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Симбиоз онлайн-квестов и офлайн-экспериментов «Наука на дом» даёт около трети оборота компании, а главная цель проекта — сохранить как можно больше членов команды.
Сооснователь проекта «Умная Москва» Михаил Кнеллер рассказал vc.ru о том, как компании удалось перестроиться с офлайн-активностей на новый онлайн-продукт, чтобы спасти бизнес.
От идеи до распространения домашних научных квестов с расследованием преступлений прошла неделя — всей разработкой, производством и доставкой готовых наборов занимались сотрудники.
«Умная Москва» — организатор научно-популярных мероприятий для школьников и родителей. Это двухчасовые интерактивные программы по химии, физике, биологии, географии, медицине и другим естественным наукам.
На встречах дети изучают теорию и проводят опыты в четырёх лабораториях, по 20 минут на каждую. Одновременно родители проходят «взрослую» программу — интерактивную лекцию-викторину по той же теме, что и у детей. После участники получают набор для выполнения домашнего задания. Несмотря на игровой формат, занятия ведут аспиранты и выпускники МГУ.
Компания существует с 2013 года и занимается мероприятиями в 36 городах: 12 «своих» и 24 по франшизе, совокупный оборот — около 150 млн рублей в 2019 году, рассказывает Кнеллер.
По словам Кнеллера, проблемы с продажами билетов начались 10 марта, за несколько дней они снизились на 10–20%. 16 марта, после запрета на проведение массовых мероприятий, компания не продала ни одного билета и выручка упала до нуля.
Половина посетителей «Умной Москвы» приходит по сезонным абонементам — первый сезон 2020 года длится с января по май, абонементы распродали на весь сезон вперёд. Их действие пришлось продлить до сентября, а мартовские и апрельские занятия перенести на май — сентябрь. Предприниматель думает, что мероприятия придётся переносить и дальше, если в мае самоизоляция не закончится.
Перенос команда пережила «относительно безболезненно»: деньги вернули лишь «пара десятков» человек, хотя проданных абонементов и билетов — несколько тысяч, делится сооснователь проекта. Он считает, что главная задача для «Умной Москвы» — сохранить команду.
12 марта, за три-четыре дня до полной остановки продаж, команда «Умной Москвы» создала чат «План Б», где начала обсуждать формат домашних научных квестов-экспериментов «Наука на дом».
Кнеллер подчёркивает, что формат хоть и похож на наборы юного химика, но деле сочетает онлайн и офлайн с помощью ИТ-платформы. На сайте «Науки на дом» дети и родители еженедельно получают доступ к новой детективной истории, например о краже в Ботаническом саду, а затем расследуют преступление с помощью опытов.
На сайте они читают задание, изучают улики, а расследование с помощью экспериментов проводят на дому. Для этого семье за пару дней привозят коробку с химическими реактивами и оборудованием.
От идеи до распространения наборов прошла неделя, пишет Кнеллер на Facebook: 17 марта запустили продажи, 19 марта отвезли коробки первым клиентам.
В первой коробке — стартовый набор, в который входит базовое оборудование: горелка, колба, стаканы, защитные очки. Цена набора в Москве — 1650 рублей, в регионах на 200–300 рублей дешевле.
Каждую неделю на сайте «Науки на дом» появляется новая история за 1200 рублей, это дешевле мероприятия «Умной Москвы», отмечает Кнеллер. Вместе с доступом к расследованию покупатели получают коробку с реактивами для экспериментов.
Первые две недели наборы доставляли сотрудники «Умной Москвы», включая самого предпринимателя. После введения «режима самоизоляции» пришлось перейти на курьерские службы, у которых есть разрешение на перемещение.
К концу марта удалось продать около 500 стартовых наборов, больше половины клиентов купили следующие наборы. К 3 апреля продали ещё столько же и запустили проект в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Нижнем Новгороде, Ростове, Уфе, Краснодаре, Самаре, Новокузнецке и Красноярске.
Пока вышло четыре набора, кроме химических задач, в них появились задания по физике, биологии, медицине и почвоведению. Квесты дополнили пояснениями к опытам, роликами для взрослой части расследования, иллюстрациями. Цена подписки на пять наборов — 5400 рублей.
С помощью «Науки на дом» удалось компенсировать около трети докризисного оборота «Умной Москвы», пишет Кнеллер. Компании пришлось сократить четверть сотрудников, остальные работают удалённо по 10–12 часов.
По словам Кнеллера, спрос на квесты хороший, а бизнес зависит от того, какие будут ограничения: если курьерские службы и поставщики продолжат работу, компания сможет продержаться до конца самоизоляции.
Инвесторов у проекта нет, так как нет необходимости привлекать много заёмных средств, признаётся сооснователь «Науки на дом»: все закупки делаются заранее, а пользователи вносят предоплату.
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