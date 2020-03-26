Исключение сделают для продуктовых магазинов, аптек и медицинских центров, а также курьерской доставки.
- Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил ограничения для бизнеса во время карантина, объявленного с 30 марта по 5 апреля 2020 года, на период с 28 марта по 5 апреля.
- Глава города распорядился временно закрыть парикмахерские и другой бизнес, связанный с оказанием услуг, при которых требуется личное присутствие человека. Исключение — медицинские услуги, уход за пожилыми людьми, транспортные, банковские, страховые, похоронные услуги, ЖКХ, а также курьерская доставка.
- Приостановлена работа ресторанов, баров, кафе, столовых и других заведений общепита. Исключение сделано для обслуживания на вынос и курьерской доставки еды.
- Запрещена розничная торговля. Исключение — аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости, которые перечислены в отдельном списке.
- Запрещено посещение парков и других мест отдыха, в том числе ВДНХ, ЦПКиО имени Горького, парка «Зарядье» и других. Сергей Собянин также рекомендовал верующим отказаться от походов в храмы и попросил туристов воздержаться от поездок в Москву. Всем жителям мэр посоветовал остаться дома.
- К 19 марта власти всех 85 регионов России ввели режим повышенной готовности, связанный с вспышкой коронавируса Covid-2019. Занятия в школах и университетах частично перевели в удалённый формат, сотрудникам советовали по возможности работать из дома.
- По данным на 26 марта, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в России достигло 840.
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Максим Наумов
А как же барбершопы?
Никита ВдовинМаксим
обслуживать на дому будут как и обычные парикмахеры. других вариантов нет.
Yuri AhmedovМаксим
В них еще кто то ходит?
Alexey Fedorov
Вопрос для знатоков, какие штрафы и санкции за нарушение постановления?
Anton SmetsAlexey
Какие могут быть штрафы? Истинно верующий потом просто не сможет в глаза Владимиру Владимычу посмотреть. Он же вчера так искренне просил не полагаться на авось.
Ware WowAlexey
бумага все стерпит.
Светлана КрапивинаAlexey
КОАП подправят к выходным.
Diego Salvador
Уже
Яна Кашаева
Метро закрыть, остальные вопросы решатся автоматически
Вадим КондратьевЯна
Очереди в автобусах будут
Яна КашаеваВадим
Для большинства это будет крайне сложная и дорогостоящая задача. И долго
Фёдор Дуров
Ну так в чем отличие от ввода карантина.
Антон МостяевФёдор
Если ввести карантин, то государство должно отменить все арендные платежи для любого бизнеса - режим ЧП.
А сейчас арендодатель, с точки зрения закона, полностью прав: нет денег на аренду? - твои проблемы!
Как всегда у правительства в приоритете вопрос потраченных средств.
Ware WowФёдор
Предлагаю (c) Путин
Sergei TimofeyevФёдор
Карантин - это 100% форсмажор по любым договорам. Ссут.
Евгений ДроздовФёдор
Это «выходные».
Фёдор ДуровЕвгений
Конечно интересна позиция, все постепенно закрывать, но главное не раскачивать лодку
Anton SmetsФёдор
И вообще мы уже давно все вирусы победили и теперь Италии помогаем.
Просто надо от иноземцев проклятущих всё закрыть.
Michael ShramkoAnton
Ехать помогать Италии когда надо помогать своим вообще нонсенс!!
Николай Шмыголь
Если карантин то они деньги должны выделить а тут игра слов !
Евгений ДроздовНиколай
А вы не привыкли? Референдум по Конституции, который Голосование - разве не аналогичен? У нас постоянно подмена понятий.
Алексей ШаминЕвгений
А такому разве можно привыкнуть? И нужно ли? Пока во власти рукожопы, это не закончится
Николай ШмыгольЕвгений
Это и огорчает! Запрет на парки, все закрыто, но это не карантин( и выкручивайтесь как хотите... нас е..т а мы крепчаем ( всем здоровья и сил
Michael ShramkoНиколай
В субботу забег на десятку в ПГ, поглядим выгонят или нет
Андрей Загитов
Все, друзья, массово едем загород!
Sergei TimofeyevАндрей
Ахаха... город перекроют!
Алексей Шамин
Как можно вводить такой режим фактически ЧС без поддержания бизнеса и граждан? Коронавирус пройдет. Из кризиса как страна должна потом выйти после него, если все позакроется нахрен?!
Станислав ГалушкаАлексей
Я думаю всем на это без разницы мягко говоря
Алексей ШаминСтанислав
Кому всем? Вам лично без разницы? Мне нет. Если чиновникам на это без разницы, они должны покинуть свое место работы ввиду профнепригодности
Кирилл ВечкасовАлексей
Вам мейл дает х2 к рекламному бюджету. Разве этого мало? Кладете 100к, получаете на балансе 200к. Хоть зарекламируйтесь потом :)
Станислав ГалушкаАлексей
Я про чиновников, не уточнил. Мне конечно не без разницы. Поддержка должна быть всегда и граждан и бизнеса.
Аркадий Чумаков
Не карантин, а выходные. Не взрыв, а хлопок.
Ekaterina Velikaya
Ужесточение только на Москву распространилось?
Вова ХазановEkaterina
Да
Li BelEkaterina
Пока да, вслед за Москвой очень быстро реагирует МО
Аркадий ЧумаковEkaterina
В тюмени закрывают тц, развлекаловки, пенсов на карантин. Но им как обычно до фени. Бегают оздоровляются со своими палками скандинавскими.
Андрей ФроловEkaterina
Екатеринбург подтягивается, но пока документов нет https://66.ru/news/society/229216/
Dear Moscow,
ЖДЁМ КОГДА НА КАРАНТИН ЗАКРОЮТ VC.
/* паникует */
Мистер Блондин
Какого хера они нянчатся с верунами и не закрывают их тусовочные места, а лишь рекомендуют?
Они же все попрутся в храмы на выходных
Sergei Timofeyev
Либо мне в этом году везёт. либо мне за это придётся дорого платить. Сейчас вот забираю диван. Вчера всё для водоснабжения набрал...
Li BelSergei
Мы трубы для отопления в январе по 22 р/кВ м покупали, сейчас они стоят 90..
Александр ЯкунинLi
Давай тут срачь про ПП разведём?
Ты армированные фольгой хоть взял?
Sergei TimofeyevАлександр
Чёт, да... дёшево. )
Александр ЯкунинSergei
Сертификаты не смотрел, взял не армированный, ещё наверно и для ХВ, сырье одно, нагреем хитрых маркетологов
Sergei TimofeyevАлексан…
Я армированные беру. У меня давление в системе отопления не более 1,7, в воде - до 3,8. Надо верхний предел чуть уменьшить, чтобы меньше ощущались перепады.
Александр ЯкунинSergei
Армированный не армированный, все гавно, фитинги без армирования, через 10 лет от кислорода в система кранты всему будет.
Надо было медь ставить, опять сэкономить решил?
Sergei TimofeyevАлексан…
Не будет ничего им. Проверено опытом использования более 15 лет.
Yuri Ahmedov
Nice
Yuri Ahmedov
Хороший карантин и конкурсы интересные.
Евгений Ларин
А пвз будет работать интересно
Светлана Крапивина
Запрещена доставка заказов (не еда и не перечень жизненно необходимого).
Konstantin K
Добро пожаловать домой, скажем понаехавших жителям Москвы.