Выходить из дома можно на работу, в магазин, аптеку, для обращения за медицинской помощью или чтобы вынести мусор.

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Власти Санкт-Петербурга рекомендовали всем горожанам не выходить из дома с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Выходить из дома советуют в следующих случаях:

Для обращения за экстренной медицинской помощью или при другой прямой угрозе жизни и здоровью.

На работу и обратно.

В ближайший магазин или аптеку.

Для выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома.

Для того, чтобы вынести мусор.

Кроме того, власти рекомендовали соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси. Бизнесу и организациям, в которых находятся или работают люди, предложили нанести специальную разметку для соблюдения социальной дистанции и установить специальный режим допуска.

В Москве также объявили режим всеобщей изоляции с 30 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что россияне смогут приезжать и уезжать из Москвы, но не должны перемещаться по городу без веской причины.