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Из-за повышенного спроса сервисы предлагают ресторанам ускоренную процедуру подключения.
Сервисы доставки готовой еды сообщили о росте интереса ресторанов к подключению к платформам. Заявки на подключение выросли в Delivery Club и «Яндекс.Еде», сообщили vc.ru представители сервисов.
По итогам 16-17 марта интерес ресторанов к Delivery Club вырос более чем в три раза по сравнению со средним показателем предыдущих дней марта, рассказал представитель сервиса. Больше 40% заявок — из Москвы и Московской области.
В связи с ростом заявок Delivery Club перевёл подразделения, отвечающие за подключение ресторанов к платформе, в усиленный режим работы, рассказали в компании. В ближайшее время сервис пообещал ввести ускоренную процедуру подключения.
В «Яндекс.Еде» зафиксировали трёхкратный рост заявок на подключение за последние дни, рассказал представитель «Яндекса». Примерно 40% запросов приходится на рестораны Москвы и Подмосковья, 16% — на Санкт-Петербург, 10-15% — на Казахстан.
«Яндекс.Еда» запустила ускореннную процедуру подключения ресторанов к платформе за один день. Стандартная процедура занимает до семи рабочих дней, объяснили в компании. Кроме того, сервис предложит ресторанам возможность подключиться к платформе по модели маркетплейса с доставкой собственными силами ресторана.
В марте 2020 года обороты в ресторанном бизнесе снизились на 30-90% вспышки коронавируса Covid-19 и ограничений, связанных с его распространением, сообщали участники рынка в письме правительству.
Глядя на доставщиков еды, возникает сомнение, что они вообще когда нибудь мыли руки.
Доставщики еды не трогают вашу еду. Также есть "бесконтактная доставка" же.
Да точно не трогают. И даже не пробуют вашу еду. Люди с доставки как серые мыши. Все думают что они безопасны? Думаю сомнительно.
Как раз только что материал на смежную тему разместила: согласна, только дистанционные продажи и доставка сейчас могут спасти рестораторов. И тут главное быстро это себе организовать, каждая минута работает против бизнеса. Подключиться можно и за пару дней, кому нужно в этом разобраться - почитайте у меня.
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