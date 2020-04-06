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оказалась нейронной сетью
Компания планирует выпускать до 1 млн штук в неделю.
Apple разрабатывает защитные маски для медработников и еженедельно планирует выпускать до 1 млн штук, рассказал гендиректор компании Тим Кук на своей странице в Twitter.
Компания закупает материалы и производит маски в США и Китае и уже отгрузила первую партию в начале апреля 2020 года.
Также Apple уже обеспечила поставки более 20 млн медицинских масок по всему миру через свою цепочку поставок и работает с властями, чтобы проследить, что маски получают те, кто нуждается в них, отметил Кук.
Ждём обзор от Вилсакома. Мы услышим что это самая удобная маска в мире, и что ее материалы невероятно качественные и приятные)
Магия Эппл. С огромным кайфом отрываешь плёночку с упаковки, а там лежит маска сразу разложенная. Достаточно приложить к лицу, и тесёмочки как будто сами цепляются за уши. Айфон сразу обраружит новое устройство и предложит подключить. Айфон известит пользователя, когда нужно менять маску.
И обязательно скидка по промокоду должна быть
Интересно маски с Apple Id делают
конечно, рекламу на них будут размещать
Из статьи не ясно, они их продавать будут?
нет
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