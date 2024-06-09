Игрушка за $10 тысяч и аксессуары дороже одежды: кто и почему скупает старые куклы Barbie Статьи редакции
Рассказ «дилера» c тридцатилетним стажем — в пересказе Fortune.
В начале 1990-х тогда ещё 20-летний Брюс Залкин работал в магазине винтажных игрушек — продавал мини-фуры Tonkin Replica и другие редкие вещицы. В бизнес он попал благодаря бабушке, которая годами коллекционировала стеклянную посуду, керамику и статуэтки.
Коллеги Залкина — в основном дамы в возрасте — прожужжали ему все уши о куклах Barbie от Mattel, советуя переключиться на них. И вот уже 30 лет он следует их совету и перепродаёт скрупулёзно отобранных кукол на eBay, выставках и аукционах.
В основном он ищет поставщиков через сарафанное радио. Иногда помогают и старые связи — например, с теми, кто уже покупал у него игрушки, но решил продать их из-за непредвиденных обстоятельств или ради заработка.
Главная цель предпринимателя — найти Barbie из как можно более ранних и редких коллекций. Первых кукол, например, можно было поставить на специальную платформу, поэтому в ступнях у них были проделаны отверстия для крепежа.
Вторых поставляли без подставок, потому что дети, как оказалось, то и дело их ломали. Третьим нарисовали накрашенные тушью ресницы. А четвёртых сделали из винипласта, а не поливинилхлорида.
За старыми Barbie покупатели «охотятся» по самым разным причинам:
- Для одних коллекционировать игрушки — это хобби.
- Другие хотят исполнить несбывшуюся в детстве мечту о кукле.
- А кому-то просто нравится ностальгировать по прошлому.
Купить игрушки можно в фирменных и мультибрендовых магазинах, но там не найти старые и лимитированные коллекции — созданные в 20 веке с модными дизайнерами, объединённые культурной, социальной и географической темой или отличающиеся от остальных по материалу и форме.
Отыскать потенциально дорогих кукол не так уже и просто, говорит Залкин. Например, однажды он вместе с приятелем-продавцом отправился изучать коллекцию из более чем 150 игрушек — владелица переезжала и не видела смысла везти их с собой.
Оказалось, что особо редких находок среди них не было, но так как большую часть выпустили до 1980-х, «партнёры» всё-таки выкупили набор примерно за $4000.
Каждую куклу они завернули в бумагу или пластик, чтобы сохранить причёску, а каждый крохотный аксессуар упаковали в отдельный ZIP-пакет, чтобы не потерять. После этого ещё несколько месяцев уходит на сортировку и разбор — что и в каком году вышло, каким спросом пользуется, легко ли достать.
При этом винтажные аксессуары, как правило, стоят при перепродаже дороже, чем одежда, а то и сама кукла. Залкин объясняет это тем, что детали слишком маленькие и постоянно теряются, случайно попадают в мусор или пылесос.
При продаже же одежды имеет значение, есть ли на ней фирменная бирка от Mattel. Некоторые владельцы шили вещи по выкройкам от производителя, потому что оригинальные наряды стоили дорого.
Повысить интерес к винтажным моделям помог и выход фильма «Барби» Греты Гервиг в 2023 году. Показанные в нём «беременная» кукла Pregnant Midge и Barbie-«трансформер» Growing up Skipper (прокрутив руку, можно увеличить её рост) подорожали вдвое.
Залкин называет себя не коллекционером, а дилером, потому что ищет кукол на перепродажу и на вырученные деньги живёт. По собственным оценкам, за тридцать лет в деле он сбыл винтажных Barbie на $2 млн — около 179 млн рублей по курсу на 9 июня 2024 года.
Некоторые игрушки ему удалось продать по цене $10 тысяч за штуку. Иногда несколько тысяч долларов может стоить и один только наряд, если вышел в рамках эксклюзивной лимитированной коллекции. Один коллекционер отдал Залкину $250 тысяч за коллекцию из 500 кукол в оригинальных упаковках (22 млн рублей).
Бросать своё дело «дилер» не планирует — для него это прежде всего работа и источник заработка. Но другим браться не то чтобы советует и признаётся, что покупка Barbie для перепродажи — «так себе инвестиция».
Таких историй много!
Кто-то коллекционирует часы, кто-то машины, а кто-то ... БАРБИ😅
У меня на работе
8 лямов
Для респондентов vc.ru лям скину 🥰
Барбифилы какие-то.