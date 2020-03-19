В США из-за вспышки коронавируса не хватает медицинского оборудования.

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Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что его компания готова производить аппараты для искусственной вентиляции лёгких в случае их нехватки. Об этом предприниматель сообщил, отвечая одному из пользователей в своём блоге в Twitter.

С просьбой к Маску обратился пользователь Раджа «Илон не идиот» Аббас (Raja ‘Elon is not an idiot’Abbas). Он написал, что аппараты необходимы как можно скорее. «Перестаньте быть идиотом, это масштабная катастрофа», — добавил Аббас.

17 марта администрация президента США попросила строительные компании пожертвовать респираторы госпиталям и медицинским работникам из-за их нехватки по стране, пишет Reuters.

18 марта 2020 года президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию, на которой заявил о нехватке медсредств и оборудования из-за вспышки коронавируса. Он сослался на закон об оборонном производстве, в соответствии с которым государство может задействовать бизнес в выпуске медицинской продукции, уточняет TechCrunch.

General Motors и Ford ведут переговоры с администрацией президента о производстве медицинского оборудования, в том числе аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, пишет Axios.

Завод Маска во Фримонте, Калифорния, продолжает работать несмотря на запрет местных властей, отмечает TechCrunch. Те, кто занимается производством, обслуживанием, доставкой и испытанием электромобилей, обязаны ходить на работу.