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Галина Мубаракшина
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Илон Маск заявил о готовности Tesla начать производство аппаратов для искусственной вентиляции лёгких Материал редакции

В США из-за вспышки коронавируса не хватает медицинского оборудования.

6 комментариев
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Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что его компания готова производить аппараты для искусственной вентиляции лёгких в случае их нехватки. Об этом предприниматель сообщил, отвечая одному из пользователей в своём блоге в Twitter.

С просьбой к Маску обратился пользователь Раджа «Илон не идиот» Аббас (Raja ‘Elon is not an idiot’Abbas). Он написал, что аппараты необходимы как можно скорее. «Перестаньте быть идиотом, это масштабная катастрофа», — добавил Аббас.

17 марта администрация президента США попросила строительные компании пожертвовать респираторы госпиталям и медицинским работникам из-за их нехватки по стране, пишет Reuters.

18 марта 2020 года президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию, на которой заявил о нехватке медсредств и оборудования из-за вспышки коронавируса. Он сослался на закон об оборонном производстве, в соответствии с которым государство может задействовать бизнес в выпуске медицинской продукции, уточняет TechCrunch.

General Motors и Ford ведут переговоры с администрацией президента о производстве медицинского оборудования, в том числе аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, пишет Axios.

Завод Маска во Фримонте, Калифорния, продолжает работать несмотря на запрет местных властей, отмечает TechCrunch. Те, кто занимается производством, обслуживанием, доставкой и испытанием электромобилей, обязаны ходить на работу.

Илон Маск считает, что опасность коронавируса преувеличена. 17 марта в своём блоге в Twitter он написал, что паника опаснее, чем связанное с ним заболевание.

#новость #коронавирус #tesla #маск

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6 комментариев
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Артур Сафарян

1

Деньги свои переплавим на пули...

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Denis Vinogradov

–1

А мы в деревне как рот в рот научились делать так всю войну и прошли великою отечественную

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Александр Лесин

0

Вот и приподнимет баблишка

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KI PO

Александр
0

Главное людям помочь , а как уже это не столь важно

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Артём А.

Александр
0

Потеряет меньше, чем мог.
Сомневаюсь, что на этой панике нормальный бизнес не аффилированный с медициной и целлюлозным производством, сможет заработать.
Хотя и бумажное производство в долгосрочной перспективе потеряет из за кассового разрыва. Сроков годности то у бумаги нет.

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Arthur Niazyan

0

"В случае их нехватки" - в Италии смертность такая как раз из-за нехватки аппаратов этих. Спасают молодых, забирая аппараты у пенсионеров. Скорее нужно делать их, и как можно больше. Тем более это не последняя эпидемия.

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