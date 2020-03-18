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Ритейлеры также отмечают выросший спрос на продукты и средства гигиены.
На фоне новостей о вспышке коронавируса Covid-2019 и ослаблении рубля в марте 2020 года продажи в продуктовых сетях и онлайн-магазинах существенно выросли, установила аналитическая компания Nielsen.
По данным аудита Nielsen, 2-8 марта 2020 года в крупных торговых сетях России увеличились продажи замороженной продукции (+40,9%), круп (+27,8% к аналогичному периоду 2019 года), пельменей (+28,4%), макаронных изделий (+18,8%), влажных салфеток (21,4%). При этом в феврале повышенный спрос не наблюдался, отметили аналитики.
«Часть этого прироста, вероятно, обусловлена ажиотажем вокруг Covid-19, другая — произошедшим на той же неделе ослаблением рубля, однако не стоит забывать и об общих тенденциях на рынке FMCG — индивидуальных для каждой категории», — отметил директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.
В интернет-магазинах в первую неделю марта продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два-три раза: макаронных изделий — на 209,2%, каш и сухих завтраков — на 125%, супов быстрого приготовления — на 150,1%, чая — на 102,1%, средств для чистки дома — на 126,3%, туалетной бумаги — на 125%, отметили в Nielsen. Рост объёма продаж опережает средние темпы роста рынка интернет-торговли продуктами: +50% год к году.
В краткосрочной перспективе продажи товаров повседневного спроса продолжат расти, считает директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова. Покупатели будут стремиться часть продукции приобрести по «старым» ценам, добавила она. От ситуации могут выиграть локальные производители: в глазах покупателей их продукция может оказаться безопаснее импортной, считает Волкова.
Закупайтесь гречкой, минимум 100 кило на человека. Говорят что через некоторое время на улицах вместо воздуха будет газ из короновируса, при вдохе которого будет неминуемое превращение в зомби.
"Покупатели будут стремиться часть продукции приобрести по «старым» ценам, добавила она."
Ээ, 65% продукции производится в России и из локального сырья, новые цены это простая спекуляция.
Надо было проводить исследование?
Nielsen постоянно это делает. Это не отдельное и не специальное.
Вопрос в цифрах, это же нужно будет отражать потом в других кварталах и следующем году.
Да ладно?! Оказывается во время чрезвычайных ситуаций растет спрос на крупы и макароны, а во время эпидемий - на средства личной гигиены. Невероятно!
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