{"id":14293,"url":"\/distributions\/14293\/click?bit=1&hash=05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","title":"\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0438 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}
Офлайн
Полина Лааксо

Умер «первопроходец в разработке мини-компьютеров» Гордон Белл Статьи редакции

Ему было 89 лет.

  • Причиной стала пневмония, рассказало NYT со ссылкой на заявление семьи инженера. Коллеги и журналисты называли его «гигантом компьютерной индустрии», «первопроходцем в разработке мини-компьютеров» и «Фрэнком Ллойдом Райтом от мира компьютеров».
  • Сам Белл объяснял свой подход к работе так: «При разработке технологий главное — вовремя понять, когда важно не упустить момент, когда нужно настоять на переменах, а затем — когда лучше оставить отжившую своё технологию в покое».
Гордон Белл. Источник: Getty Images
  • Белл родился в США в 1934 году. Большую часть второго класса школы провёл дома из-за проблем с сердцем. Запертый в четырёх стенах, он возился с проводными схемами, выпиливал пазлы лобзиком и проводил химические опыты.
  • Как поправился, помогал отцу в мастерской, где обучался ремонтировать электрооборудование, и уже к 12 годам сам устанавливал посудомоечные машины, чинил моторы, разбирал и собирал «механические устройства».
  • В 1957 году Белл выпустился из Массачусетского технологического университета (MIT) со степенью магистра в области электротехники. Позже получил стипендию на обучение в Австралии, где также вёл авторский курс проектирования вычислительных машин.
  • По возвращении в США пошёл в MIT за степенью доктора философии, но понял, что практика интереснее исследований, поэтому отчислился и устроился инженером на работу в компьютерную фирму Digital Equipment Corporation. Она, в отличие от компаний вроде IBM, стремилась выпустить более компактные и производительные устройства, которые стоили бы гораздо меньше.
  • Именно разработки Белла — «технологического провидца» — в итоге и поспособствовали развитию индустрии мини-компьютеров в 1960-х, пишет NYT. Триумфа компания добилась в 1965 году, когда выпустила коммерческую 12-битную мини-ЭВМ PDP-8 за $18 тысяч. Устройство считалось первым успешным мини-компьютером на рынке.
  • Там же инженер возглавил группу проектирования «принципиально новой компьютерной архитектуры» VAX. Устройство VAX-780 принесло компании много продаж и позволило ей стать вторым крупнейшим производителем компьютеров в мире.
Белл в 2003 году. Источник: NYT
  • В 1983 году Белл уволился и основал собственную компанию — Encore Computer, одного из первых разработчиков на рынке параллельных вычислений.
  • В 1986 году присоединился к Национальному научному фонду в США и возглавил группу, занимавшуюся развитием сетей суперкомпьютеров. Её усилия позволили создать «раннюю версию интернета», названную тогда Национальной научно-образовательной сетью, пишет NYT.
  • В 1987 году Белл при участии Ассоциации вычислительной техники (ACM; существует с 1947 года) учредил ежегодную премию Gordon Bell Prize за выдающиеся достижения в высокопроизводительных вычислениях. Позже занялся «ангельскими» инвестициями в Кремниевой долине.
  • В 1990-х помог Microsoft организовать исследовательскую группу и сам к ней присоединился как старший исследователь. Помимо прочего, Белл занимался проектом MyLifeBits — экспериментом по «логгированию» жизни. К 2013 году он собрал облачную коллекцию из более 150 тысяч фотографий, 750 тысяч оцифрованных страниц текста и 20 тысяч сообщений электронной почты.
Белл на обложке выпуска журнала Fast Company, в котором он рассказывал об эксперименте в Microsoft. Источник: Gizmodo

#новости

40 показов
185 открытий
0
3 комментария
Вадим Д.

Есть люди, меняющие жизнь большинства людей, скорость и облик прогресса.

Ответить
Развернуть ветку
Вайр

Светлая память... у вас в статье "за степенью доктора философии".. PhD это как доктор наук по-русски. Он же не философ), у него ученая степень. https://ru.wikipedia.org/wiki/Доктор_философии

Доктор философии
Доктор философии (лат. Philosophiæ Doctor, Ph.D., PhD, произносится [пи-эйч-ди]) — учёная степень…
ru.wikipedia.org
Ответить
Развернуть ветку
Василий Орлов

Прожил до 89 с хорошим результатом.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
0 комментариев
Раскрывать всегда