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Татьяна Боброва
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«Сбербанк» и DocDoc вслед за «Яндексом» начали проводить тесты на Covid-19 на дому за 1900 рублей Материал редакции

Тесты позволяют выявить бессимптомное течение заболевания и проводить массовое самотестирование.

9 комментариев
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«Сбербанк» и медицинский сервис DocDoc (входит в экосистему банка) организовали проведение тестов на Covid-19 на дому, пишет РБК со ссылкой на компанию. Стоимость услуги — 1900 рублей.

Клиенты смогут оставить заявку и оплатить тестирование на сайте DocDoc. Доставка теста будет бесконтактной, её организуют с помощью сервиса курьерской доставки, уточняет издание. Партнёры обещают выслать результаты в течение одного-двух дней на электронную почту.

На первом этапе услуга доступна в Москве, где DocDoc работает с десятью лабораториями. В банке отметили, что услуга направлена на выявление бессимптомного течения заболевания и позволяет проводить массовое самотестирование.

16 апреля о начале домашних тестирований на коронавирус нового типа рассказал «Яндекс». Компания сотрудничает с четырьмя лабораториями и на первом этапе предоставляет услугу жителям Москвы, входящим в группу риска — от 65 лет. Стоимость услуги — от 3900 рублей. Первые десять тысяч тестов для входящих в группу риска людей компания обещает оплатить сама.

В начале апреля власти разрешили проводить тесты на Covid-19 любым частным лабораториям. По данным Роспотребнадзора, в Москве разрешение есть у 11 лабораторий, в Санкт-Петербурге — у четырёх.

#новость #сбербанк #коронавирус

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9 комментариев
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Дмитрий Багадов

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В очко себе тестирование своё пусть засунут

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Даниил Штурвальский

Дмитрий
0

😆😆 Жёстко аы с ними.....

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Nikolay Werner

Даниил
0

А вдруг вирус как раз там и спрятался)))

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Li Bel

1

Вот сейчас наживутся на параноиках

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Кирилл Макаревич

1

Я не представляю кто захочет провериться без симптомов, что бы угодить в заполненную больницу с уставшими несчастными врачами

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Kirill Kalita

0

Лучше бы разобрались откуда сегодня доп. номера "левые" появились массово 

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Даниил Лепетков

0

Во всем мире: чувствуете себя плохо? Вот, держите БЕСПЛАТНО экспресс тест, через несколько часов будет готов результат, тестирование проводится массово и почти у всех.

Россия: тестирование сначала было только в Новосибирске, для взятия теста нужны симптомы, результаты в течение 7 дней, а теперь если хочешь быстро, плати деньги
Обалденно!!!

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Михаил М

Даниил
0

В южной Корее тоже платные тесты.

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Grigory Zarudaev

0

Этот срано\ссаный СбЭрБэнг должен заниматься кредитованием и отсрочками платежей, но говноБанк делает какую то "левую" херь. Х"№ланы. 

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