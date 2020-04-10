Симбиоз онлайн-квестов и офлайн-экспериментов «Наука на дом» даёт около трети оборота компании, а главная цель проекта — сохранить как можно больше членов команды.

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Сооснователь проекта «Умная Москва» Михаил Кнеллер рассказал vc.ru о том, как компании удалось перестроиться с офлайн-активностей на новый онлайн-продукт, чтобы спасти бизнес.

От идеи до распространения домашних научных квестов с расследованием преступлений прошла неделя — всей разработкой, производством и доставкой готовых наборов занимались сотрудники.

В химической лаборатории «Умная Москва»

Чем занимается «Умная Москва»

«Умная Москва» — организатор научно-популярных мероприятий для школьников и родителей. Это двухчасовые интерактивные программы по химии, физике, биологии, географии, медицине и другим естественным наукам.

На встречах дети изучают теорию и проводят опыты в четырёх лабораториях, по 20 минут на каждую. Одновременно родители проходят «взрослую» программу — интерактивную лекцию-викторину по той же теме, что и у детей. После участники получают набор для выполнения домашнего задания. Несмотря на игровой формат, занятия ведут аспиранты и выпускники МГУ.

Компания существует с 2013 года и занимается мероприятиями в 36 городах: 12 «своих» и 24 по франшизе, совокупный оборот — около 150 млн рублей в 2019 году, рассказывает Кнеллер.

Как повлиял на бизнес запрет на проведение массовых мероприятий и режим самоизоляции

По словам Кнеллера, проблемы с продажами билетов начались 10 марта, за несколько дней они снизились на 10–20%. 16 марта, после запрета на проведение массовых мероприятий, компания не продала ни одного билета и выручка упала до нуля.

Половина посетителей «Умной Москвы» приходит по сезонным абонементам — первый сезон 2020 года длится с января по май, абонементы распродали на весь сезон вперёд. Их действие пришлось продлить до сентября, а мартовские и апрельские занятия перенести на май — сентябрь. Предприниматель думает, что мероприятия придётся переносить и дальше, если в мае самоизоляция не закончится.

Перенос команда пережила «относительно безболезненно»: деньги вернули лишь «пара десятков» человек, хотя проданных абонементов и билетов — несколько тысяч, делится сооснователь проекта. Он считает, что главная задача для «Умной Москвы» — сохранить команду.

Основная проблема сейчас — выплата зарплат команде. Логично, что для такого бизнеса команда — главный и фактически единственный актив. У нас нет своих помещений, есть какое-то своё оборудование, но оно не сравнится с командой, и основная задача — сохранить людей. В условиях полной остановки деятельности это делать очень сложно, сейчас немного встали на уши и думаем, чем можем себя загрузить в условиях пандемии. Михаил Кнеллер сооснователь проектов «Умная Москва» и «Наука на дом»

«План Б»: наука с доставкой на дом

12 марта, за три-четыре дня до полной остановки продаж, команда «Умной Москвы» создала чат «План Б», где начала обсуждать формат домашних научных квестов-экспериментов «Наука на дом».

Кнеллер подчёркивает, что формат хоть и похож на наборы юного химика, но деле сочетает онлайн и офлайн с помощью ИТ-платформы. На сайте «Науки на дом» дети и родители еженедельно получают доступ к новой детективной истории, например о краже в Ботаническом саду, а затем расследуют преступление с помощью опытов.

На сайте они читают задание, изучают улики, а расследование с помощью экспериментов проводят на дому. Для этого семье за пару дней привозят коробку с химическими реактивами и оборудованием.

От идеи до распространения наборов прошла неделя, пишет Кнеллер на Facebook: 17 марта запустили продажи, 19 марта отвезли коробки первым клиентам.

За неделю мы придумали запутанный сюжет, протестировали эксперименты, создали онлайн-платформу для заданий, нарисовали лендинг и упаковку, купили расходники, организовали фасовку и доставку и даже переоборудовали часть офиса под профессиональную видеостудию. Всё это только силами штатных сотрудников, без аутсорса и без денег. Михаил Кнеллер сооснователь проектов «Умная Москва» и «Наука на дом»

В первой коробке — стартовый набор, в который входит базовое оборудование: горелка, колба, стаканы, защитные очки. Цена набора в Москве — 1650 рублей, в регионах на 200–300 рублей дешевле.

Каждую неделю на сайте «Науки на дом» появляется новая история за 1200 рублей, это дешевле мероприятия «Умной Москвы», отмечает Кнеллер. Вместе с доступом к расследованию покупатели получают коробку с реактивами для экспериментов.

Первые две недели наборы доставляли сотрудники «Умной Москвы», включая самого предпринимателя. После введения «режима самоизоляции» пришлось перейти на курьерские службы, у которых есть разрешение на перемещение.

К концу марта удалось продать около 500 стартовых наборов, больше половины клиентов купили следующие наборы. К 3 апреля продали ещё столько же и запустили проект в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Нижнем Новгороде, Ростове, Уфе, Краснодаре, Самаре, Новокузнецке и Красноярске.

Пока вышло четыре набора, кроме химических задач, в них появились задания по физике, биологии, медицине и почвоведению. Квесты дополнили пояснениями к опытам, роликами для взрослой части расследования, иллюстрациями. Цена подписки на пять наборов — 5400 рублей.

С помощью «Науки на дом» удалось компенсировать около трети докризисного оборота «Умной Москвы», пишет Кнеллер. Компании пришлось сократить четверть сотрудников, остальные работают удалённо по 10–12 часов.

Мои героические коллеги работают привычные 10–12 часов в день из дома: делают закупки, фасуют коробки, отправляют грузы в города, пиарят проект, монтируют видео, общаются с клиентами, управляют доставками и, конечно, разрабатывают, программируют и оформляют новые истории. Увы, нам пришлось расстаться с четвертью сотрудников. Это очень больно. Верю и надеюсь, что они вернутся к нам после кризиса.

Михаил Кнеллер сооснователь проектов «Умная Москва» и «Наука на дом»

Что будет дальше

По словам Кнеллера, спрос на квесты хороший, а бизнес зависит от того, какие будут ограничения: если курьерские службы и поставщики продолжат работу, компания сможет продержаться до конца самоизоляции.

Спрос на продукт есть: дети сидят дома, родителям нужно работать и чем-то их занимать, а здесь оптимальный вариант — дети и заняты на несколько часов каждым набором, ещё и узнают что-то новое. Наши поставщики российские, а партии небольшие, поэтому не думаю, что возникнут какие-то перебои. Тут, скорее, вопрос в том, работают ли в эти дни московские офисы наших поставщиков. Пока работают, но никто не может ответить на вопрос, будут ли они открыты завтра. Почти по каждой позиции у нас есть два-три возможных поставщика. Но если они все закроются, нам будет тяжело реализовать проект и придётся впадать в анабиоз.

Михаил Кнеллер сооснователь проектов «Умная Москва» и «Наука на дом»