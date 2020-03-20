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Татьяна Боброва
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Крупнейшие сети кинотеатров в Санкт-Петербурге временно прекратили все сеансы Материал редакции

С 18 марта в городе запрещено проводить массовые мероприятия более чем с 50 участниками.

  • Кинотеатры объединённой сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино» в Санкт-Петербурге приостановили коммерческие кинопоказы до 30 апреля 2020 года. Согласно постановлению губернатора от 18 марта, в городе запрещается проводить мероприятия численностью более 50 человек.
  • С 19 марта сеть «Мираж» в Санкт-Петербурге также приостановила показ фильмов в десяти своих кинотеатрах «до особого распоряжения». Объявления о временном закрытии есть и на сайтах сетей «Каро» и «Синема 5» — последняя будет закрыта с 20 марта до 30 апреля 2020 года.
  • В Москве, где действуют аналогичные ограничения на проведение массовых мероприятий, «Кино Окко», «Формула кино» и «Синема парк» и сеть «Москино» решили временно продавать не более 50 билетов на сеанс.

#новость #кино #санктпетербург

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8 комментариев
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Андрей Иванов

5

окей

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Андрей Иванов

Андрей
6

блеать, откуда у меня доллары то

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Mark

Андрей
0

Сам пошутил + сам посмеялся ?

Ответить

Андрей Иванов

Mark
2

да

Ответить

Mark

Андрей
0

хееееее

Ответить

Кирилл Вечкасов

0

Ну вот, и из агрегаторов выпилились и из онлайна :)

Ответить

Месье Никита

0

А что с работниками? неоплаченный отпуск или как? 

Ответить

Hassan Islamov

Месье
0

В этой сфере есть редкие спецы, их точно сохранят (может временным сокращением зп). А менее квалифицированных (кассиры, контроллеры, администраторы, клининг и пр.) долго сохранять не смогут. Выдадут компенсацию 1-2 зп (по хорошему), отпускные и отпустят на вольные. Как-то так.

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