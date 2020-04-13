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Всего они планируют собрать $5 млн.
Google.org, благотворительный фонд компании Google, совместно с некоммерческой организацией GiveDirectly начал сбор помощи малоимущим семьям, живущим в области залива Сан-Франциско, США. Цель партнёров — собрать $5 млн для пострадавших из-за пандемии Covid-2019, сообщил фонд в своём блоге в Twitter.
Средства будут направлены на прямую финансовую поддержку 5000 семей. Фонд вложил $1 млн, ещё столько же выделил глава Alphabet (в неё входит Google) Сундар Пичаи.
GiveDirectly начала сбор $500 тысяч для 252 малоимущих семей — участников федеральной программы дополнительной продовольственной помощи.
Из-за экономического кризиса малоимущим приходится выбирать между главными жизненными потребностями: едой, медикаментами и арендой, утверждает фонд. Большое количество пострадавших – матери-одиночки.
По данным на 13 апреля, из запланированной суммы было собрано свыше $280 тысяч. Средства пожертвовали 136 участников программы. Особенностью GiveDirectly является адресная помощь бедным: люди получают собранные деньги напрямую от фонда, говорится на его сайте.
GiveDirectly основан в 2009 году. Его основатели и партнёры – благотворительный фонд Google, Агентство США по международному развитию (USAID), частный фонд Good Ventures и другие. За время существования фонда помощь получили 130 тысяч семей, им было передано $140 млн. В 2012 году фонд Google предоставил организации грант в размере $2,4 млн для поддержки бедных семей Западной Африки.
10 апреля Apple и Google объявили о совместной работе над технологиями, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса нового типа. В их числе программы для отслеживания контактов заражённых.
Как вообще можно жить в области залива Сан-Франциско и быть малоимущем? Или это разорившиеся стартапы у которых меньше $1 млн.?
Helicopter money.
Позорище, а не Google. Хотя все равно лучше чем ничего.
Куда им до тебя
А что сделал ты? Какую помощь оказал малоимущим? Нихуя
Верно дурак раз решил сравнить наемника с компанией с доходом в 30 млр. долларов. Понимаешь можно быть реалистом и понять что разовая пайка в 1000 баксов это месяц или два очень скромного питания или аренды и то это в случае если ты переболел. Это все конечно немного поможет, но это реально не изменит жизнь людей, так что я бы поддержал инициативу Гугла по организации еды или жилья или строительство больниц. Корое ладно у всех свои ценности и мораль.
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