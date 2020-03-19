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Галина Мубаракшина
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Власти всех 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Материал редакции

Школы и вузы перешли на дистанционное обучение, все массовые мероприятия отменены.

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Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подписанные чиновниками распоряжения.

Согласно ограничениям, связанным со вспышкой коронавируса, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, все массовые мероприятия отменены, уточняет информагентство. В зависимости от региона допустимое количество участников мероприятий, которые не могут быть отменены или перенесены, составляет от 50 до 1000 человек.

Согласно федеральному закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций...», режим повышенной готовности вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС).

В пункте 5 статьи 4.1 говорится, что в это время власти могут:

  • ограничивать доступ людей и транспорта на территорию, где может возникнуть ЧС;
  • приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если есть угроза для работников и других людей;
  • принимать другие меры для защиты людей и минимизации негативных последствий ЧС.

16 марта 2020 года власти Москвы ужесточили условия пребывания людей из-за вспышки коронавируса: запрещены все уличные мероприятия, количество человек в помещении ограничено до 50, временно отменена продажа билетов в салоне автобуса и другие.

#новость #коронавирус

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