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Галина Мубаракшина
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Исследование Nielsen о продажах в России: на фоне Covid-19 онлайн-продажи выросли, чаще всего берут заморозку и крупы Материал редакции

Ритейлеры также отмечают выросший спрос на продукты и средства гигиены.

7 комментариев
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На фоне новостей о вспышке коронавируса Covid-2019 и ослаблении рубля в марте 2020 года продажи в продуктовых сетях и онлайн-магазинах существенно выросли, установила аналитическая компания Nielsen.

По данным аудита Nielsen, 2-8 марта 2020 года в крупных торговых сетях России увеличились продажи замороженной продукции (+40,9%), круп (+27,8% к аналогичному периоду 2019 года), пельменей (+28,4%), макаронных изделий (+18,8%), влажных салфеток (21,4%). При этом в феврале повышенный спрос не наблюдался, отметили аналитики.

Изменение спроса на товары повседневного спроса в феврале-марте 2020 года. Nielsen Company

«Часть этого прироста, вероятно, обусловлена ажиотажем вокруг Covid-19, другая — произошедшим на той же неделе ослаблением рубля, однако не стоит забывать и об общих тенденциях на рынке FMCG — индивидуальных для каждой категории», — отметил директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.

Nielsen Company

В интернет-магазинах в первую неделю марта продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два-три раза: макаронных изделий — на 209,2%, каш и сухих завтраков — на 125%, супов быстрого приготовления — на 150,1%, чая — на 102,1%, средств для чистки дома — на 126,3%, туалетной бумаги — на 125%, отметили в Nielsen. Рост объёма продаж опережает средние темпы роста рынка интернет-торговли продуктами: +50% год к году.

В краткосрочной перспективе продажи товаров повседневного спроса продолжат расти, считает директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова. Покупатели будут стремиться часть продукции приобрести по «старым» ценам, добавила она. От ситуации могут выиграть локальные производители: в глазах покупателей их продукция может оказаться безопаснее импортной, считает Волкова.

#новость #коронавирус #ритейлеры #исследования

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7 комментариев
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Сергей Михельсон

1

Закупайтесь гречкой, минимум 100 кило на человека. Говорят что через некоторое время на улицах вместо воздуха будет газ из короновируса, при вдохе которого будет неминуемое превращение в зомби. 

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Pavel Voronkov

0

"Покупатели будут стремиться часть продукции приобрести по «старым» ценам, добавила она."
Ээ, 65% продукции производится в России и из локального сырья, новые цены это простая спекуляция.

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Li Bel

0

Надо было проводить исследование?

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Pavel Voronkov

Li
0

Nielsen постоянно это делает. Это не отдельное и не специальное.

Ответить

Li Bel

Pavel
0

В данных обстоятельствах это очевидные вещи) рассказали бы лучше как европейцы с ума сходят)))

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Pavel Voronkov

Li
0

Вопрос в цифрах, это же нужно будет отражать потом в других кварталах и следующем году.

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Mikhail Bobko

–1

Да ладно?! Оказывается во время чрезвычайных ситуаций растет спрос на крупы и макароны, а во время эпидемий - на средства личной гигиены. Невероятно!

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