С 18 марта в городе запрещено проводить массовые мероприятия более чем с 50 участниками.
- Кинотеатры объединённой сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» в Санкт-Петербурге приостановили коммерческие кинопоказы до 30 апреля 2020 года. Согласно постановлению губернатора от 18 марта, в городе запрещается проводить мероприятия численностью более 50 человек.
- С 19 марта сеть «Мираж» в Санкт-Петербурге также приостановила показ фильмов в десяти своих кинотеатрах «до особого распоряжения». Объявления о временном закрытии есть и на сайтах сетей «Каро» и «Синема 5» — последняя будет закрыта с 20 марта до 30 апреля 2020 года.
- В Москве, где действуют аналогичные ограничения на проведение массовых мероприятий, «Кино Окко», «Формула кино» и «Синема парк» и сеть «Москино» решили временно продавать не более 50 билетов на сеанс.
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Андрей Иванов
окей
Андрей ИвановАндрей
блеать, откуда у меня доллары то
MarkАндрей
Сам пошутил + сам посмеялся ?
Андрей ИвановMark
да
MarkАндрей
хееееее
Кирилл Вечкасов
Ну вот, и из агрегаторов выпилились и из онлайна :)
Месье Никита
А что с работниками? неоплаченный отпуск или как?
Hassan IslamovМесье
В этой сфере есть редкие спецы, их точно сохранят (может временным сокращением зп). А менее квалифицированных (кассиры, контроллеры, администраторы, клининг и пр.) долго сохранять не смогут. Выдадут компенсацию 1-2 зп (по хорошему), отпускные и отпустят на вольные. Как-то так.