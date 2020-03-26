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«В это время наши сервисы как никогда необходимы людям».
Сотрудники «Яндекса» получили письмо от управляющего директора компании Тиграна Худавердяна по поводу нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, сообщает The Bell со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердил представитель компании.
В письме сотрудников компании попросили продолжить работать удалённо в этот период. Ранее Владимир Путин объявил эту неделю нерабочей для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.
Представитель «Яндекса» уточнил, что компания никого не принуждает работать. Сам Худавердян и его подчинённые остаются, говорится в письме. «Особенно прошу оставаться у руля тех, кто сейчас вовлечен в "коронакризисные" проекты в разных частях компании», — добавил Худавердян.
Похоже, что Яндекс против Путина.
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А будут оплачивать это как работу в выходные?
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