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Галина Мубаракшина
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Фонд Google вместе с партнёром раздаст по $1000 семьям в Сан-Франциско, наиболее пострадавшим от пандемии Covid-19 Материал редакции

Всего они планируют собрать $5 млн.

13 комментариев
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Google.org, благотворительный фонд компании Google, совместно с некоммерческой организацией GiveDirectly начал сбор помощи малоимущим семьям, живущим в области залива Сан-Франциско, США. Цель партнёров — собрать $5 млн для пострадавших из-за пандемии Covid-2019, сообщил фонд в своём блоге в Twitter.

Средства будут направлены на прямую финансовую поддержку 5000 семей. Фонд вложил $1 млн, ещё столько же выделил глава Alphabet (в неё входит Google) Сундар Пичаи.

GiveDirectly начала сбор $500 тысяч для 252 малоимущих семей — участников федеральной программы дополнительной продовольственной помощи.

Из-за экономического кризиса малоимущим приходится выбирать между главными жизненными потребностями: едой, медикаментами и арендой, утверждает фонд. Большое количество пострадавших – матери-одиночки.

По данным на 13 апреля, из запланированной суммы было собрано свыше $280 тысяч. Средства пожертвовали 136 участников программы. Особенностью GiveDirectly является адресная помощь бедным: люди получают собранные деньги напрямую от фонда, говорится на его сайте.

GiveDirectly основан в 2009 году. Его основатели и партнёры – благотворительный фонд Google, Агентство США по международному развитию (USAID), частный фонд Good Ventures и другие. За время существования фонда помощь получили 130 тысяч семей, им было передано $140 млн. В 2012 году фонд Google предоставил организации грант в размере $2,4 млн для поддержки бедных семей Западной Африки.

10 апреля Apple и Google объявили о совместной работе над технологиями, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса нового типа. В их числе программы для отслеживания контактов заражённых.

#новость #коронавирус #google

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13 комментариев
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Полет Нормальный

2

Как вообще можно жить в области залива Сан-Франциско и быть малоимущем? Или это разорившиеся стартапы у которых меньше $1 млн.?

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Михаил Синицын

2

Молодцы

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Gennadiy Khatuntsev

1

Helicopter money.

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Anton Smets

Gennadiy
0
Ответить

Vitold Sedyshev

–4

Позорище, а не Google. Хотя все равно лучше чем ничего.

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Павел Бондаренко

Vitold
2

Куда им до тебя

Ответить

Vitold Sedyshev

Павел
0

Я и не самопиарю бренд за тысячу баксов.

Ответить

Владя

Vitold
1

Что? Позорище? Да пусть бы они и по 20 долларовой гифт карте раздали, это уже было бы хорошо. Всегда очень просто считать чужие деньги.

Ответить

IO

Владя
0

Ну учитывая миллиарды долларов в офшорах, да, спасибо им за 20 долларовые карты))

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Green Base

Vitold
0

А что сделал ты? Какую помощь оказал малоимущим? Нихуя

Ответить

Vitold Sedyshev

Green
1

Верно дурак раз решил сравнить наемника с компанией с доходом в 30 млр. долларов. Понимаешь можно быть реалистом и понять что разовая пайка в 1000 баксов это месяц или два очень скромного питания или аренды и то это в случае если ты переболел. Это все конечно немного поможет, но это реально не изменит жизнь людей, так что я бы поддержал инициативу Гугла по организации еды или жилья или строительство больниц. Корое ладно у всех свои ценности и мораль.

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тима махотлов

0

Джек Дорси всем собаку подложил. Особенно тем кто дал клятву дарения)))

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Chermen Khugaev

–1

А у нас штрафы выписывают🤣вместо оказания помощи

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