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Татьяна Боброва
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Международная сеть коворкингов Knotel с сооснователем из России уволила 30% сотрудников из-за пандемии коронавируса Материал редакции

Компания с оценкой в $1 млрд вынуждена сокращать расходы, но пока рассчитывает выйти на прибыль в 2020 году.

  • Гендиректор и сооснователь международной сети коворкингов Knotel Амол Сарва объявил, что компания увольняет 30% своих сотрудников, в основном в США, пишет Bloomberg. Ещё 20% штата ушли в отпуск. Всего изменения затронули около 200 человек, уточняет агентство.
  • Стартап прекращает переговоры о покупке новых площадей и подписании новых договоров аренды, добавил Сарва. Сейчас основная задача Knotel — поддержка существующих клиентов. На своём сайте Knotel также сообщила, что существенно сократит зарплату топ-менеджменту, в том числе на 50% — гендиректору.
  • «Эти шаги необходимы для подготовки к худшему сценарию — длительному кризису в здравоохранении и экономике», — заявил глава компании. Он добавил, что стартап пересматривает прогнозы на 2020 год, но пока всё ещё ожидает выход на прибыль.
  • Knotel основана в 2016 году американцем Амолом Сарвой и россиянином Эдуардом Шендеровичем, сооснователем компании SUP Media, купившей «Живой журнал». Офисы компании находятся в США, Европе и Азии. В августе 2019 года стартап привлёк $400 млн при оценке в $1 млрд. Всего с момента основания инвесторы вложили в Knotel $560 млн.

#новость #коворкинги #knotel

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15 комментариев
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Dmitriy Raskladka

13

Мне кажется, проблема в другом )

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Sasha Korablyov

Dmitriy
2

На AdSense стали мало поднимать?

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Nikolay Talanov

Dmitriy
1

Видимо был хайп на фоне пожаров в WeWork и потом все стихло.

Ответить

Вася Пражкин

5

Даже интересно, как они на прибыль собираются выйти, если народ работает из дома?

Ответить

Ivan Zamorev

Вася
2

Инвесторов же надо успокоить прогнозами

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Илья Бегун

4

Ага, ну наконец фразу "с сооснователями из России", как и "с российскими корнями", стали использовать не только для того, чтобы приписывать успех тех, кто и Россию толком не видел.

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Sergei Timofeyev

2

И чего стоила эта оценка в 1 млрд $? :) 

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Mikhail Bobko

1

"На своём сайте Knotel также сообщила, что существенно сократит зарплату топ-менеджменту, в том числе на 50% — гендиректору."

А не лучше ли разогнать топ менеджмент - управлять то все равно нечем - и обнулить зп гендиру?

Глядишь пришлось бы уволить не 200, а 100 

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Даниил Орел

Mikhail
3

Это же прорывной стартап. СхО в нем должно быть по числу букв в алфавите.

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Evgeny Kosharovsky

1

"Второй пошел!" (OneWeb тоже анонсировали всего-лишь сокращения - за неделю до банкротства)

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ЯжПрограммист

1

ооо, сейчас и wework можно грохнуть под шумок... это всё корона, а проект многообещающий конечно же.

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Комментарий удален

Yaroslav Shulga

1

"Гендиректору (он же сооснователь) сократят зарплату на 50%"

Ну да, получив инвестиции в 400 млн долл летом 2019 г. этот гендиректор (он же и сооснователь) именно на зарплату живет...

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Гологенный Мяч

Yaroslav
0

Инвестиции то он не в карман получил. 

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Yaroslav Shulga

Гологенный
0

Вы реально не знаете десяток-другой способов положить процентов 20-30 в карман из этих инвестиций? Или это сарказм был?

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Гологенный Мяч

0

Зачем в коворкинги вообще нужны были сотрудники?

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