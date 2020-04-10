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Ольга Такмазьян
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«Многие думают, что арендодатели убытков не несут»: что владельцы помещений говорят о пандемии и проблемах арендаторов Материал редакции

И как относятся к проблемам съёмщиков.

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Фото anton_elchaninov

Из-за пандемии и падения курса рубля офлайн-бизнес несёт убытки — клиенты не посещают заведения, выручка падает и денег на аренду и зарплаты сотрудникам не хватает. Арендаторы массово просят владельцев помещений дать им отсрочку или временно снизить плату.

За первую «нерабочую» неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года закрылись 57% представителей несетевого ритейла, причём даже у аптек. А в Москве и Санкт-Петербурге в первую неделю «карантина» закрылись практически все СПА и массажные салоны, магазины обуви и одежды, а также фитнес-клубы.

Владельцы коммерческой недвижимости из разных городов России рассказали vc.ru о том, на какие уступки по арендной плате они пошли и что предпримут, если арендаторы закроются.

У меня трёхэтажное здание площадью 776 м², которое снимают четыре компании: одна производит электронику, две организации занимаются оптовой торговлей и четвёртая — в сфере ИТ. Производитель электроники занимает целый этаж, три остальных — по половине и в ещё одной половине этажа находится мой интернет-магазин. Арендная плата зависит от площади и колеблется от 310 до 470 рублей за 1 м².

На прошлой неделе все съёмщики временно закрылись и ушли на самоизоляцию, а сейчас начинают потихоньку работать. Попросили о каких-то послаблениях только двое, и я предложил им на выбор либо скидку 20%, либо рассрочку половины счёта сроком на 18 месяцев. ИТ-компания согласилась на скидку, другие думают, а остальные пока не обращались.

За аренду помещения 87 м² ИТ-компания платит мне 34 тысячи рублей ежемесячно. Но учитывая сумму, которую они тратят на зарплаты сотрудникам, около 500–700 тысяч рублей в месяц, моя скидка вряд ли им что-то даст.

Если арендатор, у которого своё производство, закроется или съедет в поиске более дешёвой арендной платы, я открою в этом помещении хостел. Снижать стоимость аренды не планирую, так как нынешний доход от здания ниже, чем если бы я просто положил деньги на депозит в банке.

Пока рано говорить о том, как на моём бизнесе отразится пандемия и падение рубля, потому что ситуация только начинает разворачиваться. Хостел — это чисто гипотетический вариант на случай, если экономика продолжит падать и людям будет тяжелее снимать целую квартиру.

Денис Демидов, Ростов-на-Дону

У меня в собственности помещение площадью 206 м², арендатор открыл там гостиницу. Он платит мне 290 тысяч рублей в месяц. Когда начался отток клиентов в связи с карантином, он временно закрылся и попросил дать ему скидку или отсрочку. Я предоставил «каникулы» на 1 месяц, потому что не хочу терять арендатора.

Для меня это патовая ситуация, потому что необходимо ежемесячно платить кредиты, которые оформлены на меня и моих родителей, в том числе кредит на помещение, которое сдаю под гостиницу.

Мой прогноз таков: 80% арендаторов, включая моего, закроются и съедут. Я сам снимаю помещения под сеть гостиниц и одну из них уже закрываю, поскольку не получил никаких уступок от арендодателя. Думаю, рынок восстановится к августу, не ранее. И только при условии, что наша экономика не рухнет.

Сергей Реванченков, Москва

У меня и моих партнёров в собственности около 50 помещений разной площади. Их занимают офисы, салоны красоты, студии танцев, гостиницы, спортивные секции. В основном в Татарстане — Казани, Набережных Челнах. В Москве сдаю только одно помещение под автосервис.

Арендаторы начали обращаться с просьбами освободить их от уплаты аренды или дать скидку после постановления кабмина республики Татарстан 19 марта. Документ запрещает массовые мероприятия с численностью более 20 человек и работать заведениям с кальянами.

Мы на тот момент не понимали, как долго будут длиться законодательные ограничения — решения стали принимать только после обращения президента, когда он продлил режим самоизоляции до 30 апреля.

С каждым арендатором мы договариваемся в индивидуальном порядке: кому-то предоставляем скидки на оплату в апреле, кому-то даём каникулы, а с кем-то работаем в прежнем режиме. Всё зависит от того, насколько съёмщик пострадал от пандемии. Например, к нам обратилась с просьбой сделать скидку служба доставки еды, но мы отказали: законодательство их деятельность не запретило, клиентура не должна была упасть, а, может, наоборот, они ещё больше заработали на этой ситуации.

А тем, кто вынужден был закрыться или терпит серьёзные убытки, мы всегда идём навстречу. Некоторые арендаторы сейчас не могут оплатить даже коммунальные расходы. Они не отказываются от обязательств, а просят отсрочку.

Почему-то многие думают, что арендодатели сами никаких убытков не несут, хотя у нас есть расходы на содержание здания, зарплату персоналу, кредитные и налоговые обязательства.

Я много общаюсь с другими арендодателями, мы все сейчас соглашаемся на убытки, лишь бы сохранить арендаторов, дать им выжить. Потому что после снятия ограничений ситуация резко не выправится и, если бизнес не потянет аренду, он просто закроется.

Некоторые из моих арендаторов уже подумывают об окончательном закрытии. А от государства пока никакой реальной поддержки нет и ожидать не стоит.

Убытки пока подсчитывать рано: месяц только начался, да и не со всеми арендаторами уже есть договорённость о том, как они будут платить за апрель. И не факт, что мы в принципе сможем взыскать все долги.

Эдуард Юсупзянов, Казань

Я сдаю торгово-складские помещения на первом этаже жилого дома. Площадь 1000 м² делят восемь арендаторов — это магазины, продающие автозапчасти, двери, сантехнику, мебель для кухни, шторы, одежду, велосипеды, а также салон красоты. Они продолжают работать, но говорят, что трафик сильно сократился.

Поэтому я предоставил им скидку 30% на оплату аренды в апреле. А дальше буду смотреть по ситуации.

Поскольку арендаторы ежемесячно платят фиксированную ставку аренды — 400 рублей за 1 м², а расходы на помещение у меня невысокие — 187 рублей за 1 м², прибыль пока есть. Если бы арендаторы платили не фиксированную сумму, а процент от оборота, тогда я ощутил бы снижение дохода. Но в регионе процент платят только в крупных ТЦ, у остальных арендодателей такой практики нет.

Думаю, мои арендаторы переживут кризис. Не потому, что у них есть финансовая подушка безопасности, а из-за того, что, в общем-то, нет выбора: люди работают на себя и не готовы идти на биржу труда. Возможно, кто-то сократит площади, переедет в более дешёвые помещения. Если арендаторы съедут, сделаю ремонт и начну искать более крупных съёмщиков.

Григорий Косов, Томск

#пандемия #бизнеснакарантине #коронавирус

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