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Лиана Липанова
11 819

Власти Санкт-Петербурга рекомендовали всем горожанам не выходить из дома до 5 апреля Материал редакции

Выходить из дома можно на работу, в магазин, аптеку, для обращения за медицинской помощью или чтобы вынести мусор.

95 комментариев
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Власти Санкт-Петербурга рекомендовали всем горожанам не выходить из дома с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Выходить из дома советуют в следующих случаях:

  • Для обращения за экстренной медицинской помощью или при другой прямой угрозе жизни и здоровью.
  • На работу и обратно.
  • В ближайший магазин или аптеку.
  • Для выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома.
  • Для того, чтобы вынести мусор.

Кроме того, власти рекомендовали соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси. Бизнесу и организациям, в которых находятся или работают люди, предложили нанести специальную разметку для соблюдения социальной дистанции и установить специальный режим допуска.

В Москве также объявили режим всеобщей изоляции с 30 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что россияне смогут приезжать и уезжать из Москвы, но не должны перемещаться по городу без веской причины.

Примечание. Изначально в тексте заметки говорилось, что власти Санкт-Петербурга ввели режим изоляции для всех горожан. Однако изменения вносятся в пункт 3 постановления правительства от 13 марта — согласно ему, изоляция только рекомендуется. Обязательный запрет действует для горожан старше 65 лет.

#новость #коронавирус

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Мэр Москвы объявил всеобщий режим изоляции с 30 марта — из дома можно будет выйти на работу или за продуктами
Но приезжать в Москву и уезжать из города пока можно.
13
20
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95 комментариев
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Евгения Дудинец

48

Самонаказание за нарушение самоизоляции, видимо

Ответить

Sergey Rastorguev

Евгения
7

В принципе все так. Повышаешь вероятность заразиться для себя и принести вирус тем кто тебе дорог. Вполне себе самонаказание.

Ответить

Артем Павлючук

Sergey
0

Интересно, прокатит данный страх , для возврата денег за услуги авиа Победы ?)

Ответить

Hambala Fully

Евгения
1

Ну так это рекомендательный характер, а не обязательный

Ответить

Anatol Seibel

23

Что ж, собаки у меня нет. Поэтому ради дополнительных прогулок придется выводить на улицу кота.

Ответить

Ivan Kolyhalov

Anatol
20

Можно ребенка. Но поскольку в разрешенном перечне нет, нужно отвечать, что это собака.

Ответить

Sergey Ontime

Ivan
4

Можно просто гавкать

Ответить

Игорь Рачук

Ivan
1

Я улиток буду выгуливать.

Ответить

Сергей Сергеев

Ivan
0

И говно что ли за ним убирать?

Ответить

Semyashkin Oleg

Anatol
2

У меня четыре собаки, могу одолжить, приморский район

Ответить

Марк Самородских

Semyashkin
5

Мини бизнес : догшеринг за 10 руб /минута класса бизнес и 13/минута класса люкс 😂

Ответить

Semyashkin Oleg

Марк
1

А корги ? Ультралюкс за 50?)

Ответить

Марк Самородских

Semyashkin
0

😂

Ответить

Arthur Niazyan

Semyashkin
0

Побуду догситтером, до 14 апреля.

Ответить

Semyashkin Oleg

Arthur
2

В связи с высоким спросом на услугу, количество товара временно ограничено, мы свяжемся с вами когда ситуация наладится

Ответить

Станислав Курочкин

Arthur
1

Погоди, мы ещё сами не определили, как работать.

Ответить

Ivan Boldyrev

Anatol
0

В Греции некто рыбок выгуливал, чего уж там. 

Ответить

Anton Bocharov

22

В любом школьном классе обязательно найдётся несколько гениев, которые на любой вопрос учителя зададут десять уточняющих, по типу "А если у меня ручка не пишет?", "А если я тетрадь дома забыл?", "А если не там записал?".
Потом эти гении вырастают и пишут комментарии как выйти из дома 

Ответить

Егор Рублев

Anton
4

Ну такое себе. Сравниваете полноценный деградантов и формирующиеся личности.

Ответить

Konstantin K

Anton
0

А голову свою ты ее забыл?

Ответить

Казаков Алексей

14

Добро пожаловать в «Сити 812».

Ответить

Samusenko Vladislav

9

потом продлят до 14 апреля, по-любому

Ответить

Irene K.

Samusenko
4

Уже есть постановление  продлить самоизоляцию до 14 апреля лицам старше 65 лет, от сегодняшнего числа постановление

Ответить

Arthur Niazyan

Irene
0

Через 10 минут после появления информации о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина до 14 апреля оперативный штаб удалил информацию об этом. «Ведомости» отправили запрос в оперативный штаб.

Через несколько часов оперштаб уточнил, что пока режим самоизоляции в Москве не продляли.

Ответить

Irene K.

Arthur
1

Речь о постановлении в Санкт-Петербурге... Отправила вам скриншот, Артур.

Ответить

Arthur Niazyan

Irene
0

Моя невнимательность, спасибо!

Ответить

Konstantin_Andreevich

Samusenko
0

Раз Москву уже утвердили, то факт.

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstantin_Andr…
0

Пока опровергли. 

Ответить

Alexandre Svergoun

Sergei
0

Ни в одной стране карантин не был меньше месяца. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexandre
7

В нашей пока даже не ввели.

Ответить

Станислав Антохи

Sergei
0

А в какой ввели? По моему, ни в какой, кроме Китая

Ответить

Эмилия Теплова

5

На вопрос «нужно ли ходить с паспортом» московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону.

В СПб тоже? Это нормально?

Явный же правовой-разъяснительный кризис в стране.

Ответить

Alexandr Blokhin

Эмилия
14

Нет такого закона, который бы обязывал носить с собой паспорт.

Ответить

Artem 69

Эмилия
5

"На вопрос «нужно ли ходить с паспортом» московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону."
Уф, не успеваю за новыми законами. Когда этот принять успели? сарказм

Ответить

Олег Нечаев

Эмилия
3

Явный же правовой-разъяснительный кризис в стране

Абсолютно точное и гениально мягкое определение.

Ответить

Konstantin_Andreevich

9

Константин рекомендует властям Санкт-Петербурга поделиться своими денюжками с простыми смертными.

Ответить

Nick Sidorov

0

Я на полном серьёзе советую просто брать пачку сосисок с собой. Никакой полицейский не придерется 

Ответить

Вася Пражкин

Nick
22

Они теперь и сосисок боятся?

Ответить

Nick Sidorov

Вася
1

Можно сказать, что из магазина идёшь. Ну и перекусить если чо

Ответить

Вася Пражкин

Nick
6

Тогда чек нужен свежий или транзакцию в телефоне. Можно и в фотошопе нарисовать, в принципе. А сосиски можно не носить - сказать, что съел не отходя от кассы.

Ответить

Олег Нечаев

Вася
1

Тогда лучше пакет с мусором с собой носить, чеки не нужны))))

Ответить

Nick Sidorov

Вася
2

Ну это ж не пластиковый стаканчик. Сосиской и убить могут

Ответить

Alexandr Zhitkevich

1

А если я выбросил мусор и иду обратно с пустыми руками? 

Ответить

Ivan Kolyhalov

Alexandr
17

Так можно весь день ходить от мусорки к магазину продуктов до аптеки и повтор.

Ответить

Irene K.

Alexandr
1

Придется тащить домой пустой пакет из-под мусора как доказательство... )

Ответить

Sht_Anton

Alexandr
0

Можешь организовать локальную ЯндексЛавку в рамках своего коммьюнити

Ответить

Nick Sidorov

Alexandr
0

Идите с пустыми вёдрами - ложицейские суеверны -) 

Ответить

Alexandre Svergoun

2

Во Франции эту проблему решили просто. Распечатываешь форму и заполняешь сам, по какой из четырёх причин вышел,  адрес куда идёш и где живёшь. Роспись и число/время.  Патруль может попросить эту бумагу и тогда будет трудно врать. 

Ответить

Владимир Кролико

Alexandre
14

Главное не забыть, какая из нужных форм в каком кармане лежит)

Ответить

Дмитрий Струков

Alexandre
3

Это как в 90е оружие носили с распиской мол, нашел, иду сдавать в полицию, подпись, число такое-то, каждый день писали новую.

Ответить

Alexandre Svergoun

Дмитрий
3

Слышал историю как один умник погорел. Ему было лень утром новую бумагу писать, поймали со вчерашней датой и посадили. 

Ответить

Алексей Ватралик

5

На самом деле страшнее не то, что творится сейчас, а что будет потом. Вот здесь вполне реалистичный прогноз на "послезавтра", который еще недавно казался бы фантастическим: https://m.gazeta.ru/comments/column/bovt/13027045.shtml

Ответить

Alexandre Svergoun

Алексей
1

Пипец.  Я сам сел срочно писать сервис чтобы любая компания могла иметь полный портрет состояния здоровья всех своих работников. А то до сих пор есть особенно одарённые которые выходят на работу с температурой или не держат карантин. 

Ответить

Олег Нечаев

Alexandre
0

А вы правда уверены, что такие данные вообще законно собирать работодателем? Что касаемо медицины, то это особо чувствительная зона в прайваси. Есть крайне ограниченные и четко прописанные случаи передачи данных о здоровье третьим лицам. Начните не с сервиса, а с консультаций с юристами. А то подведете клиентов под административку или вообще уголовку. Идея из серии благими намерениями.... Может другой сервис написать, чтобы работники имели полный портрет здоровья руководителей?

Ответить

Alexandre Svergoun

Олег
1

Я просто делаю опрос на симптомы короновируса перед выходом на смену. Сейчас и так многие это делают но в бумажной форме. 

Ответить

Иван Яковлев

Alexandre
0

А смысл? Первичные симптомы там обычной ОРВИ: слабость, недомогание, температура. Первые несколько дней больной заразен без видимых симптомов. У многих болезнь переносится "на ногах".

Как по мне, имеет смысл минимизировать количество контактов между людьми и сохранять кто с кем был в одной смене чтобы в случае когда у кого-то подтвердят вирус, предупредить (самоизолировать?) тех, кто с ним контактировал. Для уменьшения количества контактов моно собирать смены из одних и тех же людей.

Ответить

Alexandre

Иван
0

У меня есть вопросы, если кто-то в семье имеет такие симптомы, если были за границей. 
Менеджеру спокойнее когда он видит что на смену вышли работники без симптомов. 

Ответить

Олег Нечаев

Алексей
0

Не реалистичный прогноз по ссылке. Эпидемий было полно, но при этом мы дожили до демократии, свобод как ценностей. Свободой не делятся и не обменивают ее на пайку. Когда теряется свобода, вслед за ней потеряется и пайка, запомните это. Алармистские сценарии служат для того, чтобы встряхнуть человечество, а приведенный вами пост - пост Иуды, он не предостерегает от темных времён, он к ним приближает общим посылом беспомощности перед лицом эпидемий, "злобных" властей и постапокалиптической "реальности". Зачем вестись на такие токсичные записи? 

Ответить

Иван Яковлев

Олег
0

Статистика и прогнозы по России есть здесь.
https://www.rosbalt.ru/posts/2020/03/30/1835459.html

На "Фонтанке" опубликовали достаточно грустный рассказ нью-йоркского врача, явно уставшего от бесконечной борьбы с вирусом, которую не выиграть. Есть мнение, что это ждёт и Россию (с поправкой на уровень медицины) через пару-тройку недель.
https://www.fontanka.ru/2020/03/30/69060604/

Анатолий Несмиян. Ничего принципиально изменить…
Если отталкиваться от официальных данных (других просто нет), то Иран постепенно подходит к пику…
www.rosbalt.ru
Ответить

Олег Нечаев

Иван
1

Панихида. Смотрите, от СПИДа умирают, но с ВИЧ научились долго жить. Онкологию научились лечить в ряде случаев и диагностировать. Да, картина была бы печальная. Врачи безумно устают, безумная нагрузка на психику. Даже здоровых на карантине на второй день уже бесить этот вирус начинает. Это все понятно. Но! Кто сказал, что не выиграть? Весь мир сейчас ищет вакцину, ищет варианты использования привычных средств. Всего 4 месяца прошло, да и то многие подключились сильно позже. Если мы отказываемся от веры в успех - мы отказываемся от борьбы и значит мы проиграем. Так дела не делаются. Даже если все бесполезно, то почему бы не искать вакцину? У человека всегда есть выбор. Чума, оспа уже побеждены. Если бы тогда не боролись сейчас бы не настало для многих из нас. Статистика и прогнозы.... Статистика пока не очень веселая. Если не считать заражённых Шредингера и сферическую смертность/летальность, то по миру из 6 переболевших 1 умирает, а 5 выздоравливает. Это овер много. Прогнозы....ну, мягко говоря, прогнозисты обосрались с вирусом, кризисом, нефтью, погодой. Причем, если бы держались только одного исхода, то попаданий больше было бы.
Вслед за любым стрессом, давлением, потерей компенсаторно возникает желание жить. Путешествовать, радоваться, любить, развлекаться. Это самый реальный прогоноз)))

Ответить

Александр Якунин

1

В коментах смотрю опять одни шутники

Ответить

Anton Bocharov

Александр
6

А надо плакать что ли? Хорошая шутка снимает стресс 

Ответить

Sergey Rastorguev

Anton
2

А че стресовать? К этоиу давно все шло. И армию скорее всего в городе увидим, как еще изолировать?

Ответить

Lina Gorobchenko

Александр
1

Русский народ спасёт только юмор...

Ответить

Вася Пражкин

3

Даже интересно, какая ответственность предусмотрена за нарушение "рекомендаций" из данного поставновления.

Ответить

Konstantin C

3

Вот ничего непонятно, они рекомендуют, советуют или запрещают? Как это будет отслеживаться? А если нет аптеки в заданном радиусе? А если человек живёт не по адресу прописки и без договора аренды? А если ближайший магазин это ларёк, в котором кроме спиртного и чипсов практически ничего и нет.Только вопросы возникают.

На самом деле на улицах и так уже людей очень мало, по крайней мере в Петербурге в центре, видимо в основной массе ответственно подошли к вопросу.

Ответить

Елена Игнашина

2

А на дачу то можно уехать самоизолироваться или тормознут и отправят обратно в 4 стены !?

Ответить

Konstantin K

1

Сиди дома,тварь!

Ответить

Евгений Гармаш

Konstantin
3

я туда и обратно, честно

Ответить

Konstantin Gevorkov

0

А можно будет на личном транспорте по району кружочек сделать?

Ответить

Андрей Васильев

Konstantin
4

Только с мусором или с домашним питомцем

Ответить

Dmitry Martemyanov

Андрей
1

Берите мусоровозку в каршеринге, заодно полезное дело можно сделать.

Ответить

Дарья Сазанова

Андрей
0

Или с сосисками (см. выше)

Ответить

chachalava

Konstantin
0

В Москве, например, можно. Но Собянин уже обещал на неделе включить некую умную систему слежки. Думаю и за Питером не заржавеет

Ответить

Anton Bocharov

0

Горожане встретили рекомендации бурными аплодисментами, переходящими в овации 

Ответить

Vasya Chirkov

1

Что-то подсказывает, что 5 апреля это не закончится

Ответить

Евгений Гармаш

0

Окей, а если мне нужно в аэропорт встретить человека?)

Ответить

Alexandr Blokhin

Евгений
2

А если мне в боулинг нужно, забросить пару шаров?

Ответить

Евгений Гармаш

Alexandr
0

Это оригинальный способ сказать нет?

Ответить

Alexandr Blokhin

Евгений
1

Нужно говорить "встретить человечка".

Ответить

Alexey Bo

0

Понеслась... Интересно, кто следующий.

Ответить

Евгений Черепанов

Alexey
1

Да в принципе - все остальные города. Разве это секрет...

Ответить

Andre Macareno

Alexey
0

Пусть будет Екб

Ответить

Yuri Ahmedov

Alexey
0

Миллионникам приготовится. 

Ответить

Герман Борисов

–1

Одно смущает, как то корявенько, что из официальных источников информации нет.

Ответить

Alex Petrov

Герман
1

Корявенько, тяп-ляп, это как раз стиль работы "официальных" источников.

Ответить

Максим Терещенко

Герман
0

Почему нет? Сайт смольного посмотрите, там постановление.

Ответить

Владимир Петров

0

А чё сайт лежит с указом?

Ответить

Герман Борисов

Владимир
0

https://rg.ru/2020/03/30/spb-post167-reg-dok.html

Ответить

Владимир Петров

0

Ну плюс минус все тоже самое
Вопрос в том, продлят ли после 5 числа

Ответить

Alexey Nikolaev

0

хоть кто-то из сми корректно подал новость. спасибо

Ответить

Герман Борисов

–1

Откуда информация? На сайте администрации ничего нет.

Ответить

Евгения Дудинец

Герман
0

http://npa.gov.spb.ru/SpbGovSearch/Document/37630.html

Ответить

Евгения Дудинец

Герман
0

На чиновничьем птичьем языке. Пункт а читать в редакции б

Ответить

Alexandr Blokhin

Евгения
0

Еле читаю это всё. Почему бы снова не написать нормально.

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