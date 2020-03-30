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Выходить из дома можно на работу, в магазин, аптеку, для обращения за медицинской помощью или чтобы вынести мусор.
Власти Санкт-Петербурга рекомендовали всем горожанам не выходить из дома с 30 марта по 5 апреля 2020 года.
Выходить из дома советуют в следующих случаях:
Кроме того, власти рекомендовали соблюдать дистанцию от других людей не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси. Бизнесу и организациям, в которых находятся или работают люди, предложили нанести специальную разметку для соблюдения социальной дистанции и установить специальный режим допуска.
В Москве также объявили режим всеобщей изоляции с 30 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что россияне смогут приезжать и уезжать из Москвы, но не должны перемещаться по городу без веской причины.
Самонаказание за нарушение самоизоляции, видимо
В принципе все так. Повышаешь вероятность заразиться для себя и принести вирус тем кто тебе дорог. Вполне себе самонаказание.
Интересно, прокатит данный страх , для возврата денег за услуги авиа Победы ?)
Что ж, собаки у меня нет. Поэтому ради дополнительных прогулок придется выводить на улицу кота.
Можно ребенка. Но поскольку в разрешенном перечне нет, нужно отвечать, что это собака.
У меня четыре собаки, могу одолжить, приморский район
Мини бизнес : догшеринг за 10 руб /минута класса бизнес и 13/минута класса люкс 😂
А корги ? Ультралюкс за 50?)
Побуду догситтером, до 14 апреля.
В связи с высоким спросом на услугу, количество товара временно ограничено, мы свяжемся с вами когда ситуация наладится
В любом школьном классе обязательно найдётся несколько гениев, которые на любой вопрос учителя зададут десять уточняющих, по типу "А если у меня ручка не пишет?", "А если я тетрадь дома забыл?", "А если не там записал?".
Потом эти гении вырастают и пишут комментарии как выйти из дома
Ну такое себе. Сравниваете полноценный деградантов и формирующиеся личности.
потом продлят до 14 апреля, по-любому
Через 10 минут после появления информации о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина до 14 апреля оперативный штаб удалил информацию об этом. «Ведомости» отправили запрос в оперативный штаб.
Через несколько часов оперштаб уточнил, что пока режим самоизоляции в Москве не продляли.
Раз Москву уже утвердили, то факт.
Пока опровергли.
Ни в одной стране карантин не был меньше месяца.
В нашей пока даже не ввели.
На вопрос «нужно ли ходить с паспортом» московские власти ответили, что гражданин обязан носить с собой паспорт по закону.
В СПб тоже? Это нормально?
Явный же правовой-разъяснительный кризис в стране.
Явный же правовой-разъяснительный кризис в стране
Абсолютно точное и гениально мягкое определение.
Константин рекомендует властям Санкт-Петербурга поделиться своими денюжками с простыми смертными.
Я на полном серьёзе советую просто брать пачку сосисок с собой. Никакой полицейский не придерется
Они теперь и сосисок боятся?
Можно сказать, что из магазина идёшь. Ну и перекусить если чо
Тогда чек нужен свежий или транзакцию в телефоне. Можно и в фотошопе нарисовать, в принципе. А сосиски можно не носить - сказать, что съел не отходя от кассы.
А если я выбросил мусор и иду обратно с пустыми руками?
Так можно весь день ходить от мусорки к магазину продуктов до аптеки и повтор.
Во Франции эту проблему решили просто. Распечатываешь форму и заполняешь сам, по какой из четырёх причин вышел, адрес куда идёш и где живёшь. Роспись и число/время. Патруль может попросить эту бумагу и тогда будет трудно врать.
Главное не забыть, какая из нужных форм в каком кармане лежит)
Это как в 90е оружие носили с распиской мол, нашел, иду сдавать в полицию, подпись, число такое-то, каждый день писали новую.
Слышал историю как один умник погорел. Ему было лень утром новую бумагу писать, поймали со вчерашней датой и посадили.
На самом деле страшнее не то, что творится сейчас, а что будет потом. Вот здесь вполне реалистичный прогноз на "послезавтра", который еще недавно казался бы фантастическим: https://m.gazeta.ru/comments/column/bovt/13027045.shtml
Пипец. Я сам сел срочно писать сервис чтобы любая компания могла иметь полный портрет состояния здоровья всех своих работников. А то до сих пор есть особенно одарённые которые выходят на работу с температурой или не держат карантин.
А вы правда уверены, что такие данные вообще законно собирать работодателем? Что касаемо медицины, то это особо чувствительная зона в прайваси. Есть крайне ограниченные и четко прописанные случаи передачи данных о здоровье третьим лицам. Начните не с сервиса, а с консультаций с юристами. А то подведете клиентов под административку или вообще уголовку. Идея из серии благими намерениями.... Может другой сервис написать, чтобы работники имели полный портрет здоровья руководителей?
Я просто делаю опрос на симптомы короновируса перед выходом на смену. Сейчас и так многие это делают но в бумажной форме.
А смысл? Первичные симптомы там обычной ОРВИ: слабость, недомогание, температура. Первые несколько дней больной заразен без видимых симптомов. У многих болезнь переносится "на ногах".
Как по мне, имеет смысл минимизировать количество контактов между людьми и сохранять кто с кем был в одной смене чтобы в случае когда у кого-то подтвердят вирус, предупредить (самоизолировать?) тех, кто с ним контактировал. Для уменьшения количества контактов моно собирать смены из одних и тех же людей.
Не реалистичный прогноз по ссылке. Эпидемий было полно, но при этом мы дожили до демократии, свобод как ценностей. Свободой не делятся и не обменивают ее на пайку. Когда теряется свобода, вслед за ней потеряется и пайка, запомните это. Алармистские сценарии служат для того, чтобы встряхнуть человечество, а приведенный вами пост - пост Иуды, он не предостерегает от темных времён, он к ним приближает общим посылом беспомощности перед лицом эпидемий, "злобных" властей и постапокалиптической "реальности". Зачем вестись на такие токсичные записи?
Статистика и прогнозы по России есть здесь.
https://www.rosbalt.ru/posts/2020/03/30/1835459.html
На "Фонтанке" опубликовали достаточно грустный рассказ нью-йоркского врача, явно уставшего от бесконечной борьбы с вирусом, которую не выиграть. Есть мнение, что это ждёт и Россию (с поправкой на уровень медицины) через пару-тройку недель.
https://www.fontanka.ru/2020/03/30/69060604/
Панихида. Смотрите, от СПИДа умирают, но с ВИЧ научились долго жить. Онкологию научились лечить в ряде случаев и диагностировать. Да, картина была бы печальная. Врачи безумно устают, безумная нагрузка на психику. Даже здоровых на карантине на второй день уже бесить этот вирус начинает. Это все понятно. Но! Кто сказал, что не выиграть? Весь мир сейчас ищет вакцину, ищет варианты использования привычных средств. Всего 4 месяца прошло, да и то многие подключились сильно позже. Если мы отказываемся от веры в успех - мы отказываемся от борьбы и значит мы проиграем. Так дела не делаются. Даже если все бесполезно, то почему бы не искать вакцину? У человека всегда есть выбор. Чума, оспа уже побеждены. Если бы тогда не боролись сейчас бы не настало для многих из нас. Статистика и прогнозы.... Статистика пока не очень веселая. Если не считать заражённых Шредингера и сферическую смертность/летальность, то по миру из 6 переболевших 1 умирает, а 5 выздоравливает. Это овер много. Прогнозы....ну, мягко говоря, прогнозисты обосрались с вирусом, кризисом, нефтью, погодой. Причем, если бы держались только одного исхода, то попаданий больше было бы.
Вслед за любым стрессом, давлением, потерей компенсаторно возникает желание жить. Путешествовать, радоваться, любить, развлекаться. Это самый реальный прогоноз)))
В коментах смотрю опять одни шутники
А надо плакать что ли? Хорошая шутка снимает стресс
А че стресовать? К этоиу давно все шло. И армию скорее всего в городе увидим, как еще изолировать?
Даже интересно, какая ответственность предусмотрена за нарушение "рекомендаций" из данного поставновления.
Вот ничего непонятно, они рекомендуют, советуют или запрещают? Как это будет отслеживаться? А если нет аптеки в заданном радиусе? А если человек живёт не по адресу прописки и без договора аренды? А если ближайший магазин это ларёк, в котором кроме спиртного и чипсов практически ничего и нет.Только вопросы возникают.
На самом деле на улицах и так уже людей очень мало, по крайней мере в Петербурге в центре, видимо в основной массе ответственно подошли к вопросу.
А на дачу то можно уехать самоизолироваться или тормознут и отправят обратно в 4 стены !?
Сиди дома,тварь!
А можно будет на личном транспорте по району кружочек сделать?
Только с мусором или с домашним питомцем
Берите мусоровозку в каршеринге, заодно полезное дело можно сделать.
В Москве, например, можно. Но Собянин уже обещал на неделе включить некую умную систему слежки. Думаю и за Питером не заржавеет
Горожане встретили рекомендации бурными аплодисментами, переходящими в овации
Окей, а если мне нужно в аэропорт встретить человека?)
А если мне в боулинг нужно, забросить пару шаров?
Понеслась... Интересно, кто следующий.
Одно смущает, как то корявенько, что из официальных источников информации нет.
Корявенько, тяп-ляп, это как раз стиль работы "официальных" источников.
А чё сайт лежит с указом?
Откуда информация? На сайте администрации ничего нет.
На чиновничьем птичьем языке. Пункт а читать в редакции б
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