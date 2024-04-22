Производитель стройматериалов Knauf объявил о передаче российского бизнеса «под местное управление» Статьи редакции
Сделку должны согласовать российские власти.
- «В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», — приводит ТАСС пресс-релиз компании. Об этом же пишет немецкое издание Merkur.
- Knauf планирует передать российский бизнес «под местное управление», чтобы в будущем «сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников». Сделку должны одобрить российские власти. Других деталей в релизе нет.
- Knauf ещё с 1970-х обменивалась научным опытом с некоторыми учёными и институтами СССР, говорится на сайте компании. В 1993 году она приобрела акции комбината теплоизоляционных и гипсовых изделий в Красногорске.
- Согласно информации на сайте, всего у компании 20 предприятий в России, на которых выпускают сухие строительные смеси, металлопрофили, гипсокартонные плиты, минераловатные утеплители и другое. В Астраханской области у компании есть производство на базе Баскунчакского месторождения гипса.
1.9K показов
1.2K открытий
Да ёпрст.
Местное управление будет производить кнауфсодержащие продукты или рынки «отечественной» одежды откроют?
Это итак всё отчестаенное, но находилось под немчурой. Выгодно купили в святых 90-х гг.
Значит продукция подорожает
и станет хуже по качеству
Был Кнауф, станет Ауф!
Кнауф - Один из первих заводов которые разбомьили в Украине. Странно, что только сейчас
получается, не такие уж и прочные, эти ваши кнауфы! шах и мат!
В России у них 20 заводов, а в Украине 1. Ради этого можно и миллиарды рублей налогов платить, и сотрудничать с российскими властями во время мобилизации, и в Мариуполь цемент поставлять, и про разбомбленный завод в Соледаре забыть.
А давайте все заводы разберем и построим новый город. Назовём его Атлантидой. И никого туда не пустим.
построим новый город
Наш путь - наоборот. Разобрать города и наклепать заводов.
ниче еще лучше заживем, да и не делают же из гипрока танки и дроны. Хотя…
Главное, не внешнее управление 😂
Я воскликну Слава роду
Слава русскому народу
За руки возьмёмся братцы
Заплетемся хороводом
Воскликнем Слава роду
Слава русскому народу
Ритмам музыки отдаться
Под простором небосвода
Данон тоже хотел передать
еще одна компания,которая уйдет,сомневаюсь,что после передачи все будет работать также как работало до этого
Жди беды, испортят как обычно
продукция у них качественная была
подороже аналогов, но профиля потолще\жёстче, сам лист крепкий
и бумага нормальной толщины
Надеюсь, качество сохранят.
а так печольно конечно
Вот и ещё одни уходят .. жаль что в действиях логика отсутствует, а есть лишь желание быть в волне тренда всех тех брендов которые покинули Россию. Увы..
Люди со стальными яйцами. Два года держались, пока свои не додавили. А могли бы просто перерегать на французскую или итальянскую "дочку".