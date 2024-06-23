Моцарт против: как зарубежные ритейлеры борются с бездомными, преступниками и зеваками

Интересно, что иногда инструмент воздействует не на тех и не так, как хотелось бы магазину. Тот же East Bay Tire взялся за классику, чтобы усмирить обитателей лагеря для бездомных, разбитого неподалёку. Они дрались, употребляли разные вещества, мусорили и отпугивали посетителей и сотрудников.