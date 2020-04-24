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Галина Мубаракшина
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Билл Гейтс предупредил об опасности прекращения «карантина» без получения вакцины Материал редакции

Экономика устроена сложнее, чем кажется — например, открытие ресторанов не означает возвращение их к прибыли, полагает он.

8 комментариев
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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс поделился своим видением ситуации с пандемией Covid-2019. Он считает, что постепенное «открытие» стран не будет таким простым, как кажется, а опасность заражения наложит отпечаток на ведение бизнеса и поведение людей.

Следующие два месяца — это новый этап эпидемии в развитых странах, полагает предприниматель. Он будет «полунормальным», считает Гейтс. Людям разрешат выходить на улицу, но не так часто, они не смогут посещать общественные места.

Представьте рестораны, где каждый посетитель сидит за отдельным столом, самолёты, в которых среднее место всегда пустует. Школы открыты, но вы не можете собрать стадион на 70 тысяч человек. Люди сколько-то зарабатывают и сколько-то тратят, но не так много, как до пандемии.

Билл Гейтс
сооснователь Microsoft

Пример постепенного «открытия» — это завод Microsoft в Китае, на котором трудоустроены 6200 человек. Сейчас на работу ходит только половина из них, отмечает экс-глава компании. Те, кто хочет работать из дома, остаётся дома. Тех, у кого есть симптомы простуды, просят не приходить. Работники по-прежнему носят маски, пользуются средствами дезинфекции и соблюдают дистанцию.

Базовый принцип: разрешить работу отраслям, которые наиболее выгодны для экономики и не связаны с высоким риском заражения. Но если изучить детали, картина быстро усложнится, полагает Гейтс. Современная экономика слишком сложна, в ней много взаимосвязей.

Например, в ресторанах люди будут садиться на расстоянии шести футов (около 1,8 м) друг от друга. Но как они будут работать с поставщиками? Останутся ли рестораны прибыльными при меньшем количестве посетителей?

Билл Гейтс
сооснователь Microsoft

Школы должны открыться первыми, полагает экс-глава Microsoft. А вот развлекательные и спортивные мероприятия, вероятно, не смогут проводить ещё долгое время. Потому что экономическая выгода несравнима с риском распространения инфекции.

Если весной 2021 года люди смогут посетить публичные мероприятия, игру или концерт на стадионе, то это благодаря «чудесному лечению», которое позволит людям вновь чувствовать себя в безопасности, полагает Гейтс.

«Трудно определить порог, но я полагаю, что эффективность лечения должна составлять 95%: если наши лучшие методы лечения снизят смертность менее чем на 95%, нам по-прежнему будет нужна вакцина, чтобы вернуться к нормальной жизни».

#гейтс #коронавирус

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Кирилл Солодовников

1

Кукловод в деле. Если задуматься, какого *** Билли вообще раздаёт советы на эту тему?

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Yarshd Dhsdfh

Кирилл
1

Ну а кто ему запретит? К счастью, к нему хотя бы никто не прислушивается. 

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Константин Суворов

Кирилл
1

На самом деле он уже несколько лет в том или ином виде занимается вопросами здравоохранения. В конце прошлого года на Netflix даже фильм с его участием вышел в трёх частях - "В голове у Билла". Как раз перед пандемией.

Вместе с Уорреном Баффетом они давно инвестируют и выделяют деньги на благотворительность пытаясь победить различные болезни. И делать вакцины на опережение.

Все это стало мощной темой для эксплуатации у конспирологов. Что мол, деньги тратятся на эксперименты на людях, а не для того, чтобы им на самом деле помочь.

Тема скользкая и непонятная для людей. С одной стороны - это именно тот человек, который действительно что-то делает, чтобы справиться с болезнями. А с другой - вызывает опасение у народа, что в его же силах и возможностях делать не самые приятные вещи. Настоящие мотивы мол, никто не знает.

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Vitalii Vorobiov

Кирилл
0

Может потому, что журналисты спросили? 

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Артём Прокопенко

1

Конспирологи на месте, я спокоен 

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Макс Тор

0

Кто бы сомневался, он кровно заинтересован

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Тим Пазухин

Макс
0

поч?

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Sasha Korablyov

Тим
0

В вотсаппе рассказывали

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