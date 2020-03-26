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Лиана Липанова
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«Яндекс» попросил своих сотрудников поработать во время «каникул» с 30 марта по 5 апреля Материал редакции

«В это время наши сервисы как никогда необходимы людям».

6 комментариев
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Сотрудники «Яндекса» получили письмо от управляющего директора компании Тиграна Худавердяна по поводу нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, сообщает The Bell со ссылкой на документ. Его подлинность изданию подтвердил представитель компании.

В письме сотрудников компании попросили продолжить работать удалённо в этот период. Ранее Владимир Путин объявил эту неделю нерабочей для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Мы — компания круглосуточной работы. В это время наши сервисы как никогда необходимы людям, оставшимся в четырех стенах. Мы нужны, как аптеки, магазины, газеты, коммунальные службы и так далее.

И эти полторы недели показали, что мы способны практически всё делать удаленно. В некоторых случаях — даже более эффективно. И сейчас самое время использовать весь наш потенциал. Поэтому «Яндексу» нужно в эти дни работать. Работать ещё больше и ещё лучше.

Тигран Худавердян
управляющий директор «Яндекса»

Представитель «Яндекса» уточнил, что компания никого не принуждает работать. Сам Худавердян и его подчинённые остаются, говорится в письме. «Особенно прошу оставаться у руля тех, кто сейчас вовлечен в "коронакризисные" проекты в разных частях компании», — добавил Худавердян.

#новость #яндекс

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6 комментариев
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Evil Pechenka

0

Похоже, что Яндекс против Путина.

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Инокентий Смирнов

Evil
1

Если они против него, я против них!
Перехожу на гугл!!! 

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Roman Moskovskiy

0

Таки да, но вообще лучше платить как за переработки

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Sergei Timofeyev

0

Вообще-то и ТК не разрешает таких вольностей со стороны ВВП. 

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Комментарий удален

Михаил Иванович

0

А будут оплачивать это как работу в выходные?

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Андрей Ивашко

Михаил
0

По факту, эти дни не являются праздничными, поэтому - вряд ли.

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