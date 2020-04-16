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Лиана Липанова
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«Яндекс» запустил в Москве домашнее тестирование на коронавирус нового типа по цене от 3900 рублей Материал редакции

Результат придёт на электронную почту в течение 1-3 дней.

28 комментариев
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«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус для жителей Москвы, входящих в группу риска — от 65 лет, рассказал vc.ru представитель компании. Когда количество тестов в лабораториях увеличится, тесты смогут прети все желающие, уточнили в «Яндексе».

Работники лабораторий будут приезжать по указанному адресу в защитном костюме, брать мазок из носа или рта и забирать в лабораторию. Возить медперсонал будут водители партнёров-таксопарков компании.

Стандартный срок получения результата — 1-3 дня. Эту услугу оказывает большая часть лабораторий-партнёров за 3900 рублей — «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест». К проекту могут присоединиться и другие лаборатории. «Архимед» предоставляет тестирование с ускоренным получением результата в течение дня за 5200 рублей. Результат приходит на электронную почту.

Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте help.yandex.ru. Первые десять тысяч тестов для входящих в группу риска людей компания обещает оплатить сама. Кроме того, любой желающий может пожертвовать деньги для оплаты тестирования тем, кто не может себе этого позволить, добавили в компании. В будущем «Яндекс» планирует запустить и тесты на антитела к коронавирусу.

#новость #яндекс #коронавирус

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28 комментариев
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I You

12

День без новостей от «Яндекса» это не день

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Ilgar Dadashov

8

Центр НИИ эпидемиологии за 1900₽ делают, плюс 600 за курьера. Чёт так себе цена у Яндекса.

Ответить

Michael Shramko

Ilgar
3

вот вот ! но там нет услуги посещение ряженным заряженным))

Ответить

Евгения Панкова

7

Да кому он нафиг нужен ваш тест? Людям скоро есть и за кв будет платить нечем, а вы за такие бабки делать тест будете. Сами себе сделайте.

Ответить

Андрей Малолин

Евгения
1

На панике люди и за 10К будут покупать (просто таких будет меньше), особенно ради детей. Думаю, цена востребована, хоть и завышена в 3 раза.

Ответить

Michael Shramko

3

Яндекс елбец не тресни с пенсионеров эти деньги собирать?

Ответить

Влад Борщ

Michael
8

По твоему обычные пенсионеры будут пользоваться?))) Услуга рассчитана на оплату детьми, кому дороги родители. Вот и все.

Ответить

Sergey Ontime

4

Есть ресурсы, ну сделайте доступным для людей, теряющих доход. Рыночная экономика во всей красе.

Апдейт: Яндекс оплатит первые 10000 тестов, ну хоть так.

Ответить

Michael Tretyak

3

Кому война, кому мать родна. Могли бы и бесплатно делать. Сволочи просто - с пенсионеров деньги тянуть.

Ответить

Konstantin K

2

Алиса, у меня есть коронавирус?

Ответить

Tick

Konstantin
1

Алиса: Проверка баланса твоих карт показала, что у тебя нету 3900 на тест, ты нищеброд, поэтому у тебя может быть только ОРВИ.

Ответить

volkov

2

Хочу плюнуть в стакан, телепортировать в лабораторию и моментально получить ответ

Ответить

Vitold Sedyshev

volkov
0

Как-то не футуристично. Пописал утром, а тебе анализ на зеркало. Положил ватную палочку в анализатор и сново на зеркале ждем результата. Все будет лет через 200 где-то ...

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Arthur Niazyan

volkov
0

Можно в монитор плюнуть, технология drug&drop

Ответить

Marina Dv

1

Актуальнее был бы анализ на антитела

Ответить

Sergey Ontime

Marina
0

Они в течение месяца исчезают, кстати.
А этот анализ тоже в планах, написано в конце.

Ответить

Marina Dv

Sergey
0

Все равно, это дало бы более информативную картину

Ответить

Sergey Ontime

Marina
0

Будут делать.

Ответить

Антон

1

Кто то денег качает

Ответить

Trepolsky Dmitry

1

А почему такая высокая цена? 

Ответить

Полет Нормальный

Trepolsky
0

наживиться хотят

Ответить

Полет Нормальный

1

Призываю всех сознательных граждан, удалять Яндекс.Браузер и переходить на Firefox. Закрывать свои яндекс.емайлы и переходить на Gmail.

Ответить

Фея Косметолог

0

А почему платная услуга не доступна для всех желающих? Например для группы риска?

Ответить

Eugene Smirnov

Фея
2

Потому что лабораторий мало

Ответить

R B

0

Хотябы на 500₽ дороже чем в ГЕМОТЕСТ
Там 1900₽

Ответить

Полет Нормальный

0

цыгане!

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Дед Мороз со Снегурочкой, прошивка 04.2020

Ответить

Артур Петрашов

0

У Яндекса же нет своей лаборатории, они предоставляют сервис по организации сбора анализов и доставки их до лаборатории. Оплачивают 10 000 тестов и ограничивают предложение только для людей 65+. Где вы тут увидели наживу?

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