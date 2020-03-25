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Галина Мубаракшина
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После отмены спортивных соревнований букмекеры начали принимать ставки на цену гречки и дату окончания пандемии Материал редакции

Участники рынка отмечают рост количества ставок и на киберспорт.

8 комментариев
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В отсутствие крупных спортивных мероприятий, основного источника заработка букмекеров, компании стали принимать ставки на неспортивные события, пишет «Медиазона».

Так, Betcity и Parimatch принимают ставки на возможные новости, связанные с пандмией коронавируса Covid-2019. На Parimatch можно сделать ставку на цену гречневой крупы в «Перекрёстке», пассажиропоток в московском метро в апреле 2020 года, новые песни о коронавирусе в репертуаре Семёна Слепакова и Сергея Шнурова.

На Betcity предлагается угадать дату, когда Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании пандемии коронавируса и возобновится проведение крупных спортивных мероприятий.

Клиенты букмекерских контор стали чаще делать ставки на киберспорт, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь «Лиги ставок» Анна Апполонова. По её словам, на виртуальный турнир La Liga Santander Challenge контора приняла 23 тысячи ставок. За ним следуют соревнования по играм Counter-Strike и Dota 2. По сравнению с мартом 2019 года количество принятых ставок на киберспорт выросло в восемь раз, отметила Апполонова.

Ставки на неспортивные события букмекеры принимали и до пандемии. У Tennisi bet есть раздел «Эксклюзив», в котором можно делать прогнозы на культурные, экономические и другие события. Например, сколько подписчиков наберёт YouTube-канал или получит ли Олег Тиньков реальный срок за неуплату налогов в США. LegalBet предлагает делать ставки на следующего гостя YouTube-канала Юрия Дудя и вторую игру весенней серии «Что? Где? Когда?».

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса организаторы крупных спортивных соревнований: NBA, NHL, этапов «Formula 1» и других — решили начать позже или досрочно завершить сезон.

#новость #коронавирус

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8 комментариев
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Ivan Kornev

7

Киберпанк, который мы заслужили

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Антон

2

На все деньги делают. Такие не пропадут. На работе наверное тоже ставки делать надо, как пройдет совещание и что будет на обед.

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Anton Reut

0

Предлагаю делать ставки на то сколько букмекерских контор сдохнет не пережив карантин.

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Sergei Timofeyev

Anton
0

Да выживут они. Ужмутся - да, но выживут.

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Alex Under

–4
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Andre Macareno

0

А с чего это ставки на киберспорт растут, когда мероприятия отменяются одни за другим? По доте так на интернешнл даже очков вроде у пары-тройки команд всего набирается из-за отмененных майноров м мейджоров

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Anton Reut

Andre
0

Так играют по сети же. Но контроллить читеров сложнее.

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Машрум

–2

Известно же - 3 года

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