В городе с начала апреля не работают рестораны, кафе, кинотеатры, фитнес-клубы, детские кружки и другой бизнес.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима «самоизоляции» до 11 мая 2020 года включительно с сохранением введённых ограничений для бизнеса.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением», — добавил чиновник.

Собянин напомнил, что в Москве 17 тысяч заражённых коронавирусом, и попросил москвичей оставаться дома во время праздников.

28 апреля Владимир Путин продлил до 12 мая «нерабочие» дни в России с сохранением зарплат. Президент рассказал, что пик заболеваемости ещё не пройден.

Режим «самоизоляции» действует в Москве с 30 марта — жители не должны покидать дома без крайней необходимости. Запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа фитнес-клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, букмекерских контор и других видов бизнеса.

Ресторанам и кафе разрешено работать только навынос и на доставку.