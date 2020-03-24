Рассказывают владельцы небольших магазинов и студий.

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Небольшой интернет-магазин комнатных растений может может приносить в «высокий» сезон до 100 тысяч рублей выручки ежемесячно, причём выращивать цветы можно в обычной квартире, а продавать в том числе через Instagram.

Владельцы небольших цветочных магазинов рассказали, как устроен их бизнес, сколько вложений требуется для старта, какие растения сейчас в моде и где искать поставщиков.

Какие растения в моде и где их закупают продавцы

Елена Писарева продаёт монстеры, фикусы, кислицы — всего более 60 видов растений. Для открытия своего магазина Monstera Monday она купила от одного до пяти цветов каждого вида, потратив 120 тысяч рублей.

Как и другие продавцы, Писарева не выращивает растения из семян: проще взять рассаду или взрослые цветы, а затем пересадить в необычный горшок и ухаживать за ними до продажи. Продавцы покупают саженцы на оптовых цветочных базах, самые популярные из них — «Семь цветов», «Цветы от Мачелюка» и «Гринлайн».

Елена Писарева закупает растения

Ассортимент продавцы определяют исходя из концепции мастерской и моды на определённые растения. Например, владелец мастерской Heis Юрий Василенко создаёт экосистемы в закрытых стеклянных ёмкостях. Он высаживает растения в бутылки и банки, поэтому выбирает невысокий кипарисовик и бонсай. Владелец мастерской «Полигон» Максим Машурик делает закрытые геометрические флорариумы, поэтому большая часть его ассортимента — неприхотливые суккуленты.

Экосистема Юрия Василенко ​

Моду на растения задают иностранные цветочные компании, в основном голландские и американские. По словам Василенко, западный рынок далеко ушёл от российского, там больше экспериментов и необычных маркетинговых идей.

Например, нидерландская компания Opti-flor, которую продавец называет «Apple в области орхидей», выращивает флуоресцентные цветы и цветы с надписями на заказ.

Ассортимент растений зависит и от запросов покупателей, которые вдохновляются соцсетями иностранных производителей и материалами на сайтах, посвящённых дизайну и растениям. Среди хитов — монстеры, фикусы, неприхотливое растение замиокулькас.

Пестролистная монстера и треугольная кислица — это Святой Грааль для покупателей. Они часто попадают в списки тенелюбивых или неубиваемых растений, поэтому все хотят завести именно их, бронируют за год. Особенно трудно найти кислицу, она плохо переносит транспортировку, поэтому закупаем её у местных поставщиков. Жаль, что судьба таких растений — томиться в тёмном углу, на самом деле они лучше раскрываются в нормальных условиях, у окна. Елена Писарева директор магазина Monstera Monday

Спрос на те или иные растения может создать и сам продавец с помощью публикаций в Instagram. Например, магазин Monstera Monday в своём аккаунте продвигал папоротники, и их стали заказывать чаще всего.

Где берут расходные материалы

Горшки, субстраты для растений, кора, гравий, кокосовое волокно, мох, удобрения, средства от вредителей, стимуляторы роста, садовые инструменты, опрыскиватели — всё это продаётся на тех же цветочных базах, где берут растения. По словам продавцов, опрошенных vc.ru, необходимые материалы также можно найти в сетях гипермаркетов «Леруа Мерлен», OBI и «Ашан» по ценам, близким к оптовым.

Сложнее тем продавцам, которые хотят оформлять растения необычно. Они сотрудничают с мастерскими, которые производят дизайнерские горшки, или ищут материалы за границей. Например, Юрий Василенко закупает стеклянные колбы и банки в Польше.

Польское стекло дороже: иностранная партия в 100 банок стоит 120 тысяч рублей (предприниматель заказывал их в начале марта, когда цена евро составляла 73 рубля), российская — 80 тысяч рублей. Однако у российских производителей, по словам продавца, чаще встречаются экземпляры с дефектами поверхности.

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По расчётам владельца мастерской «Полигон» Максима Машурика, на первичные закупки для запуска бизнеса (кроме растений) нужно 200 тысяч рублей. В эту сумму входит стоимость всех расходных материалов (инструментов, горшков, ингредиентов для грунтовых смесей), два месяца аренды небольшого помещения под мастерскую и косметический ремонт.

Когда я открывал мастерскую, у меня уже были клиенты, связи и оборот, я выращивал растения в своей квартире. Если же запускать всё с нуля, на растения, аренду, закупку материалов и продвижение нужно 500–600 тысяч рублей. Максим Машурик владелец магазина флорариумов «Полигон»

Какие условия нужны растениям

Любое помещение, в котором будет много растений, должно пройти проверку по двум пунктам.

Первый — освещение. Света нужно много в любое время года. Владелица магазина Monstera Monday Елена Писарева советует ставить светолюбивые растения не дальше, чем в полутора метрах от окна. Растения, которые спокойно переносят полутень и рассеянный свет, можно разместить посередине комнаты на столе.

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Большинство растениеводов используют дополнительную подсветку для растений. Её организуют с помощью люминесцентных или светодиодных фитоламп, по 8–10 штук на один стеллаж. Их стоимость зависит от компании-продавца. В «Леруа Мерлен» одна фитолампа может стоить до 3000 рублей.

Дешевле заказывать на AliExpress — там они продаются по 300 рублей. Правда, назвать это экономией сложно: китайские устройства нагреваются и пересушивают растения, поэтому после их покупки придётся тратиться на способы дополнительного охлаждения.

Второй пункт проверки — температура и влажность воздуха. В закрытом помещении всегда тепло, но из-за сильной вентиляции или нагрева батарей растения могут высыхать. Растениеводы контролируют их состояние с помощью увлажнителей. Влаголюбивые растения, например, папоротники, ставят ближе к увлажнителю, а суккуленты — дальше. Качественное устройство в среднем стоит 4000–5000 рублей.

Кто и почём покупает растения

Как говорят продавцы, большая часть покупателей — люди 20–35 лет, мужчин и женщин поровну. Женщины чаще всего берут растения для себя, а мужчины — в подарок. Суккуленты в закрытых ёмкостях популярны у офисных работников: они не требуют ухода, а значит — не погибнут от сухого воздуха, сквозняков и уборщиц, которые могут слишком часто поливать растения.

Больше всего заказов приходится на праздничные периоды: Новый год и 8 Марта. В это время у продавцов может быть сразу несколько корпоративных заказов. Лето, наоборот, «низкий» сезон.

В прошлом году на 8 Марта у меня было три заказа: один на 15 флорариумов, другой на 25, третий на 100. Весь февраль я спал в мастерской. Максим Машурик владелец магазина флорариумов «Полигон»

Компании также заказывают у продавцов озеленение офисов и кафе. За него платят от 5000 до 50 тысяч рублей в зависимости от количества растений и площади помещения.

Некоторые продавцы отдельно предлагают «цветочную подписку»: после озеленения представитель мастерской два раза в неделю приезжает к заказчику, поливает растения, осматривает их, по необходимости пересаживает или заменяет на новые. Такая услуга у разных продавцов стоит 5000–8000 рублей в месяц.

Растения для озеленения ресторана​

Клиентов привлекают с помощью продвижения в соцсетях. Стоимость одной публикации или «истории» у разных блогеров и на тематических страницах составляет от 2500 до 4000 рублей, а в целом на продвижение уходит от 10 до 25 тысяч рублей в месяц.

Продавцы также участвуют в офлайн-маркетах комнатных растений, таких как «Подоконник» и «Ламбада-маркет». Стоимость участия — до 20 тысяч рублей, но в сезон может быть выше.

Выручка продавцов также зависит от сезона: летом покупателей мало, и магазин приносит 30–40 тысяч рублей в месяц. С декабря по март, когда люди ищут подарки — выручка вырастает до 90–100 тысяч рублей в месяц. Владельцы магазинов говорят, что продажа растений — их основная работа, но большинство проектов выросли из хобби.

Елена Писарева из Monstera Mondays запустила Instagram-магазин в феврале 2020 года, а офлайн-точку в одном из торговых центров — в начале марта. Выйти на окупаемость ей пока не удалось.

По словам других продавцов, чтобы магазин вышел на окупаемость, требуется от трёх месяцев. При этом сразу ждать высокой прибыли не стоит, но дело будет приносить постоянный доход, если не сидеть на месте, искать новые способы продвижения и заказчиков, говорит владелица магазина «Мадам Фитиль» Алина Провансова.