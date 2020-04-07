Поддержка требуется компаниям из всех сфер экономики, а не отдельных отраслей, утверждают авторы письма.

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Опора России» и «Деловая Россия» направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой признать бизнес во всех сферах экономики пострадавшим от пандемии Covid-19 и оказать ему поддержку. Соответствующее обращение опубликовано на сайте «Опоры России».

В частности, авторы письма предлагают:

На время вынужденного простоя освободить ИП без наёмных работников от фиксированных взносов и начать выплачивать ежемесячное пособие на уровне не ниже МРОТ.

Распространить с 1 мая 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых на все регионы, установив размер налога 1%.

Освободить компании от уплаты налогов и субсидировать платежи за аренду, лизинг и по кредитам.

До 30 апреля 2020 года субсидировать оплату 2/3 от среднемесячного заработка для компаний, вынужденно приостановивших работу. Сроки могут быть продлены в случае продления «нерабочих» дней.

Компании, которые продолжают работать, необходимо поддержать с помощью стимулирования спроса, в том числе через ускоренное размещение госзаказа и обеспечение доступа к внешнему финансированию.



Временно сократить сроки предупреждения работников о предстоящем увольнении и периода выплат работодателем средней заработной платы сотрудникам в случае, если они не трудоустроились.



«Заморозить» или снизить материальные риски работодателя от действия статей Уголовного и Трудового кодексов России, регулирующих ответственность за нарушение трудового законодательства при увольнении персонала и невыплате зарплаты.



Вернуть до 30% средств, уплаченных предприятиями в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев.



Все меры поддержки государства необходимо принимать минимум на полгода, считают авторы обращения.

6 апреля 2020 года Михаил Мишустин утвердил список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19. В него вошли в том числе авиа- и автоперевозки, компании из сфер культуры и развлечений, гостиничный и туристический бизнес, общепит, компании сферы бытовых услуг, например, салоны красоты и химчистки.