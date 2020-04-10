У меня трёхэтажное здание площадью 776 м², которое снимают четыре компании: одна производит электронику, две организации занимаются оптовой торговлей и четвёртая — в сфере ИТ. Производитель электроники занимает целый этаж, три остальных — по половине и в ещё одной половине этажа находится мой интернет-магазин. Арендная плата зависит от площади и колеблется от 310 до 470 рублей за 1 м².

На прошлой неделе все съёмщики временно закрылись и ушли на самоизоляцию, а сейчас начинают потихоньку работать. Попросили о каких-то послаблениях только двое, и я предложил им на выбор либо скидку 20%, либо рассрочку половины счёта сроком на 18 месяцев. ИТ-компания согласилась на скидку, другие думают, а остальные пока не обращались.

За аренду помещения 87 м² ИТ-компания платит мне 34 тысячи рублей ежемесячно. Но учитывая сумму, которую они тратят на зарплаты сотрудникам, около 500–700 тысяч рублей в месяц, моя скидка вряд ли им что-то даст.

Если арендатор, у которого своё производство, закроется или съедет в поиске более дешёвой арендной платы, я открою в этом помещении хостел. Снижать стоимость аренды не планирую, так как нынешний доход от здания ниже, чем если бы я просто положил деньги на депозит в банке.

Пока рано говорить о том, как на моём бизнесе отразится пандемия и падение рубля, потому что ситуация только начинает разворачиваться. Хостел — это чисто гипотетический вариант на случай, если экономика продолжит падать и людям будет тяжелее снимать целую квартиру.