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Лиана Липанова
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Власти поручили закрыть кинотеатры и ночные клубы по всей России и запретили курить кальяны в кафе и ресторанах Материал редакции

Следить за соблюдением запрета будет Роспотребнадзор.

  • Российское правительство опубликовало поручение о закрытии кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат и других развлекательных центров во всех регионах страны. Срок закрытия заведений не уточняется.
  • Также запрещается курить кальян в ресторанах, барах, кафе и других подобных заведениях. Следить за соблюдением запрета будет Роспотребнадзор.
  • Кроме того, правительство поручило Минтрансу «единовременно» на поездах вывезти россиян из Украины и украинских граждан из России, а также вернуть россиян из стран с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса Covid-19. Список таких граждан должен будет составить МИД до 26 марта.
  • Правительство Москвы должно организовать автобусные перевозки для россиян, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуации, до близлежащих регионов.

#новость #коронавирус

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23 комментария
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Michael Shramko

9

Капец, бедный бизнес.

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Андрей Гофманн

8

звучит разумно, остаются только ТЦ и метро

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Nikita Solovyev

0

Кальяны то чем не угодили ?

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Двадцать Один

Nikita
9

когда подумаешь, вернись с ответом

Ответить

Nikita Solovyev

Двадцать
0

Ну блесни остроумием ..

Ответить

Nikita Aleksandrovich

Nikita
0

Воздушно капельным путём же вирус распространяется

Ответить

Nikita Solovyev

Nikita
0

Так сидя в кафе друг напротив друга такой же шанс заразиться, как и куря кальян

Ответить

Nikita

Nikita
0

Да, но через кальян человек заражает большее количество людей, потому что никто не будет дезинфицировать кальян после каждого покура

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Nikita
0

Дома то можно

Ответить

Александр Деобальд

Nikita
0

Предполагается, что глупые курильщики будут друг друга заражать, не меняя мундштуки и находясь в облаке выдыхаемого «пара» ( то есть аэрозоля, на языке физхимик)

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Никита Алфимов

2

Меня больше напрягает строчка " вывезти граждан РФ из стран с неюлагоприятной ситуацией относительно covid19"
1. Это будет насильно или тип хочешь едеб хочешь нет?
2.каковы критерии неблагоприятной страны?

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Timofey Abakumov

Никита
0

Респект. Присоединяюсь до последней буквы к написанному вами.

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Иван Гаврилов

Никита
0

Я думаю, что добровольно.

Из Китая некоторые россияне отказались эвакуироваться, живут там до сих пор

Ответить

Никита Алфимов

Иван
0

В теории да, но напомню что это Россия.
И прикол с обязательным вывезом всех украинцев из России звучит ОЧЕНЬ СТРАННО

Ответить

Александр Владимирович

1

Никаких больше вечеринок

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Artemy

1

Так вот что Рокетбанк закрывается? У них кальяны были!

Ответить

Maria Suhoveyko

0

Если бы это не было искусственно раздутой историей, то было бы не так обидно. У бизнеса выход один - онлайн. А кого нет возможности - крепиться.

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Vitold Sedyshev

0

И вообще потребовало перестать заниматься разгильдяйством в целом ...

Ответить

Александр Алексеев

0

Вот за кальяны спасибо. Никто наверное и не помнит, что этой гадости вообще не было в стране. От слова совсем.

Ответить

Сергей Ноздрин

0

Да твою ж! Кальяны, это печаль прямо... Бросил курить давно сигареты, но от кальяна не могу отказать - слишком уж вкусно. Придётся покупать и учиться делать самому.) 

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Владислав Владимирович

0

Как же хорошо, что для чистоты эксперимента мы можем наблюдать, например, за Белоруссией (пожалуйста, не начинайте насчет названия, спасибо), где Батька не паникует и ничего не сворачивает. 

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Dolga Suomi

0

чиновникам лишь бы что нибуть закрыть

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Hazrat Bazarbaev

0

В моменте десятки тысяч предпринимателей РФ  посидели от ужаса. Держитесь! 

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