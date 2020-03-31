Во время «карантина» работающие букмекеры, тотализаторы и пункты приёма ставок «выглядят, мягко говоря, странно», считает мэр.

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Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничения, связанные с пандемией коронавируса Covid-2019. В список организаций, работа которых должна быть приостановлена, чиновник включил букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приёма ставок.

В Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений… На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приёма ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим. Сергей Собянин мэр Москвы

Букмекеры и другие организации должны прекратить работу до особого распоряжения, уточнил мэр.

Неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года объявлена «нерабочей» – россиянам рекомендовали остаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-2019. В Москве и был установлен режим самоизоляции, в Санкт-Петербурге жителям рекомендовали не покидать дома без крайней необходимости.