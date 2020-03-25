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Лиана Липанова
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Собянин пообещал закрыть рестораны, торговые центры и парки в Москве во время нерабочей недели Материал редакции

Так власти Москвы пытаются предотвратить поток туристов в выходные дни.

73 комментария
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что на время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года в городе будут введены новые ограничительные меры, передаёт «Русская служба BBC».

Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома.

Сергей Собянин
мэр Москвы

По словам Собянина, городские власти представят новые ограничения 26 марта.

Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты во время телеобращения 25 марта. Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

#новость #коронавирус

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73 комментария
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Антон

43

Бизнесу говорим до свидания.

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Kirill Dranovsky

Антон
16

Не дай бог кто-то хоть копейку заработает за эту неделю!

Ответить

Максим Оганов

Kirill
12

Не дай бог кто-то хоть копейку заработает за этот год!

Ответить

Ware Wow

Антон
6

Меньше жуликов будет.

Ответить

Максим Оганов

Ware
0

Жулики на то и жулики, что выживут. Закошмарят сотрудников, лишат отпусков, кинут поставщиков, затянут с оплатой перед подрядчиками, вообщем найдут лазейки везде. А вот порядочный бизнес как раз и пострадает.

Ответить

Anton Matrosov

Антон
–6

Прощайте, торгаши! Не чокаясь

Ответить

Егор Рублев

Anton
0

И где вы потом будете покупать гречку и туалетную бумагу?

Ответить

Anton Matrosov

Егор
3

будем заказывать прямиком с завода-изготовителя по оптовым ценам

Ответить

Дмитрий Гусев

Anton
4

Ну-ну... Где то это уже проходили

Ответить

Егор Рублев

Anton
3

А заводу производителю это нужно? Кто будет оплачивать логистику, хранение на складе, выкупать неходовые товары, платить зарплату менеджерам, комплектовщикам, курьерам, за телефонию, сисадмину (который настроит внутренние процессы), программистам и тд?

Ответить

Anton Matrosov

Егор
–2

Господибоже, судя по описанию, у вас там прям не ретейл, а запуск спутников на орбиту! Половиной вещей, которые вы перечислили, ретейл тоже не занимается. Не усложняйте, это очень простой и понятный бизнес-процесс - купил задешево, продал задорого.

Ответить

Егор Рублев

Anton
1

А чем занимаетесь вы?

Ответить

Андрей Захаров

Anton
2

Кто привезет? Доставка ведь == тоже торгаши, минимальную партию в 1 тонну, например осилите?))

Ответить

Anton Matrosov

Андрей
1

неее, доставка - это логистические службы, прошу не путать

Ответить

Максим Оганов

Anton
2

Производителям как правильно не выгодно работать напрямую с физиками, либо они просто не хотят. Поэтому и придётся вам заказывать, как уже писали выше, от 1 тонны)

Ответить

Anton Matrosov

Максим
0

Когда торгаши обанкротятся - производителям просто не останется выбора, иначе останутся без сбыта

Ответить

Андрей Захаров

Anton
1

Ну торгаши тогда просто будут сидеть на территории производителя, и будете покупать не в магазине у дома, а пусть даже и с курьерской доставкой, но у какого-нибудь Торгового дома при заводе/фабрике, с той же самой накруткой. В чем лично ваш выигрыш тогда?

Ответить

Timur

Anton
0

И они поднимут цены. И будут это уже не оптовые цены от производителя, а точно такие же цены, как были у перекупов, но уже от производителя. 

Ответить

Андрей Захаров

Anton
1

Ну вот, перевезут они вам тонну)) 

Ответить

Nick Sidorov

Егор
0

Свой Silk Road организуем

Ответить

Егор Рублев

Nick
0

Ну ведь это всё ровно торговля?

Ответить

Nick Sidorov

Егор
0

А присядем как за 'незаконный оборот' -) 

Ответить

Егор Рублев

Nick
0

Но ведь это всё ровно торговля!

Ответить

Кирилл Вечкасов

Nick
0

Прям таки скупая слеза навернулась... помню в детстве играл в игру под одноименным названием.... Были же времена то... 

Ответить

Максим Оганов

29

В нормальных странах всеобщий карантин и компенсация бизнесу, в нашей срут бизнесу на голову, под видом заботы о населении.

Ответить

Станислав Антохи

Максим
10

Да какие там компенсации, че вы разводите. Новости почитайте штатовские, ожидаемое unemployment rate рост до 20% с 6%. 
Тоже налоговые поблажки типа и всё, мёртвому припарка 
В Германии запрещено по улицам ходить группами по трое. Думаете там деньги с вертолётов прямо на карту падают?

Ответить

Максим Оганов

Станислав
12

Пруфы будут? Или вы Соловьева пересмотрели?

Германия:

Государство также берет на себя часть расходов при сокращении рабочего дня сотрудника

Государство планирует инвестировать в бизнес, оказавшийся на грани банкротства, в обмен на доли. Еще 400 млрд евро будет выделено через WSF в виде кредитных гарантий.

Чехия:

Пообещало компаниям полностью компенсировать больничные сотрудников, находящихся на домашнем карантине, а в некоторых отраслях — например, ресторанной и туристической, где практически все компании временно остановили работу — компенсировать до 80% зарплат.

Эстония:

Налоговые льготы — выплаты по налоговым задолженностям могут быть отложены на срок до 18 месяцев. (А у нас 6!)

Швеция:

Государство разрешило компаниям отложить все налоговые выплаты на год (!!)

Польша:
Будет покрывать 40% заработной платы работников компаний, пытающихся избежать увольнений. Работникам также будет разрешено задерживать выплаты на социальное страхование. 

Источники: Новая газета https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/23/84471-investitsii-v-biznes-vyplaty-samozanyatym-nalogovye-kanikuly-evropa-pytaetsya-spravitsya-s-ekonomicheskimi-posledstviyami-koronavirusa

https://biz.liga.net/all/all/article/perejit-krizis-na-kakie-mery-idut-v-mire-chtoby-spasti-ekonomiku-keysy-15-stran

Ответить

Masha Kovalyova

Максим
8

Или, скажем, Швейцария: компенсация 80% разницы в зарплаты работников, переведенных на частичную занятость или сокращенных полностью, экстренные беспроцентные займы от государства бизнесам по 500к франков (долларов), выдаются в банках без вопросов за 30 минут

Ответить

Li Bel

Masha
2

Сейчас заплачу(

Ответить

Mr. Leshiy

Максим
–3

Новая газета, это те самые клоуны, у которых полицейский громкоговоритель превратился в ранцевый электрошокер?
Может сразу на Камеди Клаб будете ссылаться?

Деньги откуда возьмут? Сократят социалку, увеличат налоги бедным, чтобы спасти богатых.

Ответить

Максим Оганов

Mr.
3

Источников в сети много, это один из первых в выдаче.

Также ниже уже кидали ссылку на VC: https://vc.ru/114412

По вашему малый бизнес это «богатые» ?))

Ответить

Sht_Anton

Станислав
2

Не с вертолетов, но через бюрократические механизмы. падают, да. Например, в Норвегии самозанятым и ИП выпалчивают компенсации на уровне обычных работников, во многих странах заморозили выплату налогов. Тот же НДС в Германии, Франции, Италии и т.д. в РФ почему-то НДС морозить не стали.

Ответить

Семен Удальцов

Максим
8

Российский бизнес спонсор выходных 2020 😂

Ответить

Сергей Сергеевич

Максим
0

Список стран напишите и что за поддержка

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
1

https://vc.ru/finance/114412

Ответить

Дмитрий Шепелев

15

Вова лично на карточку всем ЗП за недельные выходные переведёт...

Ответить

Michael Shramko

Дмитрий
4

Вам зачислен перевод в размере 300 руб. Отправитель Владимир Владимирович П.

Ответить

Andrew Freez

Michael
8

"Ой, извините, ошибочный платёж, если не сложно-скиньте на киви-кошелек, я номер смской пришлю"

ps: здаров, Михаль

Ответить

Nick Sidorov

Дмитрий
2

С него Сбербанк комиссию возьмёт, как только за 50к перевалит

Ответить

Илья Плотников

Дмитрий
0

Миллион накормленных лично Путиным (с)

Ответить

Виталик Игнатенко

8

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил:
«Я считаю, что бизнес пусть идёт в жопу, ибо нечего провоцировать народ шастать по общественным местам!»

Ответить

Ware Wow

6

Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов

Они дебилы? Зачем это затеяли, реально чтобы просто быстрее вытравить весь бизнес и устроить великую депрессию с безработицей 20-30%? Да еще и простимулировать распространение вируса бонусом.

Ответить

Виталик Игнатенко

Ware
2

Похоже, что да.
Учитывая, что в Мск самое большое количество заболевших, то человек разумный, из региона где всего 1-5 человек инфицированы, ни ногой туда и не сунется...

Ответить

Максим Калинин

Ware
0

Да какой-то треш полный. Что с людьми будет, которые работают в этих ресторанах и ТЦ? Президент сказал, что для тех, у кого заработок упадёт на 30% устроят кредитные каникулы, а откуда эта цифра? Почему не 10, 15? Да даже если на 25% заработок упадёт это пиздец (для меня по крайней мере) и что тогда не будет отсрочки? И как это доказать? 2 ндфл в банк нести? Ни хрена не понятно... Но есть же ещё проблема серых зарплат. В horeca она везде. И это треш полный. Ну отправят тебя в отпуск с сохранением официальной зп, которая копейки, и в итоге ни кредитные каникулы не получишь и процентов 60 зп потеряешь. А ещё в Москве куча народа квартиры снимает. Что им арендодателям сказать? Форс мажор? Те тоже скажут форс мажор и выкинут из квартиры. Или скажут пи.дуй в банк за кредитом, чтобы за съём заплатить. А ЖКХ? На него скидку дадут, то что люди без денег останутся. Кто бля должен ИП, чей фудкорт закрыли дать денег на персонал? В итоге обычные работяги соснут не меньше бизнесменов. Очень странное решение...

Ответить

Li Bel

4

Вот теперь пора за гречкой!

Ответить

Дима Бузинов

Li
5

Гречка кончилась, давай рис покупать!

Ответить

Александр Хвастунов

Дима
0

В Яндекс лавка переодически появляется :)

Ответить

Igor Shkarin

Александр
1

Там очень дорого.

Ответить

Дима Бузинов

Igor
1

Я сейчас в Дикси гречку по 49 рублей видел, где-то килограмм 200 есть. Думаю вложиться

Ответить

Nick Sidorov

4

Я думаю, что Москве как отдельному государству, тоже пора ввести запрет на пересечение границы-)
PS. Нам в регионах этот ваш коронавирус 'нахуй не нужен')) 

Ответить

Евгений Васильков

3

Авиакомпании тем временем уже начали рассылать выгодные предложения недели на перелеты из регионов в Москву. И из Москвы в регионы, разумеется.

Ответить

Arthur Niazyan

Евгений
1

Все такие прилетели, а тут и там бац!, всё закрыто.

Ответить

Иван Ташкинов

3

Учитывая количество дебилов, которые шастают по улицам даже сразу после возвращения из стран с большим числом больных (лично знаю таких), дать народу возможность свободно шароёбиться тут и там — это приговор. Нужно было, напротив, дожать перевод на удалёнку и сделать рабочий день 10 часов, с надбавкой за переработку. Дебилизм плюс куча свободного времени — это жесть.

Ответить

Andre Macareno

3

Эй, я только завтраки и ужины готовить умею, хоть доставку не убирайте, иначе мне придется два блюда на ужин в день готовить

Ответить

Roman Trifonov

Andre
0

Вот да. Ощущение, что без деливери умру с голода(

Ответить

Гологенный Мяч

2

Почему хостали не закрывают? Там по 10 человек в комнате, воды нет, антисанитария

Ответить

Гологенный Мяч

Гологенный
1
Ответить

Igor Shkarin

Гологенный
0

Не в тему. Вот искреннее любопытство и непонимание. Возможно, это глупый вопрос.
Как люди с таким соц статусом, неважно временно, или долго.. создают свою личную жизнь. Ну ведь там у каждого есть семья где то, а тут они на заработках. Ну наверное.

Я просто заметил. У меня что ни девушка — на состоятельность смотрит. Я знаю, что это я таких выбираю, но просто удивляет...

Ответить

Mr. Leshiy

Igor
1

Эти люди не могут выбирать. Или въёбывать часов по 12 и никакой личной жизни, только такая ночлежка, либо за 15 тыр у себя дома работать.

Ответить

Igor Shkarin

Mr.
0

И как они с таким мирятся...

Ответить

Anton Matrosov

Igor
0

а у них личной жизни и нету - они застяли в вечном треугольнике "работа, еда, сон"

Ответить

Igor Shkarin

Anton
0

А мне кажется это приезжие из переферии или Киргизии. И у них как раз очень крепкие семьи. Но у них там не принято носом вертеть, как у нас. Я сейчас про себя - эту хочу, эту не хочу. Это я уже про девушек))

Ответить

Дмитрий Королев

1

По-моему, все что сейчас происходит из-за короновируса, называется - исскуственный кризис.

Ответить

Al Moore

1

Сегодня был на почти пустой Никольской и думал, как классно, что так мало народа. И ведь народ на неделе пойдёт именно сюда, как на день города или вот эти вот дни в январе после НГ.
Ещё можно закрыть метро в центре утром на вход, вечером на выход. Днём тоже без выхода на поверхность, только пересадка. Если вообще жестко, то наземный транспорт тоже отменить. 

Ответить

Alexandre Svergoun

0

А разве неделя карантина для всех не подразумевает закрытие всего кроме жизненно необходимых заведений типа продуктовых магазинов и аптек? 

Ответить

Максим Оганов

Alexandre
2

А где вы услышали про карантин? В том то и манипуляция формулировками, что нам просто "не рабочую неделю" сделали)) 

Соотвественно и взятки гладки.

Ответить

Igor Shkarin

0

Никто не думает, что коронавирус это замысел Путина с Китаем?
Путин весь мир спасает.
Китай первым лечится и.. тоже что-то получает.
А ещё под шумок Путина снова президентом назначить.

Ответить

Семен Удальцов

0

Это надо было догадаться ещё назвать ВЫХОДНЫМИ!!!
Совсем народ за ослов держит.

Ответить

Magellan X

0

Помянем экономику, зато китайцы уже на чилле

Ответить

Black Jack

0

Для скучающих бизнесменов — читателей VC можно будет заказать ресторан к себе в особняк, с лакеями и танцовщицами.

Ответить

Катрин Войлиненко

0

Комменты огонь‼️👍🤓 интересней самой статьи 🥰😍

Ответить

Ильдар Низаметдинов

0

Оленевод Собякин.Подручная шлюха Путина нашего царя всея Руси.

Ответить

Ильдар Низаметдинов

0

Паника которая раздувается в мире с коронавирусом, управляется и имеет глубокие корни.Он искусственно созданный и не вызывает той летальности, которая ожидалась.Но раздувается через СМИ, дополнительно усиливается в умах людей, смотрящих телевизор, через созданный коллективный страх.Закулисье пытается выйти из глобального кризиса, через искусственно созданную и раздутую проблему.Чтобы усилить контроль над людьми, обрушить экономику, сбросить многие страны в хаос, к выживанию и привести человечество к новому мировому порядку.Люди перестав работать, не могут создавать продукцию.Не создавая товары и услуги, рушится экономика.Товаров становится меньше, а кушать то нужно и люди могут начать сражаться за выживание.И тогда самое время вводить диктаторские глобальные инструменты, запускать экономику нового типа, цифровую с тотальным контролем, сметая все законы, права людей старого мира.Новый мировой порядок, к которому ведут элиты.Войну запустить не удалось, им помешали.Сейчас раскручивают спектакль с пандемией.Попытка последняя.СМИ принадлежит элитам и поэтому, через ТВ и сети раскручивается паника.И люди своим мышлением, своими страхами начинают влиять на пространство, сами же создают деструктивный сценарий.Элиты не в состоянии сами это изменить, но управляя умами людей, создается поле коллективного разума, которое формирует нужный элитам сценарий, развития событий.В такой ситуации, когда люди выражают свою волю и делают свой выбор, даже будучи обманутыми.Пандемия это информационная психологическая война против человека.С попыткой остановить процесс развития и подчинить людей.Мир меняется однозначно и безповоротно, это время перемен.Но в какой реальности будут жить люди, они выбирают сами.

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