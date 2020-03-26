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Галина Мубаракшина
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Мэр Москвы распорядился закрыть парикмахерские, магазины одежды и другую розницу с 28 марта по 5 апреля Материал редакции

Исключение сделают для продуктовых магазинов, аптек и медицинских центров, а также курьерской доставки.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил ограничения для бизнеса во время карантина, объявленного с 30 марта по 5 апреля 2020 года, на период с 28 марта по 5 апреля.
  • Глава города распорядился временно закрыть парикмахерские и другой бизнес, связанный с оказанием услуг, при которых требуется личное присутствие человека. Исключение — медицинские услуги, уход за пожилыми людьми, транспортные, банковские, страховые, похоронные услуги, ЖКХ, а также курьерская доставка.
  • Приостановлена работа ресторанов, баров, кафе, столовых и других заведений общепита. Исключение сделано для обслуживания на вынос и курьерской доставки еды.
  • Запрещена розничная торговля. Исключение — аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, которые перечислены в отдельном списке.
  • Запрещено посещение парков и других мест отдыха, в том числе ВДНХ, ЦПКиО имени Горького, парка «Зарядье» и других. Сергей Собянин также рекомендовал верующим отказаться от походов в храмы и попросил туристов воздержаться от поездок в Москву. Всем жителям мэр посоветовал остаться дома.
  • К 19 марта власти всех 85 регионов России ввели режим повышенной готовности, связанный с вспышкой коронавируса Covid-2019. Занятия в школах и университетах частично перевели в удалённый формат, сотрудникам советовали по возможности работать из дома.
  • По данным на 26 марта, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в России достигло 840.

#новость #бизнеснакарантине #коронавирус

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52 комментария
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Максим Наумов

10

А как же барбершопы?

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Никита Вдовин

Максим
3

обслуживать на дому будут как и обычные парикмахеры. других вариантов нет.

Ответить

Yuri Ahmedov

Максим
0

В них еще кто то ходит? 

Ответить

Alexey Fedorov

4

Вопрос для знатоков, какие штрафы и санкции за нарушение постановления? 

Ответить

Anton Smets

Alexey
17

Какие могут быть штрафы? Истинно верующий потом просто не сможет в глаза Владимиру Владимычу посмотреть. Он же вчера так искренне просил не полагаться на авось.

Ответить

Ware Wow

Alexey
1

бумага все стерпит.

Ответить

Светлана Крапивина

Alexey
0

КОАП подправят к выходным.

Ответить

Diego Salvador

8

Уже

Ответить

Яна Кашаева

5

Метро закрыть, остальные вопросы решатся автоматически

Ответить

Вадим Кондратьев

Яна
2

Очереди в автобусах будут

Ответить

Яна Кашаева

Вадим
1

Для большинства это будет крайне сложная и дорогостоящая задача. И долго

Ответить

Фёдор Дуров

4

Ну так в чем отличие от ввода карантина.

Ответить

Антон Мостяев

Фёдор
5

Если ввести карантин, то государство должно отменить все арендные платежи для любого бизнеса - режим ЧП.
А сейчас арендодатель, с точки зрения закона, полностью прав: нет денег на аренду? - твои проблемы!
Как всегда у правительства в приоритете вопрос потраченных средств.

Ответить

Ware Wow

Фёдор
3

Предлагаю (c) Путин

Ответить

Sergei Timofeyev

Фёдор
3

Карантин - это 100% форсмажор по любым договорам. Ссут.

Ответить

Евгений Дроздов

Фёдор
1

Это «выходные».

Ответить

Фёдор Дуров

Евгений
5

Конечно интересна позиция, все постепенно закрывать, но главное не раскачивать лодку

Ответить

Anton Smets

Фёдор
0

И вообще мы уже давно все вирусы победили и теперь Италии помогаем.
Просто надо от иноземцев проклятущих всё закрыть.

Ответить

Michael Shramko

Anton
–1

Ехать помогать Италии когда надо помогать своим вообще нонсенс!!

Ответить

Николай Шмыголь

5

Если карантин то они деньги должны выделить а тут игра слов !

Ответить

Евгений Дроздов

Николай
0

А вы не привыкли? Референдум по Конституции, который Голосование - разве не аналогичен? У нас постоянно подмена понятий.

Ответить

Алексей Шамин

Евгений
2

А такому разве можно привыкнуть? И нужно ли? Пока во власти рукожопы, это не закончится 

Ответить

Николай Шмыголь

Евгений
1

Это и огорчает! Запрет на парки, все закрыто, но это не карантин( и выкручивайтесь как хотите... нас е..т а мы крепчаем ( всем здоровья и сил

Ответить

Michael Shramko

Николай
0

В субботу забег на десятку в ПГ, поглядим выгонят или нет

Ответить

Андрей Загитов

1

Все, друзья, массово едем загород!

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
0

Ахаха... город перекроют!

Ответить

Алексей Шамин

1

Как можно вводить такой режим фактически ЧС без поддержания бизнеса и граждан? Коронавирус пройдет. Из кризиса как страна должна потом выйти после него, если все позакроется нахрен?! 

Ответить

Станислав Галушка

Алексей
0

Я думаю всем на это без разницы мягко говоря

Ответить

Алексей Шамин

Станислав
0

Кому всем? Вам лично без разницы? Мне нет. Если чиновникам на это без разницы, они должны покинуть свое место работы ввиду профнепригодности 

Ответить

Кирилл Вечкасов

Алексей
0

Вам мейл дает х2 к рекламному бюджету. Разве этого мало? Кладете 100к, получаете на балансе 200к. Хоть зарекламируйтесь потом :)

Ответить

Станислав Галушка

Алексей
0

Я про чиновников, не уточнил. Мне конечно не без разницы. Поддержка должна быть всегда и граждан и бизнеса.

Ответить

Аркадий Чумаков

1

Не карантин, а выходные. Не взрыв, а хлопок.

Ответить

Ekaterina Velikaya

0

Ужесточение только на Москву распространилось?

Ответить

Вова Хазанов

Ekaterina
0

Да

Ответить

Li Bel

Ekaterina
0

Пока да, вслед за Москвой очень быстро реагирует МО

Ответить

Аркадий Чумаков

Ekaterina
0

В тюмени закрывают тц, развлекаловки, пенсов на карантин. Но им как обычно до фени. Бегают оздоровляются со своими палками скандинавскими.

Ответить

Андрей Фролов

Ekaterina
0

Екатеринбург подтягивается, но пока документов нет https://66.ru/news/society/229216/

Ответить

Dear Moscow,

0

ЖДЁМ КОГДА НА КАРАНТИН ЗАКРОЮТ VC. 

/* паникует */

Ответить

Мистер Блондин

0

Какого хера они нянчатся с верунами и не закрывают их тусовочные места, а лишь рекомендуют?
Они же все попрутся в храмы на выходных

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Либо мне в этом году везёт. либо мне за это придётся дорого платить. Сейчас вот забираю диван. Вчера всё для водоснабжения набрал...

Ответить

Li Bel

Sergei
0

Мы трубы для отопления в январе по 22 р/кВ м покупали, сейчас они стоят 90..

Ответить

Александр Якунин

Li
0

Давай тут срачь про ПП разведём?

Ты армированные фольгой хоть взял?

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Чёт, да... дёшево. )

Ответить

Александр Якунин

Sergei
0

Сертификаты не смотрел, взял не армированный, ещё наверно и для ХВ, сырье одно, нагреем хитрых маркетологов

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

Я армированные беру. У меня давление в системе отопления не более 1,7, в воде - до 3,8. Надо верхний предел чуть уменьшить, чтобы меньше ощущались перепады.

Ответить

Александр Якунин

Sergei
0

Армированный не армированный, все гавно, фитинги без армирования, через 10 лет от кислорода в система кранты всему будет.

Надо было медь ставить, опять сэкономить решил?

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

Не будет ничего им. Проверено опытом использования более 15 лет.

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Nice

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Хороший карантин и конкурсы интересные.

Ответить

Евгений Ларин

0

А пвз будет работать интересно

Ответить

Светлана Крапивина

0

Запрещена доставка заказов (не еда и не перечень жизненно необходимого). 

Ответить

Konstantin K

0

Добро пожаловать домой, скажем понаехавших жителям Москвы.

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