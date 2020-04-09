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Татьяна Боброва
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Franshiza.ru: спрос на медицинские франшизы в России вырос на 10% в марте 2020 года Материал редакции

В частности, предпринимателей интересуют франшизы аптек — в марте президент подписал указ об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами.

  • В марте 2020 года спрос на медицинские франшизы (аптеки, частные клиники и лаборатории) вырос до 10% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование специализированного сайта Franshiza.ru. Спрос на франчайзинговые программы в сегменте аптек увеличился до 6%.
  • Гендиректор сети «Советская аптека» Алексей Чеченков рассказал, что за последние две недели продажи франшизы выросли втрое. По собственным данным, сейчас у сети 330 точек в 72 регионах России. Совладелец Eapteka Антон Буздалин отмечает, что запросы на франшизу с марта выросли примерно в три раза. Он связывает это в том числе с указом президента о доставке лекарств.
  • Издание отмечает, что аптечными франшизами интересуются, в частности, собственники помещений или предприниматели с долгосрочными контрактами на аренду. Например, управлявшие до этого кофейнями или бутиками, указывает Алексей Чеченков.
  • В конце марта 2020 года российские аптеки отчитались о росте объёмов продаж до 50% на фоне пандемии Covid-19. Аптеки также одни из немногих, кто может продолжить работу на время «карантина», действующего в стране до 30 апреля.
  • 17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами, а 1 апреля Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении.

#новость #аптеки #франшиза

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Всем привет, меня зовут Вика Лаврухина, более 6 лет я работаю в fashion-индустрии. Последний год я работала продакт-менеджером в образовательном проекте Fashion Factory School (школа для предпринимателей в сфере моды).
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4 комментария
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Андрей Фадеев

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Не удивительно. Господа эксперты, какая из медфраншиз сейчас самая лучшая? 

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Алексей Логачев

Андрей
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АптекаЛайк

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Yaroslav Shulga

Андрей
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Вы про мед или именно про фарм?

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Юрий Богомолов

Андрей
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советская аптека - https://businessmens.ru/franchise/horoshaya-apteka?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=b331

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