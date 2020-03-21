Все заведения должны закрыться для посещения с 21 марта 2020 года.

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21 марта главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила о том, что руководители всех фитнес-центров, бассейнов, аквапарков и других спортивных заведений Москвы должны прекратить принимать посетителей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Роспотребнадзора. Как долго сохранятся ограничения, на сайте не сообщается.

Согласно документу, решение связано с распространением коронавируса и ростом количества заражённых. По данным оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, сейчас в Москве зарегистрировано 137 случаев заболевания.

«Ведомости» сообщают, что без работы может остаться до 100 тысяч человек.

Как написано в документе, нарушителям предписания грозит административная ответственность. По какой статье КоАП — не уточняется, однако согласно: