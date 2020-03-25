Участники рынка отмечают рост количества ставок и на киберспорт.

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В отсутствие крупных спортивных мероприятий, основного источника заработка букмекеров, компании стали принимать ставки на неспортивные события, пишет «Медиазона».

Так, Betcity и Parimatch принимают ставки на возможные новости, связанные с пандмией коронавируса Covid-2019. На Parimatch можно сделать ставку на цену гречневой крупы в «Перекрёстке», пассажиропоток в московском метро в апреле 2020 года, новые песни о коронавирусе в репертуаре Семёна Слепакова и Сергея Шнурова.

На Betcity предлагается угадать дату, когда Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании пандемии коронавируса и возобновится проведение крупных спортивных мероприятий.

Клиенты букмекерских контор стали чаще делать ставки на киберспорт, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь «Лиги ставок» Анна Апполонова. По её словам, на виртуальный турнир La Liga Santander Challenge контора приняла 23 тысячи ставок. За ним следуют соревнования по играм Counter-Strike и Dota 2. По сравнению с мартом 2019 года количество принятых ставок на киберспорт выросло в восемь раз, отметила Апполонова.

Ставки на неспортивные события букмекеры принимали и до пандемии. У Tennisi bet есть раздел «Эксклюзив», в котором можно делать прогнозы на культурные, экономические и другие события. Например, сколько подписчиков наберёт YouTube-канал или получит ли Олег Тиньков реальный срок за неуплату налогов в США. LegalBet предлагает делать ставки на следующего гостя YouTube-канала Юрия Дудя и вторую игру весенней серии «Что? Где? Когда?».