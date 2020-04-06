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Татьяна Боброва
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Apple занялась разработкой и выпуском защитных масок для медработников Материал редакции

Компания планирует выпускать до 1 млн штук в неделю.

18 комментариев
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Apple разрабатывает защитные маски для медработников и еженедельно планирует выпускать до 1 млн штук, рассказал гендиректор компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

Компания закупает материалы и производит маски в США и Китае и уже отгрузила первую партию в начале апреля 2020 года.

Tim Cook @tim_cook
Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. https://t.co/3xRqNgMThX

Также Apple уже обеспечила поставки более 20 млн медицинских масок по всему миру через свою цепочку поставок и работает с властями, чтобы проследить, что маски получают те, кто нуждается в них, отметил Кук.

#apple #коронавирус #бизнеснакарантине #новость

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18 комментариев
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Полет Нормальный

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ЯжПрограммист

Полет
0

iMask Pro - lasts for 15 min longer for only $1199

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Artem Shevchenko

9

Ждём обзор от Вилсакома. Мы услышим что это самая удобная маска в мире, и что ее материалы невероятно качественные и приятные)

Ответить

new_comment

Artem
1

Магия Эппл. С огромным кайфом отрываешь плёночку с упаковки, а там лежит маска сразу разложенная. Достаточно приложить к лицу,  и тесёмочки как будто сами цепляются за уши. Айфон сразу обраружит новое устройство и предложит подключить. Айфон известит пользователя, когда нужно менять маску.

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Руслан Абрамов

Artem
0

И обязательно скидка по промокоду должна быть

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Yan Petrov

Руслан
1

Конкурс 

Ответить

Руслан Абрамов

Yan
0

+++

Ответить

Руслан Агишев

Artem
0

"Так она мне понравилась!"

Ответить

Bilguun Billy

6

Сколько стоит месячная подписка на маски?

Ответить

Filipp Dev

2

Пиздец комментарии деградируют

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Руслан Абрамов

0

Интересно маски с Apple Id делают

Ответить

Полет Нормальный

Руслан
2

конечно, рекламу на них будут размещать

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Artemy

Полет
0

А это идея для стартапа!

Ответить

Полет Нормальный

0

Из статьи не ясно, они их продавать будут?

Ответить

Akim Kasabulatov

Полет
0

нет

Ответить

Полет Нормальный

Akim
0

а за свой счет делают или госзаказ?

Ответить

Екатерина Реднекова

0

Ждем патент на инновационный дизайн.

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Антон Руденко

0

А в масках будет разъем для подзарядки айфона?)

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