Рассказ «дилера» c тридцатилетним стажем — в пересказе Fortune.

В начале 1990-х тогда ещё 20-летний Брюс Залкин работал в магазине винтажных игрушек — продавал мини-фуры Tonkin Replica и другие редкие вещицы. В бизнес он попал благодаря бабушке, которая годами коллекционировала стеклянную посуду, керамику и статуэтки.

Коллеги Залкина — в основном дамы в возрасте — прожужжали ему все уши о куклах Barbie от Mattel, советуя переключиться на них. И вот уже 30 лет он следует их совету и перепродаёт скрупулёзно отобранных кукол на eBay, выставках и аукционах.

В основном он ищет поставщиков через сарафанное радио. Иногда помогают и старые связи — например, с теми, кто уже покупал у него игрушки, но решил продать их из-за непредвиденных обстоятельств или ради заработка.

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Главная цель предпринимателя — найти Barbie из как можно более ранних и редких коллекций. Первых кукол, например, можно было поставить на специальную платформу, поэтому в ступнях у них были проделаны отверстия для крепежа.

Вторых поставляли без подставок, потому что дети, как оказалось, то и дело их ломали. Третьим нарисовали накрашенные тушью ресницы. А четвёртых сделали из винипласта, а не поливинилхлорида.

Источник: Pinterest

За старыми Barbie покупатели «охотятся» по самым разным причинам:

Для одних коллекционировать игрушки — это хобби.

Другие хотят исполнить несбывшуюся в детстве мечту о кукле.

А кому-то просто нравится ностальгировать по прошлому.

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Купить игрушки можно в фирменных и мультибрендовых магазинах, но там не найти старые и лимитированные коллекции — созданные в 20 веке с модными дизайнерами, объединённые культурной, социальной и географической темой или отличающиеся от остальных по материалу и форме.

Куклы, выпущенные в коллаборации с дизайнером Бобом Маки. Источник: Reddit

Отыскать потенциально дорогих кукол не так уже и просто, говорит Залкин. Например, однажды он вместе с приятелем-продавцом отправился изучать коллекцию из более чем 150 игрушек — владелица переезжала и не видела смысла везти их с собой.

Оказалось, что особо редких находок среди них не было, но так как большую часть выпустили до 1980-х, «партнёры» всё-таки выкупили набор примерно за $4000.

Каждую куклу они завернули в бумагу или пластик, чтобы сохранить причёску, а каждый крохотный аксессуар упаковали в отдельный ZIP-пакет, чтобы не потерять. После этого ещё несколько месяцев уходит на сортировку и разбор — что и в каком году вышло, каким спросом пользуется, легко ли достать.

«Международная» коллекция Barbie 1980-1990-х. Источник: Proxibid

При этом винтажные аксессуары, как правило, стоят при перепродаже дороже, чем одежда, а то и сама кукла. Залкин объясняет это тем, что детали слишком маленькие и постоянно теряются, случайно попадают в мусор или пылесос.

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При продаже же одежды имеет значение, есть ли на ней фирменная бирка от Mattel. Некоторые владельцы шили вещи по выкройкам от производителя, потому что оригинальные наряды стоили дорого.

Повысить интерес к винтажным моделям помог и выход фильма «Барби» Греты Гервиг в 2023 году. Показанные в нём «беременная» кукла Pregnant Midge и Barbie-«трансформер» Growing up Skipper (прокрутив руку, можно увеличить её рост) подорожали вдвое.

Barbie-«трансформер» Growing up Skipper, выпущенная в 1975 году

«Беременная» кукла Pregnant Midge, выпущенная в 2003 году

Залкин называет себя не коллекционером, а дилером, потому что ищет кукол на перепродажу и на вырученные деньги живёт. По собственным оценкам, за тридцать лет в деле он сбыл винтажных Barbie на $2 млн — около 179 млн рублей по курсу на 9 июня 2024 года.

Некоторые игрушки ему удалось продать по цене $10 тысяч за штуку. Иногда несколько тысяч долларов может стоить и один только наряд, если вышел в рамках эксклюзивной лимитированной коллекции. Один коллекционер отдал Залкину $250 тысяч за коллекцию из 500 кукол в оригинальных упаковках (22 млн рублей).

Бросать своё дело «дилер» не планирует — для него это прежде всего работа и источник заработка. Но другим браться не то чтобы советует и признаётся, что покупка Barbie для перепродажи — «так себе инвестиция».

Офлайн Полина Лааксо 23.11.2021 Слушать машинку Статьи редакции «Hot Wheels словно акции»: коллекционеры тратят десятки тысяч долларов, чтобы купить всего одну игрушечную Их производитель Mattel ежегодно продаёт детям мини-авто на сумму около $1 млрд — по паре долларов за штуку. А на вторичном рынке их покупают взрослые: у несведущих владельцев, брокеров и бывших дизайнеров Mattel. Чья коллекция Hot Wheels вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» и какие машинки ценятся больше всего — в пересказе The Hustle. Машинки Hot Wheels highsnobiety.com