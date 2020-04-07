Рассказывают основатели проектов из России.

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Первые компании, которые предлагают капсулы для сна, появились в России в начале 2010-х годов — и пока эта ниша практически свободна. Целевая аудитория такого продукта: жители мегаполисов и путешественники, которым нужен отдых на несколько часов в аэропортах и на вокзалах, а также крупные компании, которые ставят капсулы в офисах.

В таких кабинах люди медитируют, отдыхают от посторонних или просто спят. Чтобы сделать отдых лучше, предприниматели придумывают для своих капсул дополнительные функции: белый шум, специальный свет и другие.

Вложения в запуск в такой бизнес начинаются с 1,5 млн рублей. Одни легко окупаются за год, другие пока тестируют продукт и жизнеспособность бизнес-модели.

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Алексей Винокуров, капсулы для восстановления сил PrivateNap, Москва

Идея

В 2011 году я работал на железной дороге диспетчером, а мой бизнес-партнёр Виктор Ходанов — сотрудником уголовного розыска. Сидя за диспетчерским пультом, я осознавал, что уже к середине дня цифры перед глазами путаются и я теряю концентрацию.

На перерывах часто закрывался в туалете и дремал по 15–20 минут, периодически пытался спать в машине. И так делали многие коллеги.

Я понял, что проблему с сонливостью можно использовать как идею для бизнеса. В 2012 году мы выяснили, что в Европе в разных сегментах бизнеса стали появляться капсулы для сна: в торговых центрах, косметологических кабинетах, офисах.

Мы сфокусировали внимание на офисах и производственных помещениях. На производстве нужно, чтобы сотрудники в течение рабочего дня не теряли бдительность и концентрацию. А в офисах важны креативность и коммуникативность. Мы выбрали эти два сегмента рынка и сейчас плотно с ними работаем.

Капсула PrivateNap

Запуск бизнеса

Мы начинали свой бизнес как дистрибьюторы — покупали за границей капсулы, привозили и продавали в собственность другим компаниям. Для этого в 2012 году я с Виктором Ходановым взяли потребительские кредиты по 2,5 млн рублей под какие-то безумные 21% в «Сбербанке».

В то же время мы вышли на производителей капсул, чей продукт хотели представлять в России. После личной встречи с представителем американской компании Metronaps и немецкой Napshell мы договорились на эксклюзивные условия и сразу должны были закупить пять капсул.

На первую закупку пяти капсул ушло 4 млн рублей наших кредитных средств. Ещё один миллион — на текущие расходы по проекту: пиар, ежемесячные расходы по кредиту, расходы на создание сайта, SMM. Для хранения капсул нам бесплатно достались склады контрагентов, которые доставляли капсулы.

Первое время сами обзванивали компании из дома, по телефону. Сначала продавать не получалось, потому что подобных прецедентов в российском бизнесе раньше не было и на нас реагировали странно.

Создатели капсулы Алексей Винокуров и Виктор Ходанов

К тому же мы преподносили наши капсулы как устройства для дневного сна. Сейчас понимаем, что это в корне неправильно. Позже стали позиционировать свой продукт как инструмент для повышения производительности.

В 2013 году мы продали три капсулы по $15 тысяч (надо учитывать, что в тот период доллар стоил около 30 рублей) из имеющихся на тот момент пяти. Две — компании «РИА Новости», ещё одну — московскому офису Google.

В 2014 году первым крупным клиентом стал «Сбербанк», и для них мы привезли дополнительную партию от производителя. Компания закупила для своего колл-центра в Омске четыре капсулы. Но эти сделки не принесли прибыли, так как большая часть выручки уходила на ежемесячные платежи по кредиту.

К тому же в тот период доллар сильно вырос, и мы не то что не заработали, а ушли в минус. Контракт со «Сбербанком» подписали ещё до падения рубля, а заплатили производителю уже в начале 2015 года. В итоге пришлось взять ещё один миллионный кредит, чтобы закрыть эту поставку для «Сбербанка» без репутационных потерь.

После той сделки мы планировали закрывать бизнес. Но в середине 2015 года пришла ещё одна заявка из Казахстана. Уже наученные опытом, мы провели поставку в долларах, продав каждую капсулу также по $15 тысяч. В итоге эта сделка помогла нам полностью закрыть долги. После трёх лет работы мы вышли в ноль.

Производство

В 2015 году мы решили работать над созданием собственной капсулы, так как нас перестало устраивать качество американского продукта. Например, внешне американская капсула не выглядела на $15 тысяч. Также были претензии к самой технологии. Клиенты жаловались, что не ощущают эффекта от звукового воздействия.

На создание собственной капсулы ушло примерно полтора года и около 2 млн рублей. Часть из этой суммы отложили со средств, вырученных от сделки с клиентом из Казахстана.

Мы работали в двух направлениях: инженерные решения и научная составляющая. По изготовлению стекловолокна привлекли российско-белорусскую компанию «Эпирс», по металлу — компанию «Перфолюкс» из Подмосковья. Ещё нашли инженера Владимира Адамовича, который разработал всю электронную начинку капсулы.

Большая удача заключалась в том, что все три подрядчика работали в счёт будущих заказов. Потому что поверили в нас и нашу идею, стали нашими единомышленниками. Но при этом никто не отменял текущих трат — нужно было постоянно закупать материалы для разработки. На это ушла большая часть суммы — около 1,5 млн рублей.

После создания собственной капсулы мы зарегистрировали торговую марку PrivateNap и получили разрешительную документацию для продаж на территории стран Таможенного союза.

Проблем с бывшими партнёрами не было и нет, так как мы полностью переработали и улучшили конструкцию капсулы и разработали собственную технологию звукового воздействия. В этом нам помогал российский учёный Владимир Дорохов из Института высшей нервной деятельности РАН.

Изначально мы собирали капсулы на производственных площадях наших подрядчиков в Минске и Подмосковье по ночам и выходным дням, когда у них было пусто на производстве.

Сейчас капсулы делают в Брянске. Производством руководит мой отец Владимир Винокуров. На аренду помещения 100 м² уходит 15 тысяч рублей в месяц. Производство укомплектовываем постепенно, в каждом квартале выделяя на это часть суммы продаж.

Основная схема работы: продажи (аналогично как продают и покупают офисную мебель). Свои капсулы продаём примерно по той же стоимости, что и «привозные». Средняя цена — 970 тысяч рублей.

Первым покупателем капсулы собственного производства была московская ИТ-компания Zerotech. Нам получилось убедить их сделать предзаказ по сниженной цене — за $13 тысяч. Отчасти эта сделка закрыла долги, накопившиеся уже в процессе разработки собственной капсулы.

Капсулы устанавливают себе в офисы ИТ-компании, банки, чьи сотрудники испытывают высокую когнитивную нагрузку, а также производства. Ещё топ-менеджеры некоторых компаний установили капсулы в свои кабинеты.

Как работает капсула

Для погружения в сон мы применяем звуковое воздействие — расслабляющую музыку с биофилическим (природным) саунд-дизайном. Ещё из эффектов есть бинауральные ритмы, розовый и белый шум.

Эти звуковые дорожки мы сами разработали и записали в начинку капсулы. Они помогают войти в первую и вторую стадии сна (power napping) или помедитировать.

Мы хотели понять, насколько эффективен сеанс в капсуле, и договорились о бесплатном тестировании с Мосгортрансом, написали им официальное письмо. Исследования на 33 сотрудниках компании показали снижение сонливости на 20%.

Расходы и доходы

Операционные расходы на сегодня составляют около миллиона рублей в месяц:

Аренда офисов и производственного помещения — 50 тысяч рублей.

Зарплата (семь человек работают фул-тайм, девять на фрилансе) — 800 тысяч рублей.

Маркетинг — 100 тысяч рублей.

На старте собственного производства мы вложили в пиар около 400 тысяч рублей.

К 2020 году мы произвели и продали более 100 капсул: в России, в Казахстане и единичные поставки в ОАЭ (Абу-Даби), Украине и в офис Facebook в Тель-Авиве.

Выручка в 2017 году составила 27 млн рублей, в 2018 году — 31,1 млн рублей, в 2019 году — 39,2 млн рублей. В этом году надеемся на рост в 25%. Прибыль есть, но мы её не раскрываем.

Планы

В этом году уже есть несколько подписанных контрактов на установку капсул и есть контракты, которые ждут подписания. Ещё мы получили грант в размере 9 млн рублей от «Сколково», чтобы модернизировать капсулу. С новым продуктом мы рассчитываем выйти на международный рынок и рассматриваем привлечение инвестиций.

Об изменении планов на фоне пандемии Сovid-19

У нас, как у всего малого и среднего бизнеса, сейчас всё плохо. Планы на 2020 год мы составляли до пандемии и мирового экономического кризиса. Надеемся, что обстановка вскоре наладится и нам удастся пережить этот период. Возможно, придётся на какое-то время переориентировать производство на выпуск товаров первой необходимости.

Андрей Черников, кабины для сна O2Sleep, Москва

Идея

Я с университета завидовал людям, которые спят на скамейке во время лекции: я так не мог и часто страдал из-за недостатка сна. Масштабы проблемы осознал, когда работал в ИТ-компании Softline: помню, один коллега брал в каршеринге машину, чтобы спать в ней.

Я понял, что в городе не хватает мест, чтобы отдохнуть в уединённой обстановке на короткий промежуток времени. Так возникла идея создать сервис для жителей миллионного города, которые живут в спешке и часто не высыпаются.

В 2018 году я оставил работу по найму и сконцентрировался на собственных проектах. Помимо бизнеса, связанного с кабинами для сна, также развиваю коворкинги для психологов в Москве.

Запуск бизнеса

Наша бизнес-модель — устанавливать кабины для сна по всему городу в различных общественных пространствах: бизнес-центрах, коворкинг-площадках, торговых центрах. Чтобы пользователи быстрее засыпали, в кабинах есть разные улучшения: подача кислорода, матрас с массажем, расслабляющий музыкальный фон и свет.

Команда O2Sleep состоит из шести человек. Это мои друзья, бывшие коллеги из ИТ. Я контролирую все процессы. Артем Васенин занимается разработкой программного обеспечения и взаимодействием с пользователями. Кирилл Сольев — специалист по технологическим процессам и проектированию в 3D самой кабины.

Руслан Зайнуллин работает с бизнес-партнёрами и инвесторами. Евгений Милов курирует операционную деятельность и Александр Суханкин — специалист по мультимедийным системам. Мы все равноправные владельцы этого бизнеса.

Перед запуском бизнеса мы опросили больше ста респондентов из бизнес-центров. 40% опрошенных сказали, что готовы периодически платить за дневной сон, и 10% ответили, что готовы пользоваться таким сервисом на регулярной основе.

Производство

С момента обсуждения идеи до момента монтажа пилотной кабины ушло семь месяцев. Мы собирались заказать капсулу с AliExpress и оснастить её опциями для ускоренного засыпания и системой контроля доступа для тестирования идеи.

Но когда посчитали затраты на логистику и дооснащение, поняли, что сэкономить на времени и финансах не получится. К тому же большинство китайских моделей сильно пропускают звук. Внедрить в них некоторые собственные опции невозможно.

В итоге решили с самого начала ставить кабины собственного производства с нужными опциями и системами. Мы сами выступили промышленными дизайнерами. Пилили и строгали аутсорсеры — мы же осуществляли авторский надзор.

Часть комплектации делали на заказ, например, диспенсеры для одноразовых простыней. Что-то закупали из того, что есть на рынке, например элементы для внутреннего оснащения кабины.

Цех арендовали в Москве за 16 тысяч рублей. Сейчас помещение в субаренде. В будущем часть процессов передадим на аутсорсинг на крупные производственные площадки. Если в ближайшее время будет единичный заказ, повторим сборку на этом же цехе.

Как работает капсула

С января 2020 года наша первая кабина в тестовом режиме работает в лаундж-зоне коворкинг-центра Work-n-Soda. Мы обсуждали установку бокса с другими коворкинг- и бизнес-центрами. Почти все позитивно смотрят на эту идею.

Кабина рассчитана на двоих человек.



Стоимость аренды — 290 рублей в час или 990 рублей за ночь. Чтобы забронировать кабину, нужно зарегистрироваться через приложение и привязать банковскую карту.



С начала сеанса яркость света постепенно снижается, а за пять минут до окончания свет из приглушённого становится более ярким.

С помощью приложения можно управлять оттенком света и музыкой: например, включить шум моря, леса и другие звуки.

После завершения сеанса в приложении кабина автоматически закрывается. Внутри включается проветривание и обеззараживание воздуха. Следующему клиенту нужно только постелить себе новую простынь.



Спрос на сегодня: в среднем один час в день, но мы ещё не информировали посетителей коворкинга о полноценном запуске сервиса, пока дорабатываем сценарии. А с середины марта коворкинг практически опустел из-за ситуации с коронавирусом.

Расходы и доходы

Компанию мы основали в начале 2019 года, а первую капсулу запустили (ока что в тестовом режиме) в начале 2020 года. Вложили 1,2 млн рублей. Эти деньги — наши личные сбережения.

Многое делали сами — от проектирования до пайки чипов контроллеров. Если бы мы заказали разработку под ключ, стоимость изготовления одного пилотного бокса возросла бы до 3 млн рублей. Как правило, стоимость пилотного образца выше, чем производство на потоке.

Деньги пошли на:

Аренду производств — 110 тысяч рублей за семь месяцев.

Закупку оборудования и материалов — примерно 500 тысяч рублей.

Услуги подрядчиков, которые делали отдельные элементы для кабины — примерно 240 тысяч рублей.

Программное обеспечение — 350 тысяч рублей.

Операционные расходы пока отсутствуют. Оплаты за бухгалтерию нет, так как ИП привязан к моему имеющемуся счёту по второму бизнесу.

Планы

К концу 2020 года установим около десяти кабин в бизнес-центрах и коворкингах Москвы. Рассчитываем, что каждая кабина будет занята каждый день по четыре-пять часов в будние дни, плюс к этому ежемесячно пять ночных сеансов. При такой загрузке кабина будет окупаться за год.

На уборку и эксплуатационные и технические расходы планируем тратить 240 тысяч рублей в год. Получается, при пятичасовой нагрузке прибыль с одной кабины составит до 53 тысяч рублей в месяц.

Один из сценариев развития — продавать кабины коворкинг-центрам и бизнес-центрам. Кабина будет в нашей эксплуатации, но 90% прибыли будет иметь покупатель. Мы планируем получать 10% с дохода и оплату за техподдержку и обслуживание кабины.

Сейчас важно понять, будет ли этот сервис востребован в коворкинг-центре на 200 человек. Это поможет рассчитать количество новых кабин. В будущем также надеемся установить наши боксы в университетах.

Об изменении планов на фоне пандемии Сovid-19

Мы закрываться не будем, потому что операционных расходов у нашего бизнеса нет. Мы не несём убытков. Будем ждать, когда эпидемия пойдёт на спад и жизнь вернётся в обычное русло. Если ситуация затянется, то планы по масштабированию придётся отложить на следующий год.

Александр Данилин, капсульные отели в аэропортах Aerosleep, Москва

Идея

Я занимаюсь бизнесом с 2008 года. У меня компания по продаже газированной воды и лимонадов в автоматах, которые установлены в общественных местах Москвы: аэропортах, железнодорожных вокзалах, торговых центрах. За 12 лет эта услуга устарела, сейчас бизнес находится на стадии закрытия.

Поэтому я искал идею для нового бизнеса. Как-то я летел в Америку и увидел в Шереметьево» капсулы для сна финской компании Gosleep. Меня заинтересовал проект. Я связался с основателем, узнал его количество гостей, примерную выручку и понял, что смогу заработать на этом бизнесе.

Когда срок аренды Gosleep заканчивался, я предложил аэропорту более выгодные условия. Аэропорт согласился, и Gosleep вынужден был отдать мне своё место. Сейчас я развиваю два бизнеса: собственный бренд Aerosleep и и бизнес по франшизе — Gosleep.

Капсулы Aerosleep во «Внуково»

Запуск бизнеса

Первый капсульный отель Aerosleep появился в 2018 году в аэропорту «Внуково». В этот объект я вложил около 5 млн рублей, которые взял из имеющегося бизнеса. Эти деньги ушли на закупку капсул (около 3 млн рублей), на строительство объекта под ключ, на маркетинг, первые обеспечительные взносы в аэропорту.

Одна китайская капсула стоит 250 тысяч рублей. Мы закупили двенадцать.

Руководство «Внуково» уже знало меня как арендатора по прошлому бизнесу, поэтому я смог договориться об аренде на выгодных условиях. Капсулы с первого дня открытия бизнеса стали популярными. Несколько недель я анализировал спрос и в итоге докупил во «Внуково» ещё шесть капсул.

Масштабирование

Через полгода в аэропорту петербургского аэропорта «Пулково» мы запустили второй капсульный отель на 13 капсул. Проект оказался нерентабельным и его пришлось закрыть через четыре месяца. Мы оказались в минусе на 4 млн рублей.

Дело в том, что я предложил аэропорту московскую арендную ставку, а выручка оказалась немосковской — ниже в три раза. После опыта в «Пулково» я отказался от идеи по региональному развитию. Капсульные отели будут актуальны только в крупных мегаполисах и международных пересадочных пунктах.

В апреле 2019 года я открыл три капсульных отеля в терминалах «Шереметьево». Один из них работает по франшизе финского бренда Gosleep. Стоимость франшизы не разглашаю — коммерческая тайна. Два других отеля в терминалах D и F — это наш собственный бренд Aerosleep.

Арендная ставка колеблется в районе 50% от выручки и зависит от локации. Капсулы закупаем в Китае у одного и того же производителя, больше ни у кого не встречал капсул с таким интересным космическим дизайном.

Операционной деятельностью я управляю самостоятельно. В команде Aerosleep около 30 человек, в основном это администраторы. Я считаю, что без администраторов выручка будут ниже: они консультируют, помогают заселиться, разместить багаж.

Как работает капсула

Как правило, гость бронирует капсулу перед полётом — либо через наш сайт, либо через Booking.

Площадь блока из двух капсул составляет 3 м².

Внутри есть кровать, телевизор, бокс для обуви, сейф, зеркало, раскладной столик, розетки, вентиляция, освещение с возможностью регулировки.



Среднее время аренды — три часа.

Стоимость в час варьируется от 350 до 550 рублей.



Из минусов капсулы — слабая звукоизоляция. В этом есть и плюс, так как гости могут слышать объявления о задержке и посадке рейса.



Чтобы открыть дверь капсулы изнутри, нужно нажать кнопку. Но и без её нажатия дверь открывается механически, если немного приложить силу. Оказаться запертым в капсуле невозможно.

Расходы и доходы

Основные статьи расходов в месяц:

Аренда — 3,5 млн рублей.

Заработный фонд — 1 млн рублей.

Налоги — 500 тысяч рублей.

Реклама — 100 тысяч рублей.

Всего мы инвестировали в наши объекты 46 млн рублей. Все вложенные средства окупились. Мы планируем, что в 2020 году выручка составит 100 млн рублей.

Планы

В апреле 2020 года откроется локация в новом терминале «Шереметьево». Объект уже готов, в его запуск мы вложили 12 млн рублей.

Если капсулы на других объектах стоят в опенспейсе, на проходе в аэропорту, то в этом отеле мы построили объект в отдельном помещении. Поэтому вложений в запуск оказалось больше, чем на предыдущих локациях. Рассчитываем, что проект окупится за год. Всего вместе с новой локацией у нас 64 капсулы.

Капсулы Aerosleep в «Шереметьево»

Через пару месяцев мы планируем на одной из локаций Aerosleep сделать капсулы автоматизированными и понаблюдать, каким будет спрос без администратора. В планах к лету 2020 года открыть ещё две локации в пересадочных узлах Москвы, а потом выйти на международный рынок.

Об изменении планов на фоне пандемии Сovid-19

На сегодня в аэропортах вся деятельность остановлена. И наш бизнес тоже. Мы пока продолжаем функционировать, вести текущую операционную деятельность. Но если карантин затянется на несколько месяцев, бизнес придётся закрывать.

Михаил Крымов, модульные микроотели Sleepbox, Вашингтон

Идея

В 2011 году я руководил архитектурным бюро Arch Group. Вместе с архитектором Алексеем Горяиновыми мы решили создать «слипбоксы» в виде мобильных, компактных комнат.

Мы много путешествовали и столкнулись с тем, что дешёвых мест с личным пространством нет, а останавливаться в хостелах на шесть-восемь человек в комнате не хотелось. К тому же часто приходилось зависать в аэропортах на несколько часов из-за задержек рейсов.

Мы создали концепцию слипбокса, опубликовали её на дизайнерских сайтах и увидели большой отклик на эту идею, но до реальных заказов дело не дошло. Поэтому мы оплатили из своих денег производство и разработку слипбокса — около $150 тысяч, — инвестируя в это, как в свой стартап.

Первую кабину поместили в главном офисе «Аэроэкспресса». В 2011 году моё архитектурное бюро занималось реконструкцией части их терминала и обустройством там главного офиса. Мы договорились, чтобы кабина стояла в их офисе.

В 2013 году архитектурное бюро выступило подрядчиком, разработав для отеля Sleepbox Hotel Tverskaya слипбоксы — 46 двухместных и 10 одноместных модульных комнат. В 2015 году отель закрылся из-за кризиса. Одновременно мы продали шесть слипбоксов небольшому бутик-отелю в Стокгольме, где они работают до сих пор.

Это был классный опыт. Загруженность московского отеля показала экономическую привлекательность такой гостиничной модели. Однако лично для меня разработка и продажа капсул отелям не имела перспектив и экономического смысла.

Я решил основать бизнес, связанный с модульными микротелями в аэропортах, но сделать слипбоксы управляемыми с мобильного приложения. Для этого я оставил работу в архитектурном бюро и уехал в Америку.

Запуск бизнеса

В 2016 году я переехал в Америку, и свой первый год провёл на обучении в MIT по программе для урбанистов и архитекторов. Ещё я взял несколько курсов по предпринимательству.

Во время учёбы я познакомился со своим будущим бизнес-партнёром Питером Чемберсом. И когда учёба в MIT закончилась, мы стали работать вместе над запуском собственного бизнеса.

Михаил Крымов с бизнес-партнёром Питером Чемберсом

Чтобы привлечь инвесторов, нам нужно было построить один демонстрационный модуль. Примерно полгода ушло на поиски подрядчика, потому что трудно было найти желающих произвести один бокс. Изделие сложное, и много заработать на одной штуке невозможно. В итоге первый прототип производили три месяца.

В 2018 году мы участвовали в тендере Вашингтонского аэропорта по установке капсульного отеля в одном из терминалов и выиграли его.

Уже имея на руках контракт с аэропортом, договор аренды и понятные параметры бизнес-модели, мы привлекли $2 млн инвестиций от американских ангелов — основателя Expedia group, фонда 500 Startups, группы выпускников MIT. Инвестиции привлекались исходя из стоимости компании $9 млн.

Эти средства мы вложили в разработку программного обеспечения, бизнес-девелопмент, открытие первой локации, сертификаты и разрешения, маркетинг и в производство самих слипбоксов в США.

В августе 2019 года в аэропорту Вашингтона открылся наш модульный микроотель, состоящий из 16 модульных комнат. На их разработку ушло около полугода, так как одновременно шла сертификация. Многие параметры в ходе производства приходилось менять. Слипбоксы изготавливали несколько американских компаний — производителей мебели.

В Америке модульные микроотели — это новый продукт. Пока выручка для нас не приоритет: при открытии первого объекта у нас была цель доказать американскому рынку, что эта бизнес-модель жизнеспособная и рабочая.

Чаще всего бронь на пять и более часов делают рано утром или вечером, чтобы остаться до утра. Среди дня клиенты останавливаются на час-два — не поспать, а поработать, посмотреть кино, побыть одному.

Как работает кабина

Слипбокс — это звукозащищённая мини-комната. Внутри есть кровать, мини-столик, тумбочка, а также место для хранения багажа.



Кабинами можно управлять через приложение: бронировать, открыть дверь, включить свет, музыку. Приложение запоминает все настройки.



Стоимость часа аренды составляет $20, а одна ночь обойдётся в районе $120.



Помимо этого, есть наше внутреннее приложение: через него персонал подтверждает бронирования, проводит чек-ин, даёт доступ в боксы, управляет стоимостью. В нём хранятся профили клиентов.

ПО построено таким образом, чтобы к нему было легко добавлять новые локации — это позволяет масштабировать бизнес.

На локации круглосуточно работает администратор, всего их у нас пять. Все работающие слипбоксы предназначены для одного человека. В будущих проектах мы планируем использовать двухместные слипбоксы: иногда в аэропортах и чаще — в городских отелях.

С локацией нам не очень повезло — слипбоксы установлены далеко от гейтов и не в самом проходном месте. Несмотря на это, не было ни дня, чтобы они пустовали.

Показатели по заполняемости слипбоксов и выручке раскрыть не могу. Но чтобы проект был успешен, каждый слипбокс должен быть занят не менее пяти часов в день.

Планы

Сейчас мы занимаемся открытием новых локаций. С этим стало проще, так как многие аэропорты поняли, что у путешественников есть потребность в комфортном отдыхе в короткий промежуток времени. Появляется всё больше тендеров на решения для быстрого сна и отдыха внутри аэропорта. Главное — убедить аэропорт, что твоё решение лучшее.

Есть около десяти американских аэропортов и примерно столько же вне США, с которыми сейчас ведутся переговоры. Названия аэропортов в которых планируются наши следующие локации, раскрыть не могу, так как ещё не подписаны все документы. Мы также работаем над улучшением программного обеспечения слипбоксов и планируем когда-нибудь запустить франшизу.

Об изменении планов на фоне пандемии Сovid-19