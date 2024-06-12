Американская сеть коворкингов WeWork «вышла» из банкротства и назначила нового гендиректора

Дэвида Тролли сменил на посту Джон Сантора.Компания сообщила, что завершила операционную и финансовую реструктуризацию и пересмотрела состав совета директоров.Сантора до назначения проработал более 40 лет в компании по операциям с коммерческой недвижимостью Cushman & Wakefield, где занимал руководящие должности.Тролли пробыл гендиректором WeWork с мая 2023 года. Под его руководством сеть смогла перезаключить более 190 договоров аренды и отказаться от более чем 170 «нерентабельных локаций», чтобы сократить расходы.Анант Ярди — основатель Yardi Systems, которая, как писало Axios, получила около 60% компании в результате реструктуризации, — подчеркнул: WeWork — несмотря на многие перемены — «сохранит приверженность ключевым элементам: сообществу, офисам, технологиям, масштабированию и духу предпринимательства».Источник фото: The InformationWeWork основали Адам Ньюман и Мигель Маккелви в 2010 году — стартап обещал «трансформировать рабочую среду». В 2019 году его оценивали в $47 млрд, но когда инвестиционный бум прошёл, компанию поставили в один ряд с другими низкомаржинальными предприятиями со слабой экономикой.В 2019 году Ньюман оставил должность гендиректора на фоне претензий со стороны инвесторов, передав контроль японской SoftBank. Из-за их сомнений в состоятельности бизнес-модели оценка WeWork упала до $20-30 млрд, а IPO отложили до 2021 года. Сооснователь говорил, что принял решение уйти исходя из интересов компании, но СМИ считают, что его «свергли».В ноябре 2023 года сеть подала на банкротство в США. Сумма обязательств составляла $18,65 млрд при стоимости активов в $15,06 млрд. Зимой 2024 года СМИ сообщили, что выкупить сеть хочет Ньюман и предлагает за активы $500-600 млн. В апреле компания отклонила предложение, и предприниматель не стал выдвигать другое.#новости #wework
Вопрос от дядя из Самары - это компания кефиры делает или цветы продает?
Установка дверей
Ньюман - непобедимый скамер.
На посту гендиректора Джареда Лето, сумевшего выбить бабло с японца, сменит Николас Кейдж, который уже 20 лет снимается во всем подряд.
вот что значит эффективный работник- вытащил компанию из банкротства, Тролли молодец, непонятно зачем они его сменяют
Oh shit here we work again
В Буэнос-Айресе за два места WeWork попросил 1500 долларов в месяц. Да, это красивый небоскреб рядом с престижным районом. Но за 500 долларов можно снять однушку под офис в таком же престижном район. В итоге так и сделали.