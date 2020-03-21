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Все заведения должны закрыться для посещения с 21 марта 2020 года.
21 марта главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила о том, что руководители всех фитнес-центров, бассейнов, аквапарков и других спортивных заведений Москвы должны прекратить принимать посетителей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Как долго сохранятся ограничения, на сайте не сообщается.
Согласно документу, решение связано с распространением коронавируса и ростом количества заражённых. По данным оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, сейчас в Москве зарегистрировано 137 случаев заболевания.
«Ведомости» сообщают, что без работы может остаться до 100 тысяч человек.
Как написано в документе, нарушителям предписания грозит административная ответственность. По какой статье КоАП — не уточняется, однако согласно:
Как можно верить, что у нас в России всего лишь 306 выявленных больных коронавирусом? Вот данные за сутки по миру.
Посмотрите статистику по заболеванию пневмонией, более менее правдивая цифра получится.
Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов. Рост заболеваемости составил 37% — 6921 случай против 5058
с другой стороны, 40% из них младше 17 лет, вряд ли это короновирус
В чем именно должна убеждать эта табличка? С тем же успехом можно трясти этой же самой табличкой, крича "Как можно верить, что в Гонконге/Тайване всего 150-300 случаев, учитывая их близость к Китаю?". "Как можно поверить, что в Германии всего 83 погибших на 22 тыс. случаев, в то время когда во Франции 562 на 14 тыс. случаев, в Испании 1378 умерших - на 25 тыс. случаев?" "Как можно поверить, что Южной Корее и Японии нет экспоненциального роста случаев без введения жестких карантинов?"
Разные страны - они разные. Эпидемия в них развивается по-разному.
Да, но ключевой момент именно в том, что эпидемия там развивается. Германия считается аномалией, но пока объясняют это тем, что там удалось организовать масштабное тестирование и выявляют заболевание на гораздо ранней стадии, чем в других странах. По заявление их врачей, они ещё ожидают волну смертей. А в случае с Москвой вообще не понятно - имеем переполненный мегаполис с населением в 15 миллионов, со всеми условиями для распространения вируса и множеством туристов. И тишина.
Если у нас слежка (по крайней мере в Москве) на уровне Сингапура по камерам и тд, то это чуть-чуть возможно, насколько я понял, на каждого приехавшего рейсом сажают в карантин его, всех его родственников, водителя такси, в котором он ехал и все такое, но в целом во всем мире, реальное количество случаев отличается от тестов на 5-6 дней, те 300 заболевших было в России 5 дней назад, а если каждый день добавляется 50, то посчитайте сами
Мы сами всех кто из командировки или отпуска прилетает сажаем на 2-х недельный карантин. А тут ещё вроде как и указ соотв. подъехал.
фитнесы-шмитнесы закрыли, а метро не закрыли. так и победят вирус через такой карантин
В Киеве закрыли метро - народ пошел упаковываться в автобусы. Звучит контринтуитивно, но лучше пусть метро работает в обычном (или усиленном) режиме - с учетом того, что значитальная часть работников будет работать удаленно, а старики и дети буду сидеть дома - в метро будет не так людно.
В тоже время можно ограничить доступ стариков и детей в фитнес-центры, меря температуру на входе у всех остальных.
Хуже гражданам с хроническими заболеваниями, коих нонче дюже много.
Чем хуже? Как условный гастрит влияет на кашель? Пока я вижу попытки гос. властей объяснить смертность сравнительно молодых людей их болезнями, а не отсутствием необходимых медикаментов, квалифицированного персонала или адекватного лечения, что более вероятно после "оптимизации" сферы здравоохранения. Про то, что некоторым ставят диагноз ОРВИ, но отправляют в специализированную больницу в Коммунарке для лечения короновируса, тоже упоминали.
Ибо нефига тренироваться. Сидите дома, жуйте гречу.
100 тыщ понаехов отправятся обратно в Саратовскую область сажать картошку и есть гречку
Почему написали "человек"? Там же фитнес тренера в основном.
Да, про метро это правда.
Кто там только не перемещается ...
Близко, кашляя, итд ...
Можно сказать так - непобедимые ассенизаторы в метро (крысы) -
обязательно отфильтруют COVID-19, и ничего с ними не случится.
Не понимаю, почему домашние работуны и те, кто ездит на авто выеживаются про метро. Вот когда будете на заводе работать с 7:00 утра, тогда послушаем ваше авторитетное мнение. Сидят дома, "советчики" и от безделья разводят "аналитику".
обожаю московское метро и ездил на нем когда была возможность. хотя сам домосед с автомобилем. но в плане распространения болезней, особенно когда эпидемия, метро опасно и печь именно про это
Еще раз: люди содержат семьи, каждый месяц зарплата уходит, им работать надо. Сидение дома для них и их детей хуже, чем коронавирус, ибо помрут от голода. А вы домосед с авто, о которых я и писал, но не услышали, потому что "советчики" разводящие "аналитику".
Когда закрывают метро и пересаживают на автобусы это вообще прямо логика.
1. По сути государство нам сказало: "Ребят, мы не знаем что делать, мы не умеем ничего и ваще не знаем как. Поэтому надеемся на вашу самосознательность, вы, эта, позаботьтесь о себе".
2. Были сегодня в двух ТРК в Питере. Такая красота, когда мало людей. Прям добро пожаловать в 2003ий, когда город не был так перенаселён. Для выходного дня было процентов 30 от обычно количества народа.
Так скоро и парикмахерские прикроют. Я вчера постригся. Занимайте очередь в барбершопы :)
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