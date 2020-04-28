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В городе с начала апреля не работают рестораны, кафе, кинотеатры, фитнес-клубы, детские кружки и другой бизнес.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима «самоизоляции» до 11 мая 2020 года включительно с сохранением введённых ограничений для бизнеса.
«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением», — добавил чиновник.
Собянин напомнил, что в Москве 17 тысяч заражённых коронавирусом, и попросил москвичей оставаться дома во время праздников.
28 апреля Владимир Путин продлил до 12 мая «нерабочие» дни в России с сохранением зарплат. Президент рассказал, что пик заболеваемости ещё не пройден.
Режим «самоизоляции» действует в Москве с 30 марта — жители не должны покидать дома без крайней необходимости. Запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа фитнес-клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, букмекерских контор и других видов бизнеса.
Ресторанам и кафе разрешено работать только навынос и на доставку.
С 13 апреля в столице запрещена работа каршеринга, сервисов перевозок по заказу, а также ряда других организаций.
Легко продлевать карантин за счёт бизнесов 😂😂👍👍 а за гос счёт как все другие страны не хочется 😂😂😂😂
Никакого "счёта" бизнеса нет, бизнес просто увольняет всех к епеням и норм.
Более того, есть директива "сохранение зарплаты", т.е. зарплату можно не тратить на выплаты её сотруднику, а сохранить. Для бизнеса корона ничем не отличается от массового выхода сотрудников на работу по причине "всё население планеты ушло в запой". Хочешь увольняй, хочешь нет. В случае короны и массового запоя всей планеты увольнять плохо только потому, что потом заново искать неохота - у конкурентов ведь тоже все в запое.
"зарплату можно не тратить на выплаты её сотруднику, а сохранить"
Ты шо, турбонаддув, лопнул в основании черепа?
Кому «норм» после того как сотрудников уволили к «епеням»? Государству? Бизнесу? Вам?
Открываться после самоизоляции, конечно, никто не собирается и искать сотрудников никому не нужно будет.
Бизнесу. Официантов и баристов найдут сполтычка. С программистами всякими там уже сложнее, да.
Может кто-то объяснить, почему бизнесы до сих пор кого-то нанимают? Почему не заключать договора с сотрудниками на оказание услуг? День прошёл, услуга (например официанта) оказана - денежка получена. Услуга не оказана по любой причине (короновирус, самоубился, забухал, забил, умер) — опланы нет. Все трудовые отношения коммитятся на рубеже суток. Программист-мудак перестал устраивать - на следующей же день не делаешь у него никаких заказов формально, он сдувается. Никакого коммунизма и социализма с этими сраными предупреждениями за 2 месяца.
Наверное потому, что это работает в обе стороны,
в тех сферах, где платят по описанной схеме (бригады отделочников) - получают "мне пофиг что ты там на недели напланировал, кореша нашли заказчика, который платит на триста рублей больше - я сегодня у них, иди в пень"
Налоговая не даст так сделать, там есть критерии по которым можно определить что сотрудник у тебя в штате и ты обязан его содержать по максимуму, даже если ты его оформишь как ип, тебя ушатают
А если после первой недели работы работника выясняется что он плохой работник, тоже нужно ждать 2 месяца?
Собянин напомнил, что в Москве 17 тысяч заражённых коронавирусом, и попросил москвичей оставаться дома во время праздников.
?????
даже на оф. сайте мос ру цифры в 2 раза больше
Данные на 28 апреля 2020 г.
48426 случаев заболевания выявлено в Москве
4130 выздоровели
479 скончались
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/
Может на сайте - за все время (включая выздоровших), а у него про текущий момент.
Может остальные на домашнем карантине?
Я вот такую формулировку высказывания видел:
Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 тыс. человек, сотни находятся в реанимации и на ИВЛ, ежедневно умирает по 30-40 человек — Собянин
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