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Галина Мубаракшина
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Правительство Москвы пообещало малому бизнесу субсидию до 50% на интернет-рекламу и оплату сервисов доставки еды Материал редакции

Новые меры поддержки бизнеса включают покрытие части расходов франчайзи, гостиниц, промышленных и научных организаций, ИТ-компаний.

39 комментариев
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Правительство Москвы анонсировало меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), пострадавшего из-за вспышки коронавируса Covid-2019:

  • Субсидии на возмещение части затрат на покупку оборудования гостиницам и участникам Московского инновационного кластера (научным, производственным предприятиям, ИТ-компаниям и другим — всего свыше 900): до 25% при покупке импортного, до 35% — при покупке российского оборудования.
  • Если компания покупала оборудование в кредит, компенсируется процентная ставка (в пределах ключевой ставки Центробанка). Предприниматели также могут вернуть часть лизинговых платежей: до 25%, если оборудование импортное, до 35% — если российское. Размер субсидии — не более 10 млн рублей в год. Правительство Москвы компенсирует расходы на покупку оборудования, совершённую за год до даты отбора.
  • Поддержку смогут получить франчайзи, работающие по договорам субконцессии. Помимо покупки оборудования, они смогут покрыть расходы на коммунальные платежи, паушальные взносы (вознаграждение правообладателю) и роялти.
  • МСБ сможет получить субсидию на оплату половины расходов на рекламу на торговых интернет-площадках и оплату онлайн-сервисов по доставке еды. Сумма ограничена 700 тысячами рублей в год. Компенсация будет выплачена при условии, что стоимость доставки не превышает 20% стоимости товара.
  • Организации, которые предоставляют льготные кредиты молодым представителям МСБ (компаниям не старше трёх лет), получат субсидию в размере ключевой ставки Центробанка. Кредитор должен предоставлять заём на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели по ставке не выше 8% годовых, в размере от 500 тысяч до 15 млн рублей.
  • Компании-экспортёры смогут возместить расходы на экспорт товаров и услуг, включая адаптацию продуктов для международного рынка (разработку дизайна, интерфейса, подготовку технической, тендерной документации и другое). Экспортёры также могут получить «экспортный кэшбек» — 10% от выполненного контракта.
  • Субсидию в размере 50% на инжиниринг получат участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные не менее года назад.

24 марта власти Москвы утвердили первоочередные меры поддержки МСБ. В их числе продление сроков уплаты налога на имущество, торгового сбора до 31 декабря 2020 года для организаций общепита, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиниц.

С 30 марта в Москве объявлен режим самоизоляции — жителям запрещено покидать дома без крайней нужды. Рестораны, кафе могут работать только навынос и на доставку.

#новость #бизнеснакарантине #субсидии #малыйбизнес

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39 комментариев
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Алексей Алексеевский

10

Спасибо, как я рад за Москву, главное чтобы Москва была спасена, мой Ставрополь потерпит, рывок не за горами

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Arthur Niazyan

Алексей
9

Москва будет спасена исключительно в районе Рублёвки.

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Александр Антипов

Arthur
2

Я вам по секрету скажу туда даже вирусы бояться заходить.
Так что спасать Рублевку не прийдётся.

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Valera Rybakoff

Алексей
–8

Москва - самый протестный город. Москвичи виноваты в том что они просто нормальные люди? Причём москвичи - это единственные кто борется за права регионов. Так что помалкивайте в своём мухосранске. Все провинциалы - терпилы. Это просто факт, который подтверждается на каждых выборах. Всем провинциалам надо вообще налоги поднять раз в 10 - может тогда поумнеете. 🤔 Хотя нифига вы не поумнеете - будете и дальше ныть, и голосовать ЗА.

Ответить

Valera Rybakoff

Valera
0

Ого, заминусовали. 😂 Правда глаза режет? Быстрее зовите модератора и удаляйте. Вся суть провинциалов. Ныть, минусить, стучать друг на друга и быстренько удалять неугодные комментарии. А потом опять ныть, ныть, ныть. 🤮

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Офлайн

Valera
0

Минусуют не за мнение, а за оскорбления, не надо так.

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Андрей Якушин

9

1 апреля?

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David Zaripov

5

Судя по жопе, о которой кричат предприниматели, эти копейки точно никого не спасут. Да и кто будет закупать и инвестировать в текущей ситуации?

Ответить

Valera Rybakoff

David
4

😂 Жопа будет через 2 месяца карантина. Сейчас ещё даже не цветочки.

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Денис Максимов

David
–5

IT наоборот расцветает, что бы всякие нелюди типа касперских не ныли. Кто действительно в жопе - это турбизнес, гостиницы, отели.. в общем, вся сфера обслуживания (и турбизнес).
При этом все, кто освоил доставку, не разорятся. Кафе-рестораны, магазины (особенно строительные - люди от скуки делают ремонт, и продуктовые, все делают запасы продуктов на чёрный день)...

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Илья Шишкунов

Денис
4

Айти расцветает? 
Не смеши меня, многие потеряли работу уже, рынок переполнен кадрами, конкуренция возросла, а спрос упал на дно
 По доставкам. Доставки частные душат с помощью Деливери и Яндекса, а сами они не готовы идти на снижение своих сверхприбылей, в итоге люди, которые уходят в доставку - лишь теряют свои шансы на выживание. Нужно полностью закрываться, если ты работаешь в городе, где есть гиганты монополисты, ну или объединяться в союзы с другими предпринимателями в своей сфере. 
 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
3

Сейчас будут новые 90-е, а он про расцвет айти сказки пишет 

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Илья Шишкунов

Илья
0

А эти сказки про строительные магазины, которые закрыты уже больше двух недель, или про прибыли продуктовых, в которых сменили корзину потребления на ту, с которой марженальность упала в пол, ага. 

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Ленар Сафин

Илья
0

Кхе кхе. Ребята, это ^ случайно не Илья Максимов?

Ответить

Илья Шишкунов

Ленар
0

Не знаю какой Максимов, я тут давно, не видел такого 

Ответить

Денис Максимов

Илья
–1

это сарказм или нет?
Потому что продуктовые - в плюсе, "сменили корзину" - я не знаю кому и как они меняют корзины, но всё кроме гречки есть, буквально вчера привезли последний заказ, никаких проблем.
Строительные? WHAT? Икея - позавчера привезли кучу тумбочек и 2 стола. Леруа - работает на доставку. Максидом - работает на доставку.  Петрович - работают на доставку. У всех есть сайты и онлайн-магазины.
Боже, обои в магазине не пощупать! Ну отложите на неделю выбор, но нет, будем ныть что ничего не работает. А перед обоями куча работы для которой всё привезут домой - мы скромно умолчим?

Ответить

Илья Шишкунов

Денис
0

Это ты не понимаешь, как работает ретейл. 
Нет, это не шутка. Сейчас ретейл теряет огромное количество денег из-за смены потребительского поведения. 
Если тебе интересно подробнее - могу подробнее. 
Но ты эту информацию можешь найти и сам. 

Ответить

Денис Максимов

Илья
–1

"многие потеряли работу уже" из каких сфер? Торговли? Сам по себе ит не бывает, он что-то обслуживает. То, что может работать в новом режиме - требует наоборот больше сотрудников, у меня пара знакомых устроилась, переводят сотрудников на удалёнку, это часто переделка инфраструктуры офиса. Активно закупается оборудование для впн, за прошлую неделю больше сотни железок настроили.

"Доставки частные душат" никто ничего не душит, я вижу только неготовность самих себя работать иначе. Удобнее в 1 сервисе заказывать из многих мест, но например 5 мешков цемента ни деливери, ни яндекс мне не привезут, это только для еды. Никто не мешает доставлять самим, но у многих этого не сделать, потому что сервиса такого нет. Ни программы на телефон, ни по обычному телефону.. И потом, не деливери единым. Продукты из магазина вы тоже яндексом заказываете? Если есть у перекрёстка, ленты собственные сервисы доставки + есть igooods, он из всех крупных маркетов возит, дома последние 3 недели только им и возим.
Про "душат" не понял ничего.

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Иван Циклобатонов

Денис
0

расцветает не по дням, а по рублям
3000 - это домен и хостинг на год.
но уже очередь нищеёбских демпингаторов выстроилась.

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Pavel Golubev

Денис
0

Особенно строительные. Ага-ага. Женись, затей ремонт и попробуй договориться с женой об обоях или ламинате. Он-лайн конечно ж, без посещения магазинов.

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Valerian Valkin

David
1

"Правительство Москвы компенсирует расходы на покупку оборудования, совершённую за год до даты отбора."

насколько я понял, компенсирую так же за то, что куплено в последний год, а не в данный момент

Ответить

Макс Пшеничный

6

Как много слов умудрились вложить власти Москвы во фразу - "Покойтесь с миром"

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Александр Алексеев

5

Слабые меры. Очень слабые. Не помогут они действующим предпринимателям. У меня друг в гостиничном бизнесе. Там такая Жопа. Минус полтора миллиона убытки каждый месяц.

У другого производство обуви. 0 заказов.

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Ilya Sorokin

Александр
1

А че сделать? Вон, вчера новость проскакивала, что кто-то посчитал, что за неделю простоя бизнес потеряет триллион рублей. Ну, может у государства есть возможность выдать этот триллион. А дальше?)

Проще нужно быть. Либо это закончится в апреле, ну или хотя бы в мае. Либо не будет вообще никакой разницы, принимали они меры или нет.

Ответить

Илья Шишкунов

Александр
0

Полтора миллиона это ещё терпимо. 
Как это не странно. 

Ответить

Ринат Г.

Александр
0

 У другого производство обуви

Может перепрофилироваться на производство белых тапочек.

Ответить

Sergey Gostev

5

Почему Москвы? А другие города? Петербург? Сочи? ....
Все закрыто
У меня онлайн платформа заказа трансферов. Больше их нет. Заказывают только развозка персонала и то немного

Уже 3 недели. До карантина оставался хоть внутренний туризм.

Ответить

Pavel Golubev

Sergey
1

Не переживайте, в Москве анонсировали и ничего не будет,  а у вас просто ничего не будет. Невелика разница.

Ответить

Кирилл Кузьмин

4

Я, конечно, могу быть не прав (обратите на это ВНИМАНИЕ), но ощущается так, как если бы я пришёл в пятёрочку, а там 3% скидки, не на самые ходовые товары, мягко говоря ...

Ответить

Madina Djalilova

4

Уважаемое правительство, реально вы закроете на месяц практически все компании, а часть (тур бизнес, фитнес центры, стоматологии и т.д.) и на более длительный срок. А потом майские полмесяца. При этом зарплаты персоналу, который сидит дома и ничего не делает, обязываете платить полностью.
И взамен даёте какому-то мизерному количеству компаний какие-то крохи.
Может налоги на время отмените? Или часть затрат на персонал компенсируете? Или хотя бы майские и новогодние праздники в этом году отмените, а?

Ответить

Гарик Авакян

2

Много слов, но по факту ни какой реально помощи для собственников бизнеса...

Ответить

Александр Борцов

1

в офисе яндекса открыли шампанское

сколько не рекламируйся - покупателей больше не стало. так что правительственные деньги просто осядут у яндекса 

Ответить

Иван Циклобатонов

Александр
0

а если все кинутся рекламироваться, то просто цена клика возрастёт и бюджеты сольются с такой же скоростью.
в фейсбуке активизировались мошенники уже - и по 10 килобаксов от ВОЗ раздают, и Дуров рекомендует какую-то крипту покупать.
Электронные девяностые, не иначе!

Ответить

Илья Шишкунов

1

Это первоапрельская шутка? 

Ответить

Laugh Radiant

1

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

С Первым Апреля! 🎉🎊

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

Ответить

Kim Kim

0

а куда обращаться то за субсидиями и компенсациями?

Ответить

Иван Радзимич

Kim
1

Да, почему-то ни тут, ни на сайте мэрии нет ссылки на само постановление, хотя везде написано, что оно уже "принято". Что точно приняли - непонятно. :)

Ответить

Pavel Golubev

Kim
1

а вот это самый прекрасный вопрос. Обещать (анонсировать), не значит жениться.

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Vladislav S

0

Вот и пришло время Семён Семёновичу отплатить Тимати за его бургер за здоровье Собянина

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