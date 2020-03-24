Следить за соблюдением запрета будет Роспотребнадзор.
- Российское правительство опубликовало поручение о закрытии кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат и других развлекательных центров во всех регионах страны. Срок закрытия заведений не уточняется.
- Также запрещается курить кальян в ресторанах, барах, кафе и других подобных заведениях. Следить за соблюдением запрета будет Роспотребнадзор.
- Кроме того, правительство поручило Минтрансу «единовременно» на поездах вывезти россиян из Украины и украинских граждан из России, а также вернуть россиян из стран с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса Covid-19. Список таких граждан должен будет составить МИД до 26 марта.
- Правительство Москвы должно организовать автобусные перевозки для россиян, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуации, до близлежащих регионов.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Michael Shramko
Капец, бедный бизнес.
Андрей Гофманн
звучит разумно, остаются только ТЦ и метро
Nikita Solovyev
Кальяны то чем не угодили ?
Двадцать ОдинNikita
когда подумаешь, вернись с ответом
Nikita SolovyevДвадцать
Ну блесни остроумием ..
Nikita AleksandrovichNikita
Воздушно капельным путём же вирус распространяется
Nikita SolovyevNikita
Так сидя в кафе друг напротив друга такой же шанс заразиться, как и куря кальян
NikitaNikita
Да, но через кальян человек заражает большее количество людей, потому что никто не будет дезинфицировать кальян после каждого покура
Александр Николаевич КудинNikita
Дома то можно
Александр ДеобальдNikita
Предполагается, что глупые курильщики будут друг друга заражать, не меняя мундштуки и находясь в облаке выдыхаемого «пара» ( то есть аэрозоля, на языке физхимик)
Никита Алфимов
Меня больше напрягает строчка " вывезти граждан РФ из стран с неюлагоприятной ситуацией относительно covid19"
1. Это будет насильно или тип хочешь едеб хочешь нет?
2.каковы критерии неблагоприятной страны?
Timofey AbakumovНикита
Респект. Присоединяюсь до последней буквы к написанному вами.
Иван ГавриловНикита
Я думаю, что добровольно.
Из Китая некоторые россияне отказались эвакуироваться, живут там до сих пор
Никита АлфимовИван
В теории да, но напомню что это Россия.
И прикол с обязательным вывезом всех украинцев из России звучит ОЧЕНЬ СТРАННО
Александр Владимирович
Никаких больше вечеринок
Artemy
Так вот что Рокетбанк закрывается? У них кальяны были!
Maria Suhoveyko
Если бы это не было искусственно раздутой историей, то было бы не так обидно. У бизнеса выход один - онлайн. А кого нет возможности - крепиться.
Vitold Sedyshev
И вообще потребовало перестать заниматься разгильдяйством в целом ...
Александр Алексеев
Вот за кальяны спасибо. Никто наверное и не помнит, что этой гадости вообще не было в стране. От слова совсем.
Сергей Ноздрин
Да твою ж! Кальяны, это печаль прямо... Бросил курить давно сигареты, но от кальяна не могу отказать - слишком уж вкусно. Придётся покупать и учиться делать самому.)
Владислав Владимирович
Как же хорошо, что для чистоты эксперимента мы можем наблюдать, например, за Белоруссией (пожалуйста, не начинайте насчет названия, спасибо), где Батька не паникует и ничего не сворачивает.
Dolga Suomi
чиновникам лишь бы что нибуть закрыть
Hazrat Bazarbaev
В моменте десятки тысяч предпринимателей РФ посидели от ужаса. Держитесь!