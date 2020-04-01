Сеть коворкингов WeWork предложила некоторым арендаторам уменьшить размер платы вдвое, чтобы заключить с ними договоры долгосрочной аренды, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так компания планирует снизить количество отказов во время пандемии коронавируса.

Скидки, в частности, предложили арендаторам в США, которые предпочитают помесячную оплату, но согласились на договор сроком на два-три месяца, уточняет издание. Представитель WeWork отказался от комментариев.

Нью-Йоркский стартап давно использует скидки, чтобы удержать арендаторов. Но во время вспышки коронавируса компания стала делать это чаще, рассказал изданию источник. Неизвестно, как много арендаторов могут получить скидку, уточняет Bloomberg. По данным на июнь 2019 года, более 25% арендаторов WeWork предпочитали заключать договоры на месяц.

В ноябре 2019 года WeWork отчиталась перед инвесторами об убытках в размере $1,25 млрд за третий квартал — это втрое больше, чем годом ранее. Компания планировала выйти на биржу в 2019 году, однако столкнулась с критикой инвесторов из-за бизнес-модели и скандалов, связанных с руководством компании.

В Москве посещаемость коворкингов упала на 75-90%, рассказали vc.ru участники отрасли. Закрываться компании не собираются, ожидая, что ситуация станет более прозрачной в ближайшие недели.