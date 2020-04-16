«Никто не знает, что будет завтра, будут ли нужны сумки через две недели».

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Во время самоизоляции вырос спрос на доставку еды и продуктов. Сервисы доставки и рестораны наращивают штаты курьеров, всем им нужны термосумки, чтобы доставлять еду горячей.

Однако несмотря на растущий спрос, производители термосумок оказались в патовой ситуации. Крупные сервисы доставки не испытывают нехватки сумок, а новые заказчики не готовы покупать много. Одновременно из-за проблем с поставками материалов им пришлось остановить производство и надеяться на запасы.

Кто производит термосумки

Камил Алиев — директор компании Thermosumki, которая работала с Delivery Club, «Яндекс.Едой», Pizza Hut и «Чайхоной №1». В штате компании четыре человека, они кроят и шьют сумки, наносят на ткань рисунки и логотипы. Иногда сумки меняют по желанию заказчика: ставят внутренние перегородки, укрепляют дно, дополнительно покрывают сумки полиэтиленовой плёнкой.

Скроить и сшить сумку опытный сотрудник может за два часа, делится Алиев. За рабочий день четыре человека делают до 40 сумок, учитывая, что некоторые нужно только сшить. В месяц компания производит до 1000 изделий. Себестоимость маленькой термосумки для двух пицц — 700 рублей.

Размер сумки — 30 на 22 сантиметра​

У Алиева четыре постоянных клиента, и регулярно обращаются те, кому нужна только одна партия сумок. Высокий сезон начинается в конце августа и достигает пика зимой: компании заранее заказывают сумки для доставки еды на новогодние корпоративы. Выручка в это время достигает 800–900 тысяч рублей в месяц. Весной продажи снижаются.

В зависимости от конструкции и размеров цена термосумки для клиентов — от 1000 до 3000 рублей. В сентябре — апреле компания принимает до 20 заказов ежемесячно, каждый на 5–30 сумок.

Как на производителей повлияла пандемия

Алиев готовится к убыткам. Его компания из-за введения режима самоизоляции в Москве остановила цех 25 марта и продаёт запасы со склада. Там осталось 130 сумок, и этого должно хватить на два месяца. Директор рассчитывает, что летом работу можно будет возобновить.

Предприниматель предупредил постоянных клиентов об остановке производства и сейчас работает только с новыми заказчиками. Они звонят каждый день, но чаще просто обсуждают ассортимент и цену сумок или покупают одну-две.

Все присматривают термосумки на всякий случай, но до реальных закупок не доходит. Никто не знает, что будет завтра, будут ли нужны сумки через две недели. Прямо сейчас тратиться на них тоже никто не хочет, а у крупных клиентов есть запасы. Камил Алиев директор компании Thermosumki

«Яндекс.Еда» и Delivery Club не испытывают дефицита термосумок, сообщили vc.ru представители этих сервисов. От дополнительных комментариев о закупках они отказались.

Из-за того, что с 25 марта Thermosumki перестала шить и продавать новые сумки, она потеряла часть прибыли, но точную сумму Алиев ещё не подсчитывал.

Другой производитель термосумок Termosumki.net ещё работает. В компании Ильнура Миршарифова тоже заняты четыре человека, она делает до 30 сумок за сутки.

В марте, когда рестораны переходили на работу с доставкой, к предпринимателю обращались до 20 новых клиентов в день, и компания заработала больше, чем обычно: её выручка составила не 500–600 тысяч рублей, а 900 тысяч.

Однако Миршарифов собирается прекратить работу 20 апреля из-за проблем с поставщиками. Они повысили цены на 10% из-за изменения курса доллара и не доставляют материалы.

Для производства сумок используют ткань типа «оксфорд», из которой обычно делают туристические рюкзаки, подкладку с покрытием из фольги, внутренний утеплитель и фурнитуру: молнии, липучки, держатели для ремней. Эти материалы фирма Миршарифова заказывает у российских поставщиков по цене от 50 до 300 рублей за 1 м². Всего компания сотрудничает с 20–30 вендорами, но из-за пандемии работают только три.

Сумки на складе​

С 15 апреля в Москве и Московской области заработал пропускной режим. Сотрудник Миршафирова, который возит сырьё от поставщиков на производство в пригороде, не смог получить разрешение на поездки. Директор ещё не выяснил, в чём проблема, но предполагает: так произошло, потому что работник оформлен как самозанятый. В компании больше ни у кого нет грузовой машины, чтобы возить материалы.

Знакомый предлагал Миршарифову переключиться на производство масок для его компании — по 7 рублей за штуку. Предприниматель отказался, посчитав сделку невыгодной: один работник получил 700 рублей, если бы сшил 100 штук за день.

Общий спрос на сумки, по расчётам Миршарифова, повысился на треть, и компания до сих пор получает до 20 новых запросов в день. Но чаще всего разговор заканчивается выяснением цен: клиенты, которые раньше не занимались доставкой, удивляются, что сумка стоит дороже 500 рублей. Запас на складе — 120 сумок, и Миршарифов думает, что этого хватит, пока режим передвижения по Москве не смягчат.

Из-за пандемии мы потеряем минимум 200 тысяч рублей — всю нашу месячную прибыль. Сейчас сумки у нас стоят 1000–2000 рублей, но когда всё закончится, придётся снизить цены на 20%, потому что спрос, скорее всего, упадёт. Люди после пандемии будут больше готовить дома, у них не будет денег, чтобы заказывать еду с доставкой. У клиентов тоже будет меньше денег, и они станут охотнее покупать использованные дешёвые сумки на Avito. Заказывать новые будут только крупные клиенты, которые просто не могут позволить себе пользоваться подержанными сумками. Ильнур Миршарифов директор компании Termosumki.net