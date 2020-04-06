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Никита Евдокимов
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Опрос для арендодателей: как вы договариваетесь с арендаторами из-за пандемии и самоизоляции Материал редакции

Расскажите в комментариях.

66 комментариев
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​Фото eliseevphotopage

В конце марта власти Москвы приостановили работу заведений общепита, торговых центров, парикмахерских — почти всех организаций, кроме «инфраструктурных».

Сперва ограничения должны были действовать до 5 апреля, но позже их продлили до 1 мая, и похожие меры приняли власти других регионов (впрочем, кое-где их смягчили: например в Удмуртии).

Понятно, что в этой ситуации страдает бизнес: выручка упала, нужно где-то найти деньги, чтобы заплатить зарплаты и расплатиться по аренде. Об этом писали многие издания, включая vc.ru.

Сейчас мы хотим узнать — как себя чувствуют арендодатели?

  • Если вы сдаёте коммерческое помещение — расскажите в комментариях, о чём договорились с арендаторами? Будете ли снижать ставку или будете настаивать на «допандемическом» договоре?
  • Снизились ли ваши доходы из-за проблем арендаторов? Насколько ощутимо?
  • Какие ограничения или послабления есть в вашем регионе?

#опрос #бизнеснакарантине

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0
66 комментариев
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Denis

10

На данный момент готов предложить 2 варианта арендатору:
1. Отсрочка всей суммы. На неопределенный срок. Но с условием, что эту сумму рано или поздно придется вернуть (как вариант учесть сумму задолженности в арендной плате на следующий год). Понятно, что тут рискую, что арендатор вообще съедет и могу остаться без денег.
2. Оплата сейчас 30%. Остальное прощаю.

Пока на апрель, а там по ситуации. Но готов продлить  эти условия на ближайшие месяцы.

Ответить

Андрей Козлов

Denis
5

Ну, не знаю... Вариант с отсрочкой для своих арендаторов я обдумал и отбросил. Слишком велики риски, ИМХО. Со всех сторон причем. Двум предложил скидку с аренды на апрель 50%, одни согласились, вторые думают, но, скорее всего, согласятся. Третьим - продуктовому "у дома" - едва не поднял :о)

Ответить

Nikita Storozhuk

Андрей
1

Отсрочка только усугубляет.

Ответить

Denis

Андрей
0

Согласен. Подумал и решил не озвучивать вариант с отсрочкой, чтобы не было соблазна у арендатора. На данный момент все-таки важнее живые деньги прямо сейчас. Расходов у меня практически никаких: налога на имущество нет, на землю - копейки. Другое дело, что есть кредиты. Вот и есть задача, взять с арендаторов хоть что-то, на покрытие кредитов. Но думаю 50% даже не потянет. Арендатор занимает целиком этаж, и счет идет на сотни тысяч. Небольшим отделам, где аренда в пределах нескольких десятков тысяч рублей, может немного проще.

Ответить

Андрей Козлов

Denis
0

Да, я бы тоже исходил из текущих приоритетов - деньгов сейчас на платежи по кредитам. Ну, и заодно такой тест на вменяемость обеих сторон процесса - готовы помогать друг другу в тяжкую годину или не очень... Мне вот не надо платить по кредитам, но разговоры разговаривал со всеми - надо понимать, какие настроения, нет ли паники и т.д. и т.п.

Ответить

Артем Богданов

9

Боюсь, арендодатели - слегка не та аудитория, которая коментит в виси)

Ответить

Ризван Курбанов

7

Я занимаюсь посуточной арендой квартир и снимаю одну квартиру у одной хозяйки.
1 апреля я выплатил ей 9.000 руб за пол месяца. С надеждой что 5 числа все будет ОК.
Затем продлили до 15 дней, на что я офигел и принял решение сделать ей предложение:
- сдать ей обратно квартиру ей на 14 дней
Или же
- делить доходы от аренды пополам, не отдавая арендную плату конечно.

На что она ответила, я прекрасно понимаю ситуацию и считай что ты мне заплатил за месяц. Дальше посмотри как пойдут дела и мы разошлись.
На что я ей очень сильно благодарен.
У нас в Дагестане многие Арендатели понимают всю суть ситуации и ни хотят тем самым притеснять. Так что в мире есть добрые Арендадатели )))
Всем всего хорошего и терпения )))

Ответить

Pasha Kislova

2

Здесь всякая аудитория. Мне запроса на предоставление отсрочки или снижения ставки со стороны арендатора пока не поступало. Думаю буду готов снизить но не более чем на 3 мес. И не более чем на 20%

Ответить

Сергей Лапушкин

Pasha
8

Прикольно. У людей бизнес в жопе по минусам работают, а вы скидочку в 20%😂 вот из-за жадности арендодателей многие бизнесы и загнутся!

Ответить

Боря Бро

Сергей
12

Сдача в аренду - тоже бизнес, и по твоей логике, загнуться в первую очередь должны они?

Ответить

Denis Smirnov

Боря
0

Многие из них рантье. Примерно как жить на процент с депозита. Ни работников, ни денег вбуханных в рекламу, ни цепочек поставок с задолженностями. У арендодателей, если они не в кредитах минусов вообще нет. У арендателей, если не в кредите, то огромные минуса- аренды, зарплаты и прочее. Если в кредитах, то в полной жопе. 

Ответить

Денис Демидов

Denis
6

Вы так пишите о рантье, будто это какой-то закрытый клуб.
Вы тоже можете им стать, возьмите в ипотеку квартиру или офис и сдайте его в аренду со ставкой, которая меньше, чем депозит в банке, потом сделайте отсрочку своим арендаторам или скидку, затем расскажите тут о том, как вы себя чувствуете в новой роли.

Ответить

Denis Smirnov

Денис
1

Я же не пишу, что все рантье. Это понятие подразумевает жить на пассивные доходы со сдачи недвижимости. Взять в ипотеку недвижку и сдавать ее, уже несколько другая модель. Понятно, что никому не сладко. С ипотекой вообще банк собственник, и может тупо забрать недвижку и продать с аукциона, отдав копейки с вырученного. Как было в ипотечный кризис. 

Ответить

Денис Демидов

Denis
4

Вы просто так пишите, будто раньте это что-то такое плохое, чем можно и нужно в первую очередь жертвовать, забывая, что он может перестать быть раньте в РФ, тогда вы получите сокращение предложения и увеличение цены, как следствие.

Ответить

Denis Smirnov

Денис
0

 у этого слова негативный окрас в нашей стране, я не писал как о чем то негативном. Это термин и ситация. Те кто не в кредитах, те в худшем случае в нуле, бизнес при этом в минусах при любых раскладах. ФОТ зарплаты +налоги на зарплаты даже для небольших компаний может быть сотни тысяч в месяц. Погрязнуть в долгах это сильно хуже чем лишиться дохода. 

Ответить

Денис Демидов

Denis
0

Откуда вы знаете ситуацию, может раньте взял вредит на ремонт или модернизацию или еще на что. Выбросьте совковый мусор из своей головы, все участники экономики важны и все могут пострадать. А то так можно договориться о том, что торгаши рубль на рубле делают, у них подушка должна быть огромная. Компании на гос. подрядах в золоте купаются и т.д.
Вы банально повелись на старую как мир полит. технологию, разделяй и властвуй. Власть пытается скинуть свои расходы на арендодателей, как будто это жирные коты, годами копившие сверхприбыль.

Ответить

Denis Smirnov

Денис
0

в США арендодателям запретили выгонять арендателей если они не платят. Арендодателей, которые окажутся с кредитными сложностями освободят от платежей банкам. Банкам которые поимеют из-за этого проблемы окажут помощь. Это совковый мусор? Или какая то другая логика привела к такому раскладу?

Ответить

Денис Демидов

Denis
1

Какое отношение это имеет к РФ? Я звонил в свой банк, мне предложили отсрочку платежа на один месяц, но с уплатой процентов за него, все.
Совковый мусор, это считать, что кто-то хуже или лучше в экономике, что рантье хуже арендатора, поэтому за его счет государство может быть добрым.

Ответить

Denis Smirnov

Денис
0

Опять двадцать пять. совковый мусор, негативный окрас. Когда была фиговая ситуация со строительным сектором и недвижимостью, поддержки были там. Хотя чем они лучше или хуже?  Сейчас другая ситуация. И с другими секторами. Сейчас эти игроки в несоизмеримо в больших проблемах. И может запуститься порочный замкнутый круг. Вы там выше пишете про кредит на ремонт. Кредиты на ремонт берут бизнесы тоже. Добавьте ФОТ, дебиторские задолженности по поставкам и картина в сравнении будет более понятной. 

Ответить

Денис Демидов

Denis
0

Проснитесь вы наконец, никакой поддержки нет, але, как слышно на барже? Есть попытка скинуть все на бизнес. Поддержка есть в США, где одним можно за аренду временно не платить, другим кредиты.

Ответить

Denis Smirnov

Денис
0

При чем тут поддержка? Вы увидели совковый мусор.  Я вам объяснил логику поддержки арендаторов/арендодателей в капиталистической стране. У нас точно так же ситуация с карантином и то что скидывают все на бизнес только усугубляет ситуацию. 

Ответить

Денис Демидов

Denis
0

Самое главное, разговоры о аренде офисов, это попытка властей засрать мозги, так как их доля ничтожна.

Ответить

Екатерина

Denis
0

Это в США. В России арендный бизнес не включили в список пострадавших отраслей (постановление правительства))) Будем делать вид, что не пострадали и брать аренду.

Ответить

Denis Smirnov

Екатери…
0

У нас вообще в список пострадавших отраслей почти ничего не включили. 

Ответить

Денис Демидов

Сергей
2

Вот вам пример, у меня арендует офис одна фирма, в которой трудится 12 человек, их средняя ЗП вряд ли меньше 30 т.р., скорее всего 50 т.р. и выше, так как IT компания, 1C внедряют.
За аренду офиса в 87м2 они плятят мне 34 т.р. 
Даже если я сделаю им скидку 50%, то эти 16 т.р. на фоне их ФОТ под 500-700 т.р. (вместе с налогами) вряд ли им что-то дадут. Но если они правда что-то дадут, то есть смысл задуматься, а может они все равно скоро закроется, пусть съезжают, буду искать других.
Если вы хотите помощь бизнесу, то нужно государству напрямую работникам оплатить месяц простоя, а не пытаться на спичках экономить, коими является аренда помещения.

Ответить

kolyan

Pasha
0

Мне прислали сообщение арендодатели что на апрель скидка 50%. Пока думаем - соглашаться или нет.

Ответить

Denis

kolyan
1

А если не соглашаться, то какой вариант? Съезжать?

Ответить

Лора Маслова

Denis
0

предложить процент с оборота как минимум до конца года

Ответить

Vsevolod Kasatkin

4

В жилых помещениях отменили аренду, оставив только коммуналку. В коммерческих скинули аренду на 70%.

Ответить

Вадим Клюев

Vsevolod
0

мой арендатор как знал - выпросил себе к весне только половину суммы, но еще на треть ему пока сбавлять не планинрую - налоги на недвижимость и езщмлю мне ведь никто не отменял

Ответить

Maxim Sergeevich

2

Судя по тому, что уже слышал или читал, арендодатели в большинстве не понимают, что от текущей ситуации все пострадают. Раньше или позже. Если не проявят солидарность и не помогут сейчас арендаторам, для кого именно в нынешних условиях стала критичной плата за аренду, то когда начнется массовое закрытие/банкротства МСБ, их площади вообще никому не нужны будут. За исключением некоторых особо интересных локаций. Но и тем аппетиты придется снизить. Потому что тех, кто сможет стабильно платить на старых условиях, останется совсем немного. И диктовать условия уже будет арендатор

Ответить

Иван Борода

1

Одно помещение у муниципалов. Они закрылись 20 марта. с тех пор не платим до открытия здания.
Второе у частника платим полную т. к. танцевальную студию перевели на онлайн.
Предлагали коллегам бесплатно у нас поснимать видеоуроки - никто оказался не готов к такой форме обучения. 

Ответить

Иван Чикляев

1

А вариант аренды от оборота рассматривается? Понятно речь не про тех кто совсем закрылся, но про тех кто еще открыт, но продаж существенно меньше.

Ответить

Денис Подобулкин

1

Снимаю две квартиры под гостевые дома. Один арендодатель сделал скидку 50%, вторые уперлись, так как арендными деньгами оплачивают свои кредиты/аренду. Правда, если мы съедем, никого на эти деньги или даже на меньшие они уже не найдут. 

Ответить

Alex Tanchik

1

почитав комменты арендодателей сделал вывод - большинство не понимает, что наступил кризис хуже 2008 года и что скоро наступит время арендатора, которого еще придется поискать и заманить хорошими скидками

Ответить

Денис Демидов

0

Один арендатор обратился с вопросом, нет ли антикризисного предложения. Предложил ему из своей подушки оплатить 6 мес. и получить апрель бесплатно, чтобы я смог сэкономить на процентах по кредиту. Отказался, говорит, нет подушки.

Ответить

Denis Smirnov

Денис
1

А куда он дел подушку не спросили? Неужели выплатил отпускные всем уволенным по собственному желанию и выплаты по кредитам, задолженностям? А то может еще и сотрудников оставил с зарплатами. 

Ответить

Денис Демидов

Denis
1

Видимо туда же, куда и я, в 2014 -ом оставил. Я ему говорю, если мне банки или власти сделают какие-то послабления (а не просто отсрочки в виде мутных обещаний) то все раздам арендаторам в виде скидок, но ничего пока нет.

Ответить

Denis Smirnov

Денис
0

И что теперь? Съезжает? Новые уже нашлись? 

Ответить

Денис Демидов

Denis
0

Пока молчит. Если начнут съезжать, то переделаю в хостел для гастеров, их сейчас как раз запретили в жилых домах.
Снижать смысла не вижу, доходность и так ниже, чем у банковского депозита.

Ответить

Dennis Gerasimov

Денис
0

аааа, так у вас кредит за помещение? ну пздц, либо повезет и кого-то пересадите к себе, либо ... ((

Ответить

Денис Демидов

Dennis
0

Кредитов у меня полно от основного бизнеса, который упал.
Я про доходность банковского депозита, сейчас если продать здание и деньги положить в банк, то доход выше будет, существенно.

Ответить

Dennis Gerasimov

Денис
2

> сейчас если продать здание

невыгодно, покупатели посдувались все,
придется сливать за дешево

Ответить

Денис Демидов

Dennis
1

Тогда переделывать под хостел, сейчас многие иногородние не смогут оплачивать аренду квартир.

Ответить

Dennis Gerasimov

Денис
0

хостел легально счаз хрен откроешь, не потому что сложно, а потому что санэпидем развыепывается сильно

Хостел тоже не выход, т.к. затраты на переделку и закупку мебели

А что за здание? Может, запустить в нем бизнес "Мастерская"?

Поставить чуть станков простых (токарка, сверлилка, фрезерка), немного инстурмента ....
Пока народ сидит по домам, рано или поздно захотят что-то сделать по дому.
А обычно кроме дрели, отвертки и пассатиж ни у кого ничего дома нет ))

Имхо дешевле обойдется

Апдейт: хотя хостел всегда пригодится. одни обнищают и уедут, другие придут полные надежд ....

Ответить

Денис Демидов

Dennis
0

Все решаемо, в условиях падения экономики, хостел самое то, много людей начнут койку арендовать вместо квартиры.

Ответить

Dennis Gerasimov

Денис
0

наверное да, так и будет.

но. многие квартиросдатели  (забыл ка кони научно называются) также ставки за квартиру снизят. Я своим скину. Ибо далеко не факт, что найду замену за те же деньги )) А так как они меня устраивают, то теоретически скину на 70%

Но мне проще, на мне ипотека не висит за квартиры  

Вам удачи, без шуток. Придет в голову оригинальная мысль - поделюсь

Ответить

Денис Демидов

Dennis
1

Хостел все равно дешевле будет, в хостеле больше народу на 1 кв м влезет.

Ответить

Dennis Gerasimov

Денис
1

ну нет, самое эффективное на 1 кв.м. из легального - хостинг.
Стойка занимает 1 кв.м по площади, и (почти) не ограничена по высоте , так что штук 30 юнитов на кв.м разместить не вопрос

А серверные мощности имхо скоро всем понадобятся. Было б электричество )

Ответить

Денис Демидов

Dennis
0

Хостинг быстро к рукам приберут большие дяди, нам он не по зубам. Он через чур эффективен ))))

Ответить

Дмитрий Гужов

Dennis
0

Не раз задумывался о "мастерской", но вы слабо представляете во сколько обойдется одно рабочее место для токаря. Станок мало купить, нужно очень много оснастки и расходников. А у станка в руках у начинающего амортизация будет огого, тем более что токарник относится к тем станкам которые способы уничтожить сами себя на автоподаче. А еще инструктора, а то все "мастера" быстро останутся без пальцев.

Про фрезер даже начинать не хочу, там для самой простой работы кроме станка фигни еще на десятки тысяч надо накупить. Это у токарника набор резцов может сделать что угодно что влезет в станок, а патрон в который зажимается почти что угодно уже в комплекте. У фрезера нужны наборы фрез, наборы цанг (всех размеров), дорогущие тиски и прижимы для фиксации заготовки итд...

У меня есть гаражная мастерская с токарником фрезером по металлу и всякое такое.

Ответить

Dennis Gerasimov

Дмитрий
0

Ну это да. Кстати, насчет мастерской - заказы берете?

Ответить

Denis Smirnov

Денис
0

С точки зрения бизнеса звучит здраво. Какая никакая копейка будет. Но с карантинными мерами можно попасть.

Ответить

Denis Smirnov

Денис
0

Если легальный, то сейчас вроде это все регламентировали, нужно делать кучу бумаг, которые сейчас никто не будет делать, потомучто каникулы. Если нелегальный... То нелегальные тоже запрещены))) и вообще плохо представляю как сейчас что либо переделывать с этими каникулами. 

Ответить

Денис Демидов

Denis
0

Месяц погоды не сделает, все делается, нет никаких нерешаемых проблем.

Ответить

Grigory Kosov

0

Я своим арендаторам на апрель сделал скидку 30%, дальше будем смотреть по ситуации.

Ответить

Сергей Лапушкин

Grigory
1

А сколько издержки на аренду в месяц у вас?
Ну например аренда 200.000 в месяц.
Издержки:
- налог на недвижимость - 5000 руб за месяц
- коммерческая ипотека - 50.000 за месяц
- платеж в муниципальный орган за аренду - 10.000 руб за месяц.

Ну в таком духе. Если не сложно конечно.

Ответить

Александр Антипов

0

Вопросы банального характера. У всех одинаковая ситуация. Потеряли в тур бизнесе все и все, причем во всем мире. По поводу ответов я смотрю не все торопятся рассказать свою историю.

Ответить

Виктор Ильин

0

Тем кто ушел на самоизоляцию заморозили абонементы, кто продолжает работать сделали скидку 30% на апрель на офисы и на рабочие места. Дальше посмотрим. Коворкинг Communa Петербург.

Ответить

Aleksandr T

0

4 здания в СПб от 3000 до 18000м2. Скидка 30% на 2 месяца пока, дальше собственник смотреть будет.

Ответить

Михаил Калинин

0

Работаю помощником руководителя в компании, где большая часть помещений сдаётся. Все просто попросили снизить аренду, снизили до 30-50%, но хочу уточнить, что арендуют у нас сильные игроки, такие как банки, сеть автошкол, сеть Ресторанов и т.д. Полностью никому каникул не дали.

Ответить

Валерия Бартольд

0

Сдаю под продуктовый магазин. Скидок естественно никаких. Ожидаю, что в течении года могут быть сложные переговоры, т.к. рынок аренды может просесть(

Ответить

Yuri Ahmedov

0

Просьба квартирантов
"Думаю, ты уже знаешь новости по поводу продления долгого карантина 😔 Мы с Сашей тоже пострадали сейчас от этого финансово, хотели попросить в связи с карантином снизить оплату за квартиру, насколько это возможно"

Снизил на 50% с отсрочкой остальных 50% до лучших времен. Если ситуация будет ухудшаться, придется пересматривать. Убрать отсрочку или даже уменьшить сумму. Очередей снять квартиру не предвидится, а комуналку оплачивать надо.

Ответить

Дмитрий Покровский

0

Я арендую у департамента Москвы помещение. Дали только отсрочку. Уж они то точно ипотеку не платят - раз запрещают компании работать, так хоть и аренду бы отменили на это время. Нет, только отсрочка и всё...  

Ответить

РОМАН ПЯТКО

0

Считаю правильным разделить риски 50%х50% арендной (но не коммунальной) если это квартира или дом

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Economic Security

0

Платим всегда аренду сразу за 2 месяца в перед, за апрель и мая оплачено уже.

Считаю, что унижаться и выпрашивать скидку, стремно.

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