порекомендовали:

Расставить столы и стулья на расстояние не менее метра.

Допускать гостей в зал только после мытья рук или обработки санитайзерами.

Расспрашивать гостей о самочувствии и не обслуживать посетителей с симптомами ОРВИ.

Чаще проветривать помещения.

Гостей старше 60 лет уговаривать пойти домой.

Выполнять предписания Роспотребнадзора по дезинфекции помещений.

Не допускать к работе сотрудников с температурой, симптомами простуды и ОРВИ и вернувшихся из стран, в которых распространён коронавирус.

В марте 2020 года обороты в ресторанном бизнесе снизились на 30-90% на фоне вспышки коронавируса и ограничений из-за риска его распространения, сообщали участники рынка в письме правительству. Рестораторы предложили властям временно освободить бизнес от налогов, арендной платы и проверок.