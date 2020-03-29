Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Но приезжать в Москву и уезжать из города пока можно.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге о введении режима самоизоляции для всех горожан с 30 марта 2020 года. Покидать квартиры жители смогут:
Собянин подчеркнул, что россияне смогут приезжать в Москву и выезжать из города. Речь идёт об ограничении перемещений по городу без веских оснований, написал он.
«В течение ближайшей недели будет развернута “умная” система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — заявил Собянин.
Также власти напомнили о необходимости держать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси. Магазины, аптеки и другие организации, в которых находятся или работают люди, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции — в частности, нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
Срок действия проездных билетов продлят на пять дней для пассажиров, которые не совершат ни одной поездки в общественном транспорте с 30 марта по 3 апреля. Также городские власти выделят компенсации гражданам, которые потеряют работу из-за пандемии, — 19 500 рублей в месяц.
26 марта Собянин распорядился временно закрыть парикмахерские и другой бизнес, связанный с оказанием услуг, при которых требуется личное присутствие человека, а также рестораны, кафе и другие заведения общепита, магазины. Исключение сделали для продуктовых, аптек, магазинов товаров первой необходимости, транспорта и некоторых других сфер бизнеса.
У меня один вопрос, почему когда нужно было протащить поправки об обнулении сроков Путина, это сделали за пару день, через думу, совфед и КС. А когда необходима правовая и нормативная база для введения карантина, ее нет. Почему это не сделано? Потому что по факту Собянин не имеет право на такое распоряжение, да мера оправдана, но вот именно так начинается беспредел.
Карантин - это негатив. Пути-Пути не хочет брать его на себя опасаясь снижения рейтинга, который ему понадобится чтобы пролоббировать у населения обнуление. Также на это понадобятся деньги, которые сейчас уходят на поддержание курса от окончательного падения. Есть мнение, что Пути-Пути торопился с референдумом чтобы успеть протолкнуть обнуление, а затем народ порадовался бы девальвации и карантину, но не успел. Поэтому теперь грязную работу за него делают другие, а государство экономит. Настолько, что даже вместо карантина объявило выходные за счёт работодателя.
Но всё это, конечно же, домыслы и слухи, правда?
Вы даже не поняли, что собственными миллениальскими ручонками преподнесли Путину индульгенцию и карт-бланш одновременно. Вас сделали, как котят.
Введи Путин сразу ЧП - свободные люди начали бы возмущаться ограничением свободного разума. А так вы продемонстрировали, что представляете собой угрозу для безопасности населения - и вуаля! получите закрытые города и перемещение по пропускам.
Самое стрёмное что вся эта история укладывается в общую картину. Англия суетилась свалить из ЕС всеми правдами, Пу хотел скорее затолкать поправки. Ещё были события которые явно указывали на то что многие не просто понимали а точно знали что что-то будет, и прям отделаться от этого ощущения было нельзя. вот и не верь после этого в теории заговоров...
Пути не хочет брать его на себя опасаясь снижения рейтинга
Думаете рейтинг может принимать отрицательные значения?
Приказ о выходной неделе по сути антиконституционный, хотя и ссылается на статью Конституции, где говорится о правах президента РФ. По сути он выкатил приказ не по закону, а потому что просто может и никто ему ничего против не скажет.
как я поняла, государство не заинтересовано вводить карантин, потому что там есть формальности, по которым нужно будет финансовую поддержку оказывать бизнесам, страховым, людям. А этого наверху не хотят, конечно.
Хотели сделать неделю нерабочей, вдруг прокатило бы. Но нет
Звучит одновременно мемно и страшно. Не хотят поддерживать, а что-то делать надо. Сюр в 21-м веке
Тогда придётся компенсировать расходы.
И самое главное - зачем это им нужно
есть версия, что в столице назревает серьезный политический переворот
но даже это не объясняет совершенно беспредельных мер по изоляции всех подряд
Все предельно просто. Жёсткий карантин у наших полуевропейских 'свободомыслящим' гражданан вызвал бы панику и отторжение и негатив. А так, пошагово, все относятся к ограничениям гораздо с большим адекватном, пониманием и исполнитель но стью. Так что все правильно.
Дмитрий, вам надо поспать, потому что в вашей парадигме пробел - стоящие в пробках на шашлыки/ очереди в леруа это определенно не свободолюбивые полуевропейские граждане
Потому что Собянин внук сталина а Меркель дочь гитлера и поизучайте это все
Почему не имеет?
Вчерашний шашлык москвичи на долго запомнят.
это с шашлыком не связано никак
"В мэрии были взбешены, когда увидели по "России-24" ролики с гуляющими на шашлыках москвичами", - сказал Русской службе Би-би-си близкий к мэрии источник.
По словам источника в мэрии, ужесточение карантинных мер изначально планировалось в конце следующей недели, но то, что нерабочая неделя спровоцировала народные гуляния в парках, ускорило ужесточение карантинных мер.
Сам ходил по папкам, считал, да?
очень многие не дома были, а уехали по дачам. В Москве затишье
А я боюсь,что многие москвичи поедут на свою малую родину и принесут заразу к нам в провинции....
А вообще, если кто то поехал на шашлыки,то это практически террорист. Потому что разносит заразу. И через дней 10-15 внезапно будет резкий всплеск заболевания
Ну наконец-то. Наши граждане много знают о своих правах и мало знают о своей ответственности. Несмотря на все уговоры - все парки и публичные пространства забиты людьми. Видимо с нами только так и можно, жестко.
Так может начать уже соблюдать эти права сраные??? Право на свободу информации, право на независимые сми, право на достоверную информацию о происходящей пандемии? Вообще-то у нас с утра до вечера рассказывают, что все в порядке, все работает штатно, меры чисто профилактические...
Право на истерику у вас тоже есть, продолжайте
Ещё в конце рабочей недели составлялись списки на пропуска. Для московских властей было очевидно, что, вероятнее всего, большинство положит на все просьбы оставаться дома и что придётся прибегать к более жёстким мерам.
Обязанность образуется в результате требования. Требования не посещать парки не было, санкций за посещение парков не установлено на данный момент. Если уж вы такой легист.
откровенную ложь могу только минуснуть
Ой, а что, свободной воли уже не надо? Потребовалась полицейская дубинка?
С Вами - да, а мы (остальные) уж как-нибудь сами разберемся как нам жить и что делать.
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«С нами» — это с людьми. В Италии, Испании, США было то же самое.
Собянинский "режим самоизоляции" незаконен! выпустил очередную маляву о том, что с 30 марта он что-то там ужесточает. А на каком, собственно, основании? Кто он такой, чтобы ограничивать гражданские свободы, не выпуская людей из квартир? Я не работаю в мэрии, подчиненным Собянина не являюсь, стало быть его инструктивным письмам и приказам не подчиняюсь. Тем более столь наглым. Но при этом иезуитски лукавым!
Обратите внимание, что и как пишет этот самый Собянин. "Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
1. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста..."
Может ли какой-то чиновник или даже президент подписывать указ, ограничивающий конституционные права и свободы вне объявленного чрезвычайного или военного положения? Наверное, Собянин это понимает, как и все прочие чинуши, именно поэтому он и пишет о режиме "самоизоляции". САМОизоляции, то есть мы как бы сами, добровольно будет изолировать сами себя. Это примерно как при коммунистах - "добровольно-принудительный порядок"? Что такое "режим самоизоляции" и какой у него правовой статус?
а как надо то правильно делать? расскажите
или как в италии будем, пока не настанет полный пиз...ц ?
А. Следовать планам ген. штаба по противодействию биологической атаке.
Б. Следовать юридическому духу и букве закона и вводить режим ЧС со всеми вытекающими для бюджета действиями.
Подобные распоряжения может издавать только правительство или президент страны, так как временное ограничение прав и свобод граждан исключительно (по Конституции) их прерогатива, а не каждого местного царька или мента
Я об этом уже который день говорю. Нет ничего законного в действиях. В Подмосковье вообще комендантский час ввели.
Пожалуйста, аргументируйте со ссылками на законы, почему их действия незаконны.
Давайте выведем этот коммент в топ, и почитаем возражения критиков
Может. Часть 3 статьи 55 Конституции РФ позволяет федеральному закону ограничивать права и свободы гражданина в т.ч. в целях защиты здоровья граждан. Возможность ограничения свободы передвижения предусмотрена статьёй 8 ФЗ "О праве граждан РФ на свободу передвижения...", среди перечисленных оснований для ограничения есть опасность распространения на территории/в населённом пункте инфекционного заболевания.
Все законно
Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законами Российской Федерации может быть ограничено: в зонах экологического бедствия;
на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности;
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2255/81eec29643285342847c525c2005f564ff682ba7/
Тогда в указах подходящего ранга не должно быть никаких ремарок про _само_изоляцию.
А то интересно получается: исполняйте законы, но типа сами решайте до какой степени
Блин, ну так ли это плохо? Ну просят же по-хорошему. В любом случае дома сидеть надо. Многие подчинятся. А припрёт сильно выйти пройтись - ну и сделаешь это без последствий. В худшем случае прохожий мент попросит домой вернуться.
Лучше так, чем если за прогулку в лесу без контакта с людьми будут срок давать.
Зачем вы у этой власти просите жести? Ситуация и без того хреновая.
Мы жести не просим, мы просим минимального адеквата в правовом плане. Сейчас власти рыпаются без понимания собственных действий, в результате на свет рождаются такие вот юридические казусы. Буквоедам этого на 5 лет кормления в судах и на форумах хватит. На каком основании работодатели должны платить зарплату за отсутствие работы? На каком основании они же не должны платить х2 за работу в выходной? Вы сначала разберитесь с законодательствам, а потом нам спускайте "подарки с небес".
Нечего терять ему, вероятно он будет крайним при любом раскладе, к примеру потому, что реальное число имеющихся тестов скрывается, как и число поставленных диагнозов связанных с вирусом... короче дело ясное, что дело темное.
В Калифорнии в долине такие же ослы поперлись на пляжи в первый день карантина, в итоге все штатовские парки в долине закрыли и пойнт рейес на следующий день. Законы законами, но те, кто кричит про беспредел в данной конкретной ситуации, наверное, не способны прикинуть хуй к носу, глядя на Нью Йорк, и сопоставить сценарий. Сегодня Трамп решил не вводить официальный карантин для Нью Йорка, но не потому, что он за демократию, а потому что люди там уже поняли в чем дело и обосрались: незачем уже. Власти в Москве тоже обосрались, потому что чисто по числам уже довольно поздно избежать горы трупов. Действуют доступными методами, немного дикими, но логичными, так что дубинки по ослиным репам наконец-то смогут сослужить хорошую службу.
какие горы трупов? ваши больные фантазии уже зашкаливают
60+, в основном мужчины с историей употребления табака. Смертность напрямую зависит от демографии + качества оказания помощи. Я не вижу причин, почему медпомощь в Москве лучше, чем в Нью-Йорке, а курят меньше, чем в Италии. Отсюда вывод. Разница с гриппом в заразности огромная, так что тыкать статистикой по гриппу в меня бесполезно.
Тестируют мало. "Уровень" США как раз попер с ростом количества тестов. В Калифорнии так мало случаев, потому что губер распорядился тестировать только тех, у которых схема лечения в зависимости от результата меняется. Так что есть вероятность, что в Москве уже полно мелких латентных очагов, которые проявятся в течение пары недель, но предсказать масштаб сложно. У экспоненты разница масштабов — даже гигантская — это всего лишь смещение по времени, причем в данном случае небольшое (каких-то 2 недели по вашим оценкам). Пока устаканится новый порядок + болезнь в активной фазе, по трупам уже могут и догнать...
Ещё один, который считает, что стаду нужен пастух. Ослы не ослы, а власть должна действовать по закону, а не по беспределу, как бандиты на зоне. Будет по закону - будем соблюдать. Будет по беспределу - будем беспределить, сами напросились.
А если выйду то чё?
(Не указали, что грозит за несоблюдение. Написали бы сразу «5 лет тюрьмы если не выполните следующее:» и далее по тексту)
Штраф до 1 млн.руб. Статью уже приняли.
Человек имеет право рисковать своим здоровьем, даже смертельно. Потому что его тело принадлежит только ему.
Государство давно лишило людей этого права, когда запретило им покупать героин или ночью купаться в море. Сегодня мы видим, как лишение права рисковать собой привело почти к тотальной экспроприации прав собственности — людям больше не принадлежат ни их предприятия, ни их улицы, которые государство просто для них закрыло. Все, что чиновники оставили человеку, — это его жилище. Только в этих узких рамках частной собственности человек пока сохраняет свободу. Такой массовой и масштабной экспроприации в Европе не было со времен Советского Союза. Экономический ущерб от этого тоже может быть сопоставимым, если военное положение не снимут еще пару месяцев.
Все это было вполне предсказуемо: https://vk.com/wall-81310213_290
Можно спорить, имеет ли государство право насильно изолировать больных коронавирусом людей, а если да, то и всех, кто непосредственно контактировал с больными, поскольку они представляют физическую опасность для окружающих. Возможно, что не имеет. Но не стоит и вопроса о том, имеет ли государство право изолировать сотни миллионов здоровых людей. Это прямое нарушение прав собственности человека.
Говоря ежечасно о страданиях зараженных, няньки для взрослых забывают о страданиях здоровых людей. Почему одни страдания более важны, чем другие? Это дело личного выбора, кому вам сочувствовать больше — тысячам смертельно больных стариков или миллионам здоровых людей, которые лишились работы, чьи мелкие предприятия разорились, чья жизнь разрушена под тяжестью долгов и сломанных планов. Что хуже — благополучно переболеть, как 98% зараженных, и как не бывало вернуться к нормальной жизни, или понять, что прежней нормальной жизни больше нет и, возможно, не будет?
Измерить и объективно сравнить страдания двух людей невозможно. Но даже если мы могли бы сравнить их, почему меньшее страдание одного человека предпочтительнее большего страдания другого? Другими словами, почему одного человека мы должны принести в жертву ради другого?
Единственный объективный критерий, который у нас есть на этот счет, — это границы прав собственности. Здоровые люди не виноваты в том, что кто-то болеет и умирает. Их не за что наказывать и ограничивать их права.
Некоторые люди болеют и умирают из-за вируса — естественной причины. В то же время другие несут убытки и разоряются из-за людей — преступников, отнимающих у них собственность. В этом существенная разница между двумя страдающими группами.
Самое пугающее в антиутопии, которая наступила на наших глазах, это широкая поддержка действий правительств со стороны населения. Вместе с правами собственности государство лишает людей чувства ответственности. Ответственный и свободный человек рассуждал бы так.
Если боишься заболеть — сиди дома. Не боишься — иди хоть в ночной клуб. Каждый должен решать за себя, и никто не должен решать за других. Это свободные действия, ответственность за которые каждый несет для себя.
Случилась большая беда, и мне не хотелось бы кому-то желать зла или быть правым. Но я неоднократно наблюдал, что многие, кто проповедует такие речи, когда прихватят - бегут в первых рядах и требуют докторов / приборы ИВЛ, палаты и проч.
Люди, будьте гуманистами - мы живет в обществе и нам надо объединится ради общей победы - а не качать права друг у друга.
Объясните мне, какую силу имеет объявление размещённое в его личном частном бложике? И почему это распоряжение не на официальном сайте мэрии Москвы?
У меня два дня на найти валютный банкомат чтобы снять деньги из Рокетбанка, это уважительная причина?
Или я могу слать каждого кто попытается меня остановить ввиду не официального статуса распоряжения?
Вот это бы мне объяснили:
"«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона, и в конституционно значимых целях, а значит введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального Собрания и Президента», — сказал Клишас.
Или вот это :
Статья 56 Конституции РФ говорит о том, что ограничивать основные права и свободы граждан можно только в условиях режима ЧС. Так как режим ЧС не введен, за несоблюдение указа о самоизоляции не должно наступать ответственности.
Завтра утром может чего-то выкатят?
Конечно, в империях есть законы, но они - только фасад, за которым сосредоточены особые войска, всегда готовые подавить неизбежные восстания субъектов империи:
преторианская гвардия Древнего Рима, Королевский флот
Великобритании, войска ее Гитлера, КГБ и внутренние
войска МВД в России, не говоря уже о бандах наемных головорезов, которым будет поручено скреплять имперскую
Америку. Цинизм, который всегда сопровождает недемократические, имперские правительства, вызывает коррупцию, социальное расслоение, милитаризм, расизм, трайбализм и нетерпимость, какие только можно вообразить.
Томас У. Читтам
Часть 3 статьи 55 Конституции позволяет федеральному закону в целях защиты здоровья граждан ограничить права и свободы. Ст. 8 ФЗ "О праве граждан РФ на свободу передвижения..." позволяет ограничить свободу передвижения на территориях и в населённых пунктах, где есть опасность распространения инфекционных заболеваний и введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности. Дальше этот вопрос регулирует ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", но суть в том, что Клишас не прав, законы, позволяющие ввести ограничения, уже и так приняты, и из законов, на которые я ссылаюсь выше, не следует, что ограничения должен вводить Президент. Почему здесь должна применяться статья 56 Конституции — мне непонятно.
Ага, спасибо.
Как выше подсказывают умные люди, согласно 56ст.конституции, этот указ - филькина грамота.
Хотя понятно что будут стопорить именно по этому указу, так что придётся ссылаться на пункт 9.3
У меня два дня на найти валютный банкомат чтобы снять деньги из Рокетбанка, это уважительная причина?
сделаю вам небольшую помощь - есть такая замечательная вещь, как переводы
Мне валюту надо, рокетбанк даёт перевести только рубли по реквизитам.
Лимит переводов по карте я уже исчерпал, но и там рубли.
чем еще поможете?
происходит полный дурдом на глазах у всех
этот распиаренный коронавирус на деле не опаснее обычного гриппа
в сети уже можно найти массу доказательств и аргументов
почему всех сажают под домашний арест, совершенно непонятно
а земля плоская или круглая?
Прояснили бы что с ИП. Можно ли ездить на свой склад, например?
Написано же:
Для поездок на работу, если есть обязанность ходить на работу.
ИП сам решает, есть ли у него обязанность!
Вроде интернет магазинов не касается, если верить указу. Посмотрим.
тоже не понимаю. у нас онлайн магазин детских игрушек и склад в москве. Доставка происходит сторонними курьерскими службами. так и не понял, могут ли мои складские работники выходить на работу или нет
И снова призывы к мировому правительству!
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gord..
Элиты давно используют (или создают) кризисы, чтобы приблизить заветную мечту о глобальном welfare state, с единым центральным банком и едиными регуляциями: https://vk.com/wall-81310213_111
Потомственный банкир Джеймс Варбург, сын одного из создателей ФРС, еще в 1950 году заявил в сенате: «У нас должно быть мировое правительство, нравится это вам или нет. Вопрос лишь в том, добьемся ли мы этого силой или миром». Тогда Варбург мотивировал это ядерной угрозой со стороны Советов.
https://en.m.wikisource.org/wiki/James_Warburg_before..
С тех пор в этом направлении сделано очень много. Как писал Хоппе еще в 1993 году, человечество никогда не находилось так близко к созданию мирового правительства: https://vk.com/wall-81310213_251
Gordon Brown calls for global government to tackle coronavirus
Не нервничай. Таблетки выпил?
https://pravo.ru/story/219276/ "Юрист правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев пояснил «Медузе», что «никакой ответственности за нарушение указа нет и законом не предусмотрено». «Нельзя обязать граждан находиться дома и не выходить на улицу, запретить им свободу передвижения — неотъемлемое конституционное право, в обход законом предусмотренных процедур. Запретить гражданам передвигаться возможно только после введения режима чрезвычайного положения». только указ президента, подтвержденный Советом Федерации, может ввести режим чрезвычайного положения. После этого карантинные меры могут быть распространены на всех. «Но в данном случае этого сделано не было, и мэр, будучи высшим должностным лицом города, обходит все процедуры и занимается тем, что якобы обязывает людей соблюдать этот режим. Правовая природа этого указа — это призыв, это не обязывание», — добавил юрист, назвав меры Собянина «репетицией режима ЧП». Даже Клишас и тот заявил, что Собянин обнаглел: "Сенатор Андрей Клишас назвал незаконным всеобщий режим самоизоляции в Москве...."
Юрист не упоминает то, что в статье 8 ФЗ "О праве граждан РФ на свободу передвижения..." предусмотрена возможность ограничения свободы передвижения без введения чрезвычайного положения. Этот момент делает рассуждение спорным.
Держу в курсе, что за прошедший день умерло более 3к человек. Обнови методичку.
откуда цифра 56? За вчера уже более 3000 умерших по всему миру. Обновите методичку, не позорьтесь.
с итальянскими мафиозными отчетами?
я вам верю и их отчетам как своей маме
При участии министерства эвфемизвов и от создателей шедевра "отрицательного роста". Представляем вашему вниманию "Самоизоляция". P. S не путать с карантином.
Ещё немного отрицательного роста - и в стране начнутся хлопки: народ аплодирует сказочно мудрым властям!
"Швеция — единственная страна, которая не ушла на карантин.
Дети идут в школу, все работает, люди пользуются транспортом, автобусы и трамваи переполнены…
Одна за другой все страны мира уходят на карантин, почти копируя друг у друга стратегию борьбы с коронавирусом. В подходах есть некоторые различия, но в целом все они поступают практически одинаково, прибегая к изоляции, максимальному ограничению передвижений, ограничивая контакты между людьми…
Кто-то скажет и говорит, что все это не нужно, так как не спасет людей от вируса (ведь рано или поздно им придется выйти из изоляции), и единственным последствием всех этих мер станут огромные экономические потрясения...
Сейчас Швеция является самой большой страной мира, в которой все еще нет ограничений. Люди свободно идут куда хотят. Школы (для учеников до 16 лет) по-прежнему открыты. Каждый день граждане ходят на работу, ездят в переполненных автобусах, поездах… Да, запрещены массовые сборища, но только более пятисот человек! Служащим только рекомендовано работать из дома, «если это возможно». Конечно, некоторые меры предприняты, но по сравнению с остальным миром они минимальны. Например, два дня назад власти ввели требование о том, что рестораны и кафе могут обслуживать посетителей только за столами, а не за барной стойкой. А тем временем бесчисленные рестораны и кафе по всей Европе просто закрываются.
На лыжных курортах собираются тысячи людей, а в прошлые выходные ночная жизнь тоже била ключом.
Чье решение стоит за этим «крупнейшим экспериментом в мире»? Во-первых, шведского министра здравоохранения Иоганна Карлсона, который заявил: «Наша страна не может вводить драконовских мер, которые ограничили бы эту эпидемию и одновременно разрушили бы жизнь нашего общества».
лавный государственный эпидемиолог Швеции Андрес Тегнелл настаивает на том, чтобы школы продолжали работать. Он аргументирует тем, что дети должны оставаться под присмотром, чтобы, помимо прочего, медицинские работники могли выполнять свою работу (то есть чтобы в сложившейся ситуации им не нужно было бы еще ломать голову, чем занять детей). Конечно, тот факт, что смертность среди детей почти нулевая, является дополнительным аргументом в пользу этого решения...
Что же обо всем этом думают сами шведы? Вероятно, они согласны с путем, избранным правительством..."
Иносми
Белоруссия тоже не объявляла карантин.
26 марта в Стокгольме число умерших от коронавируса за сутки увеличилось в два раза — с 18 до 37 человек. Ответственный муниципалитета по вопросам здравоохранения Бьорн Эрикссон прокомментировал ситуацию так: «Мы наблюдаем значительный рост числа инфицированных. Пришел шторм. Мы не знаем, насколько он будет сильным, но мы в его центре». По его словам, ситуация может ухудшиться. В регионе не хватает медицинского персонала, из-за чего Эрикссон призвал людей с медицинским опытом поучаствовать в борьбе с болезнью: «Мы просим всех людей с медицинским образованием внести свой вклад. Мы просим сотрудников, занятых неполный рабочий день, увеличить количество часов, мы просим тех, кто только что вышел на пенсию, вернуться».
Исландия отделена от охваченных пандемией Европы и Америки океаном, однако коронавирус добрался и сюда. По состоянию на вечер воскресенья в стране было отмечено 963 зараженных и 2 смерти. Для страны с населением в 364 000 человек это значительная цифра. массовое тестирование населения на коронавирус. Уже к 25 марта Исландия провела 12 615 тестов — то есть ими было охвачено 3,5% местного населения. По заявлению властей, это самый высокий показатель в мире. Анализ исландских данных показывает, что у половины людей с диагнозом COVID-19 не проявляется никаких симптомов заболевания. У большинства остальных она протекает подобно легкой простуде.
В большинстве стран мира людей без симптомов не тестируют на коронавирус и не подвергают карантину. Между тем, они могут распространять инфекцию, сами того не осознавая.
позволит стране преодолеть критическую ситуацию без жестких ограничительных мер. Здесь запретили собрания больше 20 человек, однако в остальном жизнь идет почти как прежде.
Все так, но в каждой стране своя мутация вируса, плюс индивидуальные и расовые различия.
Если удивляться то только Японцам с их «ультра» низкими цифрами, учитывая корабль
на работу и за продуктами, хи-хи. какбэ 90% населения только это и могут себе позволить на протяжении всей жизни, а теперь еще и штраф за шаг влево без спросу.
Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.
Бенджамин Франклин 🤷♂️
Собянин подчеркнул, что россияне смогут приезжать в Москву и выезжать из города.
Раз подчеркнул, значит ждите ограничений скоро.
Кстати , в решениии Собянина, нет ничего о выходе на улицу для доставки продуктов и иных предметов первой необходимости находящимся в группе риска. То есть помогать бабушкам-дедушкам, тем кто на самоизоляции после заграницы, которые соблюдают карантин, выходит, тоже запрещено? У нас власти будут когда то взвешенные решения, учитывающие реалии и ранее наложенные ограничения, принимать?
В Калифорнии в приказе было, что помогать старикам можно, но в разъяснениях по уму не рекомендуется обычным людям (не соцзащите), потому что в среднем люди не в курсе как это делать безопасно, если они вдруг уже болеют и не знают об этом.
Вроде волонтёры по пенсионерам ходят. В Москве они посчитаны.
А какое наказание за нарушение режима? Пожурят?
Заведут уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ничего не докажут, но крови попьют изрядно.
Кто-нибудь знает, это уже форс-мажор или еще нет? Как с арендой быть?
вам же доступно написали "самоизоляция". никакого карантина - платите аренду дальше
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Да, сейчас все будут из дома выходить на работу или за продуктами , ну вы меня поняли).
Нисколько не удивлен. Спасибо шастающей по улицам молодежи и любителям шашлыка.
Мера абсолютно правильная, но Москва слишком большой город
Чтобы указ реально работал, нужно для контроля вводить в город например дивизию Дзержинского
Редакция VC - в качестве карантинных мер необходимо ввести запрет на регистрацию до изменения обстановки. Эпидемия психоза хуже, чем вирус.