Ритейлеры также отмечают выросший спрос на продукты и средства гигиены.

В закладки

На фоне новостей о вспышке коронавируса Covid-2019 и ослаблении рубля в марте 2020 года продажи в продуктовых сетях и онлайн-магазинах существенно выросли, установила аналитическая компания Nielsen.

По данным аудита Nielsen, 2-8 марта 2020 года в крупных торговых сетях России увеличились продажи замороженной продукции (+40,9%), круп (+27,8% к аналогичному периоду 2019 года), пельменей (+28,4%), макаронных изделий (+18,8%), влажных салфеток (21,4%). При этом в феврале повышенный спрос не наблюдался, отметили аналитики.

Изменение спроса на товары повседневного спроса в феврале-марте 2020 года. Nielsen Company

«Часть этого прироста, вероятно, обусловлена ажиотажем вокруг Covid-19, другая — произошедшим на той же неделе ослаблением рубля, однако не стоит забывать и об общих тенденциях на рынке FMCG — индивидуальных для каждой категории», — отметил директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.

Nielsen Company

В интернет-магазинах в первую неделю марта продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два-три раза: макаронных изделий — на 209,2%, каш и сухих завтраков — на 125%, супов быстрого приготовления — на 150,1%, чая — на 102,1%, средств для чистки дома — на 126,3%, туалетной бумаги — на 125%, отметили в Nielsen. Рост объёма продаж опережает средние темпы роста рынка интернет-торговли продуктами: +50% год к году.