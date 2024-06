Их производитель Mattel ежегодно продаёт детям мини-авто на сумму около $1 млрд — по паре долларов за штуку. А на вторичном рынке их покупают взрослые: у несведущих владельцев, брокеров и бывших дизайнеров Mattel. Чья коллекция Hot Wheels вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» и какие машинки ценятся больше всего — в пересказе The Hustle.

Barbie-«трансформер» Growing up Skipper, выпущенная в 1975 году

Повысить интерес к винтажным моделям помог и выход фильма «Барби» Греты Гервиг в 2023 году. Показанные в нём «беременная» кукла Pregnant Midge и Barbie-«трансформер» Growing up Skipper (прокрутив руку, можно увеличить её рост) подорожали вдвое.

Рассказ «дилера» c тридцатилетним стажем — в пересказе Fortune.