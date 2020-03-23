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Галина Мубаракшина
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Исследование: вещи, собранные российским H&M для переработки, были выставлены на продажу без сортировки Материал редакции

В компании начали проверку вместе с партнёром по переработке.

21 комментарий
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Ношенные вещи, которые покупатели H&M сдавали в магазины в обмен на скидку, отправляют без сортировки на склад в Подмосковье и продают на Avito, выяснила журналистка Елена Володина.

Чтобы снизить вред, который модная индустрия наносит окружающей среде, H&M принимает от покупателей одежду любых брендов в любом состоянии. Ритейлер говорит, что хорошая одежда уйдёт в секонд-хенды, а негодная — отправится на завод по переработке. Покупателям, которые приносят одежду, магазин даёт скидку на новую покупку.

Ритейлер заявляет, что передаёт одежду на завод по переработке текстиля SOEX в Германии, пишет The Village. У SOEX несколько дочерних предприятий, в том числе I:Сollect (I:CO), которое выступает партнёром программы H&M в России, поясняет «Натур продукт». Сотрудники компании занимаются сбором, доставкой одежды, а также сортировкой и переработкой на заводе.

В SOEX Володиной рассказали, что завод не получал вещей из России. Вторсырьё, которое покупатели приносят в магазины H&M, продают через Avito, выяснила она. Пакеты с одеждой можно забрать на складе в подмосковном Лыткарине.

На пакетах есть бирка I:CO, которая должна обеспечивать переработку, отметила журналистка. При этом большая часть купленных ею вещей в хорошем состоянии.

В H&M рассказали The Village, что начали проверку вместе с I:CO. На вопросы журналистки партнёр ритейлера не ответил.

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21 комментарий
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Andrey Kulakov

8

Сильно сомневаюсь что шведы были в курсе того что мутит российское представительство компании)

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Паронормальный

Andrey
4

А у них разве нет обязанности контролировать процесс или выбирать проверенного партнера?

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Dmitry Porkhaev

1

Так и знал, вот уроды!! Лучше в другое место сдавать тогда.

Ответить

Alexey Pleshakov

Dmitry
1

А чем это плохо? Почему уроды?
Ведь вещи используются повторно. Цель достигнута. Чем плохо повторное использование?

Ответить

Artem Shitov

Alexey
4

Проблема не в этом. Проблема в том, что вещи, непригодные для носки, должны были отправляться на переработку, а по факту, судя по всему, отправлялись просто в мусорку.

Ответить

Сергей Михельсон

Artem
1

Что значит не пригодные доя носки? Типа сильно пропердели?

Ответить

Alexey Pleshakov

Artem
0

Часть продали на авито, а остальное тупо выбросили? Так вы предполагаете?

Ответить

Gordei Denshchikov

Alexey
0

так и есть, потому что можно сдавать любую ветошь, которую должны были переработать, а не отправить на свалку

Ответить

Иван Сергеев

Alexey
0

Кто-то по-другому вещи не может купить. Хотя это от цен зависит и от того где их продают.

Ответить

Dmitry Porkhaev

Alexey
0

Дак их продают, а не перерабатывают, я думал я кому-то помогу, а витоге доп доход и так огромной корпорации

Ответить

Dmitry Ievlev

Dmitry
1

Теперь твои носки носит бомж

Ответить

Паронормальный

1

Позорная страна. Во всем цивилизованном мире уже давно нет дефицита одежды, а в России все еще белорусскую обувь продают по цене Diesel из Италии. Вот поэтому народ и пытается выжить, как может, торгуя мусором. 

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

1

Твою же ж мать, а...

Ответить

Михаил Шварц

1

На самом деле неприлично.

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Yury Kotov

1

Да пускай носят на здоровье

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Иван Сергеев

Yury
0

Объявление: Одежда свободная от вирусов

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Olegga Folomeev

1

Бизнес по-русски

Ответить

Паронормальный

0

Роспотребнадзору опять все пофигу?

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Mark

0

Сейчас экоактивисты вынут изо рта то, что им положили в H&M, и хоть как-то отреагируют. 

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Могли бы и сэконд хэнд открыть. Весьма популярная тема будет в ближайшем будущем.

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ЯжПрограммист

0

"возьмите отсюда что хотите, остальное выбросиьте" - такая была установка.

а вообще какая разница, не сдавайте вещи а сами продавайте на авито. по сути вторичное использование же.

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