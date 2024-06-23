Моцарт против: как зарубежные ритейлеры борются с бездомными, преступниками и зеваками

Бытует мнение, что классика — это музыка для «истинных ценителей» и элит, более зрелой и образованной аудитории. Конечно, подростки могут любить условного Вивальди, но из-за стереотипов они, скорее всего, быстро покинут место, где такая музыка служит инструментом воздействия.
Вообще-то классику включают не для того, чтобы отпугивать. Совсем наоборот. Давно доказано, что произведения этих композиторов гармонизируют вибрации, в итоге люди становятся спокойнее и гармоничнее. А когда душа пребывает в гармонии, красть и драться уже никому не хочется.
Лучше бы включали Джастина Бибера или Jedward, чтобы все бомжи и зумеры в радиусе километра вымерли от кринжа :D