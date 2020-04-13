Всего они планируют собрать $5 млн.

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Google.org, благотворительный фонд компании Google, совместно с некоммерческой организацией GiveDirectly начал сбор помощи малоимущим семьям, живущим в области залива Сан-Франциско, США. Цель партнёров — собрать $5 млн для пострадавших из-за пандемии Covid-2019, сообщил фонд в своём блоге в Twitter.

Средства будут направлены на прямую финансовую поддержку 5000 семей. Фонд вложил $1 млн, ещё столько же выделил глава Alphabet (в неё входит Google) Сундар Пичаи.

GiveDirectly начала сбор $500 тысяч для 252 малоимущих семей — участников федеральной программы дополнительной продовольственной помощи.

Из-за экономического кризиса малоимущим приходится выбирать между главными жизненными потребностями: едой, медикаментами и арендой, утверждает фонд. Большое количество пострадавших – матери-одиночки.

По данным на 13 апреля, из запланированной суммы было собрано свыше $280 тысяч. Средства пожертвовали 136 участников программы. Особенностью GiveDirectly является адресная помощь бедным: люди получают собранные деньги напрямую от фонда, говорится на его сайте.

GiveDirectly основан в 2009 году. Его основатели и партнёры – благотворительный фонд Google, Агентство США по международному развитию (USAID), частный фонд Good Ventures и другие. За время существования фонда помощь получили 130 тысяч семей, им было передано $140 млн. В 2012 году фонд Google предоставил организации грант в размере $2,4 млн для поддержки бедных семей Западной Африки.