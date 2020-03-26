Мы — компания круглосуточной работы. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям, оставшимся в четырех стенах. Мы нужны, как аптеки, магазины, газеты, коммунальные службы и так далее.

И эти полторы недели показали, что мы способны практически всё делать удаленно. В некоторых случаях — даже более эффективно. И сейчас самое время использовать весь наш потенциал. Поэтому «Яндексу» нужно в эти дни работать. Работать ещё больше и ещё лучше.