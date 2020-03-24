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Бизнесмен обещал запустить производство аппаратов на Tesla, но его заводы до последнего времени работали.
Глава Tesla Илон Маск передал госпиталям Калифорнии свыше 1000 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), чтобы помочь пациентам, у которых диагностирован коронавирус Covid-2019, пишет Business Insider со ссылкой на губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Маск ответил на просьбу Ньюсома, который обратился к предпринимателю на минувшей неделе, отмечает издание. Пользователи Twitter также просили предпринимателя помочь, поскольку медицинские организации испытывают дефицит аппаратов и других медицинских средств.
Маск пояснил, что аппараты ИВЛ были сделаны не на заводе Tesla, как предполагали некоторые СМИ, а куплены в Китае.
«В Китае было избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером мы купили 1255 аппаратов ИВЛ производства ResMed, Philips и Medtronic, утверждённых Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов, и доставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный аппарат, пожалуйста, обращайтесь!» — написал предприниматель в своём блоге в Twitter.
Маск поблагодарил за оперативность команду Tesla China, таможенное управление Китая и таможню главного аэропорта Лос-Анджелеса.
20 марта 2020 года предприниматель написал, что работает над проблемой, связанной с дефицитом аппаратов ИВЛ, предположив, что его завод сможет выпускать достаточное количество медицинских изделий, когда нехватки уже не будет. Предприниматель неоднократно заявлял, что паника вокруг коронавируса преувеличена, отмечает Business Insider.
В феврале 2020 года Центр Джонса Хопкинса по охране здоровья оценил количество аппаратов ИВЛ, которые есть в распоряжении медучреждений, в 160 тысяч, а запасы национального резерва в 8900, пишет издание.
Если вирус продолжит распространяться, аппараты могут потребоваться 1 млн американцев, подсчитал специалист по инфекционным заболеваниям, эксперт медицинского центра университета Небраски доктор Джеймс Лоулер.
Илон охуенен как всегда.
Пиарится конечно, но видимо так всё в этом мире и работает. "Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать".
А не подскажете, сколько он Business Insider заплатил за этот пиар?
Смешной вопрос) Илон ничего не платил бизнес инсайдеру. Просто ты понятия не имеешь, по каким принципам работают медиа и подобные инфоповоды
Если вы достаточно умны, чтобы понимать, по каким принципам работают медиа и подобные инфоповоды, должны были понять и суть комментария.
Так или иначе, пиарит он себя или нет, он передал 1к ИВЛ.
эта псевдофилософская фраза позволяет оправдать любые пороки, прикрываясь мнимой добродетелью
Ну, теперь шаг за Касперским
Чем ответит герой труда передовик-мостовик?
Очевидно - скупит остатки и продаст втридорога Минздраву)
тут есть нюанс- если передовик подарит 1000 ИВЛ, с учётом того, что у нас официально всего 400 зараженных, и при этом примерно 44 тысячи ИВЛов, то тут же начнутся теории заговоров)
Тем временем:
Богатые россияне оборудуют в своих домах временные клиники, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на случай лечения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и других видов пневмонии. Сотрудники компаний, продающих ИВЛ, признали, что в последние две недели частные клиенты купили около 30% от общего объема продаж аппаратов. При этом несколько компаний рассказали, что распродали ИВЛ, и не знают, когда они вновь у них появятся.
Почему интересно именно Илон, он же вроде не самый богатый калифорниец. Баскетболисты, музыканты, по идее у них больше свободных средств, не задействованных в работе заводов и предприятий
Потому что пиариться на благотворительности совесть позволяет только Илону, а остальные помогают молча?
Человеку, который получит ИВЛ, будет до лампочки, откуда он взялся.
СМИ пиарят Маска гораздо больше, чем он сам.
Потому что помимо денег, требуются еще и моральные качества и банально, но додуматься до этого тоже нужно, как бы парадоксально это ни звучало.
"Баскетболисты, музыканты, по идее у них больше свободных средств"
Очень спорное утверждение, во первых как правило именно свободных средств, ни у кого нет, а во вторых селеберети как правило это эконом-класс богачей, к тому же вынужденных тратить серьезные деньги на имидж, и уж тем более миллиардеров среди них пальцев одной руки хватит на весь мир.
Пока Рыбаков лекции читает, что нужно стать кактусом, а глава Bosco изображает, что он маски из марли шьет, мировые лидеры реальными делами помогают.
Да, у Рыбакова реально крышу снесло. Деньги не на пользу ему пошли.
Да нет, он их сам сделал. На Марсе.
Во время Испанки умерло 41 млн. человек. 1000 аппаратов не хватит, нужны миллионы.
Ну началось. Эксперты вирусологи подъехали. Боже, причём тут испанка?
Не в один же день они умерли.
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