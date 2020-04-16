Результат придёт на электронную почту в течение 1-3 дней.

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«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус для жителей Москвы, входящих в группу риска — от 65 лет, рассказал vc.ru представитель компании. Когда количество тестов в лабораториях увеличится, тесты смогут прети все желающие, уточнили в «Яндексе».

Работники лабораторий будут приезжать по указанному адресу в защитном костюме, брать мазок из носа или рта и забирать в лабораторию. Возить медперсонал будут водители партнёров-таксопарков компании.

Стандартный срок получения результата — 1-3 дня. Эту услугу оказывает большая часть лабораторий-партнёров за 3900 рублей — «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест». К проекту могут присоединиться и другие лаборатории. «Архимед» предоставляет тестирование с ускоренным получением результата в течение дня за 5200 рублей. Результат приходит на электронную почту.

Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте help.yandex.ru. Первые десять тысяч тестов для входящих в группу риска людей компания обещает оплатить сама. Кроме того, любой желающий может пожертвовать деньги для оплаты тестирования тем, кто не может себе этого позволить, добавили в компании. В будущем «Яндекс» планирует запустить и тесты на антитела к коронавирусу.