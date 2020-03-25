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Так власти Москвы пытаются предотвратить поток туристов в выходные дни.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года в городе будут введены новые ограничительные меры, передаёт «Русская служба BBC».
По словам Собянина, городские власти представят новые ограничения 26 марта.
Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты во время телеобращения 25 марта. Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса Covid-19.
Бизнесу говорим до свидания.
Не дай бог кто-то хоть копейку заработает за эту неделю!
Жулики на то и жулики, что выживут. Закошмарят сотрудников, лишат отпусков, кинут поставщиков, затянут с оплатой перед подрядчиками, вообщем найдут лазейки везде. А вот порядочный бизнес как раз и пострадает.
Прощайте, торгаши! Не чокаясь
И где вы потом будете покупать гречку и туалетную бумагу?
будем заказывать прямиком с завода-изготовителя по оптовым ценам
А заводу производителю это нужно? Кто будет оплачивать логистику, хранение на складе, выкупать неходовые товары, платить зарплату менеджерам, комплектовщикам, курьерам, за телефонию, сисадмину (который настроит внутренние процессы), программистам и тд?
Господибоже, судя по описанию, у вас там прям не ретейл, а запуск спутников на орбиту! Половиной вещей, которые вы перечислили, ретейл тоже не занимается. Не усложняйте, это очень простой и понятный бизнес-процесс - купил задешево, продал задорого.
Кто привезет? Доставка ведь == тоже торгаши, минимальную партию в 1 тонну, например осилите?))
неее, доставка - это логистические службы, прошу не путать
Производителям как правильно не выгодно работать напрямую с физиками, либо они просто не хотят. Поэтому и придётся вам заказывать, как уже писали выше, от 1 тонны)
Когда торгаши обанкротятся - производителям просто не останется выбора, иначе останутся без сбыта
Ну торгаши тогда просто будут сидеть на территории производителя, и будете покупать не в магазине у дома, а пусть даже и с курьерской доставкой, но у какого-нибудь Торгового дома при заводе/фабрике, с той же самой накруткой. В чем лично ваш выигрыш тогда?
Свой Silk Road организуем
Ну ведь это всё ровно торговля?
А присядем как за 'незаконный оборот' -)
Прям таки скупая слеза навернулась... помню в детстве играл в игру под одноименным названием.... Были же времена то...
В нормальных странах всеобщий карантин и компенсация бизнесу, в нашей срут бизнесу на голову, под видом заботы о населении.
Да какие там компенсации, че вы разводите. Новости почитайте штатовские, ожидаемое unemployment rate рост до 20% с 6%.
Тоже налоговые поблажки типа и всё, мёртвому припарка
В Германии запрещено по улицам ходить группами по трое. Думаете там деньги с вертолётов прямо на карту падают?
Пруфы будут? Или вы Соловьева пересмотрели?
Германия:
Государство также берет на себя часть расходов при сокращении рабочего дня сотрудника
Государство планирует инвестировать в бизнес, оказавшийся на грани банкротства, в обмен на доли. Еще 400 млрд евро будет выделено через WSF в виде кредитных гарантий.
Чехия:
Пообещало компаниям полностью компенсировать больничные сотрудников, находящихся на домашнем карантине, а в некоторых отраслях — например, ресторанной и туристической, где практически все компании временно остановили работу — компенсировать до 80% зарплат.
Эстония:
Налоговые льготы — выплаты по налоговым задолженностям могут быть отложены на срок до 18 месяцев. (А у нас 6!)
Швеция:
Государство разрешило компаниям отложить все налоговые выплаты на год (!!)
Польша:
Будет покрывать 40% заработной платы работников компаний, пытающихся избежать увольнений. Работникам также будет разрешено задерживать выплаты на социальное страхование.
Источники: Новая газета https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/23/84471-investitsii-v-biznes-vyplaty-samozanyatym-nalogovye-kanikuly-evropa-pytaetsya-spravitsya-s-ekonomicheskimi-posledstviyami-koronavirusa
https://biz.liga.net/all/all/article/perejit-krizis-na-kakie-mery-idut-v-mire-chtoby-spasti-ekonomiku-keysy-15-stran
Или, скажем, Швейцария: компенсация 80% разницы в зарплаты работников, переведенных на частичную занятость или сокращенных полностью, экстренные беспроцентные займы от государства бизнесам по 500к франков (долларов), выдаются в банках без вопросов за 30 минут
Новая газета, это те самые клоуны, у которых полицейский громкоговоритель превратился в ранцевый электрошокер?
Может сразу на Камеди Клаб будете ссылаться?
Деньги откуда возьмут? Сократят социалку, увеличат налоги бедным, чтобы спасти богатых.
Источников в сети много, это один из первых в выдаче.
Также ниже уже кидали ссылку на VC: https://vc.ru/114412
По вашему малый бизнес это «богатые» ?))
Не с вертолетов, но через бюрократические механизмы. падают, да. Например, в Норвегии самозанятым и ИП выпалчивают компенсации на уровне обычных работников, во многих странах заморозили выплату налогов. Тот же НДС в Германии, Франции, Италии и т.д. в РФ почему-то НДС морозить не стали.
Список стран напишите и что за поддержка
Вова лично на карточку всем ЗП за недельные выходные переведёт...
Вам зачислен перевод в размере 300 руб. Отправитель Владимир Владимирович П.
"Ой, извините, ошибочный платёж, если не сложно-скиньте на киви-кошелек, я номер смской пришлю"
ps: здаров, Михаль
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил:
«Я считаю, что бизнес пусть идёт в жопу, ибо нечего провоцировать народ шастать по общественным местам!»
Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов
Они дебилы? Зачем это затеяли, реально чтобы просто быстрее вытравить весь бизнес и устроить великую депрессию с безработицей 20-30%? Да еще и простимулировать распространение вируса бонусом.
Похоже, что да.
Учитывая, что в Мск самое большое количество заболевших, то человек разумный, из региона где всего 1-5 человек инфицированы, ни ногой туда и не сунется...
Да какой-то треш полный. Что с людьми будет, которые работают в этих ресторанах и ТЦ? Президент сказал, что для тех, у кого заработок упадёт на 30% устроят кредитные каникулы, а откуда эта цифра? Почему не 10, 15? Да даже если на 25% заработок упадёт это пиздец (для меня по крайней мере) и что тогда не будет отсрочки? И как это доказать? 2 ндфл в банк нести? Ни хрена не понятно... Но есть же ещё проблема серых зарплат. В horeca она везде. И это треш полный. Ну отправят тебя в отпуск с сохранением официальной зп, которая копейки, и в итоге ни кредитные каникулы не получишь и процентов 60 зп потеряешь. А ещё в Москве куча народа квартиры снимает. Что им арендодателям сказать? Форс мажор? Те тоже скажут форс мажор и выкинут из квартиры. Или скажут пи.дуй в банк за кредитом, чтобы за съём заплатить. А ЖКХ? На него скидку дадут, то что люди без денег останутся. Кто бля должен ИП, чей фудкорт закрыли дать денег на персонал? В итоге обычные работяги соснут не меньше бизнесменов. Очень странное решение...
Вот теперь пора за гречкой!
Гречка кончилась, давай рис покупать!
В Яндекс лавка переодически появляется :)
Там очень дорого.
Я сейчас в Дикси гречку по 49 рублей видел, где-то килограмм 200 есть. Думаю вложиться
Я думаю, что Москве как отдельному государству, тоже пора ввести запрет на пересечение границы-)
PS. Нам в регионах этот ваш коронавирус 'нахуй не нужен'))
Авиакомпании тем временем уже начали рассылать выгодные предложения недели на перелеты из регионов в Москву. И из Москвы в регионы, разумеется.
Учитывая количество дебилов, которые шастают по улицам даже сразу после возвращения из стран с большим числом больных (лично знаю таких), дать народу возможность свободно шароёбиться тут и там — это приговор. Нужно было, напротив, дожать перевод на удалёнку и сделать рабочий день 10 часов, с надбавкой за переработку. Дебилизм плюс куча свободного времени — это жесть.
Эй, я только завтраки и ужины готовить умею, хоть доставку не убирайте, иначе мне придется два блюда на ужин в день готовить
Почему хостали не закрывают? Там по 10 человек в комнате, воды нет, антисанитария
Не в тему. Вот искреннее любопытство и непонимание. Возможно, это глупый вопрос.
Как люди с таким соц статусом, неважно временно, или долго.. создают свою личную жизнь. Ну ведь там у каждого есть семья где то, а тут они на заработках. Ну наверное.
Я просто заметил. У меня что ни девушка — на состоятельность смотрит. Я знаю, что это я таких выбираю, но просто удивляет...
Эти люди не могут выбирать. Или въёбывать часов по 12 и никакой личной жизни, только такая ночлежка, либо за 15 тыр у себя дома работать.
а у них личной жизни и нету - они застяли в вечном треугольнике "работа, еда, сон"
А мне кажется это приезжие из переферии или Киргизии. И у них как раз очень крепкие семьи. Но у них там не принято носом вертеть, как у нас. Я сейчас про себя - эту хочу, эту не хочу. Это я уже про девушек))
По-моему, все что сейчас происходит из-за короновируса, называется - исскуственный кризис.
Сегодня был на почти пустой Никольской и думал, как классно, что так мало народа. И ведь народ на неделе пойдёт именно сюда, как на день города или вот эти вот дни в январе после НГ.
Ещё можно закрыть метро в центре утром на вход, вечером на выход. Днём тоже без выхода на поверхность, только пересадка. Если вообще жестко, то наземный транспорт тоже отменить.
А разве неделя карантина для всех не подразумевает закрытие всего кроме жизненно необходимых заведений типа продуктовых магазинов и аптек?
А где вы услышали про карантин? В том то и манипуляция формулировками, что нам просто "не рабочую неделю" сделали))
Соотвественно и взятки гладки.
Никто не думает, что коронавирус это замысел Путина с Китаем?
Путин весь мир спасает.
Китай первым лечится и.. тоже что-то получает.
А ещё под шумок Путина снова президентом назначить.
Это надо было догадаться ещё назвать ВЫХОДНЫМИ!!!
Совсем народ за ослов держит.
Для скучающих бизнесменов — читателей VC можно будет заказать ресторан к себе в особняк, с лакеями и танцовщицами.
Паника которая раздувается в мире с коронавирусом, управляется и имеет глубокие корни.Он искусственно созданный и не вызывает той летальности, которая ожидалась.Но раздувается через СМИ, дополнительно усиливается в умах людей, смотрящих телевизор, через созданный коллективный страх.Закулисье пытается выйти из глобального кризиса, через искусственно созданную и раздутую проблему.Чтобы усилить контроль над людьми, обрушить экономику, сбросить многие страны в хаос, к выживанию и привести человечество к новому мировому порядку.Люди перестав работать, не могут создавать продукцию.Не создавая товары и услуги, рушится экономика.Товаров становится меньше, а кушать то нужно и люди могут начать сражаться за выживание.И тогда самое время вводить диктаторские глобальные инструменты, запускать экономику нового типа, цифровую с тотальным контролем, сметая все законы, права людей старого мира.Новый мировой порядок, к которому ведут элиты.Войну запустить не удалось, им помешали.Сейчас раскручивают спектакль с пандемией.Попытка последняя.СМИ принадлежит элитам и поэтому, через ТВ и сети раскручивается паника.И люди своим мышлением, своими страхами начинают влиять на пространство, сами же создают деструктивный сценарий.Элиты не в состоянии сами это изменить, но управляя умами людей, создается поле коллективного разума, которое формирует нужный элитам сценарий, развития событий.В такой ситуации, когда люди выражают свою волю и делают свой выбор, даже будучи обманутыми.Пандемия это информационная психологическая война против человека.С попыткой остановить процесс развития и подчинить людей.Мир меняется однозначно и безповоротно, это время перемен.Но в какой реальности будут жить люди, они выбирают сами.
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