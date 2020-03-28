Компания с оценкой в $1 млрд вынуждена сокращать расходы, но пока рассчитывает выйти на прибыль в 2020 году.
- Гендиректор и сооснователь международной сети коворкингов Knotel Амол Сарва объявил, что компания увольняет 30% своих сотрудников, в основном в США, пишет Bloomberg. Ещё 20% штата ушли в отпуск. Всего изменения затронули около 200 человек, уточняет агентство.
- Стартап прекращает переговоры о покупке новых площадей и подписании новых договоров аренды, добавил Сарва. Сейчас основная задача Knotel — поддержка существующих клиентов. На своём сайте Knotel также сообщила, что существенно сократит зарплату топ-менеджменту, в том числе на 50% — гендиректору.
- «Эти шаги необходимы для подготовки к худшему сценарию — длительному кризису в здравоохранении и экономике», — заявил глава компании. Он добавил, что стартап пересматривает прогнозы на 2020 год, но пока всё ещё ожидает выход на прибыль.
- Knotel основана в 2016 году американцем Амолом Сарвой и россиянином Эдуардом Шендеровичем, сооснователем компании SUP Media, купившей «Живой журнал». Офисы компании находятся в США, Европе и Азии. В августе 2019 года стартап привлёк $400 млн при оценке в $1 млрд. Всего с момента основания инвесторы вложили в Knotel $560 млн.
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Dmitriy Raskladka
Мне кажется, проблема в другом )
Sasha KorablyovDmitriy
На AdSense стали мало поднимать?
Nikolay TalanovDmitriy
Видимо был хайп на фоне пожаров в WeWork и потом все стихло.
Вася Пражкин
Даже интересно, как они на прибыль собираются выйти, если народ работает из дома?
Ivan ZamorevВася
Инвесторов же надо успокоить прогнозами
Илья Бегун
Ага, ну наконец фразу "с сооснователями из России", как и "с российскими корнями", стали использовать не только для того, чтобы приписывать успех тех, кто и Россию толком не видел.
Sergei Timofeyev
И чего стоила эта оценка в 1 млрд $? :)
Mikhail Bobko
"На своём сайте Knotel также сообщила, что существенно сократит зарплату топ-менеджменту, в том числе на 50% — гендиректору."
А не лучше ли разогнать топ менеджмент - управлять то все равно нечем - и обнулить зп гендиру?
Глядишь пришлось бы уволить не 200, а 100
Даниил ОрелMikhail
Это же прорывной стартап. СхО в нем должно быть по числу букв в алфавите.
Evgeny Kosharovsky
"Второй пошел!" (OneWeb тоже анонсировали всего-лишь сокращения - за неделю до банкротства)
ЯжПрограммист
ооо, сейчас и wework можно грохнуть под шумок... это всё корона, а проект многообещающий конечно же.
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Yaroslav Shulga
"Гендиректору (он же сооснователь) сократят зарплату на 50%"
Ну да, получив инвестиции в 400 млн долл летом 2019 г. этот гендиректор (он же и сооснователь) именно на зарплату живет...
Гологенный МячYaroslav
Инвестиции то он не в карман получил.
Yaroslav ShulgaГологенный
Вы реально не знаете десяток-другой способов положить процентов 20-30 в карман из этих инвестиций? Или это сарказм был?
Гологенный Мяч
Зачем в коворкинги вообще нужны были сотрудники?