Глава «Додо пиццы» также удивился участникам списка, предложенного правительством.

В закладки

Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров возмутился включением сети ресторанов McDonald’s в список системообразующих компаний, которые могут рассчитывать на льготы и господдержку. Отзыв бизнесмен оставил на своей странице в Facebook.

«У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно?» — написал Гончаров.

В открытом письме, которое распространила пресс-служба компании, Гончаров подчеркнул, что другие страны уже анонсировали конкретные меры по поддержке бизнеса, а в России есть лишь распоряжение об их разработке. При этом предприятиям, на которых начнутся увольнения или сокращения заработной платы, грозят проверками из прокуратуры.

«Я и все предприниматели страны в этот тяжелейший период рассчитываем на мощный пакет поддержки, который позволит бизнесу продолжать работу. Важно, чтобы меры были приняты до конца этой недели, до начала периода налоговых и страховых выплат», — добавил он.

Главе «Додо пиццы» Фёдору Овчинникову стало интересно, почему государство включило в список системообразующих компаний McDonald's и Burger King, а не KFC (в России эта сеть больше, чем McDonald's) или «Теремок». Об этом он написал в своём аккаунте в Telegram.

«Додо пицца» — самая крупная отечественная сеть общественного питания на российском рынке, четвёртая по объёму выручки после McDonald's, KFC и Burger King, третий игрок на рынке доставки после «Яндекса» и Delivery Club, подчеркнул Овчинников.

«Мы уже ощутили мощнейшее влияние кризиса на продажи. Но, честно говоря, нам грех жаловаться, потому что… у нас есть доставка. Всем государство физически помочь не сможет», — заключил Овчинников, пожелав всем сил держаться, «особенно малому бизнесу».

20 марта 2020 года комиссия по экономической политике при правительстве России решила расширить перечень системообразующих компаний — с 200 до 600. По данным «Ведомостей», в их число вошли, в частности, сети McDonald’s и Burger King, которые работают по франшизе.