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Таня Боброва

Производитель стройматериалов Knauf объявил о передаче российского бизнеса «под местное управление» Статьи редакции

Сделку должны согласовать российские власти.

  • «В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», — приводит ТАСС пресс-релиз компании. Об этом же пишет немецкое издание Merkur.
  • Knauf планирует передать российский бизнес «под местное управление», чтобы в будущем «сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников». Сделку должны одобрить российские власти. Других деталей в релизе нет.
  • Knauf ещё с 1970-х обменивалась научным опытом с некоторыми учёными и институтами СССР, говорится на сайте компании. В 1993 году она приобрела акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске.
  • Согласно информации на сайте, всего у компании 20 предприятий в России, на которых выпускают сухие строительные смеси, металлопрофили, гипсокартонные плиты, минераловатные утеплители и другое. В Астраханской области у компании есть производство на базе Баскунчакского месторождения гипса.
Источник: Knauf

#новости

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21 комментарий
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 Вадим Д.

Да ёпрст.

Местное управление будет производить кнауфсодержащие продукты или рынки «отечественной» одежды откроют?

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Webmaster3.0

Это итак всё отчестаенное, но находилось под немчурой. Выгодно купили в святых 90-х гг.

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Отоночо

Значит продукция подорожает

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Mari

и станет хуже по качеству

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Mari

Был Кнауф, станет Ауф!

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Слегка Придурковатый
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AndriiL

Кнауф - Один из первих заводов которые разбомьили в Украине. Странно, что только сейчас

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Пряничный дедушка

получается, не такие уж и прочные, эти ваши кнауфы! шах и мат!

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Зелёная Лошадь

В России у них 20 заводов, а в Украине 1. Ради этого можно и миллиарды рублей налогов платить, и сотрудничать с российскими властями во время мобилизации, и в Мариуполь цемент поставлять, и про разбомбленный завод в Соледаре забыть.

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Maxim Fox

А давайте все заводы разберем и построим новый город. Назовём его Атлантидой. И никого туда не пустим.

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Жошы хан
заводы разберем
построим новый город
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dr. Dolittle

Наш путь - наоборот. Разобрать города и наклепать заводов.

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Пряничный дедушка

ниче еще лучше заживем, да и не делают же из гипрока танки и дроны. Хотя…

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AndriiL

Главное, не внешнее управление 😂

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Webmaster3.0

Я воскликну Слава роду
Слава русскому народу
За руки возьмёмся братцы
Заплетемся хороводом
Воскликнем Слава роду
Слава русскому народу
Ритмам музыки отдаться
Под простором небосвода

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Андрей

Данон тоже хотел передать

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Яна Шепилова

еще одна компания,которая уйдет,сомневаюсь,что после передачи все будет работать также как работало до этого

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Настя Горбачева

Жди беды, испортят как обычно

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Aleksandr

продукция у них качественная была
подороже аналогов, но профиля потолще\жёстче, сам лист крепкий
и бумага нормальной толщины
Надеюсь, качество сохранят.
а так печольно конечно

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Валентин Солодченко

Вот и ещё одни уходят .. жаль что в действиях логика отсутствует, а есть лишь желание быть в волне тренда всех тех брендов которые покинули Россию. Увы..

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Вася Пражкин

Люди со стальными яйцами. Два года держались, пока свои не додавили. А могли бы просто перерегать на французскую или итальянскую "дочку".

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18 комментариев
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