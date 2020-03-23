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В компании начали проверку вместе с партнёром по переработке.
Ношенные вещи, которые покупатели H&M сдавали в магазины в обмен на скидку, отправляют без сортировки на склад в Подмосковье и продают на Avito, выяснила журналистка Елена Володина.
Чтобы снизить вред, который модная индустрия наносит окружающей среде, H&M принимает от покупателей одежду любых брендов в любом состоянии. Ритейлер говорит, что хорошая одежда уйдёт в секонд-хенды, а негодная — отправится на завод по переработке. Покупателям, которые приносят одежду, магазин даёт скидку на новую покупку.
Ритейлер заявляет, что передаёт одежду на завод по переработке текстиля SOEX в Германии, пишет The Village. У SOEX несколько дочерних предприятий, в том числе I:Сollect (I:CO), которое выступает партнёром программы H&M в России, поясняет «Натур продукт». Сотрудники компании занимаются сбором, доставкой одежды, а также сортировкой и переработкой на заводе.
В SOEX Володиной рассказали, что завод не получал вещей из России. Вторсырьё, которое покупатели приносят в магазины H&M, продают через Avito, выяснила она. Пакеты с одеждой можно забрать на складе в подмосковном Лыткарине.
На пакетах есть бирка I:CO, которая должна обеспечивать переработку, отметила журналистка. При этом большая часть купленных ею вещей в хорошем состоянии.
В H&M рассказали The Village, что начали проверку вместе с I:CO. На вопросы журналистки партнёр ритейлера не ответил.
Сильно сомневаюсь что шведы были в курсе того что мутит российское представительство компании)
А у них разве нет обязанности контролировать процесс или выбирать проверенного партнера?
Так и знал, вот уроды!! Лучше в другое место сдавать тогда.
А чем это плохо? Почему уроды?
Ведь вещи используются повторно. Цель достигнута. Чем плохо повторное использование?
Проблема не в этом. Проблема в том, что вещи, непригодные для носки, должны были отправляться на переработку, а по факту, судя по всему, отправлялись просто в мусорку.
Часть продали на авито, а остальное тупо выбросили? Так вы предполагаете?
так и есть, потому что можно сдавать любую ветошь, которую должны были переработать, а не отправить на свалку
Кто-то по-другому вещи не может купить. Хотя это от цен зависит и от того где их продают.
Дак их продают, а не перерабатывают, я думал я кому-то помогу, а витоге доп доход и так огромной корпорации
Позорная страна. Во всем цивилизованном мире уже давно нет дефицита одежды, а в России все еще белорусскую обувь продают по цене Diesel из Италии. Вот поэтому народ и пытается выжить, как может, торгуя мусором.
Да пускай носят на здоровье
Сейчас экоактивисты вынут изо рта то, что им положили в H&M, и хоть как-то отреагируют.
Могли бы и сэконд хэнд открыть. Весьма популярная тема будет в ближайшем будущем.
"возьмите отсюда что хотите, остальное выбросиьте" - такая была установка.
а вообще какая разница, не сдавайте вещи а сами продавайте на авито. по сути вторичное использование же.
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