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Лиана Липанова
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Сервисы доставки готовой еды сообщили о росте заявок на подключение от ресторанов Материал редакции

Из-за повышенного спроса сервисы предлагают ресторанам ускоренную процедуру подключения.

8 комментариев
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Сервисы доставки готовой еды сообщили о росте интереса ресторанов к подключению к платформам. Заявки на подключение выросли в Delivery Club и «Яндекс.Еде», сообщили vc.ru представители сервисов.

По итогам 16-17 марта интерес ресторанов к Delivery Club вырос более чем в три раза по сравнению со средним показателем предыдущих дней марта, рассказал представитель сервиса. Больше 40% заявок — из Москвы и Московской области.

Увеличение количества входящих заявок было заметно уже на прошлой неделе, но тогда мы связывали это в первую очередь с активным расширением географии собственной доставки Delivery Club в начале года. Динамику, которую мы видим по итогам понедельника и вторника, уже нельзя объяснить только этим.

Возможно, рестораторы изучили опыт зарубежных стран, в которых на фоне коронавируса произошел бум доставки. Либо уже столкнулись со снижением трафика в тех российских городах, где были зафиксированы случаи заражения и введены профилактические меры.

пресс-служба Delivery Club

В связи с ростом заявок Delivery Club перевёл подразделения, отвечающие за подключение ресторанов к платформе, в усиленный режим работы, рассказали в компании. В ближайшее время сервис пообещал ввести ускоренную процедуру подключения.

В «Яндекс.Еде» зафиксировали трёхкратный рост заявок на подключение за последние дни, рассказал представитель «Яндекса». Примерно 40% запросов приходится на рестораны Москвы и Подмосковья, 16% — на Санкт-Петербург, 10-15% — на Казахстан.

Мы готовы оказать поддержку ресторанам, которые в это сложное время примут решение закрыть зал и работать только на доставку. Наши партнерские службы доставки готовы вывести на линию больше курьеров, чтобы удовлетворить растущий спрос, а также помочь с временной занятостью официантам и другим сотрудникам ресторанов на время вынужденного простоя ресторанов.

пресс-служба «Яндекс.Еды»

«Яндекс.Еда» запустила ускореннную процедуру подключения ресторанов к платформе за один день. Стандартная процедура занимает до семи рабочих дней, объяснили в компании. Кроме того, сервис предложит ресторанам возможность подключиться к платформе по модели маркетплейса с доставкой собственными силами ресторана.

В марте 2020 года обороты в ресторанном бизнесе снизились на 30-90% вспышки коронавируса Covid-19 и ограничений, связанных с его распространением, сообщали участники рынка в письме правительству.

#новость #доставкаеды

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8 комментариев
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Антон

0

Глядя на доставщиков еды, возникает сомнение, что они вообще когда нибудь мыли руки.

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Сергей Милосердов

Антон
2

Доставщики еды не трогают вашу еду. Также есть "бесконтактная доставка" же.

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Spiker Spunreal

Сергей
0
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Александр Антипов

Spiker
0

Да точно не трогают. И даже не пробуют вашу еду. Люди с доставки как серые мыши. Все думают что они безопасны? Думаю сомнительно.

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Игорь Крафт

0

Мы богаты!

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Eugene Smirnov

0

Золотое время

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Alexander Gess

0

 Бумагой уже закупились.

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Виктория Любимова

0

Как раз только что материал на смежную тему разместила: согласна, только дистанционные продажи и доставка сейчас могут спасти рестораторов. И тут главное быстро это себе организовать, каждая минута работает против бизнеса. Подключиться можно и за пару дней, кому нужно в этом разобраться - почитайте у меня.

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