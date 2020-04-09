В частности, предпринимателей интересуют франшизы аптек — в марте президент подписал указ об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами.
- В марте 2020 года спрос на медицинские франшизы (аптеки, частные клиники и лаборатории) вырос до 10% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование специализированного сайта Franshiza.ru. Спрос на франчайзинговые программы в сегменте аптек увеличился до 6%.
- Гендиректор сети «Советская аптека» Алексей Чеченков рассказал, что за последние две недели продажи франшизы выросли втрое. По собственным данным, сейчас у сети 330 точек в 72 регионах России. Совладелец Eapteka Антон Буздалин отмечает, что запросы на франшизу с марта выросли примерно в три раза. Он связывает это в том числе с указом президента о доставке лекарств.
- Издание отмечает, что аптечными франшизами интересуются, в частности, собственники помещений или предприниматели с долгосрочными контрактами на аренду. Например, управлявшие до этого кофейнями или бутиками, указывает Алексей Чеченков.
- В конце марта 2020 года российские аптеки отчитались о росте объёмов продаж до 50% на фоне пандемии Covid-19. Аптеки также одни из немногих, кто может продолжить работу на время «карантина», действующего в стране до 30 апреля.
- 17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами, а 1 апреля Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении.
{
"author_name": "Татьяна Боброва",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0444\u0440\u0430\u043d\u0448\u0438\u0437\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043f\u0442\u0435\u043a\u0438"],
"comments": 4,
"likes": 1,
"favorites": 3,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "offline",
"id": 118953,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 09 Apr 2020 11:26:34 +0300",
"is_special": false }
Андрей Фадеев
Не удивительно. Господа эксперты, какая из медфраншиз сейчас самая лучшая?
Алексей ЛогачевАндрей
АптекаЛайк
Yaroslav ShulgaАндрей
Вы про мед или именно про фарм?
Юрий БогомоловАндрей
советская аптека - https://businessmens.ru/franchise/horoshaya-apteka?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=b331