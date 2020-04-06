Apple разрабатывает защитные маски для медработников и еженедельно планирует выпускать до 1 млн штук, рассказал гендиректор компании Тим Кук на своей странице в Twitter.

Компания закупает материалы и производит маски в США и Китае и уже отгрузила первую партию в начале апреля 2020 года.

Также Apple уже обеспечила поставки более 20 млн медицинских масок по всему миру через свою цепочку поставок и работает с властями, чтобы проследить, что маски получают те, кто нуждается в них, отметил Кук.