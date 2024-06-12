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Полина Лааксо
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Американская сеть коворкингов WeWork «вышла» из банкротства и назначила нового гендиректора

Дэвида Тролли сменил на посту Джон Сантора.

  • Компания сообщила, что завершила операционную и финансовую реструктуризацию и пересмотрела состав совета директоров.
  • Сантора до назначения проработал более 40 лет в компании по операциям с коммерческой недвижимостью Cushman & Wakefield, где занимал руководящие должности.
  • Тролли пробыл гендиректором WeWork с мая 2023 года. Под его руководством сеть смогла перезаключить более 190 договоров аренды и отказаться от более чем 170 «нерентабельных локаций», чтобы сократить расходы.
  • Анант Ярди — основатель Yardi Systems, которая, как писало Axios, получила около 60% компании в результате реструктуризации, — подчеркнул: WeWork — несмотря на многие перемены — «сохранит приверженность ключевым элементам: сообществу, офисам, технологиям, масштабированию и духу предпринимательства».
Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.theinformation.com%2Farticles%2Fas-doubts-about-weworks-future-rise-landlords-look-for-backup-tenants%2F&amp;psig=AOvVaw2jd6XOE2_ZoanDypJl99P4&amp;ust=1718277955117000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCNjryMn61YYDFQAAAAAdAAAAABAQ" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Information</a>
Источник фото: The Information
  • WeWork основали Адам Ньюман и Мигель Маккелви в 2010 году — стартап обещал «трансформировать рабочую среду». В 2019 году его оценивали в $47 млрд, но когда инвестиционный бум прошёл, компанию поставили в один ряд с другими низкомаржинальными предприятиями со слабой экономикой.
  • В 2019 году Ньюман оставил должность гендиректора на фоне претензий со стороны инвесторов, передав контроль японской SoftBank. Из-за их сомнений в состоятельности бизнес-модели оценка WeWork упала до $20-30 млрд, а IPO отложили до 2021 года. Сооснователь говорил, что принял решение уйти исходя из интересов компании, но СМИ считают, что его «свергли».
  • В ноябре 2023 года сеть подала на банкротство в США. Сумма обязательств составляла $18,65 млрд при стоимости активов в $15,06 млрд. Зимой 2024 года СМИ сообщили, что выкупить сеть хочет Ньюман и предлагает за активы $500-600 млн. В апреле компания отклонила предложение, и предприниматель не стал выдвигать другое.

#новости #wework

8
8 комментариев
Сергей Леопольдович

Вопрос от дядя из Самары - это компания кефиры делает или цветы продает?

1
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Марат Ганиев

Установка дверей

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Филипп Новиков

Ньюман - непобедимый скамер.

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dru dru

На посту гендиректора Джареда Лето, сумевшего выбить бабло с японца, сменит Николас Кейдж, который уже 20 лет снимается во всем подряд.

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Сергей Востряков

вот что значит эффективный работник- вытащил компанию из банкротства, Тролли молодец, непонятно зачем они его сменяют

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Fred Han

Oh shit here we work again

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Langforden

В Буэнос-Айресе за два места WeWork попросил 1500 долларов в месяц. Да, это красивый небоскреб рядом с престижным районом. Но за 500 долларов можно снять однушку под офис в таком же престижном район. В итоге так и сделали.

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