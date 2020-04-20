Скоро тестирование будет доступно и в других регионах, рассказали в компании.
- «Яндекс» сделал бесплатным тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 в рамках благотворительного проекта «Помощь рядом». Об этом vc.ru рассказали в компании.
- Бесплатное тестирование доступно для жителей всех возрастов из Москвы и ближайшего Подмосковья. В будущем его также смогут провести жители других регионов, отметили в «Яндексе».
- Чтобы пройти бесплатное тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. После подтверждения времени тестирования по указанному адресу приедет медработник одной из лабораторий-партнёров проекта — «АрхиМед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «ЛабКвест».
- Фонд оплатит тесты для всех подавших заявку. Его финансируют «Яндекс», «Ак Барс банк» и частные лица. Сколько сейчас средств собрано через фонд и сколько заявок на бесплатное тестирование уже поступило, представитель «Яндекса» ответить отказался.
- «Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус для пожилых жителей Москвы 16 апреля 2020 года. Стоимость теста — от 3900 рублей, первые 10 тысяч тестов компания обещала оплатить сама. 17 апреля начали проводить тесты «Сбербанк» и DocDoc, стоимость услуги — 1900 рублей.
Всё о бизнесе в реальной жизни: интервью, обзоры, биографии и очерки.
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Andrey Sobolev
Круто, не знаю что даже добавить. Молодцы!
Media ShaperAndrey
Да, молодцы! Так держать!
Nick Moren
Яндекc 💛
Ruslan Umarkhanov
Вот это уровень💪💪💪 молодцы👍👍👍
Michael ShramkoRuslan
Приколюхи от Яндекса в виде баланса на я директетак и не случились, в чем-то они молодцы, в чем-то халатны..
Михаил Синицын
Ждём ответ от Сбербанка
Yan Varskii
По идее такая инициатива должна исходить от государственных органов, а тут частные компании сознательность включили.
Li BelYan
Частным лабам наверняка возместят часть от государства, размах слишком большой
Aleksander RysevetsYan
Хорошее замечание. Которое может вылиться в хорошую реформу государства, и стать инициативой вроде "Государство как коммерческая компания".
Денис Кравцов
Медцентрам и клиниками не позавидуешь
Ivan BoldyrevДенис
Они на деньги Яндекса и будет проводить тесты.
Michael Shramko
Ух ты) какая приятная новость.
Зачем было начинать продавать его за 4000 ...
Evgenii IshchenkovMichael
Видимо на тот момент не было найдено нужного финансирования. Сейчас подключились партнёры.
Сергей КамянецкийMichael
Sara-cov-2 этот тот же covid-19? Или маркетологи я тут нашли как выиграть?🧐
Li BelСергей
Первый вирус, второй название болезни
Ленар Сафин
Вот бы еще сто процентную гарантию что не заразишься при этом.
Может как-то производить доставку/забор тестов без участия человека. Через постаматы например.
Ivan BoldyrevЛенар
Вирус не настолько контагиозен, чтобы можно было заразиться от человека в защитном костюме.
Roman MoskovskiyЛенар
Человек, который будет брать анализы боится заразиться не меньше, так что он сам позаботится о безопасности
Artemy
Всех урыли! Интересно, начнет ли MRG теперь приплачивать тестирующимся? И вернут ли деньги тем, кто выложил 3900:)
Li BelArtemy
Вот да, сейчас те кто даже 1900 отвалил рвут и мечут
Li Bel
Яндекс оплатит весь банкет? Или все же лаборатории? Для них это очень накладно - материалы, реактивы... если только хорошенько пропиариться. В этом случае пиар оправдан)
Ivan BoldyrevLi
В статье написано, что платит фонд. Лаборатории, разумеется, бесплатно работать не будут, просто нет механизма их заставить.
Li BelIvan
Тогда фонд точно себе компенсирует, это же не анализ крови за 200 р