И как устроен их бизнес.

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«Оставь только то, что приносит радость» — эти слова консультанта по уборке и организации Мари Кондо сегодня знают тысячи людей по всему миру. В 2011 году она выпустила книгу, а в 2019-м — шоу на Netflix. Сегодня у Мари Кондо успешный онлайн-магазин и собственная школа консультантов, в которую записываются ученики по всему миру. В 2019 году оценка состояния Кондо достигла $8 млн.

В России услуга организации порядка пока не так популярна, но есть консультанты, которые помогают избавиться от беспорядка дома, разобрать завалы на балконе, упорядочить рабочие документы или наладить раздельный сбор мусора. Они тоже стараются научить клиентов жить так, чтобы порядок сохранялся как можно дольше.

Российские организаторы пространства рассказали, за чем к ним обращаются, что ожидать от консультации, а также где учат этой профессии и сколько можно заработать, помогая людям избавиться от бардака.

Кто такие организаторы пространства

Организатор пространства — специалист, который помогает клиентам расстаться с ненужными вещами, а заодно создать индивидуальную систему хранения, чтобы человек мог сам поддерживать порядок в будущем и тратить меньше времени на уборку.

Работа организатора пространства напоминает планировку квартиры с дизайнером. Например, клиент хочет разобрать шкафы на кухне. Консультант приезжает к нему домой, осматривает кухню, оценивает объём вещей и доступного места, а заодно задаёт вопросы о привычках и предпочтениях:

Сколько человек живёт в квартире? Кто из них чаще всего готовит?

Они ужинают все вместе или у каждого свой режим?



Что не устраивает в том, как пространство устроено сейчас? Чего не хватает?



Какие шкафы нравятся больше — открытые или закрытые?



Только после этого организатор вместе с клиентом перебирают все вещи и решают, какие из них действительно необходимы, а какие пылятся на полке уже несколько месяцев и от них пора избавиться.

Бывает, что с вещью очень сложно расстаться, несмотря на то, что ей давно не пользуются: чайник с отбитым носиком, подаренный на свадьбу, или пустая коробка из-под конфет, привезённая из первой командировки.

В такие моменты консультант морально поддерживает, проговаривает все «за» и «против» и, когда это возможно, помогает дать вещи вторую жизнь — продать, подарить или отдать на переработку. Работа организатора — оставить только те вещи, которым в пространстве есть применение, объясняет организатор из Москвы Елена Радугина.

В наших домах расположение вещей бывает продиктовано самыми разными мотивами, часто даже неосознанно: «у всех так», «привыкла с детства», «так и купили», «мебельщик предложил», «увидела в интерьерном блоге», «так получилось». А наша задача подчинить его одному мотиву: «Это оптимально с точки зрения образа жизни моей семьи».

Собственный глаз обычно замыливается, мы принимаем неудобства как данность; клиенты часто склонны пенять на себя или родных («я неряха», «он вечно всё раскидывает» и прочее). А со стороны очевидно: конечно, если нужно пройти весь дом, чтобы положить рюкзак и снять носки, все они окажутся на полу! Елена Радугина

После того как организатор с клиентом рассортировали вещи, избавились от лишнего и освободили пространство, консультант разрабатывает новую систему хранения и готовит план. Он включает схему зоны, список необходимых оргматериалов (с ссылками на сайты, где их можно купить) и пошаговые инструкции для внедрения системы.

Если клиенту подходит новая система, они вместе с консультантом закупают материалы (например, контейнеры для хранения) и организовывают пространство. Многие организаторы дают «гарантию» — несколько дней на то, чтобы проверить систему и убедиться, что она подходит. Если клиент понимает, что система не работает, консультант её корректирует.

Человеку свойственно нервничать на пороге перемен и пугаться масштаба. В задачи организатора входит поддержать, мотивировать, довести до результата. Надо понять, как именно прийти из пункта А в пункт Б. Если работа будет совместная, вживую, важно, чтобы к концу дня в квартире было можно жить. Елена Радугина

Популярные зоны для разбора среди клиентов — гардероб, детская и кухня. Кухню организаторы пространства называют самой сложной локацией: чтобы привести её в порядок, потребуется от 4 до 10 часов. Клиент оплачивает только время непосредственного разбора, средний заработок консультанта — от 1500 до 3000 рублей в час.

​Фото до и после разбора кухни Оксана Меньшикова

Если бюджет ограничен или клиенты не готовы приглашать домой незнакомого человека, они могут выбрать онлайн-консультацию.

В таком случае клиент отправляет фото и видео пространства консультанту, они созваниваются и, как на обычном выезде, обсуждают привычки, трудности и предпочтения. Организатор дистанционно проводит разбор и готовит план, в ходе работы поддерживает и, если необходимо, корректирует. Часовая онлайн-консультация у организатора стоит от 1000 до 3000 рублей.

Также консультанты помогают с более узкими задачами: например, если нужно привести в порядок документы и оптимизировать их хранение, отсортировать лекарства в аптечке, спланировать мебель. Такие услуги стоят около 3000 рублей в час, но их заказывают нечасто — реже раза в месяц, а вот разбор кухни, детской или гардеробной (бывает, что разбор аптечки люди заказывают как бонус к разбору кухни) — от четырёх раз в месяц.

Обычно специализация организатора зависит от его интересов и опыта: консультанты с детьми чаще предлагают услуги по разбору детской комнаты, а в своих блогах пишут о том, как учить детей поддерживать порядок и организовывают мастер-классы для мам.

Организаторы с психологическим образованием иногда предлагают более глубокую работу над причинами беспорядка (например, патологическим накопительством).

Стоимость разбора чаще всего зависит от времени, потраченного организатором: большинство указывает стоимость своих услуг за час, реже — за конкретную зону. Цены варьируются в зависимости от опыта работы и региона.

Например, четырёхчасовой разбор кухни в Москве в среднем обойдётся в 10 тысяч рублей, в Казани — в 6000, в Уфе — в 7000. Цена онлайн-разбора в среднем одинаковая по России: организация одной зоны дистанционно обойдётся от 3000 до 5000 рублей.

🏠ОРГАНИЗАТОР ПРОСТРАНСТВА @orglady

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Когда в доме появляется младенец, это невозможно не заметить ー малюсенькие вещички появляются везде, они в постоянном движении по маршруту “комод - стирка - сушка - глажка - комод”, и, кажется, что их невозможно упорядочить…

⠀

Я знаю, что… 👼Пинетки, распашонки, чепчики, ползунки…

⠀

Когда в доме появляется младенец, это невозможно не заметить ー малюсенькие вещички появляются везде, они в постоянном движении по маршруту “комод - стирка - сушка - глажка - комод”, и, кажется, что их невозможно упорядочить…

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Начинающим консультантам выгоднее брать выездные разборы: на них выше спрос. Однако чем более известным становится специалист, тем прибыльнее для него заниматься онлайн-разборами или продавать собственные курсы: это требует меньше времени и такую работу легче масштабировать.

В неделю организатор обычно проводит две-три онлайн-консультации и один выездной разбор. Сколько времени займёт работа, сложно понять заранее: онлайн-разбор (включая поддержку и сопровождение) может длиться до двух недель, выездной — около недели (один день — первый выезд, два-три дня на разработку плана, день на покупку оргматериалов и день на выезд-организацию).

В среднем через три-шесть месяцев после начала работы, организаторы могут выполнять от восьми онлайн- и офлайн-проектов в месяц и зарабатывать от 30 до 60 тысяч рублей, если это их основная работа.

Как правило, известные консультанты со временем начинают больше зарабатывать на образовании — открывают собственные школы по организации порядка и продают курсы, а также проводят тренинги.

Кто клиенты

За консультациями часто обращаются люди, которые устали не столько от беспорядка, сколько от избытка вещей. Многие хотят тратить меньше усилий и времени на уборку. Есть и те, кто чётко представляет, как хочет организовать пространство у себя дома, но предпочитает заняться этим под руководством профессионала.

Клиентов можно разделить на два типа, рассказывает консультант из Казани Алсу Мухамедшина.

Первый — девушки, которые очень любят наводить порядок дома, но этот процесс занимает слишком много времени и становится таким рутинным, что они в какой-то момент очень сильно устают. Второй тип — люди, которых можно назвать «хаосом», это более дезорганизованные люди, которым очень сложно расстаться с ненужными вещами, они в принципе не знают, как категоризировать предметы.

Алсу Мухамедшина

Мухамедшина занимается организацией пространства с 2017 года и учит консультантов в школе «Время порядка». По её словам, главный канал поиска клиентов для организации пространства в России — Instagram.

Но чтобы развивать и продвигать свои аккаунты, требуется много усилий и времени — в среднем, чтобы набрать 1000 подписчиков, потребуется около месяца.

Но количество подписчиков не всегда напрямую влияет на число заказов (особенно если организатор пространства привлёк нецелевую аудиторию с помощью накруток): важно, чтобы им действительно была интересна тема. Даже те консультанты, у которых всего 150 подписчиков, могут получать регулярные заказы, если все они — их целевая аудитория.

Поиск целевой аудитории в первые месяцы работы консультанта часто занимает больше времени и усилий, чем сами разборы. На продумывание контента, который будет интересен именно потенциальным клиентам, и изучение алгоритмов продвижения и рекламы может уходить по несколько часов в день. Некоторые организаторы вкладывают деньги в продвижение блога в Instagram и рекламу (тратя на это около 3000 рублей в месяц), но большинство пользуются бесплатными инструментами.

Один из них — онлайн-марафон. Это платные или бесплатные мини-курсы для ограниченного количества участников: организатор собирает их в группу и даёт задания — например, проверить срок годности продуктов и выбросить просроченные, распределить посуду в шкафу, сортировать специи.

Участники выполняют задания и делятся результатами у себя в Instagram-профилях, а консультант даёт им обратную связь и, если необходимо, корректирует. После марафона многие клиенты решают продолжить сотрудничество или советуют консультанта друзьям (или друзья приходят сами, увидев публикацию с результатами).

Моя первая платная клиентка пришла по отзыву девушки, выигравшей бесплатную организацию; другие клиенты, организовав со мной одну зону бесплатно, захотели продолжить сотрудничество. Елена Радугина

Кроме того, организаторы проводят мастер-классы в офлайне, например по организации вещей в детской комнате, или участвуют в вебинарах.

Также клиентов можно получить, если вступить в одно из профессиональных объединений организаторов. С 2016 года в России существует АРПО — Ассоциация русскоговорящих профессиональных организаторов, которая помогает людям найти организатора пространства в своём городе.

Сейчас в ней 74 члена, чтобы присоединиться к объединению, нужно заполнить анкету и оплатить взнос — 2000 рублей при вступлении и 3000 рублей в год. Кроме того, ассоциация помогает знакомиться с коллегами и повышать квалификацию — с помощью тренингов или онлайн-библиотеки.

В будущем АРПО планирует присоединиться к международному союзу организаторов пространства IFPOA. Во-первых, это повысит статус ассоциации в целом, а во-вторых, даст её членам больше возможностей сотрудничества и обучения уже на международном уровне.

Помимо АРПО в России есть ещё несколько объединений: например, «PROпорядок» — для специалистов из Москвы или UniOrg. Елена Датунашвили — одна из 90 членов UniOrg. По её словам, организация помогает справляться со сложными случаями, которые возникают при работе с клиентами. «Это клуб единомышленников. Мы вместе делаем всё возможное, чтобы популяризовать наши услуги», — рассказывает она.

Как отмечают консультанты, в отличие от Запада, в России услуга организации пространства ещё не прижилась: поэтому специалистам (особенно начинающим) сложно получать заказы.

Отчасти поэтому организаторы гонятся не за количеством клиентов, а стараются зарекомендовать себя так, чтобы даже небольшое количество людей снова и снова обращались к ним за помощью. Важный компонент в выстраивании отношений с постоянными клиентами — доверие.

Клиенты зовут незнакомого человека к себе домой, тот перебирает их вещи, видит их нижнее бельё, документы, знает, чем они болеют, какая у них недвижимость. Как он может выстроить доверие? Конечно с помощью соцсетей. Ты показываешь, какой ты специалист, какой ты человек. И подписчик думает: этот специалист мне нравится, я вижу его работу, с другой стороны, я ему доверяю, он мне симпатичен. Алсу Мухамедшина

Из-за того что профессия организатора мало распространена в России, бывает и так, что родственники и знакомые клиентов скептически относятся к процессу разбора. К примеру, однажды Олесю Деркач, организатора из Москвы, попросили разобрать гардеробную — и хотя девушка занимается организацией пространства уже третий год, муж клиентки категорически запретил трогать свою половину.

Такое, кстати очень часто встречается. Мужчины относятся с опаской к приехавшей «девушке с чемоданчиком». После того как мы завершили проект и я уехала, мне написала заказчица — муж возмущён тем, что на его полках не так красиво, как на её, и попросил организовать и его половину.

Очень запомнился именно этот проект, так как он хорошо отражает всё отношение к моей профессии. Многие очень скептически относятся к организаторам пространства — даже если заказывают услугу, первые несколько часов наблюдают за работой с недоверием, но после визита обычно остаются очень довольными и удивляются тому, как красиво оказывается может выглядеть их привычный шкаф.

Олеся Деркач

Где и как учат организаторов пространства

В России и СНГ организаторы пространства начали появляться только в последние пять лет, и стандартов обучения или регламентов пока нет. Свои школы или курсы открывают «первопроходцы» — на основе своего опыта или курсах иностранных школ.

По словам основательницы АРПО Юлианы Мызниковой, в России всего четыре школы профессиональных организаторов. Диплом о дополнительном профессиональном образовании выдаёт только одна — Stopbardac, ей руководит Мызникова.

Остальные, как школа «Время Порядка» Алсу Мухамедшиной, выдают собственные сертификаты. Обучение проходит в онлайне, длится два месяца и стоит от 33 до 155 тысяч рублей в зависимости от типа выбранной программы.

Курс состоит из теоретической части (общие принципы, работа с клиентом) и практических рекомендаций (решения для конкретных зон, разные способы складывания одежды в шкафу, навыки самоорганизации). Все материалы доступны на платформе школы — от видеоуроков до тестов и домашних заданий. За прогрессом следит наставник — выпускник школы и практикующий организатор.

Например, мы даём ученицам чек-лист и задание: встать на место клиента и опросить себя по чек-листу и организовать одну из зон своего дома. Есть и смоделированные ситуации с клиентами, прорисованные дизайнером картинки «до и после». По картинке беспорядка у клиента дома организатор должен определить, какие проблемы у клиента, и предложить конкретные решения. Алсу Мухамедшина

Важная часть программы — научить организаторов монетизировать свои услуги и руководить своим бизнесом.

Важно уметь коммуницировать с клиентом, выявлять потребности клиента, потому что это только с первого взгляда кажется, что проблемы с беспорядком у всех одинаковые, что беспорядок он и в Африке беспорядок. На самом деле причины этого беспорядка могут быть совершенно разными, и организатор пространства в первую очередь должен уметь проанализировать эти моменты и выявить индивидуальные причину у того или иного клиента. Алсу Мухамедшина

Чтобы получить сертификат, ученик должен провести бесплатную консультацию для клиента из базы школы. После проведения разбора — предоставить наставнику текстовый и фотоотчёт (до и после проведения консультации).

По словам Мухамедшиной, в год из школы «Время Порядка» выпускаются около 700 учеников. Годовая выручка с курсов составляет не менее 23 млн рублей.

Стоимости обучения в онлайн-школах зависит от количества материала и продолжительности. В школе «Академия порядка» бизнес-курс из трёх модулей стоит 24 тысячи рублей (прохождение рассчитано на девять недель), а в школе Orglady Виктории Кириенко — от 24 до 99 тысяч рублей, в зависимости от пакета онлайн-курс длится от четырёх до десяти недель.

В других школах есть и более короткие курсы по конкретным направлениям. Например, в онлайн-школе Stopbardac помимо большого курса из пяти частей (стоимость — от 39 до 54 тысяч рублей в зависимости от формата) есть отдельные модули («Продвижение бизнеса», «Подготовка к открытию бизнеса»), стоимость которых — от 5 до 10 тысяч рублей.

В некоторых школах есть и курсы для тех, кто не собирается делать организацию пространства профессией, но хочет избавиться от страха расставаться с вещами, научиться компактно складывать одежду и приучить к поддержанию порядка детей.

Можно ли зарабатывать на организации порядка в России

Да! И хорошо. Но нужно приложить много усилий для продвижения своих услуг и поиска клиентов. Сейчас, в период пандемии, наши услуги оказались особенно востребованны. Потому что есть возможность помогать людям в онлайне. Люди засели дома, у них появилось свободное время и захотелось уюта и порядка. Елена Датунашвили

Можно, но сложно. Надо много усилий потратить на продвижение в интернете, живые мастер-классы в городе, вебинары, очень много и активно двигаться в начале, тогда можно выйти на доход. Но если учесть, в каком количестве выпускают организаторов пространства школы, то задача усложняется. Продвигаться сложнее. Оксана Меньшикова организатор пространства из Омска