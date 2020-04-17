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Дмитрий Елисеев считает, что после пандемии многие продолжат заботиться о чистоте рук, а спрос на такие устройства вырастет.
Предприниматель из Санкт-Петербурга увидел в интернете крючки, с помощью которых можно открывать дверь, не прикасаясь к ней руками. Он решил делать их самостоятельно и назвал «тачерами».
Устройство стоит 300 рублей, предприниматель продаёт его через Instagram, отправляя по России почтой. Тачер можно носить на ключах, мыть и дезинфицировать, и по словам предпринимателя, он достаточно прочный, чтобы выдержать несколько ударов молотком.
Импортировать «открывалки» из-за рубежа было бы долго и нерентабельно: в среднем они стоят от $5 до $15. Например, на американском маркетплейсе Etsy более 500 результатов по запросу «открыватель для двери» (door opener).
Зарубежные аналоги изготавливали по-разному: кто-то печатал на 3D-принтере, кто-то делал из пластика — Елисеев стал делать тачеры из полимера, нарезая по его форме на станке и обрабатывая с помощью лазера.
У него уже был опыт производства — он выпускал аксессуары для домашних животных, но в 2019 году он закрыл бизнес из-за низкой маржинальности. Тем не менее у предпринимателя сохранились контакты людей, которые помогли с арендой оборудования.
Сколько пришлось потратить на сырьё и аренду, предприниматель не уточняет. Точное количество продаж также неизвестно: сперва Елисеев сказал, что в день продаёт до 100 тачеров, позже — что в день продаёт всего три-четыре устройства. Основной канал сбыта — Instagram: Елисеев говорит, что там реклама работает эффективнее всего.
От контекстной рекламы предприниматель отказывается: название «тачер» неизвестно широкой аудитории, и он опасается, что клиенты не будут кликать. По этой же причине он не использует и продвижение сайта или другие методы рекламы.
По словам предпринимателя, проект пока не вышел на окупаемость. Тем не менее как только удастся выйти на прибыль, он планирует выкупить оборудование: он не переживает, что после карантина спрос на его продукт упадёт — наоборот, люди будут больше беспокоиться о гигиене и безопасности.
Когда пользовался тачерами до того, как это стало мэйнстримом
Хороший пример адаптации бизнеса к существующим условиям👍🏻
хороший пример как на фоне истерии/хайпа впарить продукт.
смотри - делаю то же самое, что умеет тачер, но без тачера и бесплатно
Тем не менее это в 1000 раз лучше чем впаривать новый налог, запрет или изменения конституции. Не там вы негодяев ищите.
Да, но потом ты сам трогаешь тачер рукой, вынимая из кармана. Где смысл?!
Как минимум он должен быть серебряный тогда, серебро вроде как антибактериально.
Бог дал вам ключи, а вы покупаете какие-то тачеры...
Кстати, да, в чем проблема использовать ключи, всю жизнь их использую))
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