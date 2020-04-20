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Галина Мубаракшина
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«Яндекс» сделал бесплатным тестирование на коронавирус для всех жителей Москвы и Подмосковья Материал редакции

Скоро тестирование будет доступно и в других регионах, рассказали в компании.

  • «Яндекс» сделал бесплатным тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 в рамках благотворительного проекта «Помощь рядом». Об этом vc.ru рассказали в компании.
  • Бесплатное тестирование доступно для жителей всех возрастов из Москвы и ближайшего Подмосковья. В будущем его также смогут провести жители других регионов, отметили в «Яндексе».
  • Чтобы пройти бесплатное тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. После подтверждения времени тестирования по указанному адресу приедет медработник одной из лабораторий-партнёров проекта — «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест».
  • Фонд оплатит тесты для всех подавших заявку. Его финансируют «Яндекс», «Ак Барс банк» и частные лица. Сколько сейчас средств собрано через фонд и сколько заявок на бесплатное тестирование уже поступило, представитель «Яндекса» ответить отказался.
  • «Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус для пожилых жителей Москвы 16 апреля 2020 года. Стоимость теста — от 3900 рублей, первые 10 тысяч тестов компания обещала оплатить сама. 17 апреля начали проводить тесты «Сбербанк» и DocDoc, стоимость услуги — 1900 рублей.

#новость #яндекс #коронавирус

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23 комментария
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Andrey Sobolev

19

Круто, не знаю что даже добавить. Молодцы!

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Media Shaper

Andrey
4

Да, молодцы! Так держать!

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Nick Moren

9

Яндекc 💛

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Ruslan Umarkhanov

4

Вот это уровень💪💪💪 молодцы👍👍👍

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Michael Shramko

Ruslan
2

Приколюхи от Яндекса в виде баланса на я директетак и не случились, в чем-то они молодцы, в чем-то халатны..

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Михаил Синицын

2

Ждём ответ от Сбербанка

Ответить

Yan Varskii

2

По идее такая инициатива должна исходить от государственных органов, а тут частные компании сознательность включили.

Ответить

Li Bel

Yan
0

Частным лабам наверняка возместят часть от государства, размах слишком большой

Ответить

Aleksander Rysevets

Yan
0

Хорошее замечание. Которое может вылиться в хорошую реформу государства, и стать инициативой вроде "Государство как коммерческая компания".

Ответить

Денис Кравцов

0

Медцентрам и клиниками не позавидуешь

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Ivan Boldyrev

Денис
4

Они на деньги Яндекса и будет проводить тесты. 

Ответить

Michael Shramko

0

Ух ты) какая приятная новость.
Зачем было начинать продавать его за 4000 ...

Ответить

Evgenii Ishchenkov

Michael
2

Видимо на тот момент не было найдено нужного финансирования. Сейчас подключились партнёры.

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Сергей Камянецкий

Michael
0

Sara-cov-2 этот тот же covid-19? Или маркетологи я тут нашли как выиграть?🧐

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Li Bel

Сергей
0

Первый вирус, второй название болезни

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Ленар Сафин

0

Вот бы еще сто процентную гарантию что не заразишься при этом.
Может как-то производить доставку/забор тестов без участия человека. Через постаматы например.

Ответить

Ivan Boldyrev

Ленар
0

Вирус не настолько контагиозен, чтобы можно было заразиться от человека в защитном костюме. 

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Roman Moskovskiy

Ленар
0

Человек, который будет брать анализы боится заразиться не меньше, так что он сам позаботится о безопасности

Ответить

Artemy

0

Всех урыли! Интересно, начнет ли MRG теперь приплачивать тестирующимся? И вернут ли деньги тем, кто выложил 3900:)

Ответить

Li Bel

Artemy
0

Вот да, сейчас те кто даже 1900 отвалил рвут и мечут

Ответить

Li Bel

0

Яндекс оплатит весь банкет? Или все же лаборатории? Для них это очень накладно - материалы, реактивы... если только хорошенько пропиариться. В этом случае пиар оправдан)

Ответить

Ivan Boldyrev

Li
0

В статье написано, что платит фонд. Лаборатории, разумеется, бесплатно работать не будут, просто нет механизма их заставить. 

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Li Bel

Ivan
0

Тогда фонд точно себе компенсирует, это же не анализ крови за 200 р

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