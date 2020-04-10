У меня и моих партнёров в собственности около 50 помещений разной площади. Их занимают офисы, салоны красоты, студии танцев, гостиницы, спортивные секции. В основном в Татарстане — Казани, Набережных Челнах. В Москве сдаю только одно помещение под автосервис.
Арендаторы начали обращаться с просьбами освободить их от уплаты аренды или дать скидку после постановления кабмина республики Татарстан 19 марта. Документ запрещает массовые мероприятия с численностью более 20 человек и работать заведениям с кальянами.
Мы на тот момент не понимали, как долго будут длиться законодательные ограничения — решения стали принимать только после обращения президента, когда он продлил режим самоизоляции до 30 апреля.
С каждым арендатором мы договариваемся в индивидуальном порядке: кому-то предоставляем скидки на оплату в апреле, кому-то даём каникулы, а с кем-то работаем в прежнем режиме. Всё зависит от того, насколько съёмщик пострадал от пандемии. Например, к нам обратилась с просьбой сделать скидку служба доставки еды, но мы отказали: законодательство их деятельность не запретило, клиентура не должна была упасть, а, может, наоборот, они ещё больше заработали на этой ситуации.
А тем, кто вынужден был закрыться или терпит серьёзные убытки, мы всегда идём навстречу. Некоторые арендаторы сейчас не могут оплатить даже коммунальные расходы. Они не отказываются от обязательств, а просят отсрочку.
Почему-то многие думают, что арендодатели сами никаких убытков не несут, хотя у нас есть расходы на содержание здания, зарплату персоналу, кредитные и налоговые обязательства.
Я много общаюсь с другими арендодателями, мы все сейчас соглашаемся на убытки, лишь бы сохранить арендаторов, дать им выжить. Потому что после снятия ограничений ситуация резко не выправится и, если бизнес не потянет аренду, он просто закроется.
Некоторые из моих арендаторов уже подумывают об окончательном закрытии. А от государства пока никакой реальной поддержки нет и ожидать не стоит.
Убытки пока подсчитывать рано: месяц только начался, да и не со всеми арендаторами уже есть договорённость о том, как они будут платить за апрель. И не факт, что мы в принципе сможем взыскать все долги.