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В конце марта власти Москвы приостановили работу заведений общепита, торговых центров, парикмахерских — почти всех организаций, кроме «инфраструктурных».

Сперва ограничения должны были действовать до 5 апреля, но позже их продлили до 1 мая, и похожие меры приняли власти других регионов (впрочем, кое-где их смягчили: например в Удмуртии).

Понятно, что в этой ситуации страдает бизнес: выручка упала, нужно где-то найти деньги, чтобы заплатить зарплаты и расплатиться по аренде. Об этом писали многие издания, включая vc.ru.

Сейчас мы хотим узнать — как себя чувствуют арендодатели?