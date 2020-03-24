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Глава «Додо пиццы» также удивился участникам списка, предложенного правительством.
Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров возмутился включением сети ресторанов McDonald’s в список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на льготы и господдержку. Отзыв бизнесмен оставил на своей странице в Facebook.
«У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно?» — написал Гончаров.
В открытом письме, которое распространила пресс-служба компании, Гончаров подчеркнул, что другие страны уже анонсировали конкретные меры по поддержке бизнеса, а в России есть лишь распоряжение об их разработке. При этом предприятиям, на которых начнутся увольнения или сокращения заработной платы, грозят проверками из прокуратуры.
«Я и все предприниматели страны в этот тяжелейший период рассчитываем на мощный пакет поддержки, который позволит бизнесу продолжать работу. Важно, чтобы меры были приняты до конца этой недели, до начала периода налоговых и страховых выплат», — добавил он.
Главе «Додо пиццы» Фёдору Овчинникову стало интересно, почему государство включило в список системообразующих компаний McDonald's и Burger King, а не KFC (в России эта сеть больше, чем McDonald's) или «Теремок». Об этом он написал в своём аккаунте в Telegram.
«Додо пицца» — самая крупная отечественная сеть общественного питания на российском рынке, четвёртая по объёму выручки после McDonald's, KFC и Burger King, третий игрок на рынке доставки после «Яндекса» и Delivery Club, подчеркнул Овчинников.
«Мы уже ощутили мощнейшее влияние кризиса на продажи. Но, честно говоря, нам грех жаловаться, потому что… у нас есть доставка. Всем государство физически помочь не сможет», — заключил Овчинников, пожелав всем сил держаться, «особенно малому бизнесу».
20 марта 2020 года комиссия по экономической политике при правительстве России решила расширить перечень системообразующих компаний — с 200 до 600. По данным «Ведомостей», в их число вошли, в частности, сети McDonald’s и Burger King, которые работают по франшизе.
Системообразующие компании могут рассчитывать на господдержку: к примеру, льготное кредитование, государственные гарантии (например, на инвестиционные проекты, рефинансирование долгов).
Макдональдс - американцы. А вы, то есть мы - "жулики" (с).
Российский макдак открыт канадской сетью Макдака, которую основал сын украинского еврея, уехавшего из России в 1906 г., спасаясь от еврейских погромов.
И? Мусор, а не информация, которая не значит вообще ничто.
А первым гендиректором российского мака стал чеченец, который после этого до 18го года был его президентом, а затем стал председателем благотворительного фонда "Дом Рональда Макдональда".
прям как один из основателей Metro-Goldwyn-Mayer Лазарь Майер уехал тоже опасаясь погромов
Сударь возмутился
- Я и все предприниматели страны в этот тяжелейший период рассчитываем на мощный пакет поддержки
- Мы все чиновники страны в этот тяжелейший период пообещаем вам мощный пакет поддержки на который вы рассчитываете.
А так же мы готовы не просто пообещать, но еще и обобщить обещанное и расширить комплекс эффективных и конструктивных обещаний как это потребует ситуация. Мы понимаем, как трудно сейчас народу и бизнесу и не можем пройти мимо этой ситуации. Возможно мы даже задумаемся об обещании безвозмездных выплатах каждому гражданину и обязательно, в качестве первостепенной задачи, протестируем это на себе
Свое обещание вы можете получить на госуслугах
Первый пункт помощи уже оформлен в виде заградотрядов!
При этом предприятиям, на которых начнутся увольнения или сокращения заработной платы, грозят проверками из прокуратуры.
Запаниковал? Хочешь сократить персонал? Заградотряд уже выехал. Чем не помощь от государства?
Лайк, если сразу в комментарии пошёл
Мак предлагает гамбургер за 30, а теремок что за 30 может предложить?
умножить на 10 и получить блин ;)
ну на самом деле. рублей за 150-200 р в маке можно нормально поесть, а в теремке на полблина не хватит))
200₽
189Р))
"СУДАРЬ БЫЛ В БЕШЕНСТВЕ, КОГДА УЗНАЛ....", вот байтовый заголовок для статти)
В теремок цены уже не вменяемые стали. Порции супа даже уменьшили.
А кто кстати бенефициары российского Макдональдса и Бургер Кинга? Подозреваю не простые Миша с Федей.
Интересы сети в России обеспечивают дочерние компании американской структуры — ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс». Из-за того что первые рестораны в Москве открывались с арендной ставкой в 1 рубль в год, а договоры заключались сроком до 2041 года, циркулировали слухи, что половина сети принадлежит столичной мэрии. Государственное предприятие «Мосресторансервис» действительно являлось сооснователем и числится совладельцем «Макдоналдса» в России. В 2010 году правительство Москвы попыталось оспорить условия и повысить ставку хотя бы до тысячи рублей, но суд встал на сторону сети. Франчайзинговая схема открытия ресторанов в России начала применяться только в апреле 2012 года, после того как Subway обогнал «Макдоналдс» по количеству закусочных в Москве.
https://www.the-village.ru/village/business/cloud/163179-fastfud-v-rossii
Федор, государство вам предлагает тестовый день,чтобы посмотреть насколько вы хороши;)))
(Отсылка к процессу найма в Додо на Хабре)
РусАЛ и все ГЭС уже давно американские, а они о хавчике спорят. Пережуют и ДоДо, и Теремок и выплюнут.
В Маке можно поесть на 100-200 рублей и даже дешевле. Минимальные наценки, сеть отечественных поставщиков с объемами. Так что вполне логично.
поесть?
Вы не перепутали слова "закинуть говна" и "поесть еды" случайно?
плюс.
один мираторг скок котлет этих поставляет маку. ясен красен образующее.
Почему вы называете себя малым бизнесом? У них огромное количество точек по всей России. У нас вон малый бизнес в ларьке сигаретами и шоколадом торгует или художники на Невском картины продают. Им вообще ни какой поддержки? А этим видишь ли всё мало и мало.
Сделайте выплаты по поддержке населения с чеком в 10 раз больше, чем в США. И люди по чесноку простимулируют рублём, те сектора экономики, которые действительно важны.
Я тут перемножил и у меня оказалось что в таком случае выплат хватит только 1/3 населения России и после этого весь ФНБ закончится полностью.
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