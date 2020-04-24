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Экономика устроена сложнее, чем кажется — например, открытие ресторанов не означает возвращение их к прибыли, полагает он.
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс поделился своим видением ситуации с пандемией Covid-2019. Он считает, что постепенное «открытие» стран не будет таким простым, как кажется, а опасность заражения наложит отпечаток на ведение бизнеса и поведение людей.
Следующие два месяца — это новый этап эпидемии в развитых странах, полагает предприниматель. Он будет «полунормальным», считает Гейтс. Людям разрешат выходить на улицу, но не так часто, они не смогут посещать общественные места.
Пример постепенного «открытия» — это завод Microsoft в Китае, на котором трудоустроены 6200 человек. Сейчас на работу ходит только половина из них, отмечает экс-глава компании. Те, кто хочет работать из дома, остаётся дома. Тех, у кого есть симптомы простуды, просят не приходить. Работники по-прежнему носят маски, пользуются средствами дезинфекции и соблюдают дистанцию.
Базовый принцип: разрешить работу отраслям, которые наиболее выгодны для экономики и не связаны с высоким риском заражения. Но если изучить детали, картина быстро усложнится, полагает Гейтс. Современная экономика слишком сложна, в ней много взаимосвязей.
Школы должны открыться первыми, полагает экс-глава Microsoft. А вот развлекательные и спортивные мероприятия, вероятно, не смогут проводить ещё долгое время. Потому что экономическая выгода несравнима с риском распространения инфекции.
Если весной 2021 года люди смогут посетить публичные мероприятия, игру или концерт на стадионе, то это благодаря «чудесному лечению», которое позволит людям вновь чувствовать себя в безопасности, полагает Гейтс.
«Трудно определить порог, но я полагаю, что эффективность лечения должна составлять 95%: если наши лучшие методы лечения снизят смертность менее чем на 95%, нам по-прежнему будет нужна вакцина, чтобы вернуться к нормальной жизни».
Кукловод в деле. Если задуматься, какого *** Билли вообще раздаёт советы на эту тему?
Ну а кто ему запретит? К счастью, к нему хотя бы никто не прислушивается.
На самом деле он уже несколько лет в том или ином виде занимается вопросами здравоохранения. В конце прошлого года на Netflix даже фильм с его участием вышел в трёх частях - "В голове у Билла". Как раз перед пандемией.
Вместе с Уорреном Баффетом они давно инвестируют и выделяют деньги на благотворительность пытаясь победить различные болезни. И делать вакцины на опережение.
Все это стало мощной темой для эксплуатации у конспирологов. Что мол, деньги тратятся на эксперименты на людях, а не для того, чтобы им на самом деле помочь.
Тема скользкая и непонятная для людей. С одной стороны - это именно тот человек, который действительно что-то делает, чтобы справиться с болезнями. А с другой - вызывает опасение у народа, что в его же силах и возможностях делать не самые приятные вещи. Настоящие мотивы мол, никто не знает.
Кто бы сомневался, он кровно заинтересован
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