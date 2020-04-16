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«Никто не знает, что будет завтра, будут ли нужны сумки через две недели».
Во время самоизоляции вырос спрос на доставку еды и продуктов. Сервисы доставки и рестораны наращивают штаты курьеров, всем им нужны термосумки, чтобы доставлять еду горячей.
Однако несмотря на растущий спрос, производители термосумок оказались в патовой ситуации. Крупные сервисы доставки не испытывают нехватки сумок, а новые заказчики не готовы покупать много. Одновременно из-за проблем с поставками материалов им пришлось остановить производство и надеяться на запасы.
Камил Алиев — директор компании Thermosumki, которая работала с Delivery Club, «Яндекс.Едой», Pizza Hut и «Чайхоной №1». В штате компании четыре человека, они кроят и шьют сумки, наносят на ткань рисунки и логотипы. Иногда сумки меняют по желанию заказчика: ставят внутренние перегородки, укрепляют дно, дополнительно покрывают сумки полиэтиленовой плёнкой.
Скроить и сшить сумку опытный сотрудник может за два часа, делится Алиев. За рабочий день четыре человека делают до 40 сумок, учитывая, что некоторые нужно только сшить. В месяц компания производит до 1000 изделий. Себестоимость маленькой термосумки для двух пицц — 700 рублей.
У Алиева четыре постоянных клиента, и регулярно обращаются те, кому нужна только одна партия сумок. Высокий сезон начинается в конце августа и достигает пика зимой: компании заранее заказывают сумки для доставки еды на новогодние корпоративы. Выручка в это время достигает 800–900 тысяч рублей в месяц. Весной продажи снижаются.
В зависимости от конструкции и размеров цена термосумки для клиентов — от 1000 до 3000 рублей. В сентябре — апреле компания принимает до 20 заказов ежемесячно, каждый на 5–30 сумок.
Алиев готовится к убыткам. Его компания из-за введения режима самоизоляции в Москве остановила цех 25 марта и продаёт запасы со склада. Там осталось 130 сумок, и этого должно хватить на два месяца. Директор рассчитывает, что летом работу можно будет возобновить.
Предприниматель предупредил постоянных клиентов об остановке производства и сейчас работает только с новыми заказчиками. Они звонят каждый день, но чаще просто обсуждают ассортимент и цену сумок или покупают одну-две.
«Яндекс.Еда» и Delivery Club не испытывают дефицита термосумок, сообщили vc.ru представители этих сервисов. От дополнительных комментариев о закупках они отказались.
Из-за того, что с 25 марта Thermosumki перестала шить и продавать новые сумки, она потеряла часть прибыли, но точную сумму Алиев ещё не подсчитывал.
Другой производитель термосумок Termosumki.net ещё работает. В компании Ильнура Миршарифова тоже заняты четыре человека, она делает до 30 сумок за сутки.
В марте, когда рестораны переходили на работу с доставкой, к предпринимателю обращались до 20 новых клиентов в день, и компания заработала больше, чем обычно: её выручка составила не 500–600 тысяч рублей, а 900 тысяч.
Однако Миршарифов собирается прекратить работу 20 апреля из-за проблем с поставщиками. Они повысили цены на 10% из-за изменения курса доллара и не доставляют материалы.
Для производства сумок используют ткань типа «оксфорд», из которой обычно делают туристические рюкзаки, подкладку с покрытием из фольги, внутренний утеплитель и фурнитуру: молнии, липучки, держатели для ремней. Эти материалы фирма Миршарифова заказывает у российских поставщиков по цене от 50 до 300 рублей за 1 м². Всего компания сотрудничает с 20–30 вендорами, но из-за пандемии работают только три.
С 15 апреля в Москве и Московской области заработал пропускной режим. Сотрудник Миршафирова, который возит сырьё от поставщиков на производство в пригороде, не смог получить разрешение на поездки. Директор ещё не выяснил, в чём проблема, но предполагает: так произошло, потому что работник оформлен как самозанятый. В компании больше ни у кого нет грузовой машины, чтобы возить материалы.
Знакомый предлагал Миршарифову переключиться на производство масок для его компании — по 7 рублей за штуку. Предприниматель отказался, посчитав сделку невыгодной: один работник получил 700 рублей, если бы сшил 100 штук за день.
Общий спрос на сумки, по расчётам Миршарифова, повысился на треть, и компания до сих пор получает до 20 новых запросов в день. Но чаще всего разговор заканчивается выяснением цен: клиенты, которые раньше не занимались доставкой, удивляются, что сумка стоит дороже 500 рублей. Запас на складе — 120 сумок, и Миршарифов думает, что этого хватит, пока режим передвижения по Москве не смягчат.
Финстрип какой-то :) Сейчас народ тоже захочет сумками заняться.
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