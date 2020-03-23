Команда клуба придумала новый формат, чтобы не простаивать на карантине.

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С 17 марта 2020 года спортклуб «Спортивная секция», расположенный возле станции метро «Пушкинская» в Москве, перевёл групповые и индивидуальные тренировки в онлайн-формат. Об этом vc.ru рассказала соосновательница клуба Елена Власова.

«Спортивная секция» проводит функциональные тренировки, занятия по общей физической подготовке (ОФП), йоге и медитации. По словам Власовой, тренеры подготовили программу так, чтобы участники клуба использовали минимум инвентаря. Функциональные тренировки проводятся с собственным весом, для курса «Здоровая спина», йоги и медитации нужны только коврик и смартфон.

Скриншот с тренировки по йоге

Занятия проводятся в течение дня согласно расписанию: утром и вечером — йога, медитация и функциональные тренировки, в обед — упражнения на пресс. По утрам тренеры проводят бесплатные 15-минутные зарядки для тех, кто работает из дома.

Сейчас можно посетить занятие в счёт абонемента или оплатив его на сайте — в ответ человек получает ссылку на трансляцию в Zoom. Есть тренировки с фиксированной стоимостью (400 рублей), бесплатные и за пожертвования. «Сейчас даже 100 рублей могут помочь проекту», — отмечает Власова.

Клуб также проводит бранчи с психологом стоимостью 800 рублей и вечерние поэтические чтения. Однако пока денег, которые платят участники онлайн-тренировок, не хватает на покрытие текущих расходов.

Чтобы перейти в онлайн — купить деловой аккаунт в Zoom и внедрить новую систему обработки заявок, потребовались дополнительные траты, отметила Власова, не назвав конкретных цифр. Аккаунты клуба в Telegram и Instagram бесплатно ведут сотрудники «Спортивной секции».

Концепция клуба предусматривает занятия в малых группах, до 10 человек. Сейчас на тренировках присутствуют по 10-12 человек, из них 4-5 — это члены клуба, подсчитала Елена Власова. В одной из первых тренировок по йоге участвовали 36 человек, включая жителей США, Индии, Франции, Украины и Белоруссии.

«Изначально мы ориентировались исключительно на клиентов нашего клуба, чтобы поддержать их регулярные занятия, но проект пошёл шире, и это здорово. Со следующей недели мы запускаем тренировки на английском языке», — добавила Елена Власова.

По словам соосновательницы клуба, основная задача онлайн-тренировок — сохранить коллектив и студию, которую «Спортивная секция» арендует. Поскольку клуб приостановил работу до официального карантина, арендодатель не предоставил ему никаких льготных условий. Если договориться не удастся, в апреле «Спортивной секции» придётся съехать, отмечает Елена Власова.