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Мария Овчинникова
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Открывать двери без рук: петербуржец делает тачеры и продаёт их в Instagram как аксессуар для гигиены Материал редакции

Дмитрий Елисеев считает, что после пандемии многие продолжат заботиться о чистоте рук, а спрос на такие устройства вырастет.

13 комментариев
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Предприниматель из Санкт-Петербурга увидел в интернете крючки, с помощью которых можно открывать дверь, не прикасаясь к ней руками. Он решил делать их самостоятельно и назвал «тачерами».

​Тачер от Дмитрия Елисеева Instagram

Устройство стоит 300 рублей, предприниматель продаёт его через Instagram, отправляя по России почтой. Тачер можно носить на ключах, мыть и дезинфицировать, и по словам предпринимателя, он достаточно прочный, чтобы выдержать несколько ударов молотком.

Импортировать «открывалки» из-за рубежа было бы долго и нерентабельно: в среднем они стоят от $5 до $15. Например, на американском маркетплейсе Etsy более 500 результатов по запросу «открыватель для двери» (door opener).

​«Открыватели для двери» (door openers) на сайте Etsy.com

Зарубежные аналоги изготавливали по-разному: кто-то печатал на 3D-принтере, кто-то делал из пластика — Елисеев стал делать тачеры из полимера, нарезая по его форме на станке и обрабатывая с помощью лазера.

У него уже был опыт производства — он выпускал аксессуары для домашних животных, но в 2019 году он закрыл бизнес из-за низкой маржинальности. Тем не менее у предпринимателя сохранились контакты людей, которые помогли с арендой оборудования.

​Устройство позволяет открыть дверь автомобиля, не прикасаясь к ней рукой Instagram

Сколько пришлось потратить на сырьё и аренду, предприниматель не уточняет. Точное количество продаж также неизвестно: сперва Елисеев сказал, что в день продаёт до 100 тачеров, позже — что в день продаёт всего три-четыре устройства. Основной канал сбыта — Instagram: Елисеев говорит, что там реклама работает эффективнее всего.

От контекстной рекламы предприниматель отказывается: название «тачер» неизвестно широкой аудитории, и он опасается, что клиенты не будут кликать. По этой же причине он не использует и продвижение сайта или другие методы рекламы.

​Тачер используют и для кнопок Instagram

По словам предпринимателя, проект пока не вышел на окупаемость. Тем не менее как только удастся выйти на прибыль, он планирует выкупить оборудование: он не переживает, что после карантина спрос на его продукт упадёт — наоборот, люди будут больше беспокоиться о гигиене и безопасности.

#коронавирус #тачер #бизнесвроссии #бизнеснакарантине

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13 комментариев
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Dear Moscow,

9

Когда пользовался тачерами до того, как это стало мэйнстримом

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Ann Lukashenko

Dear
1
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Kirill Zhikulin

0

Хороший пример адаптации бизнеса к существующим условиям👍🏻

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Дмитрий Дьяконов

Kirill
3

хороший пример как на фоне истерии/хайпа впарить продукт.
смотри - делаю то же самое, что умеет тачер, но без тачера и бесплатно

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Миша Сергеев

Дмитрий
10

Жадина!!
Купи тачер!!!

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Andrew Simon

Дмитрий
0

Тем не менее это в 1000 раз лучше чем впаривать новый налог, запрет или изменения конституции. Не там вы негодяев ищите.

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Sam Simenoff

2

Да, но потом ты сам трогаешь тачер рукой, вынимая из кармана. Где смысл?!
Как минимум он должен быть серебряный тогда, серебро вроде как антибактериально.

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badResistor

1

Бог дал вам ключи, а вы покупаете какие-то тачеры...

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Paul Mayer

badResistor
0

Кстати, да, в чем проблема использовать ключи, всю жизнь их использую))

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Денис Кретов

0

это устройство не спасет от вируса, а спасет от нищеты )))

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Марк Стручков

0

Только вот они должны быть латунными, насколько мне известно

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Егор Демешко

0

Hi-tech, который мы заслужили

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Сергей М

0

И как тебе такое, Илон Маск?

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