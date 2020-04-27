Компания анонсировала проект год назад и называла его «образцом гостеприимства XXI века».

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Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb и девелопер RXR Realty заявили, что прекращают партнёрство по сдаче апартаментов в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке, передаёт Business Insider.

Проект был анонсирован в апреле 2019 года — партнёры планировали сдавать в аренду через сайт Airbnb роскошные номера в небоскрёбе 75 Rockefeller Plaza, поясняет издание. Компания хотела занять 10 этажей общей площадью 130 тысяч м² и обустроить в них 200 номеров, рассказывало Bloomberg.

Партнёры хотели, чтобы у каждого номера был индивидуальный дизайн и свой управляющий. Из окон здания открываются виды на собор Святого Патрика, небоскрёб Empire State Building, каток у Рокфеллеровского центра. Проект должен был помочь сервису закрепиться в Нью-Йорке, где Airbnb активно противостояли местные власти, отмечало издание. Сумма инвестиций не указывалась.

Инвестирование в проект во время пандемии и кризиса в гостиничном бизнесе оказалось невозможным, рассказал гендиректор RXR Realty Скотт Реклер. RXR использует часть помещений для офисов по завершении «карантина».