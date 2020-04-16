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Результат придёт на электронную почту в течение 1-3 дней.
«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус для жителей Москвы, входящих в группу риска — от 65 лет, рассказал vc.ru представитель компании. Когда количество тестов в лабораториях увеличится, тесты смогут прети все желающие, уточнили в «Яндексе».
Работники лабораторий будут приезжать по указанному адресу в защитном костюме, брать мазок из носа или рта и забирать в лабораторию. Возить медперсонал будут водители партнёров-таксопарков компании.
Стандартный срок получения результата — 1-3 дня. Эту услугу оказывает большая часть лабораторий-партнёров за 3900 рублей — «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест». К проекту могут присоединиться и другие лаборатории. «Архимед» предоставляет тестирование с ускоренным получением результата в течение дня за 5200 рублей. Результат приходит на электронную почту.
Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте help.yandex.ru. Первые десять тысяч тестов для входящих в группу риска людей компания обещает оплатить сама. Кроме того, любой желающий может пожертвовать деньги для оплаты тестирования тем, кто не может себе этого позволить, добавили в компании. В будущем «Яндекс» планирует запустить и тесты на антитела к коронавирусу.
Центр НИИ эпидемиологии за 1900₽ делают, плюс 600 за курьера. Чёт так себе цена у Яндекса.
Да кому он нафиг нужен ваш тест? Людям скоро есть и за кв будет платить нечем, а вы за такие бабки делать тест будете. Сами себе сделайте.
На панике люди и за 10К будут покупать (просто таких будет меньше), особенно ради детей. Думаю, цена востребована, хоть и завышена в 3 раза.
Яндекс елбец не тресни с пенсионеров эти деньги собирать?
Есть ресурсы, ну сделайте доступным для людей, теряющих доход. Рыночная экономика во всей красе.
Апдейт: Яндекс оплатит первые 10000 тестов, ну хоть так.
Кому война, кому мать родна. Могли бы и бесплатно делать. Сволочи просто - с пенсионеров деньги тянуть.
Алиса, у меня есть коронавирус?
Алиса: Проверка баланса твоих карт показала, что у тебя нету 3900 на тест, ты нищеброд, поэтому у тебя может быть только ОРВИ.
Хочу плюнуть в стакан, телепортировать в лабораторию и моментально получить ответ
Как-то не футуристично. Пописал утром, а тебе анализ на зеркало. Положил ватную палочку в анализатор и сново на зеркале ждем результата. Все будет лет через 200 где-то ...
Актуальнее был бы анализ на антитела
Они в течение месяца исчезают, кстати.
А этот анализ тоже в планах, написано в конце.
А почему такая высокая цена?
Призываю всех сознательных граждан, удалять Яндекс.Браузер и переходить на Firefox. Закрывать свои яндекс.емайлы и переходить на Gmail.
А почему платная услуга не доступна для всех желающих? Например для группы риска?
У Яндекса же нет своей лаборатории, они предоставляют сервис по организации сбора анализов и доставки их до лаборатории. Оплачивают 10 000 тестов и ограничивают предложение только для людей 65+. Где вы тут увидели наживу?
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