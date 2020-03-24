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Галина Мубаракшина
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Основатель «Теремка» возмутился включением McDonald's в список системообразующих компаний Материал редакции

Глава «Додо пиццы» также удивился участникам списка, предложенного правительством.

55 комментариев
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Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров возмутился включением сети ресторанов McDonald’s в список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на льготы и господдержку. Отзыв бизнесмен оставил на своей странице в Facebook.

«У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно?» — написал Гончаров.

В открытом письме, которое распространила пресс-служба компании, Гончаров подчеркнул, что другие страны уже анонсировали конкретные меры по поддержке бизнеса, а в России есть лишь распоряжение об их разработке. При этом предприятиям, на которых начнутся увольнения или сокращения заработной платы, грозят проверками из прокуратуры.

«Я и все предприниматели страны в этот тяжелейший период рассчитываем на мощный пакет поддержки, который позволит бизнесу продолжать работу. Важно, чтобы меры были приняты до конца этой недели, до начала периода налоговых и страховых выплат», — добавил он.

Главе «Додо пиццы» Фёдору Овчинникову стало интересно, почему государство включило в список системообразующих компаний McDonald's и Burger King, а не KFC (в России эта сеть больше, чем McDonald's) или «Теремок». Об этом он написал в своём аккаунте в Telegram.

«Додо пицца» — самая крупная отечественная сеть общественного питания на российском рынке, четвёртая по объёму выручки после McDonald's, KFC и Burger King, третий игрок на рынке доставки после «Яндекса» и Delivery Club, подчеркнул Овчинников.

«Мы уже ощутили мощнейшее влияние кризиса на продажи. Но, честно говоря, нам грех жаловаться, потому что… у нас есть доставка. Всем государство физически помочь не сможет», — заключил Овчинников, пожелав всем сил держаться, «особенно малому бизнесу».

20 марта 2020 года комиссия по экономической политике при правительстве России решила расширить перечень системообразующих компаний — с 200 до 600. По данным «Ведомостей», в их число вошли, в частности, сети McDonald’s и Burger King, которые работают по франшизе.

Системообразующие компании могут рассчитывать на господдержку: к примеру, льготное кредитование, государственные гарантии (например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов).

#новость #додо #теремок

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55 комментариев
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Valera Rybakoff

20

Макдональдс - американцы. А вы, то есть мы - "жулики" (с).

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Evgeni Nabokov

Valera
2

Российский макдак открыт канадской сетью Макдака, которую основал сын украинского еврея, уехавшего из России в 1906 г., спасаясь от еврейских погромов. 

Ответить

Alexander Gess

Evgeni
1

И? Мусор, а не информация, которая не значит вообще ничто.

Ответить

Владислав Владимирович

Alexander
2

Не более мусорная, чем ваши комменты.

Ответить

Konstantin K

Evgeni
1

Отомстил,гад)

Ответить

Владислав Владимирович

Evgeni
0

А первым гендиректором российского мака стал чеченец, который после этого до 18го года был его президентом, а затем стал председателем благотворительного фонда "Дом Рональда Макдональда". 

Ответить

Денис Файзулин

Evgeni
0

прям как один из основателей  Metro-Goldwyn-Mayer Лазарь Майер уехал тоже опасаясь погромов

Ответить

Елена Караваевич

Valera
1

Конечно! Раз так царь сказал, значит так и есть

Ответить

BearStrikesBack

13

Сударь возмутился

Ответить

Konstantin K

BearStrikesBack
1

У него слишком много гречи)

Ответить

Ware Wow

10

- Я и все предприниматели страны в этот тяжелейший период рассчитываем на мощный пакет поддержки
- Мы все чиновники страны в этот тяжелейший период пообещаем вам мощный пакет поддержки на который вы рассчитываете.

Ответить

Дмитрий Задорожный

Ware
10

А так же мы готовы не просто пообещать, но еще и обобщить обещанное и расширить комплекс эффективных и конструктивных обещаний как это потребует ситуация. Мы понимаем, как трудно сейчас народу и бизнесу и не можем пройти мимо этой ситуации. Возможно мы даже задумаемся об обещании безвозмездных выплатах каждому гражданину и обязательно, в качестве первостепенной задачи, протестируем это на себе

Ответить

Konstantin K

Дмитрий
2

Свое обещание вы можете получить на госуслугах

Ответить

Денис Демидов

Konstantin
0

Онлайн и без очередей - прорыв!

Ответить

Денис Демидов

Ware
6

Первый пункт помощи уже оформлен в виде заградотрядов!

При этом предприятиям, на которых начнутся увольнения или сокращения заработной платы, грозят проверками из прокуратуры.

Запаниковал? Хочешь сократить персонал? Заградотряд уже выехал. Чем не помощь от государства?

Ответить

Денис Файзулин

Ware
2

а именно проверки, доначисления и далее по списку

Ответить

Артем Бондарев

10

Лайк, если сразу в комментарии пошёл

Ответить

Konstantin K

Артем
0

Да уже по заголовку понятно о чем речь)

Ответить

Sergey Vasiliev

3

Мак предлагает гамбургер за 30, а теремок что за 30 может предложить? 

Ответить

Flexfit Russia

Sergey
17

умножить на 10 и получить блин ;)

Ответить

Konstantin K

Flexfit
0

РусскЫй!

Ответить

Стас Ферберс

Sergey
5

Мак предлагает от гамбургера одно название

Ответить

Егор Богданов

5

ну на самом деле. рублей за 150-200 р в маке можно нормально поесть, а в теремке на полблина не хватит))

Ответить

Камиль Галаутдинов

Егор
1

200₽

Ответить

Владислав Владимирович

Камиль
3

189Р))

Ответить

Камиль Галаутдинов

Владислав
0

Там еще где-то сникерс лежит. Акция 6 за 199.99₽

Ответить

Syzygy

Владислав
0

Размер тарелки?

Ответить

Денис Колокольцев

5

"СУДАРЬ БЫЛ В БЕШЕНСТВЕ, КОГДА УЗНАЛ....", вот байтовый заголовок для статти)

Ответить

Антон

3

В теремок цены уже не вменяемые стали. Порции супа даже уменьшили.

Ответить

Денис Файзулин

Антон
0

понятно, сударь ?

Ответить

Igor Kachura

2

А кто кстати бенефициары российского Макдональдса и Бургер Кинга? Подозреваю не простые Миша с Федей.

Ответить

Денис Демидов

Igor
1

Интересы сети в России обеспечивают дочерние компании американской структуры — ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс». Из-за того что первые рестораны в Москве открывались с арендной ставкой в 1 рубль в год, а договоры заключались сроком до 2041 года, циркулировали слухи, что половина сети принадлежит столичной мэрии. Государственное предприятие «Мосресторансервис» действительно являлось сооснователем и числится совладельцем «Макдоналдса» в России. В 2010 году правительство Москвы попыталось оспорить условия и повысить ставку хотя бы до тысячи рублей, но суд встал на сторону сети. Франчайзинговая схема открытия ресторанов в России начала применяться только в апреле 2012 года, после того как Subway обогнал «Макдоналдс» по количеству закусочных в Москве. 
https://www.the-village.ru/village/business/cloud/163179-fastfud-v-rossii

Ответить

Иван Викторович

2

Блин дороже гамбургеров, ой, вспоминаю чайную ложку и блинчики там)))

Ответить

Konstantin K

2

Федор, государство вам предлагает тестовый день,чтобы посмотреть насколько вы хороши;)))

(Отсылка к процессу найма в Додо на Хабре)

Ответить

Alexander Gess

1

РусАЛ и все ГЭС уже давно американские, а они о хавчике спорят. Пережуют и ДоДо, и Теремок и выплюнут.

Ответить

Александр Якунин

Alexander
3

ВЫ к нам с одноклассников или Яндекс Дзен пришли?

Ответить

Serge Tikhonenko

0

В Маке можно поесть на 100-200 рублей и даже дешевле. Минимальные наценки, сеть отечественных поставщиков с объемами. Так что вполне логично.

Ответить

Amani Ekangyela

Serge
1

поесть? 
Вы не перепутали слова "закинуть говна" и "поесть еды" случайно?

Ответить

lakoros

Amani
1

Ну ты давай расскажи нам, где все должны  "поесть еды" и почём.

Ответить

Amani Ekangyela

lakoros
–1

Ты жри гавно там, где свиньи жрут, а именно в хлеву.

Ответить

Leo Z

Amani
1

даже свиньи говно не жрут

Ответить

DIVO Media

Serge
1

плюс.
один мираторг скок котлет этих поставляет маку. ясен красен образующее.

Ответить

Vadim Zhdanov

1

Голосую за макдач!

Ответить

Pavel Stolpin

0

Почему вы называете себя малым бизнесом? У них огромное количество точек по всей России. У нас вон малый бизнес в ларьке сигаретами и шоколадом торгует или художники на Невском картины продают. Им вообще ни какой поддержки? А этим видишь ли всё мало и мало. 

Ответить

Serge Tikhonenko

Pavel
1

Сигаретников, которые народ травят, поддерживать?

Ответить

Владислав Медведев

0

Ну еще бы

Ответить

Михаил Шварц

0

Как обычно дурка е.....ь

Ответить

Николай Западный

0

Россия! Поможем всем, но не себе!

Ответить

Денис Кравцов

0

Согласен, обидно

Ответить

Alex Kuz

0

Ждем Михаила Гончарова в комментариях)

Ответить

Artemy

0

KFC вроде бы по франшизе в основном, а макдаки у нас исторически все сами держат.

Ответить

Pavel Loginov

0

Почему моего ИП нет в этом списке? 🤔

Ответить

Видео Адрес

0

Сделайте выплаты по поддержке населения с чеком в 10 раз больше, чем в США. И люди по чесноку простимулируют рублём, те сектора экономики, которые действительно важны. 

Ответить

Олег Поворин

Видео
0

Я тут перемножил и у меня оказалось что в таком случае выплат хватит только 1/3 населения России и после этого весь ФНБ закончится полностью.

Ответить

donJorhe .

0

Пусть не радуются, они первые на интеграцию в новую налоговую систему ) 

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