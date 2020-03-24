И определили срок окончания ранее введённого запрета на массовые мероприятия — до 30 апреля 2020 года.
- С 26 марта 2020 года в Санкт-Петербурге должны быть закрыты все фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в торговых центрах, говорится в постановлении городского правительства. Карантин вводится до 30 апреля 2020 года.
- Фитнес-клубам предлагают проводить онлайн-тренировки. В ресторанах запрещается размещать более 50 человек одновременно, а в ТЦ — проводить массовые мероприятия. Сами торговые центры продолжат работать.
- В постановлении определяется срок окончания ранее введённого запрета на массовые мероприятия и карантина в музеях, театрах, кинотеатрах, зоопарках и аквапарках — 30 апреля 2020 года.
- С 20 марта по 30 апреля в Санкт-Петербурге приостановили работу крупнейшие сети кинотеатров. Такое решение компании приняли после того, как в городе запретили проводить мероприятия численностью более 50 человек.
- 21 марта Роспотребнадзор распорядился закрыть фитнес-центры, бассейны и аквапарки Москвы. Срок карантина в ведомстве не уточнили. Тогда «Ведомости» сообщали, что без работы могут остаться до 100 тысяч человек.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Антон
Давайте уже все закроем с заводами и бы. Порушим экономику
Антон РуденкоАнтон
что плохого в том, чтобы остановить пандемию? или ждешь, когда все вымрут и ты останешься один как в "Я - Легенда" с Уилл Смитом?)
АнтонАнтон
В Росси нет лекарства , но все вылечиваются. А люди мрут от возраста.
Антон РуденкоАнтон
Лекарства еще во всем мире нет, а мрут не только от возраста. ;)
Ольга КирсановаАнтон
Там был сарказм
Антон ЗемляновАнтон
Рестораны все равно пустые
АнтонАнтон
Надо все добить. Это же прекрасная Россия будущего. Начнем с чистого листа
Vitold SedyshevАнтон
Ну пусть адаптируют рестораны под новый формат потребления. Мобильное приложение, доставка через Delivery и бешенная конкуренция.
Антон РуденкоVitold
Только не Delivery, первый заказ и сразу лажанули. Лучше свою до двери, без контакта)
Ware WowVitold
Это другого рода бизнес. В смысле адаптироваться? Это нифига не черные кухни. Это как спортзалам предлагать идти в онлайн. Или аренам, стадионам предлагать адаптироваться и завести киберспортивный канал на youtube вместо старого бизнеса...
Peters Wolfgang
Хоть какие то меры принимают. Пора в Москве закрывать ТЦ и рестораны/бары.
Konstantin_Andreevich
Да блин, за фитнес обидно: я только набрал свою самую лучшую форму за всё время и есть ощущение, что это не предел. "Фитнес-клубам предлагают проводить онлайн-тренировки" - ага, дома как раз несколько штанг с блинами валяется.
Aleksandr Barantsev
Мне нравится опыт Кореи. Они ввели разумные меры. Ввели дезинфекцию улиц и изучают цепочки всех заболевших через lbs. Однако я не уверен, что власти заинтересованы в этом
Vitold SedyshevAleksandr
У власти только один актив - люди. Без людей нет государства: в армии некому служить, ресурсы некому добывать и т.д. таким образом важно именно численность, здоровье и желание людей работать на это государство (правительство).
Ware WowVitold
Правительству хватает, не беспокойся. Даже в нищей стране. И вообще на данном периоде уже важнее сохранить власть, любым путем, это вопрос безопасности, окружающая обстановка вторична.
Екатерина Баранова
Народ сопьется...