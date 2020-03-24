Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Лиана Липанова
3769

Власти Санкт-Петербурга объявили о временном закрытии фитнес-клубов, бассейнов и фуд-кортов в ТЦ с 26 марта Материал редакции

И определили срок окончания ранее введённого запрета на массовые мероприятия — до 30 апреля 2020 года.

  • С 26 марта 2020 года в Санкт-Петербурге должны быть закрыты все фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в торговых центрах, говорится в постановлении городского правительства. Карантин вводится до 30 апреля 2020 года.
  • Фитнес-клубам предлагают проводить онлайн-тренировки. В ресторанах запрещается размещать более 50 человек одновременно, а в ТЦ — проводить массовые мероприятия. Сами торговые центры продолжат работать.
  • В постановлении определяется срок окончания ранее введённого запрета на массовые мероприятия и карантина в музеях, театрах, кинотеатрах, зоопарках и аквапарках — 30 апреля 2020 года.
  • С 20 марта по 30 апреля в Санкт-Петербурге приостановили работу крупнейшие сети кинотеатров. Такое решение компании приняли после того, как в городе запретили проводить мероприятия численностью более 50 человек.
  • 21 марта Роспотребнадзор распорядился закрыть фитнес-центры, бассейны и аквапарки Москвы. Срок карантина в ведомстве не уточнили. Тогда «Ведомости» сообщали, что без работы могут остаться до 100 тысяч человек.

#новость #коронавирус

Офлайн
Подписан
Отписаться
Илон Маск подарил американским медикам более тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких — он купил их в Китае
Бизнесмен обещал запустить производство аппаратов на Tesla, но заводы до последнего времени выпускали только электрокары.
8
3
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 16, "likes": 3, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 114759, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Mar 2020 16:27:09 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Правильная еда по подписке в Москве
Попробуйте еду от justfood от 891 ₽ в день
Заказать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 114759, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/114759\/get","add":"\/comments\/114759\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/114759"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199132, "last_count_and_date": null }
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антон

4

Давайте уже все закроем с заводами и бы. Порушим экономику

Ответить

Антон Руденко

Антон
4

что плохого в том, чтобы остановить пандемию? или ждешь, когда все вымрут и ты останешься один как в "Я - Легенда" с Уилл Смитом?)

Ответить

Антон

Антон
1

В Росси нет лекарства , но все вылечиваются. А люди мрут от возраста.

Ответить

Антон Руденко

Антон
2

Лекарства еще во всем мире нет, а мрут не только от возраста. ;)

Ответить

Ольга Кирсанова

Антон
1

Там был сарказм

Ответить

Антон Землянов

Антон
1

Рестораны все равно пустые

Ответить

Антон

Антон
7

Надо все добить. Это же прекрасная Россия будущего. Начнем с чистого листа 

Ответить

Vitold Sedyshev

Антон
0

Ну пусть адаптируют рестораны под новый формат потребления. Мобильное приложение, доставка через Delivery и бешенная конкуренция.

Ответить

Антон Руденко

Vitold
0

Только не Delivery, первый заказ и сразу лажанули. Лучше свою до двери, без контакта)

Ответить

Ware Wow

Vitold
0

Это другого рода бизнес. В смысле адаптироваться? Это нифига не черные кухни. Это как спортзалам предлагать идти в онлайн. Или аренам, стадионам предлагать адаптироваться и завести киберспортивный канал на youtube вместо старого бизнеса...

Ответить

Peters Wolfgang

3

Хоть какие то меры принимают. Пора в Москве закрывать ТЦ и рестораны/бары.

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Да блин, за фитнес обидно: я только набрал свою самую лучшую форму за всё время и есть ощущение, что это не предел. "Фитнес-клубам предлагают проводить онлайн-тренировки" - ага, дома как раз несколько штанг с блинами валяется.

Ответить

Aleksandr Barantsev

0

Мне нравится опыт Кореи. Они ввели разумные меры. Ввели дезинфекцию улиц и изучают цепочки всех заболевших через lbs. Однако я не уверен, что власти заинтересованы в этом

Ответить

Vitold Sedyshev

Aleksandr
0

У власти только один актив - люди. Без людей нет государства: в армии некому служить, ресурсы некому добывать и т.д. таким образом важно именно численность, здоровье и желание людей работать на это государство (правительство).

Ответить

Ware Wow

Vitold
2

Правительству хватает, не беспокойся. Даже в нищей стране. И вообще на данном периоде уже важнее сохранить власть, любым путем, это вопрос безопасности, окружающая обстановка вторична.

Ответить

Екатерина Баранова

0

Народ сопьется...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Яндекс.Маркет и Беру против спекуляций на панике
Изменения, которые сейчас переживает весь мир из-за коронавируса, коснулись практически каждого. Кто-то в панике запаса…
0
ePN
Подписан
Отписаться
Как мы можем и хотим помочь малому бизнесу
Да, время выдалось непростое. Никогда раньше мир и запросы потребителей не менялись с такой скоростью. И если для онлай…
3
Ecommpay
Подписан
Отписаться
ECOMMPAY Digest: Как COVID-19 меняет е-коммерцию?
#ecommpaydigest: обзор топовых финтех-новостей недели
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ilnur Seebaev
за день
Олегу это поднимет настроение, как раз то что нужно)))
Qiwi закроет «Рокетбанк»
Алексей Седов
за неделю
Давно не пользуюсь этим говном
Как я оплатил самую дорогую в мире карту в WebMoney, а в итоге получил бан
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

tom muntyan

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Name

«Альфа-банк» анонсировал…

Павел Данилов

Десять простых правил, которые…

Zoya Mishunina

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Sergey Istok

Как мы собираем базы данных для…

Andrew Solovov

Крах фондового рынка. Коронавирус

Мурад Муртазалиев

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Pixel Lens

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Mikhail Khvostov

Как стать дизайнером. 5 шагов к…

Ярослав Невский

Илон Маск подарил американским…

Laugh Radiant

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Pixel Lens

Qiwi закроет «Рокетбанк»

Булат Салаватов

«Тинькофф» предложил клиентам…

Бородатый трейдер

Крах фондового рынка. Коронавирус

Konstantin_Andreevi…

Власти Санкт-Петербурга…

Булат Салаватов

«Тинькофф» предложил клиентам…

Ivan Palii

Как правильно тестировать…

Алексей Коптелов

Как мы собираем базы данных для…

Екатерина Баранова

Власти Санкт-Петербурга…

Денис Демидов

Основатель «Теремка» возмутился…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "2efb03c4" } { "page_type": "default" }