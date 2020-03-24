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Галина Мубаракшина
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Илон Маск подарил американским медикам более тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких — он купил их в Китае Материал редакции

Бизнесмен обещал запустить производство аппаратов на Tesla, но его заводы до последнего времени работали.

34 комментария
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Глава Tesla Илон Маск передал госпиталям Калифорнии свыше 1000 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), чтобы помочь пациентам, у которых диагностирован коронавирус Covid-2019, пишет Business Insider со ссылкой на губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Маск ответил на просьбу Ньюсома, который обратился к предпринимателю на минувшей неделе, отмечает издание. Пользователи Twitter также просили предпринимателя помочь, поскольку медицинские организации испытывают дефицит аппаратов и других медицинских средств.

Маск пояснил, что аппараты ИВЛ были сделаны не на заводе Tesla, как предполагали некоторые СМИ, а куплены в Китае.

«В Китае было избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером мы купили 1255 аппаратов ИВЛ производства ResMed, Philips и Medtronic, утверждённых Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, и доставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный аппарат, пожалуйста, обращайтесь!» — написал предприниматель в своём блоге в Twitter.

Маск поблагодарил за оперативность команду Tesla China, таможенное управление Китая и таможню главного аэропорта Лос-Анджелеса.

20 марта 2020 года предприниматель написал, что работает над проблемой, связанной с дефицитом аппаратов ИВЛ, предположив, что его завод сможет выпускать достаточное количество медицинских изделий, когда нехватки уже не будет. Предприниматель неоднократно заявлял, что паника вокруг коронавируса преувеличена, отмечает Business Insider.

В феврале 2020 года Центр Джонса Хопкинса по охране здоровья оценил количество аппаратов ИВЛ, которые есть в распоряжении медучреждений, в 160 тысяч, а запасы национального резерва в 8900, пишет издание.

Если вирус продолжит распространяться, аппараты могут потребоваться 1 млн американцев, подсчитал специалист по инфекционным заболеваниям, эксперт медицинского центра университета Небраски доктор Джеймс Лоулер.

#новость #tesla #коронавирус

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34 комментария
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Alexander A. Zhuravkov

24

Илон охуенен как всегда.

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Valera Rybakoff

Alexander
1

Пиарится конечно, но видимо так всё в этом мире и работает. "Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать".

Ответить

Stas Klymenko

Valera
0

А не подскажете, сколько он Business Insider заплатил за этот пиар? 

Ответить

Eugene Danilov

Stas
2

Смешной вопрос) Илон ничего не платил бизнес инсайдеру. Просто ты понятия не имеешь, по каким принципам работают медиа и подобные инфоповоды

Ответить

Stas Klymenko

Eugene
0

Если вы достаточно умны, чтобы понимать, по каким принципам работают медиа и подобные инфоповоды, должны были понять и суть комментария. 

Так или иначе, пиарит он себя или нет, он передал 1к ИВЛ. 

Ответить

Dmitry Ryzhov

Valera
0

эта псевдофилософская фраза позволяет оправдать любые пороки, прикрываясь мнимой добродетелью

Ответить

Андрей Иванов

13

Ну, теперь шаг за Касперским

Ответить

Машрум

Андрей
3

Ты знаешь хоть один стартап, который купил Касперский? Он же Жлоб!

Ответить

Царъ

Андрей
2

Думаешь, антивирус поможет от коронавируса? 

Ответить

Владислав Куликов

7

Чем ответит герой труда передовик-мостовик?

Ответить

Карим Мустафа Бензима

Владислав
2

Очевидно - скупит остатки и продаст втридорога Минздраву)

Ответить

Maxim Petrov

Владислав
1

Прямо с языка снял )))

Ответить

Павел Андрейчук

Владислав
0

тут есть нюанс- если передовик подарит 1000 ИВЛ, с учётом того, что у нас официально всего 400 зараженных, и при этом примерно 44 тысячи ИВЛов, то тут же начнутся теории заговоров)

Ответить

Help lawyer

5

Тем временем:

Богатые россияне оборудуют в своих домах временные клиники, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на случай лечения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и других видов пневмонии. Сотрудники компаний, продающих ИВЛ, признали, что в последние две недели частные клиенты купили около 30% от общего объема продаж аппаратов. При этом несколько компаний рассказали, что распродали ИВЛ, и не знают, когда они вновь у них появятся.

Ответить

Ware Wow

Help
3

Да и там покупают наверняка, все нормальные люди страхуются если есть возможность.

Тем более пишут, что аппараты если и есть, то многие в плохом состоянии и рвут легкие.

Ответить

Paul An

3

Почему интересно именно Илон, он же вроде не самый богатый калифорниец. Баскетболисты, музыканты, по идее у них больше свободных средств, не задействованных в работе заводов и предприятий

Ответить

Руслан Газизов

Paul
4

Потому что Илон - умный чувак

Ответить

Dimakey Lekko

Paul
–1

Потому что пиариться на благотворительности совесть позволяет только Илону, а остальные помогают молча?

Ответить

Stas Klymenko

Dimakey
3

Человеку, который получит ИВЛ, будет до лампочки, откуда он взялся. 

СМИ пиарят Маска гораздо больше, чем он сам. 

Ответить

Araik Oganyan

Paul
1

Потому что помимо денег, требуются еще и моральные качества и банально, но додуматься до этого тоже нужно, как бы парадоксально это ни звучало.

Ответить

Alex Petrov

Paul
1

"Баскетболисты, музыканты, по идее у них больше свободных средств"
Очень спорное утверждение, во первых как правило именно свободных средств, ни у кого нет, а во вторых селеберети как правило это эконом-класс богачей,  к тому же вынужденных тратить серьезные деньги на имидж,  и уж тем более миллиардеров среди них пальцев одной руки хватит на весь мир.

Ответить

Машрум

1

Пока Рыбаков лекции читает, что нужно стать кактусом, а глава Bosco изображает, что он маски из марли шьет,  мировые лидеры реальными делами помогают. 

Ответить

Arthur Niazyan

Машрум
1

Да, у Рыбакова реально крышу снесло. Деньги не на пользу ему пошли.

Ответить

Paul An

Машрум
0

В каком эфире или лекции про кактус? Лень все пересматривать

Ответить

Artemy

0

Б/у, видимо?

Ответить

Alex Kuz

–2

Да нет, он их сам сделал. На Марсе.

Ответить

Stas Klymenko

Alex
2

А вы не стендапер случаем? Божественный юмор.

Ответить

Машрум

–1

Во время Испанки умерло 41 млн. человек. 1000 аппаратов не хватит, нужны миллионы.

Ответить

Eugene Danilov

Машрум
1

Ну началось. Эксперты вирусологи подъехали. Боже, причём тут испанка?

Ответить

Машрум

Eugene
0

Не эпидемия?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Машрум
1

Не в один же день они умерли.

Ответить

Машрум

Карфаген
0

по несколько десятков тысяч в день.  Коронавирус тоже сейчас дойдет до этой стадии. В России же нихера не делается, чтобы предотвратить эпидеимию. Даже туалетов нет, где руки помыть можно, ни одной автоматической двери в магазине...все нужно руками трогать.

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Евгений Орлов

0

Гений PR

C хорошей точки зрения

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Paul An

–2

Портнягины ринутся отбеливать репутацию

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