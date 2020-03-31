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Галина Мубаракшина
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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно закрыть букмекерские конторы и тотализаторы Материал редакции

Во время «карантина» работающие букмекеры, тотализаторы и пункты приёма ставок «выглядят, мягко говоря, странно», считает мэр.

75 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничения, связанные с пандемией коронавируса Covid-2019. В список организаций, работа которых должна быть приостановлена, чиновник включил букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приёма ставок.

В Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений…

На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приёма ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Букмекеры и другие организации должны прекратить работу до особого распоряжения, уточнил мэр.

Неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года объявлена «нерабочей» – россиянам рекомендовали остаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-2019. В Москве и был установлен режим самоизоляции, в Санкт-Петербурге жителям рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.

После отмены крупных спортивных мероприятий букмекеры начали принимать ставки на события, не связанные с соревнованиями. Например, на цену гречки в Москве и даты окончания пандемии Covid-2019.

#новость #москва #бизнеснакарантине #букмекеры

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Власти Санкт-Петербурга рекомендовали всем горожанам не выходить из дома до 5 апреля
Выходить из дома можно на работу, в магазин, аптеку, для обращения за медицинской помощью или чтобы вынести мусор.
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75 комментариев
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Vladislav S

20

Закрыть, закрыть, запретить. А как на счёт помощи? Ну масок там закупить, продукты нуждающимся раздать, бизнесу налог городской отменить?

П. С. Вот интересно, а храмы и мечети закрыть не забыли? Это потенциальный очаг заражения. 

Ответить

Денис Колокольцев

Vladislav
1

букмекерам? госпомощь?

Ответить

IO

Денис
–1

А они налоги не платят что ли?

Ответить

Anton Matrosov

IO
10

Букмекеры зарабатывают примерно как наркодилеры, им помощь точно не нужна. Единственная причина, по которой все желающие не могут войти в этот рынок - его глубокая мафиозность. Людей и за меньшее убивали.

Ответить

IO

Anton
2

То есть по-твоему насрать что бизнес работает в правовом поле и платит налоги. С таким же успехом можно банки позакрывать, многие дебилы считают их корнем зла. 

Ответить

Anton Matrosov

IO
5

Банкам и застройщикам тоже не нужна. Но и те, и другие будут выпрашивать ее, грозя липовым банкротством

Ответить

Вася Пражкин

Anton
0

Какие-то у Вас бурные фантазии насчет заработков букмекеров. Если б так было, то крупнейшие IT-компании в Питере были бы букмекеры.

Ответить

B. B.

Anton
0

это вполне легальный бизнес, открывый компанию с достаточным уставным капиталом, получай лицензию и вперёд

Ответить

Денис Колокольцев

IO
4

это бандитский бизнес с высокой добавленной стоимостью, сверхприбылями, который нихуя не создает в плане продукта а только отнимает деньги у малограмотных идиотов. это в очереди на получение господдержки с самого конца должно находиться.

Ответить

Денис Демидов

Vladislav
3

Никакой опасности в этом консультант не увидел. "А что коронавирус? Ну, слушайте, это просто глупость", - добавил он.

Православные посетители Казанского собора придерживались той же позиции, утверждая, что "для верующих нет никакого коронавируса". "У нас вера, понимаете? - втолковывала пожилая женщина в берете ручной вязки. - Всё по вере. Вы считаете, что опасно? А бог-то разве даст нам здесь заразиться? Я думаю - нет. Не даст, не даст. Стойте спокойно. Мы и причащаемся из одной ложки все. А там и туберкулезные могут быть, и даже СПИД".

Между тем в среду администрация Петербурга распорядилась "временно приостановить проведение в помещениях досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, с числом участников более 50 человек одновременно".

https://www.newsru.com/russia/18mar2020/spbrelics.html

В Петербурге, невзирая на карантин, 70 тыс…
В Петербургской епархии уверяют, что во время поклонения мощам принимались необходимые…
www.newsru.com
Ответить

Михаил

Vladislav
2

Был же видос с протоевреем где он пытался объяснить что в храмах нечисть не живёт

Ответить

Александр Якунин

Vladislav
2

Во всем мире во всех очагах, люди жалуются на то что масок нет и их не купить, еще раз, маски нужны врачам если вы хотите что бы вас было кому лечить.

Ответить

chachalava

Александр
0

Во всех странах, где удалось остановить эпидемию - Китаю, Ю.Корея, Сингапур, Япония - люди поголовно ходят в масках.
Странно приводить в пример весь остальной мир, да, там масок действительно нет, они все уходят врачам (в европе, США итд), но и результатов борьбы с вирусом тоже нет.
Причем ни в Ю.Корее, ни в Японии нет никаких жёстких карантинов, достаточно просто поголовно носить маски.

Ответить

Александр Якунин

chachalava
0

 Китаю, Ю.Корея, Сингапур, Япония

В масках там ходили и до начала эпидемии, причина по которой в этих странах ходя в масках не как не связана с эпидемией от слов совсем.

Ответить

Александр Якунин

chachalava
0

"Нагацума напоминает, что в Японии и без коронавируса за год от пневмонии различной этиологии умирает в среднем порядка 90 тысяч человек – больше двухсот в сутки.

Установить, не прячется ли Covid-19 в этом массиве смертей, очень сложно, поскольку патологоанатомические исследования в Японии проводятся крайне редко."

Ответить

Месье Никита

Александр
0

Маска - это как прививка. Если все будут носить маски, следовательно количество выдыхаемых капелек с короновирусом резко уменьшится, следовательно уменьшится вероятность подхватить вирус воздушно капельным путем. 

Ответить

Александр Якунин

Месье
0

Маски нужно менять каждые 2 часа, маска является класс отходов Б (опасные), для них определен сбор и правила утилизации, если по всему городу будут летать маски будет не чуть не лучше, СИДИТЕДОМА

В соответствии с СанПин к классу опасности «Б» также относятся:

паталого-анатомические отходы,
хирургические инструменты и материалы
отходы после операций и из инфекционных отделений,
непригодные к применению живые вакцины,
отходы фармацевтических лабораторий и производств.

Ответить

Сослан Сакшин

Vladislav
1

патриарх уже выступил с заявлением, что бы верующие не ходили в храмы

Ответить

Денис Демидов

Сослан
0

Может не такой он и патриарх, раз верующие клали на его просьбы и толпами валят останки потрогать?
Может выбирали верующее не его? А он на каруселях стал патриархом?

Ответить

Комментарий удален

Андрей Солозобов

Сослан
1

Агрессия, оскорбления

Ответить

Денис Демидов

Андрей
0

У подлинно верующих такое бывает, надо понять и простить, как Иисус завещал))))

Ответить

Иван Ташкинов

Vladislav
1

"Поробовал бы ты сказать это в мичети!!" (Ваенга) 😁

Ответить

Артур Марк

Vladislav
–1

Маски в первую очередь больницам идут, на всех людей их в принципе не может хватать. Да и не нужно - дома надо сидеть, а не маски у врачей отнимать. Продукты раздают, надбавку к пенсиям начисляют автоматически на карту, бизнесу налоговые послабления тоже вводят + выделяют деньги на малый и средний бизнес из наиболее пострадавших областей + готовят пособие по безработице. Видимо, сидение в 4 стенах сказывается на отсутствии возможности читать новости или общаться с близкими. P.S. Про надбавку к пенсии знаю точно - обещанную часть родственники уже получили. Это чтобы не было криков, что в новостях есть, а в реальности нет. 

Ответить

Руслан Абрамов

6

Почему чиновники не могут сесть, все продумать и выкатить список всех запрещенных сфер? Сегодня одно запретили, завтра другое запретят, послезавтра что будет?

Ответить

Павел Скиннер

Руслан
28

По аджайлу работают ;)

Ответить

Вася Пражкин

Руслан
6

Понимаете, Руслан, если чиновники сегодня все продумают, то чем им завтра и далее заниматься? Этак народ еще скажет, что чиновники не хрена не делают. Поэтому главное занятие любого чиновника - создание видимости бурной деятельности.

Ответить

Руслан Абрамов

Вася
0

Я с Вами согласен полностью

Ответить

Konstantin K

6

Ставим на то, что букмекеры будут принимать ставки подпольно?)

Ответить

IO

Konstantin
4

Принимать на что? Спортивные мероприятия уже все отменены.

Ответить

Alexey Fedorov

IO
6

ставлю на то, что карантин продлят со следующей недели

Ответить

Денис Демидов

Alexey
5

Ставлю на то, что карантин так и не введут, будут усиливать самоизоляцию.

Ответить

Konstantin K

Денис
2

Присоединяюсь.

Ответить

Денис Демидов

Konstan…
3

Надо vc новый функционал вводить, чтобы всякие вангонафты могли либо заработать, либо заткнуться ))))

Ответить

Денис Демидов

IO
2

На сроки самоизоляции

Ответить

Denis Azarenko

IO
0

Беларусы играют в футбол

Ответить

Капитан Чудо

Denis
0

У них батька, им можно.

Ответить

Sergei Timofeyev

IO
0

А футбол в Белоруссии? 

Ответить

Kot Wild

Konstantin
0

Онлайн то работает,да и то весь этот цирк в Москве....

Ответить

evilnw

4

На сколько же сильно лобби РПЦ, что храмы не закрывают, хотя туда ходит очень много пожилых людей.

Ответить

Денис Демидов

evilnw
4

Это же наша новая гос. идеология, храмы сейчас строят четче, чем больницы и детские сады.

Ответить

Konstantin K

Денис
1

А лечится где интересно? Я вот наблюдаю,как наши небожители впервые столкнулись с нашей же медициной,пусть даже и в Москве.

Хотя вряд-ли они вынесут из этого урок. Кроме того,что построят больницы для себя.

Ответить

Денис Демидов

Konstantin
0

В храме, святой воды на всех хватит. Вирус изыди.

Ответить

Konstantin K

Денис
0

Не факт. Воду освящать может только священник.
А если он заболеет? Это поставит под удар весь комплекс мер. Возрастёт нагрузка на церкви , сами священники заболеют и смертность может вырасти многократно.

Нет нет. Нельзя быть таким беспечным. Нужно нарасти́ть количество храмов. Возможно, переоборудовать школы под это дело.

Ответить

Александр Якунин

evilnw
0
Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от…
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от…
www.gazeta.ru
Ответить

Денис Демидов

Александр
3

Он Путина насмотрелся? Почему просто призывает, а не храмы закроет?

Ответить

Александр Якунин

Денис
1

Потому что есть ритуалы, отпевание в частности, и давай не будем углубляйся дальше,

Ответить

Денис Демидов

Александр
1

Это кого в храме отпевают? Сейчас либо на кладбище, либо возле морга, либо возле дома. В храме только богатых может быть, но для богатых всегда найдется исключение и понимающий батюшка.

Ответить

Александр Якунин

Денис
1

Еще раз, углубляйся не стоит, отпевание в храме есть, стоит 4000р. Дальше диалог бессмысленно, здесь каждый первый разбирается во всем, знает законы мироздание и экономике, хороше что вокруг так много умных людей.

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
1

Т.е. ради 4000 руб. батюшке на лапу будем все рисковать? Может батюшка возьмет чуть поменьше, но зато без риска, на кладбище отпоет? 
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. (c)

Ответить

Александр Якунин

Денис
1

Самоизолируйся, ты упоротый.

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
2

Т.е. ты за то, чтобы бабки ходили по церквям и заражали друг друга, потом тебя и меня в магазине или на улице, а упоротый при этом я?

Ответить

Konstantin K

Денис
1

Ой дураак(с)

Ответить

Konstantin K

Денис
0

Отпевают,вполне себе. У нас церковь рядом,вот отпевали. Денег почему то просили с нас.
Но в целом,отпевание по мне так больше нужно скорбящим родственникам,а не усопшему (ух,ересь сказал)

Ответить

Денис Демидов

Konstan…
0

У меня бабушку отпевали на кладбище, хотя похоронная контора предлагала отпевание оптом прям возле морга, сразу целую партию усобших, говорят, это вам бесплатно будет, как бонус, а так вы платить будете.
Я к тому, что закрывание храмов не перевернет планету, а в борьбе с эпидемией поможет.

Ответить

Комментарий удален

Антон Курочкин

Григорий
2

Въебался? )

Ответить

Григорий Догонин

Антон
0

нет и не собираюсь

Ответить

Kot Wild

Григорий
2

Догонин играл догоном и проигрался,теперь всех обвинит в своих грехах.....

Ответить

Никита Рымаренко

2

Но как теперь поднять бабла? Прости ты нас,Витя АКА..

Ответить

Дмитрий Разломов

0

Хмм, а они разве разрешены в РФ? То телеграмм используют который запрещён, то Букмекеров запретить. Это ли не значит все эти запреты изначально "Липа"...

Ответить

Денис Колокольцев

Дмитрий
3

ага, самый прикол что оперативный штаф МСК по борьбе с COVID имеет официальный канал (даже на их сайте висит ссылка) в запрещенном телеграмме а не в отечественном богохранимом там-таме.

Ответить

Konstantin K

Денис
0

Где-где?)

Ответить

artemiyspb .

Дмитрий
0

Букмекеры с лицензией и не были запрещены.

Ответить

Nick Sidorov

1

Ну вообще логично

Ответить

Arthur Niazyan

1

Грёбаный рот этого казино! ©

Ответить

Aleksandr Barantsev

1

Судя по всему это обычная война с конкурентами ) 

Ответить

Michael Shramko

0

Закрыть к чертям и никогда не открывать. Появятся новые инвесторы, которыеине успели просрать свои кровные!

Ответить

semen matrasov

0

Включи почти любой сериал и увидишь рекламу 

Ответить

IO

semen
1

Ну а без рекламы ты б ничего не включил

Ответить

Alexey Praskovin

semen
0

Ок, закрыли эти конторы. Сериал никто не переводит, ты смотришь его на английском. Лучше стало?

Ответить

Konstantin K

Alexey
0

Да. Я стал лучше понимать язык, свалил на удаленку на штаты и получаю зп в баксах)))

Мечты)

Ответить

Илья Казаков

0

И нафига?

Ответить

Виталий Бирюков

0

Ничего святого нет у человека.

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Видимо, сам накануне продул, - вот и мстит

Ответить

Эмилия Теплова

0

Ему бы про белый список почитать.

Ответить

Антон Гранд

0

Молодец, Собянин!!!! А то вся инфа в этих парнях на дорогих авто

Ответить
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