Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Тесты позволяют выявить бессимптомное течение заболевания и проводить массовое самотестирование.
«Сбербанк» и медицинский сервис DocDoc (входит в экосистему банка) организовали проведение тестов на Covid-19 на дому, пишет РБК со ссылкой на компанию. Стоимость услуги — 1900 рублей.
Клиенты смогут оставить заявку и оплатить тестирование на сайте DocDoc. Доставка теста будет бесконтактной, её организуют с помощью сервиса курьерской доставки, уточняет издание. Партнёры обещают выслать результаты в течение одного-двух дней на электронную почту.
На первом этапе услуга доступна в Москве, где DocDoc работает с десятью лабораториями. В банке отметили, что услуга направлена на выявление бессимптомного течения заболевания и позволяет проводить массовое самотестирование.
16 апреля о начале домашних тестирований на коронавирус нового типа рассказал «Яндекс». Компания сотрудничает с четырьмя лабораториями и на первом этапе предоставляет услугу жителям Москвы, входящим в группу риска — от 65 лет. Стоимость услуги — от 3900 рублей. Первые десять тысяч тестов для входящих в группу риска людей компания обещает оплатить сама.
В начале апреля власти разрешили проводить тесты на Covid-19 любым частным лабораториям. По данным Роспотребнадзора, в Москве разрешение есть у 11 лабораторий, в Санкт-Петербурге — у четырёх.
В очко себе тестирование своё пусть засунут
😆😆 Жёстко аы с ними.....
Я не представляю кто захочет провериться без симптомов, что бы угодить в заполненную больницу с уставшими несчастными врачами
Во всем мире: чувствуете себя плохо? Вот, держите БЕСПЛАТНО экспресс тест, через несколько часов будет готов результат, тестирование проводится массово и почти у всех.
Россия: тестирование сначала было только в Новосибирске, для взятия теста нужны симптомы, результаты в течение 7 дней, а теперь если хочешь быстро, плати деньги
Обалденно!!!
Этот срано\ссаный СбЭрБэнг должен заниматься кредитованием и отсрочками платежей, но говноБанк делает какую то "левую" херь. Х"№ланы.
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