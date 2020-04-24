Экономика устроена сложнее, чем кажется — например, открытие ресторанов не означает возвращение их к прибыли, полагает он.

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Сооснователь Microsoft Билл Гейтс поделился своим видением ситуации с пандемией Covid-2019. Он считает, что постепенное «открытие» стран не будет таким простым, как кажется, а опасность заражения наложит отпечаток на ведение бизнеса и поведение людей.

Следующие два месяца — это новый этап эпидемии в развитых странах, полагает предприниматель. Он будет «полунормальным», считает Гейтс. Людям разрешат выходить на улицу, но не так часто, они не смогут посещать общественные места.

Представьте рестораны, где каждый посетитель сидит за отдельным столом, самолёты, в которых среднее место всегда пустует. Школы открыты, но вы не можете собрать стадион на 70 тысяч человек. Люди сколько-то зарабатывают и сколько-то тратят, но не так много, как до пандемии. Билл Гейтс сооснователь Microsoft

Пример постепенного «открытия» — это завод Microsoft в Китае, на котором трудоустроены 6200 человек. Сейчас на работу ходит только половина из них, отмечает экс-глава компании. Те, кто хочет работать из дома, остаётся дома. Тех, у кого есть симптомы простуды, просят не приходить. Работники по-прежнему носят маски, пользуются средствами дезинфекции и соблюдают дистанцию.

Базовый принцип: разрешить работу отраслям, которые наиболее выгодны для экономики и не связаны с высоким риском заражения. Но если изучить детали, картина быстро усложнится, полагает Гейтс. Современная экономика слишком сложна, в ней много взаимосвязей.

Например, в ресторанах люди будут садиться на расстоянии шести футов (около 1,8 м) друг от друга. Но как они будут работать с поставщиками? Останутся ли рестораны прибыльными при меньшем количестве посетителей? Билл Гейтс сооснователь Microsoft

Школы должны открыться первыми, полагает экс-глава Microsoft. А вот развлекательные и спортивные мероприятия, вероятно, не смогут проводить ещё долгое время. Потому что экономическая выгода несравнима с риском распространения инфекции.

Если весной 2021 года люди смогут посетить публичные мероприятия, игру или концерт на стадионе, то это благодаря «чудесному лечению», которое позволит людям вновь чувствовать себя в безопасности, полагает Гейтс.