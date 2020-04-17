Тесты позволяют выявить бессимптомное течение заболевания и проводить массовое самотестирование.

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«Сбербанк» и медицинский сервис DocDoc (входит в экосистему банка) организовали проведение тестов на Covid-19 на дому, пишет РБК со ссылкой на компанию. Стоимость услуги — 1900 рублей.

Клиенты смогут оставить заявку и оплатить тестирование на сайте DocDoc. Доставка теста будет бесконтактной, её организуют с помощью сервиса курьерской доставки, уточняет издание. Партнёры обещают выслать результаты в течение одного-двух дней на электронную почту.

На первом этапе услуга доступна в Москве, где DocDoc работает с десятью лабораториями. В банке отметили, что услуга направлена на выявление бессимптомного течения заболевания и позволяет проводить массовое самотестирование.

16 апреля о начале домашних тестирований на коронавирус нового типа рассказал «Яндекс». Компания сотрудничает с четырьмя лабораториями и на первом этапе предоставляет услугу жителям Москвы, входящим в группу риска — от 65 лет. Стоимость услуги — от 3900 рублей. Первые десять тысяч тестов для входящих в группу риска людей компания обещает оплатить сама.

В начале апреля власти разрешили проводить тесты на Covid-19 любым частным лабораториям. По данным Роспотребнадзора, в Москве разрешение есть у 11 лабораторий, в Санкт-Петербурге — у четырёх.