Увеличение количества входящих заявок было заметно уже на прошлой неделе, но тогда мы связывали это в первую очередь с активным расширением географии собственной доставки Delivery Club в начале года. Динамику, которую мы видим по итогам понедельника и вторника, уже нельзя объяснить только этим.

Возможно, рестораторы изучили опыт зарубежных стран, в которых на фоне коронавируса произошел бум доставки. Либо уже столкнулись со снижением трафика в тех российских городах, где были зафиксированы случаи заражения и введены профилактические меры.