Умер «первопроходец в разработке мини-компьютеров» Гордон Белл Статьи редакции
Ему было 89 лет.
- Причиной стала пневмония, рассказало NYT со ссылкой на заявление семьи инженера. Коллеги и журналисты называли его «гигантом компьютерной индустрии», «первопроходцем в разработке мини-компьютеров» и «Фрэнком Ллойдом Райтом от мира компьютеров».
- Сам Белл объяснял свой подход к работе так: «При разработке технологий главное — вовремя понять, когда важно не упустить момент, когда нужно настоять на переменах, а затем — когда лучше оставить отжившую своё технологию в покое».
- Белл родился в США в 1934 году. Большую часть второго класса школы провёл дома из-за проблем с сердцем. Запертый в четырёх стенах, он возился с проводными схемами, выпиливал пазлы лобзиком и проводил химические опыты.
- Как поправился, помогал отцу в мастерской, где обучался ремонтировать электрооборудование, и уже к 12 годам сам устанавливал посудомоечные машины, чинил моторы, разбирал и собирал «механические устройства».
- В 1957 году Белл выпустился из Массачусетского технологического университета (MIT) со степенью магистра в области электротехники. Позже получил стипендию на обучение в Австралии, где также вёл авторский курс проектирования вычислительных машин.
- По возвращении в США пошёл в MIT за степенью доктора философии, но понял, что практика интереснее исследований, поэтому отчислился и устроился инженером на работу в компьютерную фирму Digital Equipment Corporation. Она, в отличие от компаний вроде IBM, стремилась выпустить более компактные и производительные устройства, которые стоили бы гораздо меньше.
- Именно разработки Белла — «технологического провидца» — в итоге и поспособствовали развитию индустрии мини-компьютеров в 1960-х, пишет NYT. Триумфа компания добилась в 1965 году, когда выпустила коммерческую 12-битную мини-ЭВМ PDP-8 за $18 тысяч. Устройство считалось первым успешным мини-компьютером на рынке.
- Там же инженер возглавил группу проектирования «принципиально новой компьютерной архитектуры» VAX. Устройство VAX-780 принесло компании много продаж и позволило ей стать вторым крупнейшим производителем компьютеров в мире.
- В 1983 году Белл уволился и основал собственную компанию — Encore Computer, одного из первых разработчиков на рынке параллельных вычислений.
- В 1986 году присоединился к Национальному научному фонду в США и возглавил группу, занимавшуюся развитием сетей суперкомпьютеров. Её усилия позволили создать «раннюю версию интернета», названную тогда Национальной научно-образовательной сетью, пишет NYT.
- В 1987 году Белл при участии Ассоциации вычислительной техники (ACM; существует с 1947 года) учредил ежегодную премию Gordon Bell Prize за выдающиеся достижения в высокопроизводительных вычислениях. Позже занялся «ангельскими» инвестициями в Кремниевой долине.
- В 1990-х помог Microsoft организовать исследовательскую группу и сам к ней присоединился как старший исследователь. Помимо прочего, Белл занимался проектом MyLifeBits — экспериментом по «логгированию» жизни. К 2013 году он собрал облачную коллекцию из более 150 тысяч фотографий, 750 тысяч оцифрованных страниц текста и 20 тысяч сообщений электронной почты.
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Светлая память... у вас в статье "за степенью доктора философии".. PhD это как доктор наук по-русски. Он же не философ), у него ученая степень. https://ru.wikipedia.org/wiki/Доктор_философии
Прожил до 89 с хорошим результатом.