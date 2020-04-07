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Татьяна Боброва
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Крупные объединения предпринимателей России попросили у властей субсидии на аренду и право на увольнения Материал редакции

Поддержка требуется компаниям из всех сфер экономики, а не отдельных отраслей, утверждают авторы письма.

25 комментариев
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Опора России» и «Деловая Россия» направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой признать бизнес во всех сферах экономики пострадавшим от пандемии Covid-19 и оказать ему поддержку. Соответствующее обращение опубликовано на сайте «Опоры России».

В частности, авторы письма предлагают:

  • На время вынужденного простоя освободить ИП без наёмных работников от фиксированных взносов и начать выплачивать ежемесячное пособие на уровне не ниже МРОТ.
  • Распространить с 1 мая 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых на все регионы, установив размер налога 1%.
  • Освободить компании от уплаты налогов и субсидировать платежи за аренду, лизинг и по кредитам.
  • До 30 апреля 2020 года субсидировать оплату 2/3 от среднемесячного заработка для компаний, вынужденно приостановивших работу. Сроки могут быть продлены в случае продления «нерабочих» дней.
  • Компании, которые продолжают работать, необходимо поддержать с помощью стимулирования спроса, в том числе через ускоренное размещение госзаказа и обеспечение доступа к внешнему финансированию.
  • Временно сократить сроки предупреждения работников о предстоящем увольнении и периода выплат работодателем средней заработной платы сотрудникам в случае, если они не трудоустроились.
  • «Заморозить» или снизить материальные риски работодателя от действия статей Уголовного и Трудового кодексов России, регулирующих ответственность за нарушение трудового законодательства при увольнении персонала и невыплате зарплаты.
  • Вернуть до 30% средств, уплаченных предприятиями в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев.

Все меры поддержки государства необходимо принимать минимум на полгода, считают авторы обращения.

6 апреля 2020 года Михаил Мишустин утвердил список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19. В него вошли в том числе авиа- и автоперевозки, компании из сфер культуры и развлечений, гостиничный и туристический бизнес, общепит, компании сферы бытовых услуг, например, салоны красоты и химчистки.

Эти предприятия смогут рассчитывать на госпомощь — например, отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов, мораторий на банкротство или «беспроцентные» кредиты на зарплаты.

Отсрочки по налогам, мораторий на банкротство…
Для микропредприятий — отсрочка по страховым взносам за март-май 2020 года на шесть месяцев, за…
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#новость #бизнеснакарантине #опорароссии #коронавирус

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25 комментариев
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Вася Пражкин

11

Я даже знаю, в каком направлении Мишустин их отправит.

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Valera Rybakoff

Вася
4

Через 2 месяца карантина - люди сами пошлют государство куда подальше.

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Иван Яковлев

Valera
2

Карантина нет. Есть "самоизоляция", когда люди добровольно (!!!) изолируют сами себя от общества.

И есть ещё штрафы за нарушение самоизоляции. Потому что при карантине и ЧС государство платит, а при самоизоляции со штрафами государство зарабатывает.

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Иван Вундермахер

6
Ответить

Антон Курочкин

6

Серьезно? Ещё есть люди, которые не поняли, что всех послали нахуй и все, game over?

Ответить

Ксения Мурашова-Елисеева

5

Пусть пишут... молодцы...
а то потом скажут: а вы не просили...

Ответить

Алекс Никифоров

4

Большая часть мер здравая, но за
Временно сократить сроки предупреждения работников о предстоящем увольнении и периода выплат работодателем средней заработной платы сотрудникам в случае, если они не трудоустроились.

нужно расстреливать.

Как прибыль предприятию своим трудом приносить за часто весьма скромную зарплату - а не за акции или долю в прибыли - так всегда за. А поддержать своих сотрудников в трудное время - сразу сказать им "давайдосвидания".

Ну и все знают. как обычно проходят увольнения в России по "собственному желанию".

Ответить

Roman Trifonov

Алекс
0

Власть на такое никогда не пойдет, ибо тогда ее рейтинг в глазах электората упадет еще ниже. Хотя, казалось бы, куда еще ниже. 

Ответить

Алекс Никифоров

Roman
0

Власть всегда отмажется, свалит на предпринимателей и пообещает все исправить - при выборе нужного президента.

Ответить

Роза Булгакова

1

А мне не понятно, на каком основании президент вообще может обязать бизнес не увольнять? Какие есть полномочия?? Грозят проверками и прокуратурой? Тогда какие меры и опять же на каком основании? Путин так сказал? Указ Путина? Извините, но у него нет оснований и у нас давно не рабство, а он не царь!
Хотелось бы в это верить...

Ответить

Вася Пражкин

Роза
2

у нас давно не рабство, а он не царь!

Ага, а еще у нас есть выборы и социально-направленное государство(как в конституции написано).

Ответить

Григорий Догонин

Роза
1

ТК РФ, по закону нужно сокращать с выплатой всех благ или увольнять по соглашению сторон/по собственному

Ответить

nick smirnoff

Григорий
0

по сокращению штатов

Ответить

Astor

Роза
0

А на каком основании тогда должны бизнесу отменить налоги и аренду?

Ответить

Антон

1

Банки начали самолётами Золотов в Лондон вывозить, а потом будут просит налоговую помощь и помочь деньгами. Вот это я понимаю патриотизм и забота о людях.

Ответить

Выпил ли mojo?

Антон
0

Какая проблема в продаже золота?

Ответить

nick smirnoff

Выпил
3

Золотов. Это фамилия.

Ответить

Андрей Колодов

1

Письмо хорошее, только никто им помогать не будет.

Ответить

nick smirnoff

0

Не просить надо было, а требовать.
И не право на увольнения, а ОТМЕНУ ЭТОГО ДОЛБАНОГО КАРАНТИНА!

Ответить

Black Jack

0

В чем тогда смысл законов, если каждый просит для себя официально отменить исполнение?

Ответить

Вася Пражкин

0

.

Ответить

Роза Булгакова

Вася
0

Ваша ирония понятна, но не быть ведь стадом. Чем дальше, тем хуже. Прецедент создан - завтра всех к камню...

Ответить

chachalava

0

Думаю, вот нормальные чуваки собрались, требуют поддержки. А потом смотрю - известная организация Опора России там присосалась. Нет, уважаемый Мишустин, этих не жалко

Ответить

Ксения Мурашова-Елисеева

chachalava
0

Так, получается, ЭТИМ И РАЗРЕШАТ ТАКОЕ ПРОВОРАЧИВАТЬ!

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Антон

0

Зато президент из дупла приказы раздает которые всем уже на него насрать.

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