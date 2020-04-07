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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Поддержка требуется компаниям из всех сфер экономики, а не отдельных отраслей, утверждают авторы письма.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Опора России» и «Деловая Россия» направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой признать бизнес во всех сферах экономики пострадавшим от пандемии Covid-19 и оказать ему поддержку. Соответствующее обращение опубликовано на сайте «Опоры России».
В частности, авторы письма предлагают:
Все меры поддержки государства необходимо принимать минимум на полгода, считают авторы обращения.
6 апреля 2020 года Михаил Мишустин утвердил список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19. В него вошли в том числе авиа- и автоперевозки, компании из сфер культуры и развлечений, гостиничный и туристический бизнес, общепит, компании сферы бытовых услуг, например, салоны красоты и химчистки.
Эти предприятия смогут рассчитывать на госпомощь — например, отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов, мораторий на банкротство или «беспроцентные» кредиты на зарплаты.
Я даже знаю, в каком направлении Мишустин их отправит.
Через 2 месяца карантина - люди сами пошлют государство куда подальше.
Карантина нет. Есть "самоизоляция", когда люди добровольно (!!!) изолируют сами себя от общества.
И есть ещё штрафы за нарушение самоизоляции. Потому что при карантине и ЧС государство платит, а при самоизоляции со штрафами государство зарабатывает.
Серьезно? Ещё есть люди, которые не поняли, что всех послали нахуй и все, game over?
Большая часть мер здравая, но за
Временно сократить сроки предупреждения работников о предстоящем увольнении и периода выплат работодателем средней заработной платы сотрудникам в случае, если они не трудоустроились.
нужно расстреливать.
Как прибыль предприятию своим трудом приносить за часто весьма скромную зарплату - а не за акции или долю в прибыли - так всегда за. А поддержать своих сотрудников в трудное время - сразу сказать им "давайдосвидания".
Ну и все знают. как обычно проходят увольнения в России по "собственному желанию".
Власть на такое никогда не пойдет, ибо тогда ее рейтинг в глазах электората упадет еще ниже. Хотя, казалось бы, куда еще ниже.
Власть всегда отмажется, свалит на предпринимателей и пообещает все исправить - при выборе нужного президента.
А мне не понятно, на каком основании президент вообще может обязать бизнес не увольнять? Какие есть полномочия?? Грозят проверками и прокуратурой? Тогда какие меры и опять же на каком основании? Путин так сказал? Указ Путина? Извините, но у него нет оснований и у нас давно не рабство, а он не царь!
Хотелось бы в это верить...
у нас давно не рабство, а он не царь!
Ага, а еще у нас есть выборы и социально-направленное государство(как в конституции написано).
ТК РФ, по закону нужно сокращать с выплатой всех благ или увольнять по соглашению сторон/по собственному
Банки начали самолётами Золотов в Лондон вывозить, а потом будут просит налоговую помощь и помочь деньгами. Вот это я понимаю патриотизм и забота о людях.
Какая проблема в продаже золота?
Не просить надо было, а требовать.
И не право на увольнения, а ОТМЕНУ ЭТОГО ДОЛБАНОГО КАРАНТИНА!
В чем тогда смысл законов, если каждый просит для себя официально отменить исполнение?
.
Ваша ирония понятна, но не быть ведь стадом. Чем дальше, тем хуже. Прецедент создан - завтра всех к камню...
Думаю, вот нормальные чуваки собрались, требуют поддержки. А потом смотрю - известная организация Опора России там присосалась. Нет, уважаемый Мишустин, этих не жалко
Так, получается, ЭТИМ И РАЗРЕШАТ ТАКОЕ ПРОВОРАЧИВАТЬ!
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