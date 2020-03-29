Но приезжать в Москву и уезжать из города пока можно.

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Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге о введении режима самоизоляции для всех горожан с 30 марта 2020 года. Покидать квартиры жители смогут:

Для обращения за экстренной медицинской помощью или в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

Для поездок на работу, если есть обязанность ходить на работу.

Для покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке.

Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания или пребывания.

Для того, чтобы вынести мусор.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни власти также разрешат выходить при наличии спецпропуска.

Собянин подчеркнул, что россияне смогут приезжать в Москву и выезжать из города. Речь идёт об ограничении перемещений по городу без веских оснований, написал он.

«В течение ближайшей недели будет развернута “умная” система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — заявил Собянин.

Также власти напомнили о необходимости держать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси. Магазины, аптеки и другие организации, в которых находятся или работают люди, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции — в частности, нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Срок действия проездных билетов продлят на пять дней для пассажиров, которые не совершат ни одной поездки в общественном транспорте с 30 марта по 3 апреля. Также городские власти выделят компенсации гражданам, которые потеряют работу из-за пандемии, — 19 500 рублей в месяц.