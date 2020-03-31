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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Во время «карантина» работающие букмекеры, тотализаторы и пункты приёма ставок «выглядят, мягко говоря, странно», считает мэр.
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничения, связанные с пандемией коронавируса Covid-2019. В список организаций, работа которых должна быть приостановлена, чиновник включил букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приёма ставок.
Букмекеры и другие организации должны прекратить работу до особого распоряжения, уточнил мэр.
Неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года объявлена «нерабочей» – россиянам рекомендовали остаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-2019. В Москве и был установлен режим самоизоляции, в Санкт-Петербурге жителям рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.
После отмены крупных спортивных мероприятий букмекеры начали принимать ставки на события, не связанные с соревнованиями. Например, на цену гречки в Москве и даты окончания пандемии Covid-2019.
Закрыть, закрыть, запретить. А как на счёт помощи? Ну масок там закупить, продукты нуждающимся раздать, бизнесу налог городской отменить?
П. С. Вот интересно, а храмы и мечети закрыть не забыли? Это потенциальный очаг заражения.
букмекерам? госпомощь?
Букмекеры зарабатывают примерно как наркодилеры, им помощь точно не нужна. Единственная причина, по которой все желающие не могут войти в этот рынок - его глубокая мафиозность. Людей и за меньшее убивали.
Банкам и застройщикам тоже не нужна. Но и те, и другие будут выпрашивать ее, грозя липовым банкротством
Какие-то у Вас бурные фантазии насчет заработков букмекеров. Если б так было, то крупнейшие IT-компании в Питере были бы букмекеры.
это бандитский бизнес с высокой добавленной стоимостью, сверхприбылями, который нихуя не создает в плане продукта а только отнимает деньги у малограмотных идиотов. это в очереди на получение господдержки с самого конца должно находиться.
Никакой опасности в этом консультант не увидел. "А что коронавирус? Ну, слушайте, это просто глупость", - добавил он.
Православные посетители Казанского собора придерживались той же позиции, утверждая, что "для верующих нет никакого коронавируса". "У нас вера, понимаете? - втолковывала пожилая женщина в берете ручной вязки. - Всё по вере. Вы считаете, что опасно? А бог-то разве даст нам здесь заразиться? Я думаю - нет. Не даст, не даст. Стойте спокойно. Мы и причащаемся из одной ложки все. А там и туберкулезные могут быть, и даже СПИД".
Между тем в среду администрация Петербурга распорядилась "временно приостановить проведение в помещениях досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, с числом участников более 50 человек одновременно".
https://www.newsru.com/russia/18mar2020/spbrelics.html
Во всем мире во всех очагах, люди жалуются на то что масок нет и их не купить, еще раз, маски нужны врачам если вы хотите что бы вас было кому лечить.
Во всех странах, где удалось остановить эпидемию - Китаю, Ю.Корея, Сингапур, Япония - люди поголовно ходят в масках.
Странно приводить в пример весь остальной мир, да, там масок действительно нет, они все уходят врачам (в европе, США итд), но и результатов борьбы с вирусом тоже нет.
Причем ни в Ю.Корее, ни в Японии нет никаких жёстких карантинов, достаточно просто поголовно носить маски.
Китаю, Ю.Корея, Сингапур, Япония
В масках там ходили и до начала эпидемии, причина по которой в этих странах ходя в масках не как не связана с эпидемией от слов совсем.
"Нагацума напоминает, что в Японии и без коронавируса за год от пневмонии различной этиологии умирает в среднем порядка 90 тысяч человек – больше двухсот в сутки.
Установить, не прячется ли Covid-19 в этом массиве смертей, очень сложно, поскольку патологоанатомические исследования в Японии проводятся крайне редко."
Маска - это как прививка. Если все будут носить маски, следовательно количество выдыхаемых капелек с короновирусом резко уменьшится, следовательно уменьшится вероятность подхватить вирус воздушно капельным путем.
Маски нужно менять каждые 2 часа, маска является класс отходов Б (опасные), для них определен сбор и правила утилизации, если по всему городу будут летать маски будет не чуть не лучше, СИДИТЕДОМА
В соответствии с СанПин к классу опасности «Б» также относятся:
паталого-анатомические отходы,
хирургические инструменты и материалы
отходы после операций и из инфекционных отделений,
непригодные к применению живые вакцины,
отходы фармацевтических лабораторий и производств.
патриарх уже выступил с заявлением, что бы верующие не ходили в храмы
Может не такой он и патриарх, раз верующие клали на его просьбы и толпами валят останки потрогать?
Может выбирали верующее не его? А он на каруселях стал патриархом?
Комментарий удален
Агрессия, оскорбления
У подлинно верующих такое бывает, надо понять и простить, как Иисус завещал))))
Маски в первую очередь больницам идут, на всех людей их в принципе не может хватать. Да и не нужно - дома надо сидеть, а не маски у врачей отнимать. Продукты раздают, надбавку к пенсиям начисляют автоматически на карту, бизнесу налоговые послабления тоже вводят + выделяют деньги на малый и средний бизнес из наиболее пострадавших областей + готовят пособие по безработице. Видимо, сидение в 4 стенах сказывается на отсутствии возможности читать новости или общаться с близкими. P.S. Про надбавку к пенсии знаю точно - обещанную часть родственники уже получили. Это чтобы не было криков, что в новостях есть, а в реальности нет.
Почему чиновники не могут сесть, все продумать и выкатить список всех запрещенных сфер? Сегодня одно запретили, завтра другое запретят, послезавтра что будет?
Понимаете, Руслан, если чиновники сегодня все продумают, то чем им завтра и далее заниматься? Этак народ еще скажет, что чиновники не хрена не делают. Поэтому главное занятие любого чиновника - создание видимости бурной деятельности.
Ставим на то, что букмекеры будут принимать ставки подпольно?)
Принимать на что? Спортивные мероприятия уже все отменены.
ставлю на то, что карантин продлят со следующей недели
Ставлю на то, что карантин так и не введут, будут усиливать самоизоляцию.
Присоединяюсь.
Надо vc новый функционал вводить, чтобы всякие вангонафты могли либо заработать, либо заткнуться ))))
Беларусы играют в футбол
На сколько же сильно лобби РПЦ, что храмы не закрывают, хотя туда ходит очень много пожилых людей.
Это же наша новая гос. идеология, храмы сейчас строят четче, чем больницы и детские сады.
А лечится где интересно? Я вот наблюдаю,как наши небожители впервые столкнулись с нашей же медициной,пусть даже и в Москве.
Хотя вряд-ли они вынесут из этого урок. Кроме того,что построят больницы для себя.
В храме, святой воды на всех хватит. Вирус изыди.
Не факт. Воду освящать может только священник.
А если он заболеет? Это поставит под удар весь комплекс мер. Возрастёт нагрузка на церкви , сами священники заболеют и смертность может вырасти многократно.
Нет нет. Нельзя быть таким беспечным. Нужно нарасти́ть количество храмов. Возможно, переоборудовать школы под это дело.
Он Путина насмотрелся? Почему просто призывает, а не храмы закроет?
Потому что есть ритуалы, отпевание в частности, и давай не будем углубляйся дальше,
Это кого в храме отпевают? Сейчас либо на кладбище, либо возле морга, либо возле дома. В храме только богатых может быть, но для богатых всегда найдется исключение и понимающий батюшка.
Еще раз, углубляйся не стоит, отпевание в храме есть, стоит 4000р. Дальше диалог бессмысленно, здесь каждый первый разбирается во всем, знает законы мироздание и экономике, хороше что вокруг так много умных людей.
Т.е. ради 4000 руб. батюшке на лапу будем все рисковать? Может батюшка возьмет чуть поменьше, но зато без риска, на кладбище отпоет?
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. (c)
Самоизолируйся, ты упоротый.
Т.е. ты за то, чтобы бабки ходили по церквям и заражали друг друга, потом тебя и меня в магазине или на улице, а упоротый при этом я?
Отпевают,вполне себе. У нас церковь рядом,вот отпевали. Денег почему то просили с нас.
Но в целом,отпевание по мне так больше нужно скорбящим родственникам,а не усопшему (ух,ересь сказал)
У меня бабушку отпевали на кладбище, хотя похоронная контора предлагала отпевание оптом прям возле морга, сразу целую партию усобших, говорят, это вам бесплатно будет, как бонус, а так вы платить будете.
Я к тому, что закрывание храмов не перевернет планету, а в борьбе с эпидемией поможет.
Комментарий удален
Въебался? )
Хмм, а они разве разрешены в РФ? То телеграмм используют который запрещён, то Букмекеров запретить. Это ли не значит все эти запреты изначально "Липа"...
ага, самый прикол что оперативный штаф МСК по борьбе с COVID имеет официальный канал (даже на их сайте висит ссылка) в запрещенном телеграмме а не в отечественном богохранимом там-таме.
Закрыть к чертям и никогда не открывать. Появятся новые инвесторы, которыеине успели просрать свои кровные!
Включи почти любой сериал и увидишь рекламу
Ок, закрыли эти конторы. Сериал никто не переводит, ты смотришь его на английском. Лучше стало?
Да. Я стал лучше понимать язык, свалил на удаленку на штаты и получаю зп в баксах)))
Мечты)
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