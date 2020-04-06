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Расскажите в комментариях.
В конце марта власти Москвы приостановили работу заведений общепита, торговых центров, парикмахерских — почти всех организаций, кроме «инфраструктурных».
Сперва ограничения должны были действовать до 5 апреля, но позже их продлили до 1 мая, и похожие меры приняли власти других регионов (впрочем, кое-где их смягчили: например в Удмуртии).
Понятно, что в этой ситуации страдает бизнес: выручка упала, нужно где-то найти деньги, чтобы заплатить зарплаты и расплатиться по аренде. Об этом писали многие издания, включая vc.ru.
Сейчас мы хотим узнать — как себя чувствуют арендодатели?
На данный момент готов предложить 2 варианта арендатору:
1. Отсрочка всей суммы. На неопределенный срок. Но с условием, что эту сумму рано или поздно придется вернуть (как вариант учесть сумму задолженности в арендной плате на следующий год). Понятно, что тут рискую, что арендатор вообще съедет и могу остаться без денег.
2. Оплата сейчас 30%. Остальное прощаю.
Пока на апрель, а там по ситуации. Но готов продлить эти условия на ближайшие месяцы.
Ну, не знаю... Вариант с отсрочкой для своих арендаторов я обдумал и отбросил. Слишком велики риски, ИМХО. Со всех сторон причем. Двум предложил скидку с аренды на апрель 50%, одни согласились, вторые думают, но, скорее всего, согласятся. Третьим - продуктовому "у дома" - едва не поднял :о)
Согласен. Подумал и решил не озвучивать вариант с отсрочкой, чтобы не было соблазна у арендатора. На данный момент все-таки важнее живые деньги прямо сейчас. Расходов у меня практически никаких: налога на имущество нет, на землю - копейки. Другое дело, что есть кредиты. Вот и есть задача, взять с арендаторов хоть что-то, на покрытие кредитов. Но думаю 50% даже не потянет. Арендатор занимает целиком этаж, и счет идет на сотни тысяч. Небольшим отделам, где аренда в пределах нескольких десятков тысяч рублей, может немного проще.
Да, я бы тоже исходил из текущих приоритетов - деньгов сейчас на платежи по кредитам. Ну, и заодно такой тест на вменяемость обеих сторон процесса - готовы помогать друг другу в тяжкую годину или не очень... Мне вот не надо платить по кредитам, но разговоры разговаривал со всеми - надо понимать, какие настроения, нет ли паники и т.д. и т.п.
Я занимаюсь посуточной арендой квартир и снимаю одну квартиру у одной хозяйки.
1 апреля я выплатил ей 9.000 руб за пол месяца. С надеждой что 5 числа все будет ОК.
Затем продлили до 15 дней, на что я офигел и принял решение сделать ей предложение:
- сдать ей обратно квартиру ей на 14 дней
Или же
- делить доходы от аренды пополам, не отдавая арендную плату конечно.
На что она ответила, я прекрасно понимаю ситуацию и считай что ты мне заплатил за месяц. Дальше посмотри как пойдут дела и мы разошлись.
На что я ей очень сильно благодарен.
У нас в Дагестане многие Арендатели понимают всю суть ситуации и ни хотят тем самым притеснять. Так что в мире есть добрые Арендадатели )))
Всем всего хорошего и терпения )))
Здесь всякая аудитория. Мне запроса на предоставление отсрочки или снижения ставки со стороны арендатора пока не поступало. Думаю буду готов снизить но не более чем на 3 мес. И не более чем на 20%
Прикольно. У людей бизнес в жопе по минусам работают, а вы скидочку в 20%😂 вот из-за жадности арендодателей многие бизнесы и загнутся!
Многие из них рантье. Примерно как жить на процент с депозита. Ни работников, ни денег вбуханных в рекламу, ни цепочек поставок с задолженностями. У арендодателей, если они не в кредитах минусов вообще нет. У арендателей, если не в кредите, то огромные минуса- аренды, зарплаты и прочее. Если в кредитах, то в полной жопе.
Вы так пишите о рантье, будто это какой-то закрытый клуб.
Вы тоже можете им стать, возьмите в ипотеку квартиру или офис и сдайте его в аренду со ставкой, которая меньше, чем депозит в банке, потом сделайте отсрочку своим арендаторам или скидку, затем расскажите тут о том, как вы себя чувствуете в новой роли.
Я же не пишу, что все рантье. Это понятие подразумевает жить на пассивные доходы со сдачи недвижимости. Взять в ипотеку недвижку и сдавать ее, уже несколько другая модель. Понятно, что никому не сладко. С ипотекой вообще банк собственник, и может тупо забрать недвижку и продать с аукциона, отдав копейки с вырученного. Как было в ипотечный кризис.
Вы просто так пишите, будто раньте это что-то такое плохое, чем можно и нужно в первую очередь жертвовать, забывая, что он может перестать быть раньте в РФ, тогда вы получите сокращение предложения и увеличение цены, как следствие.
у этого слова негативный окрас в нашей стране, я не писал как о чем то негативном. Это термин и ситация. Те кто не в кредитах, те в худшем случае в нуле, бизнес при этом в минусах при любых раскладах. ФОТ зарплаты +налоги на зарплаты даже для небольших компаний может быть сотни тысяч в месяц. Погрязнуть в долгах это сильно хуже чем лишиться дохода.
Откуда вы знаете ситуацию, может раньте взял вредит на ремонт или модернизацию или еще на что. Выбросьте совковый мусор из своей головы, все участники экономики важны и все могут пострадать. А то так можно договориться о том, что торгаши рубль на рубле делают, у них подушка должна быть огромная. Компании на гос. подрядах в золоте купаются и т.д.
Вы банально повелись на старую как мир полит. технологию, разделяй и властвуй. Власть пытается скинуть свои расходы на арендодателей, как будто это жирные коты, годами копившие сверхприбыль.
в США арендодателям запретили выгонять арендателей если они не платят. Арендодателей, которые окажутся с кредитными сложностями освободят от платежей банкам. Банкам которые поимеют из-за этого проблемы окажут помощь. Это совковый мусор? Или какая то другая логика привела к такому раскладу?
Какое отношение это имеет к РФ? Я звонил в свой банк, мне предложили отсрочку платежа на один месяц, но с уплатой процентов за него, все.
Совковый мусор, это считать, что кто-то хуже или лучше в экономике, что рантье хуже арендатора, поэтому за его счет государство может быть добрым.
Опять двадцать пять. совковый мусор, негативный окрас. Когда была фиговая ситуация со строительным сектором и недвижимостью, поддержки были там. Хотя чем они лучше или хуже? Сейчас другая ситуация. И с другими секторами. Сейчас эти игроки в несоизмеримо в больших проблемах. И может запуститься порочный замкнутый круг. Вы там выше пишете про кредит на ремонт. Кредиты на ремонт берут бизнесы тоже. Добавьте ФОТ, дебиторские задолженности по поставкам и картина в сравнении будет более понятной.
Проснитесь вы наконец, никакой поддержки нет, але, как слышно на барже? Есть попытка скинуть все на бизнес. Поддержка есть в США, где одним можно за аренду временно не платить, другим кредиты.
При чем тут поддержка? Вы увидели совковый мусор. Я вам объяснил логику поддержки арендаторов/арендодателей в капиталистической стране. У нас точно так же ситуация с карантином и то что скидывают все на бизнес только усугубляет ситуацию.
Самое главное, разговоры о аренде офисов, это попытка властей засрать мозги, так как их доля ничтожна.
У нас вообще в список пострадавших отраслей почти ничего не включили.
Вот вам пример, у меня арендует офис одна фирма, в которой трудится 12 человек, их средняя ЗП вряд ли меньше 30 т.р., скорее всего 50 т.р. и выше, так как IT компания, 1C внедряют.
За аренду офиса в 87м2 они плятят мне 34 т.р.
Даже если я сделаю им скидку 50%, то эти 16 т.р. на фоне их ФОТ под 500-700 т.р. (вместе с налогами) вряд ли им что-то дадут. Но если они правда что-то дадут, то есть смысл задуматься, а может они все равно скоро закроется, пусть съезжают, буду искать других.
Если вы хотите помощь бизнесу, то нужно государству напрямую работникам оплатить месяц простоя, а не пытаться на спичках экономить, коими является аренда помещения.
В жилых помещениях отменили аренду, оставив только коммуналку. В коммерческих скинули аренду на 70%.
мой арендатор как знал - выпросил себе к весне только половину суммы, но еще на треть ему пока сбавлять не планинрую - налоги на недвижимость и езщмлю мне ведь никто не отменял
Судя по тому, что уже слышал или читал, арендодатели в большинстве не понимают, что от текущей ситуации все пострадают. Раньше или позже. Если не проявят солидарность и не помогут сейчас арендаторам, для кого именно в нынешних условиях стала критичной плата за аренду, то когда начнется массовое закрытие/банкротства МСБ, их площади вообще никому не нужны будут. За исключением некоторых особо интересных локаций. Но и тем аппетиты придется снизить. Потому что тех, кто сможет стабильно платить на старых условиях, останется совсем немного. И диктовать условия уже будет арендатор
Одно помещение у муниципалов. Они закрылись 20 марта. с тех пор не платим до открытия здания.
Второе у частника платим полную т. к. танцевальную студию перевели на онлайн.
Предлагали коллегам бесплатно у нас поснимать видеоуроки - никто оказался не готов к такой форме обучения.
А вариант аренды от оборота рассматривается? Понятно речь не про тех кто совсем закрылся, но про тех кто еще открыт, но продаж существенно меньше.
Снимаю две квартиры под гостевые дома. Один арендодатель сделал скидку 50%, вторые уперлись, так как арендными деньгами оплачивают свои кредиты/аренду. Правда, если мы съедем, никого на эти деньги или даже на меньшие они уже не найдут.
почитав комменты арендодателей сделал вывод - большинство не понимает, что наступил кризис хуже 2008 года и что скоро наступит время арендатора, которого еще придется поискать и заманить хорошими скидками
Один арендатор обратился с вопросом, нет ли антикризисного предложения. Предложил ему из своей подушки оплатить 6 мес. и получить апрель бесплатно, чтобы я смог сэкономить на процентах по кредиту. Отказался, говорит, нет подушки.
А куда он дел подушку не спросили? Неужели выплатил отпускные всем уволенным по собственному желанию и выплаты по кредитам, задолженностям? А то может еще и сотрудников оставил с зарплатами.
Видимо туда же, куда и я, в 2014 -ом оставил. Я ему говорю, если мне банки или власти сделают какие-то послабления (а не просто отсрочки в виде мутных обещаний) то все раздам арендаторам в виде скидок, но ничего пока нет.
И что теперь? Съезжает? Новые уже нашлись?
Пока молчит. Если начнут съезжать, то переделаю в хостел для гастеров, их сейчас как раз запретили в жилых домах.
Снижать смысла не вижу, доходность и так ниже, чем у банковского депозита.
аааа, так у вас кредит за помещение? ну пздц, либо повезет и кого-то пересадите к себе, либо ... ((
Кредитов у меня полно от основного бизнеса, который упал.
Я про доходность банковского депозита, сейчас если продать здание и деньги положить в банк, то доход выше будет, существенно.
> сейчас если продать здание
невыгодно, покупатели посдувались все,
придется сливать за дешево
Тогда переделывать под хостел, сейчас многие иногородние не смогут оплачивать аренду квартир.
хостел легально счаз хрен откроешь, не потому что сложно, а потому что санэпидем развыепывается сильно
Хостел тоже не выход, т.к. затраты на переделку и закупку мебели
А что за здание? Может, запустить в нем бизнес "Мастерская"?
Поставить чуть станков простых (токарка, сверлилка, фрезерка), немного инстурмента ....
Пока народ сидит по домам, рано или поздно захотят что-то сделать по дому.
А обычно кроме дрели, отвертки и пассатиж ни у кого ничего дома нет ))
Имхо дешевле обойдется
Апдейт: хотя хостел всегда пригодится. одни обнищают и уедут, другие придут полные надежд ....
Все решаемо, в условиях падения экономики, хостел самое то, много людей начнут койку арендовать вместо квартиры.
наверное да, так и будет.
но. многие квартиросдатели (забыл ка кони научно называются) также ставки за квартиру снизят. Я своим скину. Ибо далеко не факт, что найду замену за те же деньги )) А так как они меня устраивают, то теоретически скину на 70%
Но мне проще, на мне ипотека не висит за квартиры
Вам удачи, без шуток. Придет в голову оригинальная мысль - поделюсь
Хостел все равно дешевле будет, в хостеле больше народу на 1 кв м влезет.
ну нет, самое эффективное на 1 кв.м. из легального - хостинг.
Стойка занимает 1 кв.м по площади, и (почти) не ограничена по высоте , так что штук 30 юнитов на кв.м разместить не вопрос
А серверные мощности имхо скоро всем понадобятся. Было б электричество )
Хостинг быстро к рукам приберут большие дяди, нам он не по зубам. Он через чур эффективен ))))
Не раз задумывался о "мастерской", но вы слабо представляете во сколько обойдется одно рабочее место для токаря. Станок мало купить, нужно очень много оснастки и расходников. А у станка в руках у начинающего амортизация будет огого, тем более что токарник относится к тем станкам которые способы уничтожить сами себя на автоподаче. А еще инструктора, а то все "мастера" быстро останутся без пальцев.
Про фрезер даже начинать не хочу, там для самой простой работы кроме станка фигни еще на десятки тысяч надо накупить. Это у токарника набор резцов может сделать что угодно что влезет в станок, а патрон в который зажимается почти что угодно уже в комплекте. У фрезера нужны наборы фрез, наборы цанг (всех размеров), дорогущие тиски и прижимы для фиксации заготовки итд...
У меня есть гаражная мастерская с токарником фрезером по металлу и всякое такое.
С точки зрения бизнеса звучит здраво. Какая никакая копейка будет. Но с карантинными мерами можно попасть.
Если легальный, то сейчас вроде это все регламентировали, нужно делать кучу бумаг, которые сейчас никто не будет делать, потомучто каникулы. Если нелегальный... То нелегальные тоже запрещены))) и вообще плохо представляю как сейчас что либо переделывать с этими каникулами.
Месяц погоды не сделает, все делается, нет никаких нерешаемых проблем.
Я своим арендаторам на апрель сделал скидку 30%, дальше будем смотреть по ситуации.
А сколько издержки на аренду в месяц у вас?
Ну например аренда 200.000 в месяц.
Издержки:
- налог на недвижимость - 5000 руб за месяц
- коммерческая ипотека - 50.000 за месяц
- платеж в муниципальный орган за аренду - 10.000 руб за месяц.
Ну в таком духе. Если не сложно конечно.
Вопросы банального характера. У всех одинаковая ситуация. Потеряли в тур бизнесе все и все, причем во всем мире. По поводу ответов я смотрю не все торопятся рассказать свою историю.
Тем кто ушел на самоизоляцию заморозили абонементы, кто продолжает работать сделали скидку 30% на апрель на офисы и на рабочие места. Дальше посмотрим. Коворкинг Communa Петербург.
4 здания в СПб от 3000 до 18000м2. Скидка 30% на 2 месяца пока, дальше собственник смотреть будет.
Работаю помощником руководителя в компании, где большая часть помещений сдаётся. Все просто попросили снизить аренду, снизили до 30-50%, но хочу уточнить, что арендуют у нас сильные игроки, такие как банки, сеть автошкол, сеть Ресторанов и т.д. Полностью никому каникул не дали.
Сдаю под продуктовый магазин. Скидок естественно никаких. Ожидаю, что в течении года могут быть сложные переговоры, т.к. рынок аренды может просесть(
Просьба квартирантов
"Думаю, ты уже знаешь новости по поводу продления долгого карантина 😔 Мы с Сашей тоже пострадали сейчас от этого финансово, хотели попросить в связи с карантином снизить оплату за квартиру, насколько это возможно"
Снизил на 50% с отсрочкой остальных 50% до лучших времен. Если ситуация будет ухудшаться, придется пересматривать. Убрать отсрочку или даже уменьшить сумму. Очередей снять квартиру не предвидится, а комуналку оплачивать надо.
Я арендую у департамента Москвы помещение. Дали только отсрочку. Уж они то точно ипотеку не платят - раз запрещают компании работать, так хоть и аренду бы отменили на это время. Нет, только отсрочка и всё...
Считаю правильным разделить риски 50%х50% арендной (но не коммунальной) если это квартира или дом
Платим всегда аренду сразу за 2 месяца в перед, за апрель и мая оплачено уже.
Считаю, что унижаться и выпрашивать скидку, стремно.
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