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Лиана Липанова
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«Яндекс» с партнёрами запустил в Москве домашнее тестирование на коронавирус нового типа Материал редакции

Стоит от 3900 рублей, но первые 10 тысяч тестов для пожилых людей будут бесплатными.

58 комментариев
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«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус для жителей Москвы, входящих в группу риска — от 65 лет, рассказал vc.ru представитель компании. Когда количество тестов в лабораториях увеличится, тесты смогут пройти все желающие, уточнили в «Яндексе».

Работники лабораторий будут приезжать по указанному адресу в защитном костюме, брать мазок из носа или рта и забирать в лабораторию. Возить медперсонал будут водители партнёров-таксопарков компании.

Стандартный срок получения результата — 1-3 дня. Эту услугу оказывает большая часть лабораторий-партнёров за 3900 рублей — «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест». К проекту могут присоединиться и другие лаборатории. «Архимед» предоставляет тестирование с ускоренным получением результата в течение дня за 5200 рублей. Результат приходит на электронную почту.

Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте help.yandex.ru. Первые десять тысяч тестов для входящих в группу риска людей компания обещает оплатить сама. «Любой желающий может пожертвовать деньги в благотворительный фонд на странице проекта для оплаты теста тому, кто не может себе этого позволить. Это поможет увеличить количество бесплатных тестов», — добавил представитель «Яндекса». В будущем компания планирует запустить и тесты на антитела к коронавирусу.

#новость #яндекс #коронавирус

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58 комментариев
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I You

22

День без новостей от «Яндекса» это не день

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Ilgar Dadashov

13

Центр НИИ эпидемиологии за 1900₽ делают, плюс 600 за курьера. Чёт так себе цена у Яндекса.

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Michael Shramko

Ilgar
7

вот вот ! но там нет услуги посещение ряженным заряженным))

Ответить

Vlad Limbo

Ilgar
0

Тут, важно понимать, срок ожидания. Например, один мой знакомый, который отправился в больницу с короной в начале этой недели, ждал результатов теста не меньше пяти дней, когда симптомы стали вот прям совсем очевидными, в момент сдачи был только насморк и лайтовый кашель.

Ответить

Гала Перидоловна

Vlad
2

У Архимеда через 6 часов были результаты.

PS сдавал на прошлой неделе

Ответить

Vlad Limbo

Гала
1

Кстати, это очень классно, на текущий момент, должно быть подольше, но все-равно 6 часов это не 3 и более дней.

Ответить

Гала Перидоловна

Vlad
0

Вопрос еще в точности. Как я понял у них не ПЦР, а какой-то экспресс тест от очень мутной EMG, где Японскую часть возглавляет чувак из Казани, который живет в США.

Ответить

Александр Антипов

Vlad
1

Вот от скорости прояснения результат они и плюса нули по сумме.
Тут нужно понимать что 2 дня в такой ситуации это очень много. 

Ответить

Vlad Limbo

Александр
0

Так и я, о том, а то так комменты почитаешь, так как в 1917 попал, всех раскулачить, буржуи охренели на народе наживаются)))

Ответить

Stas Klymenko

Vlad
0

Сроки зависят от того, есть ли там лаборатория для проведения анализа ПЦР тестов. 
Если есть, результаты можно получить в тот же день (вроде в течение двух часов сами результаты можно получать). 
Если нет - образцы отправляют куда-то дальше, где есть лаборатория, затем получают обратно и сообщают вам. 

Ответить

Michael Shramko

8

Яндекс елбец не тресни с пенсионеров эти деньги собирать?

Ответить

Влад Борщ

Michael
16

По твоему обычные пенсионеры будут пользоваться?))) Услуга рассчитана на оплату детьми, кому дороги родители. Вот и все.

Ответить

Евгения Панкова

11

Да кому он нафиг нужен ваш тест? Людям скоро есть и за кв будет платить нечем, а вы за такие бабки делать тест будете. Сами себе сделайте.

Ответить

Андрей Малолин

Евгения
2

На панике люди и за 10К будут покупать (просто таких будет меньше), особенно ради детей. Думаю, цена востребована, хоть и завышена в 3 раза.

Ответить

kegutigoc

Андрей
1

А смысл от этого теста? Если сидишь взаперти, то не заразишься; если нет — то надо каждый выход из дома тестироваться. Это не экспресс-тесты.
Разве что когда тебе напишут, что кто-то из с тобой контактировавших короновался. Но если сегодня один знакомый положительный, а завтра другой и т.д, то разоришься.

Ответить

Masha Kovalyova

kegutigoc
1

В идеальном мире смысла в тестах мало, они больше нужны государствам, чтобы понимать картину, а на больных это примерно никак сказываться не должно. Однако, в настоящее время в отдельно взятой стране у человека гораздо больше шансов получить адекватную помощь, если у него будет бумажка с положительным результатом

Ответить

Павел

kegutigoc
0

Тут скорее когда появились симптомы - для понимания, бояться или нет. 

Ответить

Ilya Sorokin

Андрей
0

Ну на дебилов наплевать вообще. А с учетом того, что гарантированного лечения нет, смысл теста стремится к нулю.

Ответить

volkov

4

Хочу плюнуть в стакан, телепортировать в лабораторию и моментально получить ответ

Ответить

Arthur Niazyan

volkov
7

Можно в монитор плюнуть, технология drug&drop

Ответить

Vitold Sedyshev

volkov
0

Как-то не футуристично. Пописал утром, а тебе анализ на зеркало. Положил ватную палочку в анализатор и сново на зеркале ждем результата. Все будет лет через 200 где-то ...

Ответить

Konstantin K

3

Алиса, у меня есть коронавирус?

Ответить

Tick

Konstantin
9

Алиса: Проверка баланса твоих карт показала, что у тебя нету 3900 на тест, ты нищеброд, поэтому у тебя может быть только ОРВИ.

Ответить

Sergey Ontime

4

Есть ресурсы, ну сделайте доступным для людей, теряющих доход. Рыночная экономика во всей красе.

Апдейт: Яндекс оплатит первые 10000 тестов, ну хоть так.

Ответить

Michael Tretyak

0

Кому война, кому мать родна. Могли бы и бесплатно делать. Сволочи просто - с пенсионеров деньги тянуть.

Ответить

Роман Габидулин

Michael
4

Почему кто-то что-то должен делать бесплатно? Почему бы, например, вам не пойти и не оплатить тесты пенсионерам в своём доме вот прямо сейчас? Вы этого не делаете, но требуете от других.

И да, как указано в новости: первые 10к тестом яндекс оплачивает за свой счёт.

Ответить

Павел

Роман
5

Да ну, скажите тоже, этож бизнес, а он, как известно, деньги из тумбочки берет, вот пусть лишний раз туда засунется и оплатит. Да еще этот "плохой" бизнес рабочих эксплуатирует и деньги еще тут зарабатывает, в общем давно раскулачить пора.  

Ответить

Trepolsky Dmitry

0

Правильно сделать такую услугу по 500 рублей, чтобы все могли протестировать. А за 3900 рублей не все граждане смогут воспользоваться. Причем цена От..то есть по факту она выше. Ё

Ответить

Гала Перидоловна

Trepolsky
7

Сделайте.

Ответить

Trepolsky Dmitry

Гала
–2

я не медик, а то бы давно сделал и даже бесплатно проводил.

Ответить

ave ego

Trepolsky
0

Нужен тест на антитела. Пользы больше и можно тестировать всех подряд. 

Ответить

Trepolsky Dmitry

ave
0

никто точно не знает на самом деле какой тест нужен, это все гипотезы. сам вирус меняется постоянно, он очень умный и думает. это живая же материя. во всех странах он разный..

Ответить

Павел Егоров

Trepolsky
0

Эээ, чем он думает, простите?

Ответить

Артур Петрашов

2

У Яндекса же нет своей лаборатории, они предоставляют сервис по организации сбора анализов и доставки их до лаборатории. Оплачивают 10 000 тестов и ограничивают предложение только для людей 65+. Где вы тут увидели наживу?

Ответить

Евгений Фолайт

Артур
–1

Вообще я не увидел 10000 тестов)) Да тут просто воспользовались моментом и сделали услугу + заработать больше, как этакий агрегатор тестов на коронавирус.  А ценник такой и будет договор с лабораториями+процент себе + ещё какие нить деньги...

Ответить

Артур Петрашов

Евгений
1

ну так надо по ссылке же пройти

Ответить

Евгений Фолайт

Артур
0

А Ок, извиняюсь) Не ну выделил он это да, но для чего? Ведь ценники то тоже сделали, просто +доп. услуга  как я вижу. В целом просто тестов больше станет, + оперативный забор тестов.

Ответить

Полет Нормальный

–5

Призываю всех сознательных граждан, удалять Яндекс.Браузер и переходить на Firefox. Закрывать свои яндекс.емайлы и переходить на Gmail.

Ответить

Vlad Limbo

Полет
1

Что за хуйню несёте, Вы зарегистрировались на vc Яндекс хейтить? Яндекс агрегирует сервисы по проведению тестов, а меж тем в этих сервисах такая цена на тест. В этом сервисе вы можете пожертвовать денег, чтобы люди, которые не могут себе позволить оплатить тест, получили его бесплатно, а что Вы сделали, кроме как попиздели в интернете?

Ответить

Комментарий удален

Mikhail Eroshkin

Полет
2

Так лучше? 250 миллионов не жертвует? Или сейчас начнёте разговоры в стиле "да для них это копейки"? Может быть вы расскажете, сколько вы пожертвовали и что сделали, кроме как брызгали слюной в интернете и засоряли его идиотскими комментариями? 
P.S. таких людей надо банить. Уровень его идиотизма просто зашкаливает.

Ответить

Vlad Limbo

Mikhail
0

Кстати, да) Когда увидел его первый мудацкий комментарий решил глянуть профиль, а там просто ппц, первый пост начинается с высера про плохой Яндекс, а дальше все в стиле "что будет, если в психбольницу провести интернет".

Ответить

Гала Перидоловна

Полет
0

Какие народные деньги?

Ответить

Trepolsky Dmitry

1

А почему такая высокая цена? 

Ответить

Комментарий удален

Trepolsky Dmitry

Полет
0

да уж точно!

Ответить

Marina Dv

1

Актуальнее был бы анализ на антитела

Ответить

Sergey Ontime

Marina
0

Они в течение месяца исчезают, кстати.
А этот анализ тоже в планах, написано в конце.

Ответить

Marina Dv

Sergey
0

Все равно, это дало бы более информативную картину

Ответить

Sergey Ontime

Marina
0

Будут делать.

Ответить

Антон

1

Кто то денег качает

Ответить

Фея Косметолог

0

А почему платная услуга не доступна для всех желающих? Например для группы риска?

Ответить

Eugene Smirnov

Фея
2

Потому что лабораторий мало

Ответить

R B

0

Хотябы на 500₽ дороже чем в ГЕМОТЕСТ
Там 1900₽

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Дед Мороз со Снегурочкой, прошивка 04.2020

Ответить

Alexander Marfitsin

0

Жду тест на антитела. И надеюсь, что с его результатами можно будет свободно перемещаться

Ответить

Евгений Смирнов

0

Еще маски можно по 50+ ₽ за штуку привозить.
Первую бесплатно.
Бизнес епта, ничего личного.

Ответить

Александр Котовский

0

Немецкая TIB Molbiol выпускает набор для определения короновируса по 2,5 евро которого хватает на 96 тестов, поэтому по всей германии сетевые лаборатории берут не более 10 евро за тест. Россия блять страна очень богатых и очень жадных берет минимум в 4 раза дороже...

Ответить

Yura Z.

0

1900 стоит самый дорогой тест от чиновников.
Спекулировать (в такое время) на подобных вещах - это ядерный зашквар. Фу.

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Комментарий удален

Arthur Niazyan

–1

Кстати, шмотки от Яндекс ещё продаются? Если да, вангую появление мошенников с этими анализами.

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