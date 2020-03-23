Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Команда клуба придумала новый формат, чтобы не простаивать на карантине.
С 17 марта 2020 года спортклуб «Спортивная секция», расположенный возле станции метро «Пушкинская» в Москве, перевёл групповые и индивидуальные тренировки в онлайн-формат. Об этом vc.ru рассказала соосновательница клуба Елена Власова.
«Спортивная секция» проводит функциональные тренировки, занятия по общей физической подготовке (ОФП), йоге и медитации. По словам Власовой, тренеры подготовили программу так, чтобы участники клуба использовали минимум инвентаря. Функциональные тренировки проводятся с собственным весом, для курса «Здоровая спина», йоги и медитации нужны только коврик и смартфон.
Занятия проводятся в течение дня согласно расписанию: утром и вечером — йога, медитация и функциональные тренировки, в обед — упражнения на пресс. По утрам тренеры проводят бесплатные 15-минутные зарядки для тех, кто работает из дома.
Сейчас можно посетить занятие в счёт абонемента или оплатив его на сайте — в ответ человек получает ссылку на трансляцию в Zoom. Есть тренировки с фиксированной стоимостью (400 рублей), бесплатные и за пожертвования. «Сейчас даже 100 рублей могут помочь проекту», — отмечает Власова.
Клуб также проводит бранчи с психологом стоимостью 800 рублей и вечерние поэтические чтения. Однако пока денег, которые платят участники онлайн-тренировок, не хватает на покрытие текущих расходов.
Чтобы перейти в онлайн — купить деловой аккаунт в Zoom и внедрить новую систему обработки заявок, потребовались дополнительные траты, отметила Власова, не назвав конкретных цифр. Аккаунты клуба в Telegram и Instagram бесплатно ведут сотрудники «Спортивной секции».
Концепция клуба предусматривает занятия в малых группах, до 10 человек. Сейчас на тренировках присутствуют по 10-12 человек, из них 4-5 — это члены клуба, подсчитала Елена Власова. В одной из первых тренировок по йоге участвовали 36 человек, включая жителей США, Индии, Франции, Украины и Белоруссии.
«Изначально мы ориентировались исключительно на клиентов нашего клуба, чтобы поддержать их регулярные занятия, но проект пошёл шире, и это здорово. Со следующей недели мы запускаем тренировки на английском языке», — добавила Елена Власова.
По словам соосновательницы клуба, основная задача онлайн-тренировок — сохранить коллектив и студию, которую «Спортивная секция» арендует. Поскольку клуб приостановил работу до официального карантина, арендодатель не предоставил ему никаких льготных условий. Если договориться не удастся, в апреле «Спортивной секции» придётся съехать, отмечает Елена Власова.
Роспотребнадзор из-за вспышки коронавируса запретил московским фитнес-клубам, бассейнам и аквапаркам принимать посетителей с 21 марта. Как долго продлятся ограничения, ведомство не уточнило.
Так все фитнес залы закрыли к посещению. Или это реклама онлайн занятий?
Это демонстрация, какие способы остаться на плаву ищут предприниматели, которых задели ограничения
Да, заметил что многое фитнес клубы активно переходят на онлайн занятия
Удержание клиентов online, да, с попыткой масштабироваться.
Что насчёт жима лёжа?)
Сегодня почти все школы Москвы использовали zoom, во многих районах интернет провайдеры легли вроде как.
лол.... хотя конечно не до смеха, это очень печально.
просто попытка сделать инфоповод.
скоро многие посыпятся....
Зебра сначала предложила онлайн тренировки, а потом резко отменили. Видимо никто не согласился или инфраструктура не готова.
Worldclass в Instagram бесплатно https://www.instagram.com/p/B-CkSPijFic/
Не только WC.
Сейчас все московское CrossFit сообщество ушло в онлайн или на парковые площадки в оффлайн. Например: https://www.instagram.com/p/B-Avk15BY-C/.
Как будет полный карантин, все будут только онлайн, причем бесплатно.
Да, все так. Я скорей для примера привел premium класс фитнес-клубов, что они тоже.
Лене огромный респект и удачи!
Вместе с секцией ездил в Сочи в 2015 кататься на лыжах и не только - одна из лучших поездок в жизни.
Зуму еще чуть-чуть и он по капитализации догонит Боинг. Как все поменялось за пару недель :0)
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