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Галина Мубаракшина
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Московский спортклуб перешёл на «удалёнку» и стал проводить тренировки в Zoom Материал редакции

Команда клуба придумала новый формат, чтобы не простаивать на карантине.

19 комментариев
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С 17 марта 2020 года спортклуб «Спортивная секция», расположенный возле станции метро «Пушкинская» в Москве, перевёл групповые и индивидуальные тренировки в онлайн-формат. Об этом vc.ru рассказала соосновательница клуба Елена Власова.

«Спортивная секция» проводит функциональные тренировки, занятия по общей физической подготовке (ОФП), йоге и медитации. По словам Власовой, тренеры подготовили программу так, чтобы участники клуба использовали минимум инвентаря. Функциональные тренировки проводятся с собственным весом, для курса «Здоровая спина», йоги и медитации нужны только коврик и смартфон.

Скриншот с тренировки по йоге

Занятия проводятся в течение дня согласно расписанию: утром и вечером — йога, медитация и функциональные тренировки, в обед — упражнения на пресс. По утрам тренеры проводят бесплатные 15-минутные зарядки для тех, кто работает из дома.

Сейчас можно посетить занятие в счёт абонемента или оплатив его на сайте — в ответ человек получает ссылку на трансляцию в Zoom. Есть тренировки с фиксированной стоимостью (400 рублей), бесплатные и за пожертвования. «Сейчас даже 100 рублей могут помочь проекту», — отмечает Власова.

Клуб также проводит бранчи с психологом стоимостью 800 рублей и вечерние поэтические чтения. Однако пока денег, которые платят участники онлайн-тренировок, не хватает на покрытие текущих расходов.

Чтобы перейти в онлайн — купить деловой аккаунт в Zoom и внедрить новую систему обработки заявок, потребовались дополнительные траты, отметила Власова, не назвав конкретных цифр. Аккаунты клуба в Telegram и Instagram бесплатно ведут сотрудники «Спортивной секции».

Концепция клуба предусматривает занятия в малых группах, до 10 человек. Сейчас на тренировках присутствуют по 10-12 человек, из них 4-5 — это члены клуба, подсчитала Елена Власова. В одной из первых тренировок по йоге участвовали 36 человек, включая жителей США, Индии, Франции, Украины и Белоруссии.

«Изначально мы ориентировались исключительно на клиентов нашего клуба, чтобы поддержать их регулярные занятия, но проект пошёл шире, и это здорово. Со следующей недели мы запускаем тренировки на английском языке», — добавила Елена Власова.

По словам соосновательницы клуба, основная задача онлайн-тренировок — сохранить коллектив и студию, которую «Спортивная секция» арендует. Поскольку клуб приостановил работу до официального карантина, арендодатель не предоставил ему никаких льготных условий. Если договориться не удастся, в апреле «Спортивной секции» придётся съехать, отмечает Елена Власова.

Роспотребнадзор из-за вспышки коронавируса запретил московским фитнес-клубам, бассейнам и аквапаркам принимать посетителей с 21 марта. Как долго продлятся ограничения, ведомство не уточнило.

#новость #коронавирус #бизнеснакарантине

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19 комментариев
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Фёдор Дуров

4

Так все фитнес залы закрыли к посещению. Или это реклама онлайн занятий?

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Андрей Фролов

Фёдор
1

Это демонстрация, какие способы остаться на плаву ищут предприниматели, которых задели ограничения

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Фёдор Дуров

Андрей
1

Да, заметил что многое фитнес клубы активно переходят на онлайн занятия

Ответить

Danil Khasanshin

Фёдор
1

Удержание клиентов online, да, с попыткой масштабироваться.

Ответить

Ware Wow

Danil
0

скорее просто пресс-релиз

Со следующей недели мы запускаем тренировки на английском языке

очевидный фейк. это же просто смешно. на следующей неделе... easy

Ответить

Сослан Сакшин

4

Этот формат сейчас почти все клубы используют

Ответить

Сергей Камянецкий

4

Что насчёт жима лёжа?)

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
0

Придавило на глазах тренера в zoom

Ответить

Александр Якунин

3

Сегодня почти все школы Москвы использовали zoom, во многих районах интернет провайдеры легли вроде как.

Ответить

Artemy

2

Добро пожаловать в новый мир

Ответить

Ware Wow

1

лол.... хотя конечно не до смеха, это очень печально.
просто попытка сделать инфоповод.
скоро многие посыпятся....

Ответить

Arthur Niazyan

Ware
1

Зебра сначала предложила онлайн тренировки, а потом резко отменили. Видимо никто не согласился или инфраструктура не готова.

Ответить

Ware Wow

Arthur
1

предлагать можно до посинения, только где они клиентов возьмут.

Ответить

Danil Khasanshin

1

Worldclass в Instagram бесплатно https://www.instagram.com/p/B-CkSPijFic/ 

Ответить

Igor Gerolaytis

Danil
1

Не только WC. 
Сейчас все московское CrossFit сообщество ушло в онлайн или на парковые площадки в оффлайн. Например: https://www.instagram.com/p/B-Avk15BY-C/
Как будет полный карантин, все будут только онлайн, причем бесплатно. 

Ответить

Danil Khasanshin

Igor
0

Да, все так. Я скорей для примера привел premium класс фитнес-клубов, что они тоже.

Ответить

Sergey Zend

1

Лене огромный респект и удачи!
Вместе с секцией ездил в Сочи в 2015 кататься на лыжах и не только - одна из лучших поездок в жизни.

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Sht_Anton

1

Зуму еще чуть-чуть и он по капитализации догонит Боинг. Как все поменялось за пару недель :0)

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Mark

0

Еб....ые

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