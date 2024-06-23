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Полина Лааксо
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Моцарт против: как зарубежные ритейлеры борются с бездомными, преступниками и зеваками

Очень просто: включают у входа классику. Непонятно только одно: есть ли от этого толк.

Источник фото: <a href="https://www.edmassey.com/made-in-the-usa" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ed Massey</a>
Источник фото: Ed Massey

Конспект материала The Hustle.

Весной 2024 года посетителей мини-маркета 7-Eleven в Такоме, штат Вашингтон, удивила громкая музыка, которой магазин встречал их на входе.

То было не радио и не подборка медленных однотипных композиций, которые обычно звучат в торговых точках или лифтах. Из уличных динамиков доносились произведения классиков: Бетховена, Баха и Моцарта.

Пример с 7-Eleven взяли и аптека Walgreens в Миннесоте, и магазин шин East Bay Tire в Калифорнии. Все они надеялись таким образом отпугнуть «нежелательную» публику:

  • Подростков, что слоняются без дела и смущают как сотрудников, так и покупателей.
  • Воришек и вандалов, норовящих что-нибудь сломать и где-нибудь намусорить.
  • Бездомных, которые нередко устраивают ночлег прямо на крыльце.
Репортаж про классику в Walgreens

Тактика не нова. Менеджеры 7-Eleven использовали её ещё в 20 веке в Британской Колумбии — чтобы у магазинов не кучковались подростки. Они установили больше фонарей, избавились от подоконников, лишив детей места для посиделок, и принялись включать Моцарта, Вивальди и Баха. Подростки в итоге «утекли» в торговые центры.

Тогда же аналогичные меры принимала администрация города Уэст-Палм-Бич в США. Полиция позже заметила: публичное проигрывание классики совпало с сокращением количества краж в «злачных» зонах и снижением активности наркоторговцев.

Репортаж про классику в 7-Eleven

По словам The Hustle, всё это — элементы «враждебной архитектуры». Сюда же можно отнести установку скамеек нестандартных форм, на которых не поспишь. Или монтаж специальных столбцов, которые не дают скейтбордистам разогнаться. Так авторы городских пространств негласно обозначают, каким соцгруппам «принадлежит» территория.

Бытует мнение, что классика — это музыка для «истинных ценителей» и элит, более зрелой и образованной аудитории. Конечно, подростки могут любить условного Вивальди, но из-за стереотипов они, скорее всего, быстро покинут место, где такая музыка служит инструментом воздействия.

Интересно, что иногда инструмент воздействует не на тех и не так, как хотелось бы магазину. Тот же East Bay Tire взялся за классику, чтобы усмирить обитателей лагеря для бездомных, разбитого неподалёку. Они дрались, употребляли разные вещества, мусорили и отпугивали посетителей и сотрудников.

Бах и Моцарт звучали из уличных динамиков East Bay Tire с вечера до утра, но местному союзу по защите бездомных это не понравилось, и он пожаловался в суд на нарушение покоя. Последний пока не вынес решение, но временно запретил магазину ставить музыку.

Снимут запрет или нет — не столь важно. Классические композиции вряд ли можно считать удобным и эффективным инструментом для борьбы с неугодными магазинам социальными группами. К тому же они так и не признались, удаётся ли кого-то спугнуть.

Разумнее разобраться, почему нарушители спокойствия в принципе кучкуются у отдельно стоящих магазинов и куда уходят, если вдруг и правда «пугаются» того же Бетховена, заключает The Hustle.

Полина Лааксо
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Они преследуют одну цель: удержать посетителя и заставить его потерять счёт времени и денег.

Источник фото: «Пятёрочка»

#преступность #музыка

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2 комментария
Родион Михеев

Вообще-то классику включают не для того, чтобы отпугивать. Совсем наоборот. Давно доказано, что произведения этих композиторов гармонизируют вибрации, в итоге люди становятся спокойнее и гармоничнее. А когда душа пребывает в гармонии, красть и драться уже никому не хочется.

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Darth Swordman

Лучше бы включали Джастина Бибера или Jedward, чтобы все бомжи и зумеры в радиусе километра вымерли от кринжа :D

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